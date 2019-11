Sporting x Olhanense directo

O trabalho foi feito e o segundo lugar é agora ocupado á condição pela equipa leonina. O golo de Carlos Mané ao minuto 13' ditou o resultado final e os consequentes três pontos para a formação leonina. Na segunda parte o Sporting baixou de rendimento, dando até algum espaço ao Olhanense para fazer algumas jogadas de perigo. Destaque para Fredy Montero que, apesar de não ter feito o golo, esteve presente na jogada que acabou com a bola no fundo da baliza. De salientar a prestação de Slimani que, já em tempo de descontos, não desistiu da bola, mesmo tendo pela frente três dos defesas da equipa do Algarve.

FINAL DO JOGO

90 +2' Slimani sozinho perante 3 defesas do Olhanense tenta o remate, mas estava sozinho o jogador do Sporting...

90 + 1' Montero tenta o remate, mas a bola sobrou para a defesa algarvia....

3 MINUTOS DE COMPENSAÇÃO

89' Contra-ataque do Sporting... Montero tenta o cruzamento, mas a bola saiu pela linha de fundo.

88' SUBSTITUIÇÃO NA EQUIPA DO SPORTING: SAI ANDRÉ MARTINS ENTRA SLIMANI

86' Wilson Eduardo tenta o remate pela direita mas a bola saiu pela esquerda....

86' ERA O GOLO DO OLHANENSE! Um erro da defesa do Sporting ia dando o golo do empate a Dionisi..

84' ERA O GOLO DO SPORTING! Outra vez Carrillo e outra vez a bola ao lado da baliza de Belec...

83' SUBSTITUIÇÃO NA EQUIPA DO OLHANENSE SAI SAMPORISI ENTRA DIAKHITE .

82' Remate de Montero! A bola saiu novamente por cima da baliza de Belec..

81' Jander tenta o remate, mas o aniversariante da noite agarra sem problemas...

79' A dez minutos do fim, o Sporting vence apenas por uma bola a zero, se garantir uma vitória os leões vão ter de esperar pelo resultado do Futebol Clube do Porto, para saberem se ocupam por mais uma jornada o terceiro posto da tabela classificativa.

78' É CARRILLO! Num remate forte e fora de área, o extremo do Sporting acabou por atirar ao lado da baliza...

78' Cédric cruza para a grande àrea à procura de Montero, cortou Mladen...

76' William passou à boca da área para Wilson Eduardo que, em remate à meia volta, atira por cima da baliza de Belec.

75' SAI HELDON ENTRA CARRILLO NA FORMAÇÃO LEONINA

74' Contra-ataque do Olhanense, valeu o corte de Marcos Rojo.

73' Jefferson tenta o remate à baliza, mas fica a pedir mão de Dionisi o jogador do Sporting...

72' Heldon tenta o passe para Montero, mas o Colombiano estava bem marcado, agarrou Belec.

71' Canto para o Sporting, corta a defesa do Olhanense.

70' Cruzamento largo de Cédric, era para Montero, mas chega primeiro a defesa do Olhanense.

68' A equipa leonina continua na frente, mas já mostram cansaço os jogadores do Sporting...

67' Pelé tenta o cruzamento, cortou Maurício, novamente a evitar o perigo para a baliza de Patrício.

65' ALTERAÇÃO NA FORMAÇÃO LEONINA SAI CARLOS MANÉ ENTRA WILSON EDUARDO

64' Dionisi tenta o contra-ataque, mas Mauricio segurou bem a bola..

63' GRANDE REMATE DE PAULO SÉRGIO! Para uma defesa segura de Rui Patríicio...

62' Heldon tenta entrar pelo lado esquerdo, valeu o corte de Mladen a evitar o perigo..

60' Defesa de Rui Patrício depois um remate forte de Paulo Sérgio.

60' Defesa fácil para Belec.

59' Livre perigo para a baliza de Belec! Jefferson espera para bater do lado direito da grande área...

58' O Olhanense volta a mostrar-se atrevido, mas a defesa do Sporting mostra-se segura de si.

