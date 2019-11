Fernando renova até 2017

A novela “Fernando” parece ter chegado ao fim…pelo menos até ao Verão. Após avanços, recuos e muita especulação, eis que o médio portista renovou contrato com os dragões. A notícia foi publicada na página oficial de Facebook do FC Porto.

A mesma notícia avança ainda que, para além do contrato renovado, o “Polvo” está pronto para o embate deste domingo diante do Paços de Ferreira, facto que pode ser confirmado na lista dos escolhidos de Paulo Fonseca para o embate de amanhã.

Avanços e recuos

A situação que envolve Fernando é semelhante a tantas outras. Com efeito, ao entrar no seu último ano de contrato com os dragões, muita foi a especulação acerca de uma possível renovação da ligação entre jogador e clube. Como em tantos outros casos, o passar do tempo e o aparente impasse no processo davam aso a rumores relativamente ao futuro do luso-brasileiro.

Com a chegada da janela de transferências de Janeiro e o caso ainda por resolver, seria de esperar que os candidatos ao concurso do jogador se chegassem à frente. Dia após dia a lista de pretendentes ia crescendo, e com ela, rumores de que o jogador teria quebrado um acordo com os dragões para a renovação de contrato, tendo optado por acertar a sua transferência para o Manchester City.

Enquanto isso, o jogador não fazia parte das opções de Paulo Fonseca, quer nos treinos, quer nos jogos, alegadamente devido a impedimentos de ordem física. Coincidência ou não, a verdade é que Fernando regressou aos treinos esta sexta-feira, e no mesmo dia em que Fernando renovou o seu vínculo com o FC Porto até 2017, o mesmo foi dado como apto para a competição, sendo um dos escolhidos do treinador para o jogo deste domingo.

Fernando chegou ao Dragão na temporada 2007/2008, oriundo do Vila Nova Futebol Clube, do Brasil. Após um ano de empréstimo no Estrela da Amadora, o médio defensivo acabou por ficar no plantel principal dos azuis-e-brancos, ganhando paulatinamente o seu espaço na equipa, e acabando por se transformar num dos esteios do plantel.