Benfica x Sporting adiado devido a danos na cobertura da Luz

INFORMAÇÃO EXTRA: O jogo foi reagendado para a próxima terça-feira, dia 11 de Fevereiro, às 20h15. A sua realização fica, porém, dependente do resultado de uma vistoria técnica prevista para o dia de amanhã.

19:00 Sem mais informações de momento, resta-nos agradecer a vossa preferência pelo VAVEL.COM e garantir que estaremos em cima do acontecimento, acompanhando os desenvolvimentos em torno do reagendamento do derby. Muito obrigado e boa noite!

18:57 Não será possível adiantar, neste momento, a nova data para realizar o jogo. Os regulamentos prevêem que o jogo possa ser repetido num espaço de 30 horas face ao inicialmente agendado, mas perante a provável impossibilidade de reparar a cobertura em tão curto espaço de tempo, a nova data terá de ser acordada entre os dois emblemas.

18:46 Caiu neste momento uma placa da cobertura sobre uma das bancadas da Luz, entretanto já sem adeptos. (Foto em: www.abola.pt)

18:41 O speaker do estádio vai repetindo o pedido para que os adeptos abandonem o estádio. O mau-tempo que se tem feito sentir na capital danificou parte da cobertura do recinto, e a queda de material de isolamento, perigoso para a saúde de todos os presentes no estádio, levou ao cancelamento da partida, após parecer da Protecção Civil. Neste momento cai novamente, e com maior intensidade, lã-de-vidro sobre o relvado. Desconhece-se, por enquanto, a nova data para a realização do encontro.

18:40 ADIADO O DERBY NA LUZ, ENTRE BENFICA E SPORTING.

18:30 O derby tem já meia hora de atraso, e cresce a possibilidade de cancelamento do jogo. Muitos adeptos vão deixando as bancadas e recolhendo às zonas interiores do Estádio da Luz. Os funcionários do Estádio espalham-se pelo relvado, procurando remover todos os pedaços estranhos ao terreno.

18:25 Neste momento estará em causa até a realização do jogo, uma vez que a quantidade de lã-de-vidro que cai sobre o relvado e as bancadas parece cada vez maior. Espera-se decisão da Protecção Civil sobre as condições de segurança do recinto.

18:18 As últimas informações dão conta de que parte da cobertura do Estádio da Luz poderá ter sofrido com a tempestade que se tem abatido sobre Lisboa nas últimas horas. A Protecção Civil está a verificar a cobertura do Estádio, de onde terão caído os pedaços de lã-de-vidro (material de isolamento), que poderá provocar irritações na pele, olhos e até alguns problemas respiratórios no público e jogadores.

18:13 Os jogadores que já se encontravam nos respectivos bancos de suplentes regressam aos balneários. Poderá durar mais do que inicialmente previsto este atraso na partida. Os responsáveis de ambos os clubes trocam impressões com os delegados da Liga.

18:10 O vento parece começar a amainar. Espera-se que as equipas possam entrar em campo dentro em breve. Não há, porém, explicações oficiais para este atraso na partida.

18:05 Está atrasado o arranque do derby lisboeta. Os ventos fortes sentidos na capital estão a arrastar para o interior do Estádio da Luz alguns objectos difíceis de identificar, que se vão acumulando no relvado. Os funcionários do estádio vão removendo o lixo. As equipas aguardam no túnel.

17:55 Se no Benfica não há surpresas e está desfeita a dúvida acerca de Cardozo, que Jesus prefere deixar no banco para não comprometer a dupla Lima e Rodrigo, em bom plano esta época, no Sporting Jardim promoveu mais alterações do que o esperado no seu onze inicial. Slimani será a peça mais adiantada no xadrez verde e branco, com Montero e Heldon a posicionarem-se como extremos dos leões.

17:51 No Sporting, Jardim fará alinhar Rui Patrício; Cedric, Maurício, Rojo e Piris; Dier, Adrien e André Martins; Slimani, Montero e Heldon.

17:50 Já temos onzes iniciais! No Benfica, entrarão em campo Oblak; Maxi Pereira, Garay, Luisão e Siqueira; Fejsa e Enzo Perez; Markovic e Gaitan; Lima e Rodrigo.

14:52. No Sporting, William Carvalho e Jefferson são baixas de vulto, o primeiro devido a castigo e o segundo devido a uma lesão. Eric Dier está na linha da frente para substituir William, enquanto que o paraguaio Ivan Píris deverá fixar na lateral esquerda.

14:49. A grande incerteza que paira sobre o jogo é a utilização de Cardozo, que pode gozar da condição de titular ou somente de substituto. O Tacuara costuma ser um perigo total diante dos «leões», mas a boa dinâmica ofensiva de Rodrigo e Lima poderá convecer Jorge Jesus a voltar a apostar nos dois avançados que compõem o ataque encarnado desde a lesão de Cardozo, na partida efervescente da Taça de Portugal, 4-3 a favor dos benfiquistas.