57' PRIMEIRA SITUAÇÃO DE PERIGO PARA A BALIZA DE PATRÍCIO! Mas Dionisi estava em posição irregular...

56' SAI VOJTUS ENTRA FEMI NA FORMAÇÃO ALGARVIA

55' Mané tenta o cruzamento para a grande área, mas a bola saiu por cima da baliza de Belec.

53' Sem perigo para a baliza de Belec. Insiste o Sporting.

53' Heldon tenta a velocidade pelo corredor esquerdo, mas é travado em falta,canto para o Sporting...

52' Livre de Pelé, muito por cima da baliza de Patrício... falta finalização ao Olhanense...

51' CARTÃO AMARELO PARA ADRIEN por falta sobre Lucas.

50' Boa combinação entre Mané e André Martins, cortou a defesa do Olhanense, faltava Montero na grande área...

48' Cruzamento de Cédric para o poste esquerdo de Belec, sacode o guarda-redes algarvio...

47' Montero tenta entrar pela esquerda da grande área do Olhanense, mas faz falta o avançado do Sporting...

46' Jefferson cruzou para a grande área, corta a defesa do Olhanense.

45' Recomeça o jogo em Alvalade!

45' ALTERAÇÃO NA FORMAÇÃO DO OLHANENSE ENTRA PELÉ SAI RUI DUARTE

21.19 Os jogadores regressam agora ao relvado.

A nuvem negra está fora de Alvalade. Ao intervalo o Sporting bate o Olhanense por 1-0 com um golo de Carlos Mané no decorrer do minuto 13'. As muitas oportunidades criadas pela equipa leonina mostram assim a falta que William Carvalho faz no meio-campo. Destaque ainda para o regressado Jefferson que tem sido o principal responsável pelos lances de ataque do Sporting. Já corria o tempo de compensação quando Rojo viu o 5º cartão amarelo, cartão este que o deixa de fora do encontro com o Rio Ave. Apesar de estar a vencer pela margem mínima, a equipa de Alvalade já criou inúmeras oportunidades de perigo, deixando o descanso merecido para o aniversariante da noite, Rui Patrício.

45' + 1 CARTÃO AMARELO PARA ROJO por falta sobre Dionisi. Está de fora no próximo jogo o central do Sporting.

45' + 1 Livre marcado por Dionisi para defesa fácil de Patrício.

1 MINUTO DE COMPENSAÇÃO

45' Dionisi tenta o remate e obriga Patrício à primeira defesa da noite.

44' GRANDE JOGADA DE WILLIAM! O menino bonito do Sporting agarrou a bola a meio campo e seguiu com ela até à entrada da grande área, onde fez um remate froucho, mas aplaudido pelos adeptos de Alvalade.

43' Jefferson bateu o livre, mas Belec esticou-se bem, passou o perigo para a equipa de Olhanense...

42' Livre perigo para a baliza de Belec, André Martins foi travado em falta muito perto da grande área...

40' Canto marcado por Adrien e bola na cabeça de Rojo. O guarda-redes algarvio defendeu a bola em cima da linha, mas fica a ideia em Alvalade de que a bola ultrapassou a linha final...

39' CARTÃO AMARELO PARA JANDER por falta sobre William.

39' Corta a defesa leonina. Segue o Sporting no contra-ataque.

38' Livre para o Olhanense, perto da grande área Sportinguista...

36' Mais um remate de André Martins! A força foi muita, mas faltou colocação, a bola saiu por cima da baliza...

35' GRANDE REMATE DE HELDON! Mas a bola saiu muito ao lado da baliza de Belec....

34' Remate colocado de André Martins para defesa fácil de Belec, saiu com pouca força o remate do jogador do Sporting....

32' Perigo para a baliza de Patrício! Depois de muita confusão na área, valeu o corte de Rojo a evitar o perigo para a baliza leonina.

31' O Olhanense tenta o contra-ataque, mas segura a defesa do Sporting.

28' ERA O GOLO! André Martins de cabeça atira ao lado da baliza de Belec...

27' Livre de Jefferson e bola acabou no fundo da baliza, mas estava em fora de jogo Fredy Montero...

