Sulejmani é repetente na decisão de partidas

No Municipal 25 de Abril, Penafiel e Benfica acertavam entre si quem passaria às meias-finais da Taça de Portugal: o Benfica, favorito mas cauteloso, teve de suar as estopinhas para ultrapassar a barreira duriense, que se manteve firme durante 84 minutos de jogo defensivo, essencialmente. Com as linhas naturalmente baixas, o Penafiel remeteu-se à estratégia do sofrimento defensivo, esperando por um brinde ofensivo, quer pela velocidade de Aldar quer pelo virtuosismo de Caballero. Tal esteve longe de acontecer. Coelho, guardião do Penafiel, foi brilhando enquanto a pontaria encarnada não tomava direcções fatais: aos 84 minutos, Sulejmani calibrou de modo eficaz o remate que deu a vitória ao Benfica. Vitória suada no regresso à titularidade de Cardozo, que passou ao lado da partida, denotando clara falta de ritmo competitivo.

Sulejmani decide pela terceira vez

Esta foi a terceira vez que o extremo sérvio contratado no defeso de Verão decidiu uma partida a favor dos encarnados, mostrando que o seu «flair» é característica central no arsenal de qualidades que tem para oferecer. Rápido, raçudo e com poder de fogo, Miralem Sulejmani é um extremo com boa apetência para cruzar as quinas das áreas oponentes, rasgando espaços com perigosidade assinalável. Objectivo dentro da área, Sulejmani não se coíbe de alvejar a baliza adversária, e, foi assim precisamente que disparou para o fundo das redes de Coelho, premiando uma exibição que já pedia golos.

O jogador de 25 anos já marcara desse modo frente ao Olhanense, em Olhão, fazendo o 2-3 final depois de uma expedita combinação com Rodrigo. No jogo diante do Gil Vicente, para a Taça da Liga, foi de novo o extremo a decidir a partida, com um golo oportuno na sequência de um cabeceamento à barra de Funes Mori. Ontem, o antigo jogador do Ajax marcou de novo, aos 84 minutos, depois de várias insistências: remate cruzado depois de passe de Rodrigo - Coelho esticou-se mas não consegui impedir o golo da vitória benfiquista. De facto, as combinações entre os dois jogadores são armas que ambos esgrimem bem entre si, trocando passes e desmarcações que destabilizam os adversários: acontecera já em Olhão, voltou ontem a acontecer, em Penafiel.

Cardozo regressou à titularidade

Desde 9 de Novembro que não alinhava como titular, voltou ontem a pisar a relva com os restantes colegas titulares: Cardozo foi o ponta-de-lança do esquema de Jorge Jesus, apoiado no ataque pelo sérvio Djuricic. Lento, deslocado da dinâmica de jogo e claramente numa forma física deficitária, Cardozo passou ao lado do jogo, tendo, ainda assim, dois remates que poderia ter levado maior perigo às redes de Coelho: o primeiro remate, desferido no coração da área, embateu num defesa duriense e não tomou o caminho do golo; o segundo, sem interferências, passou muito ao lado do poste. Acabou por dar lugar a Lima aos 80 minutos, quando o futebol encarnado precisava de agilidade e movimentos de ruptura. A equipa reacendeu-se então, e o golo surgiu 4 minutos depois, a passe de outro avançado que entrara minutos antes, de seu nome Rodrigo. Resta saber se a preparação do paraguaio, que ainda vai em etapa incial, tê-lo-á deixado apto a defrontar o Sporting, no próximo Domingo.

Porto na meia-final da Taça

A meia-final da Taça de Portugal terá oportunidade de ver Benfica e Porto digladiarem-se por um lugar na grande final. O FC Porto esteve a perder em casa frente ao Estoril mas acabou por terminar o jogo na mó de cima, com um 2-1 que lhe permitiu chegar ao ponto de encontro com o rival lisboeta da Luz. A decisão será feita em duas mãos.