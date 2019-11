PAOK x Benfica directo e a vivo

É tudo do directo VAVEL.com deste grande jogo que opõs o PAOK e o Benfica. Esperamos que tenha gostado e que tenha seguido todas as incidências e melhores momentos da partida de Salónica. Para saber mais sobre a prestação das equipas portuguesas na Liga Europa e para ler a crónica deste óptimo jogo, visite o nosso site. Até à próxima!

Passo de gigante do Benfica no que toca às aspirações de passagem aos oitavos de final da Liga Europa. Conseguiram bater o PAOK no Toumba, o que até aqui ninguém tinha feito na presente época. Coube a Lima marcar o único golo da partida, apesar de estar em situação irregular. Jogo morno em Salónica, com poucas oportunidades mas com um Benfica que dominou e não deixou o PAOK mostrar o seu melhor futebol. Coube sempre ao Benfica as melhores iniciativas de jogo sendo que o PAOK só começou a pegar no jogo no momento da entrada de Stoch e Salpingidis. Um passo está dado rumo aos oitavos, falta o jogo da Luz que se prevê de alta qualidade.

FIM DO JOGO, VENCE O BENFICA POR 1-0

90+2 Deslumbra-se Djuricic que poderia ter finalizado de maneira a fazer o 2-0

90' Fora de jogo a Sílvio. Vão-se jogar mais 3 minutos.

88' Após o canto batido à maneira curta, o Benfica tenta conservar a bola no ataque, com excelentes toques de Salvio que acaba por sofrer falta.

86' DEFESA APERTADA DE ARTUR. Cruzamento de classe por parte de Stoch e Insaurralde cabeceia para defesa imcompleta de Artur.

84' CARTÃO AMARELO PARA STOCH, por protestos

82' GRANDE DEFESA DE GLYKOS. Impede o golo a Markovic que já dentro da grande área e após cruzamento de Maxi, remata colocado para uma enorme defesa do guarda redes do PAOK.

81' SUBSITUIÇÃO NO PAOK. Sai Lazar, Entra Salpingidis

80' Se Fejsa entrou bem, o mesmo se pode dizer de Stoch que tem colocado o PAOK a jogar mais rápido e a criar perigo na entrada da área do Benfica.

78' Entrada imponente de Fejsa em campo que tem cortado a maior parte das iniciativas do PAOK.

75' SUBSITUIÇÃO NO PAOK. Sai Oliseh, Entra Stoch

75' SUBSTITUIÇÃO NO BENFICA. Saí Sulejmani, Entra Salvio

74' Jogada perigoso de Sulejmani que se isola na esquerda mas Insaurralde corta o lance antes de poder criar perigo.

73' VAI ENTRAR SALVIO, 6 meses após o último jogo onde se lesionou, frente ao Sporting

71' Constantes cruzamentos quer de Markovic quer de Sílvio em trocas rápidas de bola pela equipa do Benfica, mas sem perigo.

69' Canto para Sulejmani após boa jogada de Djuricic, mas o guarda redes do PAOK segura facilmente a bola.

65' SUBSTITUIÇÃO NO BENFICA. Sai André Gomes, Entra Markovic

64' Remate forte de Oliseh à entrada da área do Benfica, mas sem perigo para Artur.

63' SUBSITUIÇÃO NO BENFICA. Sai Enzo Pérez, Entra Fejsa

63' SUBSTITUIÇÃO NO PAOK. Saí Ninis, Entra Lucas

61' O PAOK tenta reagir e avança no terreno.

58' Djuricic amortece a bola no peito e Lima finaliza de forma perfeita, à ponta de lança, que dá uma vantagem preciosa ao Benfica.

58' GOLOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO DO BENFICA. LIMA ENCHE O PÉ E MARCA, SAI NA FRENTE O BENFICA

56' Duas perdas de bola por parte de Amorim que poderiam comprometer a equipa do Benfica.

55' Fora de jogo de Oliseh.

54' CARTÃO AMARELO PARA MADURO. Num lance disputado, o holandês do PAOK pisa Enzo.

51' Falta de Maduro sobre André Gomes.

49' Novo canto para o Benfica, batido por Sulejmani mas os defesas gregos limpam a jogada.

48' PRIMEIRA GRANDE OPORTUNIDADE POR LAZAR. No seguimento do canto do PAOK, a defesa do Benfica perde a bola e Lazar surge a rematar e a bola passa a centímetros do poste direito da baliza do Benfica.

47' Primeiro canto para o PAOK depois de uma jogada de insistência.

46' Falta de Sílvio sobre Ninis.

45' JÁ ROLA A BOLA, COMEÇA A SEGUNDA PARTE DO PAOK X BENFICA.

45 minutos pautados pelo equílibrio e pela constante luta no seio do terreno. Num jogo atado e sem grandes oportunidades de golo cabe ao Benfica a iniciativa de jogo mas o PAOK aparece consistente na defesa, partindo depois rápido para o contra ataque procurando a velocidade de Oliseh e Ninis. Nota para André Gomes, pela negativa, o jovem português, descaído para a ala direita não está a aparecer da melhor forma no jogo e, nota positiva para Sílvio que tem sido muito influente para os ataques do Benfica. Espera-se que haja mais oportunidades na segunda parte, que se prevê de muita luta.

