Gil Vicente x FC Porto, directo

O Futebol Clube do Porto viajou até Barcelos para arrancar três pontos e recuperar o segundo posto na Liga. Num jogo largamente controlado pelos azuis e brancos, Varela foi o homem do encontro ao apontar os dois tentos vitoriosos face a um Gil Vicente algo desligado no seu futebol, jogando quase sempre à procura da velocidade dos seus atacantes. Hugo Vieira, como tem sido hábito em épocas anteriores, foi o homem-golo por parte dos gilistas que elevaram para quinze o número de jogos sem vitórias.

Fim da partida!

90+2' Substituição no Porto: Sai Josué e entra Mikel.

90+2' Porto gere a posse de bola.

90+1' Cartão amarelo para Licá. Jogo muito faltoso perto do fim.

90' Vão jogar-se mais três minutos!

90' Cartão amarelo para Fernando.

88' Substituição no F.C Porto: Sai Varela e entra Ghilas.

87' Cartão amarelo para Luís Martins.

86' Cartão amarelo para Luan.

83' Excelente tabela entre Josué e Licá mas o ex-Estoril não consegue visar a baliza.

O 1-2, por Hugo Vieira.

77' Mais uma vez Herrera em excelente posição mas mais uma vez a finalização sai disparatada.

73' Herrera tenta o bonito mas o chapéu sai com "aba" larga.

72' Substituição no Gil Vicente: Sai Diogo Viana e entra Caetano.

71' Grande oportunidade para Varela fazer o hat-trick mas a finalização do português sai muito torta.

Aí está o 2º golo do Porto, o 2º de Varela

69' Substituição no F.C Porto: Sai Quaresma e entra Licá.

67' Substituição para o Gil Vicente: Sai João Vilela e entra Mosquera.

66' Jogo interreompido para assistência a Herrera.

62' Jogo nesta altura numa fase mais calma, depois de um início de segunda parte electrizante.

55' Hugo Vieira aparece sozinho na área e com a frieza necessária reduz o resultado para 1-2.

55' GOLOOOOOOOOOO GIL VICENTE!!

53' Mais uma vez Varela, grande arrancada do internacional português que correu mais de meio campo com a bola controlada e finalizou da melhor forma.

53' GOLOOOOOOOOOO F.C PORTO!!

52' Excelente passe de Herrera a isolar Varela mas o internacional português não consegue finalizar.

46' Ao intervalo houve alteração no Gil Vicente: Saiu Luís Silva e entrou Pedró.

46' Quase o empate. Hugo Vieira aparece e quase desvia para o fundo da baliza, Helton segura a vantagem.

Começa o segundo tempo!

Chega o fim do primeiro tempo com o F.C Porto em vantagem no Estádio Cidade de Barcelos. Vantagem essa que é inteiramente justa face ao que aconteceu nos primeiros 45 minutos, com claro domínio azul e branco face a um Gil Vicente que parece, por vezes, perdido em campo, com as linhas muito afastadas e tentando chegar perto da área por passe longo ou ações individuais. O único tento até agora foi apontado por Varela ao minuto 18'.

Intervalo!

45' Canto sem perigo.

45' Herrera aparece em boa posição mas define muito mal. Canto para os dragões.

42' Cartão amarelo para Alex Sandro.

40' Bela jogada dentro da área gilista por parte de Jackson mas a finalização do colombiano foi desastrada.

35' Hugo Vieira surgia com muito perigo mas Mangala faz excelente corte em carrinho.

34' Mais um remate para Josué, mais uma defesa tranquila para Adriano.

32' Cartão amarelo para Luís Silva.

31' Perigo para o Gil Vicente. Brito aparece na cara de Helton e atira para a baliza mas Abdoulaye salva na linha de golo.

29' Tentativa de Varela em surpreender Adriano mas a bola bate nas redes laterais.

28' A equipa do Gil demonstra muitas dificuldades em ligar o seu jogo e nem sequer esboçou qualquer reacção ao golo sofrido.