26' Sai em dificuldades o jogador do Olhanense.

25' O jogo está parado, Dionisi está no chão...

23' CARTÃO AMARELO PARA WILLIAM CARVALHO por falta sobre Lucas.

22' O Sporting está a criar mais oportunidades de golo e a revelar que a nuvem negra que se abateu sobre Alvalade está ultrapassada.

20' ERA O GOLO DO SPORTING! Adrien rematou e Belec defendeu, na recarga o jogador leonino acabou por atirar por cima da baliza.

18' André Martins coloca a bola na grande área e a redondinha ainda bateu na cabeça de William, valeu o corte da defesa de Olhão.

17' Cruzamento largo de Jefferson pela esquerda, não chega Carlos Mané.

16' Perigo para a baliza de Belec! Livre de Jefferson, mas bem posicionado o guarda-redes algarvio a agarrar a bola.

15' CARTÃO AMARELO PARA KROLDRUP por falta sobre Carlos Mané.

13' GOLOOOOOO DO SPORTING! Montero fugiu à defesa algarvia e numa grande assistência fez o passe para Mané, está feito o primeiro golo da partida!

12' ERA O GOLO DO SPORTING! Um remate forte e bem colocado de Heldon saiu ao lado da baliza de Belec.

12' Mané tentou o cruzamento para a grande área pela direita, mas o guarda-redes algarvio adiantou-se antes da bola chegar a Montero!

11' Cedric cruzou para a grande a grande área, mas Fredy Montero não teve força para lidar com Mladen. Fica a reclamar falta o jogador do Sporting...

9' GRANDE PONTAPÉ DE ANDRÉ MARTINS! Montero entrou na grande área e ao ver-se impossibilitado, passou para André Martins, que num remate fortissímo atira a bola ao lado da baliza de Belec...

7' O Olhanense está bastante atrevido, mas a defesa do Sporting mantém-se atenta aos lances de perigo.

6' Sem perigo para a baliza de Patrício, valeu o corte de Jefferson.

6' Jander tentou o cruzamento para a grande àrea, estava lá Jefferson para cortar para a linha de fundo. Canto para o Olhanense.

5' Contra-ataque do Sporting! Faltou velocidade a Jefferson para chegar à bola...

3' André Martins cruzou para a grande área para a cabeça de Mané, valeu o corte de Mladen a evitar o perigo para a baliza de Belec.

2' Contra-ataque do Sporting, mas atenta a defesa algarvia.

0' ROLA A BOLA EM ALVALADE!

20.03 As equipas regressam agora aos balneários. Dentro de dez minutos estão de regresso para o apito inicial.

19.42 Já aquecem as equipas em Alvalade!

19.33 ONZE INICIAL DO OLHANENSE: Belec, Jander, Kroldrup, Mladen, Samporisi, Obodo, Lucas Souza, Vojtus, Rui Duarte, Paulo Sérgio e Dionisi.

19.30 ONZE INICIAL DO SPORTING: Rui Patrício, Maurício, Jefferson, Rojo, Cédric, William, André Martins, Adrien, Heldon, Carlos Mané e Montero.

18.20 Do lado do Olhanense está certo o regresso de Ricardo às redes de Alvalade, sendo apoiado por Mladen, Diakhite, Kroldrup e Luís Filipe na defesa, a meio campo a aposta de Galderisi vai para Regula, Lucas, Paulo Sérgio, Dionisi e Balogun, tendo na frente Mehmeti.

18.15 Quanto aos onzes prováveis, é esperado que o Sporting alinhe com Rui Patrício na baliza, com o apoio de Jefferson, Rojo, Maurício e Cédric na defesa, William, André Martins e Adrien a meio campo a dar o apoio a Heldon e Wilson Eduardo, e na frente do batalhão é esperado Fredy Montero.