INTERVALO DO JOGO

45+1 Livre perigoso de Ninis, com um bom cabeceamento Katsouranis mas estava fora de jogo

45' CARTÃO AMARELO PARA ANDRÉ GOMES, que cria uma oportunidade de golo para o PAOK.

43' Fora de jogo assinalado a Lima, depois de novo bom passe do centro campista argentino, Enzo

42' Primeira parte de autêntica batalha no meio-campo. "Faltam as balizas".

39' Falta de Maxi sobre Oliseh.

37' Na sequência do canto do Benfica, Glykos afasta a bola com os punhos tal como Artur já tinha feito.

37' Insistência na esquerda, Lima finta e cruza, mas a bola perde-se após corte na linha de baliza por parte de Lino. Lance perigoso e caricato.

35' Passe a rasgar a defesa do PAOK por parte de Ruben Amorim mas Maxi não chega à bola. Poderia ficar isolado.

34' Fora de jogo assinalado ao avançado Oliseh.

34' Fora de jogo assinalado a Sílvio. O Benfica tem procurado muito esta ala esquerda.

30' JOGADA PERIGOSA. Enzo desmarca o lateral direito Sílvio que penetra na grande área e remata por cima. Primeiro lance de perigo do Benfica.

27' Fora de jogo assinalado a Oliseh depois de um bom passe de Lazar.

26' CARTÃO AMARELO PARA LAZAR. Falta dura sobre Enzo Perez depois de uma perda de bola ao pé da área do Benfica.

25' Fora de jogo assinalado a Ninis.

23' Enzo cobra o livre de forma muito larga. Passa o perigo na área do PAOK.

22' Ingenuidade do ponta de lança do PAOK que faz uma falta desnecessária ao pé da bandeirola de canto. Livre para o Benfica.

19' Stark assinala falta contra o PAOK no seguimento da cobrança do canto.

19' Novo canto para o Benfica após boa investida de Sulejmani pela esquerda.

17' PEDE-SE PENALTI NA ÁREA DO BENFICA. Ninis bate o livre e Luisão ao aliviar, cabeceia a bola que bate num colega de equipa.

14' Lino marca um livre descaído para a direita, mas Artur saí-se a punho e afasta a bola.

12' A defesa do PAOK intercepta o canto marcado à maneira curta por Sulejmani.

12' Primeiro canto do jogo para o Benfica. Boa desmarcação de Enzo que descobre Maxi e este cruza contra as pernas de Insaurralde.

10' Jogada do Benfica pela esquerda, quer com Sulejmani quer com Sílvio a fazerem bons cruzamentos mas a defesa do PAOK a aliviar.

8' REMATE PERIGOSO. Oliseh, rapidíssimo recupera a bola a Ruben Amorim, sobe no terreno e remate cruzado. Passou muito perto da baliza do Benfica.

6' Livre lateral para o PAOK, mas Lino, jogador que jogou em Portugal, atira longe da baliza de Artur.

4' CARTÃO AMARELO PARA KACE, após entrada muito dura sobre Sulejmani.

1' Entrada corajosa do Benfica, a pressionar alto.

0' PONTAPÉ DE SAÍDA PARA O PAOK. COMEÇA O JOGO

17:58. Os adeptos do PAOK exibem uma enorme tarja nas bancadas. A "mancha negra" prepara-se para criar uma atmosfera infernal

17:57. As equipas sobem ao relvado e preparam-se para o ínicio do jogo. Ambiente electrizante no Estádio Toumba.

17:50. Katsouranis vai voltar a defrontar a equipa portuguesa, depois de vários anos a vestir a camisola do Benfica.

17:46. Acabou o aquecimento, as equipas recolhem ao balneários. Estamos perto do ínicio da participação do Benfica na Liga Europa deste ano.

17:44. O capitão do Benfica, Luisão, completa o 100º jogo nas competições europeias. Marca redonda para o central brasileiro.

17:36. Foco para Artur Moraes que depois de perder a titularidade para Oblak, parece ser o guarda redes titular para os jogos da Liga Europa.

17:33. As equipas já subiram ao relvado e já estão a fazer os exercícios de aquecimento.

17:22. Ambiente infernal no estádio Toumba, com cerca de 30 mil adeptos a apoiarem o PAOK.

17:19. Oblak, Ivan Cavaleiro, André Almeida e Funes Mori ficam na bancada neste jogo em Salónica.

17:17. Muitas alterações feitas por Jorge Jesus, deixando jogadores chave de fora.