14:43. Ambos os clubes vêem de empates: o Benfica tropeçou em Barcelos, empatando 1-1 com o Gil Vicente, enquanto o Sporting ficou-se por um nulo diante da Académica, em Avalade. Nas últimas 4 jornadas o Sporting esbarrou em três nulos: 0-0 contra a Académica, 0-0 contra o Estoril e 0-0 ante o Nacional. No meio da seca de golos, Montero acumula 7 jogos sem marcar, incluindo as partidas da Taça da Liga.

14:37. O Benfica lidera a classificação da Liga, com 40 pontos, 32 golos assinados e 13 concedidos. O Sporting coloca-se logo atrás, com 38 pontos, 35 tentos marcados e 10 sofridos. O clube de Alvalade é o ataque mais concretizador do campeonato assim como a defesa menos batida. Montero é o ilustre marcador leonino, com 13 golos no campeonato, os mesmos que Jackson Martínez, do FC Porto. Por banda do Benfica, Lima é o melhor artilheiro na Liga, com 8 golos rubricados.

14:33. Na última partida (2012/2013) para a Liga no palco da Luz, o Benfica venceu por 2-0, com golos de Gaitán e Lima, este último fruto de uma jogada fenomenal que desembocou num golo de antologia do avançado brasileiro. Já durante esta temporada, na 3ª jornada, o Sporting recebeu o Benfica até esteve em vantagem, com um golo de Montero. Markovic empatou. Cardozo, até então fora da competição, estreou-se na época 2013/2014 entrando a meio da partida. Salvio lesionou-se nesse e jogo e está, desde esse dia, a contas com uma lesão no joelho.

14:25. Poucos foram, nas últimas 40 décadas, os jogos da Liga, na Luz, que proporcionaram 6 golos ou mais. O mais recente remonta ao ano de 1999, jogado ainda na antiga Luz: um emociante 3-3, com golos encarnados de Kandaurov, Poborsky e Nuno Gomes e tentos verdes de Iordanov (2) e Rui Jorge. Antes desse «derby», temos de recuar até 1970/1971, aquando do Benfica 5-1 Sporting, jogado a 27 de Dezembro de 1970. O último desafio com mais golos da História do «derby» lisboeta foi disputado no dia 13 de Janeiro de 1963: 4-3, com um bis de José Torres, um golo de Eusébio e outro de Santana. Pelos «leões» marcaram Morais, Pérides e Géo Carvalho.

14:21. O Estádio da Luz foi palco de uma das mais dramáticas partidas dos últimos anos, repleta de intensidade e surpresa: decorria a temporada 2004/2005 quando, aos 83 minutos de jogo, Luisão cabeceava para as redes de Ricardo, decidindo praticamente a contenda do título de campeão nacional, argumento que se debatia entre Benfica e Sporting. Na penúltima jornada, o golo do central brasileiro permitiu ao Benfica suplantar o rival e ficar a 1 ponto do título.

14:14. Neste milénio, o Sporting conta apenas com duas vitórias na Luz no âmbito da Liga, e ambas pela mesma conta: 1-3, tanto na época 2003/2004 como na época 2005/2006. Na primeira, Elpídio Silva, Rochemback e Sá Pinto marcaram, contra o golo solitário de Luisão. Na segunda, um bis de Liédson e um golo de Sá Pinto afundaram o Benfica de Ronald Koeman, que assinou o seu único tento por Simão Sabrosa.

14:09. O Sporting não consegue balançar as redes encarnadas na Luz (para a Liga) desde o longínquo dia 29 de Abril de 2007, altura em que Liédson marcou logo ao segundo minuto desse «derby». Miccoli empataria a partida mais tarde, que acabaria com um 1-1, decorria a 27ª jornada da Liga portuguesa. Passaram 628 minutos desde que os «leões» marcaram um golo às «águias» na Luz.

14:01. O Benfica leva vantagem nos registos dos últimos anos em termos de jogos na Luz, a contar para o campeonato: nas últimas cinco partidas o Benfica nunca permitiu veleidades ao Sporting, vencendo todos os cinco encontros sem sequer sofrer um único golo. Os benfiquistas marcaram 9 golos nesse período de jogos, vencendo quatro dessas partidas por 2-0, e uma delas pela margem mínima de 1-0. Em 2012/2013 o Benfica bateu o Sporting por 2-0, com golos de Lima e Gaitán, em 2011/2012 registou-se um 1-0 decidido por Javi Garcia, em 2010/2011 novo 2-0 com bis de Cardozo, na época do título, 2009/2010, marcaram Cardozo e Aimar, e em 2008/2009 os marcadores foram Reyes e Sídnei.

13:49. Por esta altura apenas faltam vender cerca de 2 mil bilhetes, os responsáveis encarnados esperam uma casa completamente cheia, repleta de adeptos benfiquistas que apoiarão a equipa, líder do campeonato, durante o embate contra o rival centenário, Sporting. Os membros das claques leoninas percorrem o caminho para a Luz rodeados de um dispositivo policial apertado e atento, de modo a impossibilitar qualquer perturbação de maior entre adeptos rivais.

13:36. Sejam bem-vindos ao grandioso e emocionante «derby» lisboeta, partida histórica que se jogará hoje às 18 horas no Estádio da Luz: Benfica x Sporting para a Liga Zon Sagres, 18ª jornada, siga com VAVEL.com todas as incidências e lances do jogo, todos os golos e momentos de tensão!