18.00 A arbitragem está a cargo do lisboeta Hugo Miguel que será acompanhado por Pedro Garcia e Hernâni Fernandes. (foto: zerozero)

17.45 Já no Olhanense, Galderisi tem algumas dores de cabeça, muitos são os jogadores lesionados que obrigaram o técnico a fazer outras escolhas. Ricardo pode ser mesmo a opção utilizada na baliza e ver assim o seu regresso ao Estádio de Alvalade, mas também Dionisi foi uma opção na convocatória do italiano: Ricardo e Belec, Mladen, Jander, Luís Filipe, Diakhite, Kroldrup e Sampirisi, Obodo, Pelé, Rui Duarte, Celestino, Regula e Lucas Souza, Femi Balogun, Paulo Sérgio, Tozé Marreco, Vojtus, Dionisi e Mehmeti.

17.30 No que toca aos convocados, a grande novidade do lado leonino está no regresso de William Carvalho. O médio Sportinguista estava castigado por acumulação de amarelos e não pode ser utilizado por Leonardo Jardim no jogo com o Benfica. Eis os convocados: Rui Patrício e Marcelo Boeck, Maurício, Jefferson, Cédric, Rojo, Eric Dier e Ivan Píris, Vítor, André Martins, Adrien, Gerson Magrão, Diego Capel, William, Carrillo, Heldon, Wilson e Carlos Mané, Slimani e Montero.

17.15 Já Giuseppe Galderisi, técnico do Olhanense, espera um jogo bastante complicado na deslocação à Alvalade. O italiano diz até que espera «o inferno em Alvalade. Gosto muito de Jardim, como pessoa e treinador, e estou seguro de que encontraremos um 'inferno' e um Sporting com toda a garra, determinação e concentração. Então, vai ser um confronto duro.» Frente a um Sporting que ainda não perdeu em casa, o técnico do Olhanense disse ainda que «isso explica o quão complicada vai ser a nossa tarefa. Não são os jogadores que fazem a diferença, é sim a mentalidade que colocam em campo. Os jogadores do Sporting são todos bons, por isso, é uma questão de garra e determinação, porque a qualidade existe, quem jogou futebol, sabe que quando uma grande equipa perde, no jogo seguinte quer 'dar a volta ao texto'. » Galderisi diz ainda que «só um Olhanense com uma grande prestação em termos táticos, técnicos e individuais poderá derrotar o Sporting.» (foto: somosnos.scolhanense.com)

17.00 Na conferência de imprensa que antecedeu à partida, Leonardo Jardim acredita que a nuvem negra já partiu de Alvalade e que com o regresso do lesionado Jefferson e do castigado William, a equipa vai regressar às vitórias e aumentar a qualidade de jogo «Com o regresso de William e Jefferson vamos aumentar a qualidade de construção. O jogo vai chegar à frente com mais qualidade e vamos jogar pelos corredores, como temos feito ao longo da época.» No que à estratégia de jogo diz respeito, Leonardo Jardim disse que a táctica leonina vai ser muito semelhante à utilizada frente à Académica «A estratégia vai ser semelhante à que usámos contra a Académica em termos de construção. Temos de ter mais intensidade logo no início e conseguir finalizar. O Sporting precisa de ter mais eficácia, mas antes de pensar em finalizar temos de criar ocasiões. O Olhanense está longe de ser um adversário fácil. Não há adversários ideais, todos têm o seu valor. Não é por estarem no fundo da tabela que vamos ter mais facilidades frente ao Olhanense. Acredito que a equipa vai dar uma boa resposta. Os jogadores vão voltar ao que têm feito ao longo da época. Conseguiram tornar o Sporting muito mais competitivo e é nesse caminho que vamos estar no futuro.» (foto:Supersporting)

16.30 Das 46 vezes que as duas equipas se encontraram, o Sporting conseguiu alcançar a vitória por 37 vezes. Apesar da vantagem, os leões ainda contam com oito empates e uma derrota frente à equipa do sul do país. A equipa de Leonardo Jardim conta ainda com 142 golos marcados frente ao Olhanense, contra uns tímidos 89 da equipa da Olhão. No jogo de hoje, o Sporting têm de garantir os três pontos para não deixar fugir, ainda mais, Benfica e Porto. A equipa de Alvalade perdeu pontos na última jornada na deslocação à Luz e ocupa agora o terceiro lugar da tabela, a cinco pontos do líder. (foto:zerozero)

