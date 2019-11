Leão procura voltar à «caça» em Vila do Conde

A equipa de Leonardo Jardim vai enfrentar um adversário que nos últimos anos tem sido um dos ossos mais duros de roer, prova disso «o empate na primeira volta roubando pontos em Alvalade» e que está com a moral em alta «com a recente qualificação para a final da Taça da Liga», para além de ainda ir disputar as meias-finais da Taça de Portugal. Motivos mais que suficientes para colocar em alerta o leão que não tem margem para errar, sob pena de ver Benfica e Porto afastarem-se na luta pelo título. O estado do relvado do Estádio dos Arcos continua em péssimas condições fruto do mau tempo das últimas semanas, o que levou mesmo o Rio Ave a treinar durante esta semana no complexo desportivo de Fão, por forma a poupar a relva do seu estádio.

Super-herói procura-se!

«Já passaram três anos desde que o Sporting saiu de Vila do Conde com um triunfo». Foi a 19 de Setembro de 2011 e o jogo até começou de feição para os leões, que com cinco minutos decorridos já venciam por 2-0, com golos de Schaars e Van Wolfswinkel. A resposta dos da casa só chegou na segunda parte por intermédio de Atsu e Yazalde, mas seria o «capitão américa» Oguchi Onyewu com uma cabeçada certeira a selar o triunfo leonino. Do onze inicial restam apenas Rui Patrício, Diego Capel e André Carrillo. Daí para cá as duas equipas enfrentaram-se em mais seis ocasiões com o saldo totalmente a favor dos vila condenses, que ganharam três encontros, empataram dois e perderam um, sendo que essa derrota aconteceu em Alvalade. Contas feitas «o Sporting não vence o Rio Ave à quatro jogos».

Nuno «não tem sido» Espirito Santo para os leões

A fazer a segunda época como técnico do Rio Ave, «Nuno Espirito Santo ainda não sabe o que é perder com o Sporting». Empatou no jogo da primeira volta em Alvalade, e venceu a três partidas da última temporada (os dois jogos do campeonato e o desafio do Grupo C da Taça da Liga). No entanto para o jovem treinador «não há segredos», e que os seus jogadores vão ter «mais uma oportunidade de entrar em campo e mostrar a sua qualidade». No entanto é de referir que «a formação nortenha já não vence para a Liga à três partidas», o que a fez cair para a 10ª posição, sendo que o último triunfo curiosamente aconteceu em casa por 1-0 perante o Belenenses.

Renato Santos, para superar as ausências de Lionn e Ukra

Para o desafio deste sábado, Nuno Espirito Santo convocou 20 jogadores e volta a poder contar com o médio Renato Santos. Em contra partida, «Ukra um dos homens da frente mais influentes na equipa vai cumprir castigo» por acumulação de amarelos, enquanto Lionn, operado esta semana a uma fractura na mão direita é também carta fora do baralho. Ederson deve ocupar a baliza, tendo à sua frente o ex-Sporting Alberto Rodriguez e Marcelo no centro, com Nuno Lopes e o brasileiro Edimar, (que marcou o golo da vitória por 0-1 em Alvalade na última temporada) nas laterais. No meio-campo Tarantini, (que na primeira volta apontou o golo da igualdade a uma bola) Filipe Augusto e André Vilas Boas, com a «frente de ataque a ficar a cargo de Braga, Hassan e Diego Lopes».

Maurício, perdoado e convocado

Leonardo Jardim chamou 19 jogadores para a deslocação a Vila do Conde. O destaque vai mesmo para o central Maurício, que depois da escapadela nocturna do último fim-de-semana, pediu desculpa ao plantel e equipa técnica, estando por isso entre os eleitos para a partida. De fora estará o seu habitual parceiro, «Marcos Rojo que cumpre castigo» por ter visto o quinto amarelo na última jornada. Rui Patrício permanece de pedra e cal na baliza, com Jefferson e Cédric encarregues das laterais da defesa e Maurício a ter o jovem Eric Dier ao seu lado no centro. William Carvalho, Adrien e André Martins compõem o meio-campo. No ataque poderá estar a maior dúvida, Heldon deve continuar numa das alas com Montero no meio e depois «Carlos Mané que marcou o golo decisivo diante o Olhanense, ou Slimani», que face ao estado do relvado pode fazer valer a sua compleição física, repetindo assim o trio ofensivo do jogo da Luz.