17:11. Suplentes do Benfica: Paulo Lopes, Siqueira, Steven Vitória, Fejsa, Salvio, Markovic e Rodrigo

17:10. Suplentes do PAOK: Gspurning, Tzavelas, Skondras, Vukic, Lucas, Stoch e Salpingidis

17:02. FORMAÇÃO INICIAL DO BENFICA: Artur, Maxi, Sílvio, Luisão, Jardel, Enzo, Amorim, André Gomes, Sulejmani, Djuricic, Lima

17:00. FORMAÇÃO INICIAL DO PAOK: Glykos, Kitsiou, Katsouranis, Insaurralde, Lino, Kace, Maduro, Ninis, Lazar, Oliseh, Athanasiadis

16:19. A grande ausência na facção grega é precisamente o central português ex-Benfica, Miguel Vitor, a contas com uma lesão. Insaurralde deverá alinhar no seu lugar, ao lado de outro ex-benfiquista, Kostas Katsouranis. No lado dos lusitanos, a grande novidade é Salvio, que, em sentido contrário ao do defesa central português, está já apto para defrontar o oponente europeu que calhou em sorte ao Benfica nestes 1/16 de final da Liga Europa. O argentino esteve mais de cinco meses parado (Foto: AP) .

16:12. O Benfica não conta com o extremo Gaitán nem como central argentino Garay, ambos lesionados. Aos dois sul-americanos junta-se o ponta-de-lança paraguaio Cardozo, igualmente impossibilitado de jogar a partida em Salónica, devido a queixas musculares. Jardel deverá ascender ao estatuto de titular, enquanto Sulejmani deverá ocupar-se da faixa esquerda do ataque benfiquista. Enzo regressa ao onze depois de ter cumprido castigo em Paços de Ferreira.

15:49. O PAOK tem realizado uma temporada bastante positiva, misturando irreverência individual com experiência. Katsouranis impera na defensiva de Salónica enquanto Ninis e Stoch dominam a parte tecnicista e talentosa da formação grega. Na frente, o internacional Salpingidis é uma das maiores ameaças do PAOK, jogando perto do ponta-de-lança Athanasiadis (foto: www.footballhellas.com) . De destacar a titularidade do jovem lateral Kitsiou, valor emergente do futebol grego que tem impressionado pela estabilidade exibicional.

15:36. O Benfica deixou o Grupo C da Liga dos Campeões com um saldo nulo, resultado de 8 golos marcados e outros tantos concedidos. A sua maior derrota foi de 3-0, no Parque dos Princípes, contra os milionários do Paris Saint-Germain, numa exibição catastrófica. As «águias» vingaram-se na Luz, com um triunfo por 2-1. As outras vitórias encarnadas foram registadas contra os belgas do Anderlecht: uma no primeiro jogo (2-0 em casa) e 2-3 em Bruxelas, com um golo fatídico de Rodrigo, em cima dos minutos finais (Foto: AFP/ Getty Images) .

15:31. O PAOK, treinado pelo holandês Huub Stevens, progrediu pela fase de grupos da Liga Europa até chegar à presente fase: 12 pontos adquiridos nos seis jogos, os mesmos que o líder do Grupo L, o AZ Alkmaar. Os gregos foram o ataque mais eficaz do grupo, com 10 golos marcados, tendo sofrido 6 tentos.

15:22. O Benfica chega a esta fase da competição depois de ter sido eliminado da prova rainha de clubes, a Liga dos Campeões. Os encarnados, agrupados com Paris Saint-Germain, Anderlecht e Olympiakos, não conseguiu ir além de um terceiro lugar, com 10 pontos acumulados, ficando atrás dos campeões franceses e dos gregos de Atenas, que conseguiram empatar os benfiquistas na Luz (1-1 com golo de Chori Domínguez e de Cardozo), vencendo-os na capital grega, por 1-0, com um golo de cabeça de Manolas. Pela terceira vez esta temporada, o Benfica cruza-se com uma equipa grega, nunca tendo sido feliz nos dois encontros anteriores.

15:15. O histórico de confrontos entre estas duas equipas não é muito vasto. Apenas se encontraram por duas vezes numa eliminatória da 2ª ronda da antiga Taça Uefa, no ano de 1999. O resultado não podia ter sido mais equilibrado, na primeira mão o Benfica foi a Salónica vencer por 2-1, ganhando uma vantagem preciosa para a segunda mão. No entanto, no Estádio da Luz, a vitória foi para os gregos exactamente pelo mesmo resultado, 2-1, empatando assim a eliminatória e levando o jogo para penaltis. Só nesta "lotaria" é que o vencedor ficou decidido, sendo Benfica a passar em frente na prova por 4-1. Renhido? Sem dúvida, e espera-se o mesmo agora.

15:00. Muito boa tarde, sejam bem vindos à transmissão VAVEL.com do encontro PAOK x Benfica, e grátis. Um jogo a contar para a 1ºmão dos 1/16 de final da Liga Europa. Está em jogo a passagem para os oitavos da prova, e tanto o PAOK e o Benfica colocam os seus objectivos bem altos. No mítico estádio em Salónica, o Toumba, espera-se um ambiente infernal provocado pelos adeptos gregos, o que colocará o Benfica sob pressão. Por outro lado, o Benfica pratica um futebol superior ao do PAOK e isso pode ser uma vantagem preciosa na eliminatória. As cartas estão lançadas...