24' Muito, muito perigo. Danilo flete para dentro e tenta a sorte com o pé esquerdo mas a bola embate no poste. Porto perto do segundo!

23' Mais uma vez Josué mas desta feita com mais perigo, Adriano faz boa intervenção.

22' Livre direto batido por Josué mas por cima, sem perigo.

18' Cruzamento de Herrera e Varela a antecipar-se a Gabriel e de cabeça a abrir o activo no Estádio Cidade de Barcelos.

18' GOLOOOOOOOOOO PORTO!!

16' Entrada muito dura de Quaresma sobre Luís Martins. Amarelo para o internacional português.

14' Livre bem cobrado mas Danilo muito atento faz o corte.

13' Falta de Alex Sandro sobre Brito. Livre em zona interessante para os gilistas.

10' Josué ganha posição na área e sozinho tenta o chapéu que sai.. um disparate.

8' Helton segura sem problemas.

8' Jackson cede canto.

7' Falta de Mangala sobre Brito. O central francês foi avisado pelo árbitro de Portalegre.

6' Mais uma tentativa para o Porto, Josué tenta de meia distância mas muito por cima.

5' Primeira oportunidade de real perigo e para os azuis e brancos, Quaresma antecipa-se na pequena área mas não consegue fazer o primeiro golo do jogo.

4' Porto começa a tomar conta do encontro e Jackson ganha nas alturas mas o cabeceamento sai fraco.

1' E começa a partida!

19:14 As equipas já estão a alinhavar-se, falta muito pouco para a bola começar a rolar!

19:12 A poucos minutos do início do encontro as bancadas começam a compôr-se.

18:42 No outro jogo que interessa às duas equipas regista-se o resultado de 2-0 favorável ao Benfica frente ao Paços de Ferreira.

18:35 Já há «onzes» oficiais.

Onze do Gil Vicente: Adriano; Gabriel, Halisson, Danielson, Luís Martins; Luan, Luís Silva, João Vilela; Diogo Viana, Brito, Hugo Vieira.

Onze do F.C Porto: Helton; Danilo, Abdoulaye, Mangala, Alex Sandro; Fernando, Herrera, Josué; Varela, Quaresma, Jackson Martínez.

18:15 Do lado do gilistas não é conhecida ainda a lista. Pode ler a antevisão do encontro aqui.

18:00 Na convocatória escalada por Paulo Fonseca a surpresa vai para a chamada de Mikel, com o jovem nigeriano da equipa B a render o ainda limitado Defour.

Convocados do F.C Porto: Helton, Fabiano; Danilo, Maicon, Mangala, Alex Sandro, Abdoulaye; Herrera, Mikel, Fernando, Josué, Quintero, Licá, Ricardo, Varela, Quaresma, Jackson, Ghilas.

17:45 Os azuis e brancos chegam a este jogo embalados pela vitória de 3-0 frente ao Paços de Ferreira com golos de Quaresma, Jackson e Ricardo. Na última saída do estádio do Dragão o resultado foi uma derrota, 1-0 nos Barreiros.

17:30 A equipa comandada por João de Deus já não vence desde o dia 3 de novembro, altura em que bateu o V. Guimarães por 1-0. Desde então que nunca mais se sentiu o gosto da vitória para os lados de Barcelos.

17:15 Na primeira volta o resultado entre estas duas equipas foi de 2-0 favorável aos dragões, com golos de Varela e Jackson Martínez.

17:00 Do lado gilista a posição é menos cómoda mas nem por isso confortável visto que ocupam o 12º posto com dezanove pontos, mais 6 que as equipa do fundo da tabela.

16:45 O F.C Porto chega a este a encontro na 3ª posição do campeonato com 39 pontos, fruto da vitória leonina frente ao Olhanense. Em caso de vitória, os azuis e brancos recuperam o segundo posto e poderá até recuperar pontos ao líder Benfica que empata nesta altura em Paços de Ferreira.