FC Porto x Estoril directo

Muito Obrigada pela companhia, ficamos por aqui! Até uma próxima!

Estoril que nunca tinha vencido na casa do Futebol Clube do Porto e faz história para o clube. No final da partida, muitos foram os assobios e os lenços brancos vistos nas bancadas do Dragão.

A grande penalidade convertida por Evandro deu os três pontos à equipa da linha e a segurança do quarto lugar da tabela classificativa. Com este golo, Evandro mantém-se como melhor marcador da equipa, com 9 golos, e como estrelinha da sorte da equipa de Marco Silva.

Faltou a concretização e a finalização à equipa de Paulo Fonseca, que acabou o jogo com uma derrota e com um jogador a menos. Mangala fez falta feia sobre Evandro na grande àrea e foi expulso por Vasco Santos. Também Marco Silva foi expulso pelo juiz da partida, mas por protestos.

O Futebol Clube do Porto perdeu esta noite a oportunidade de segurar o segundo lugar na tabela classificativa. Há mais de cinco anos que os actuais campeões nacionais não perdiam para o campeonato em casa. O Estoril segura com este resultado o quarto lugar da tabela classificativa e o FC Porto ocupa o terceiro posto com menos 2 pontos que o Sporting.

FINAL DO JOGO NO DRAGÃO FC PORTO 0-1 ESTORIL

90 + 4' Livre de Quaresma para uma grande defesa de Vagner!

90 + 3' Ghilas tenta o cruzamento, mas é Yohan Tavares quem corta a bola e evita o perigo para a baliza de Vagner

Muitos protestos e muitos lenços brancos no Dragão....

4 minutos de compensação

91' CARTÃO AMARELO PARA ALEX SANDRO numa altura onde são audiveis os protestos dos adeptos do Dragão

90' CARTÃO AMARELO PARA CARLOS EDUARDO por falta sobre Diogo Amado

89' Diogo Amado tenta fazer o passe para Filipe Gonçalves, mas Danilo negou a ideia o jogador canarinho.

87' SAI BALBOA ENTRA BRUNO MIGUEL NA EQUIPA DO ESTORIL

86' Depois do golo a equipa do Estoril mostra-se mais confiante, já o FC Porto não desiste de chegar à baliza de Vagner.

84' GRANDE DEFESA DE VAGNER! O Pontapé de Quaresma foi forte e colocado, mas o guarda-redes estava atento! Na recarga Jackson ainda tentou, mas a bola saiu por cima da baliza...

84' Livre perigoso para a baliza de Vagner....

82' A oito minutos do fim, os actuais campeões nacionais perdem por 1-0 pela conversão de uma grande penalidade e estão a jogar com dez elementos.

81' SAI EVANDRO ENTRA GALVÃO NA EQUIPA DO ESTORIL

80' GRANDE DEFESA DE VAGNER! Quaresma tentou cruzar, mas o guarda-redes estava atento....

78' GOLOOOOO DO ESTORIL! Evandro converteu a grande penalidade e faz o primeiro do jogo e o nono no campeonato!

77' Expulsão de Mangala!

76' GRANDE PENALIDADE PARA O ESTORIL! MANGALA FEZ FALTA SOBRE EVANDRO E VASCO SANTOS APLICA O CASTIGO MÁXIMO

74' CARTÃO AMARELO PARA FILIPE GONÇALVES por falta sobre Alex Sandro

73' O Estoril mostra-se agora mais ansioso para fazer o contra-ataque....

72' CARTÃO AMARELO PARA EVANDRO por atrasar o lance do pontapé livre

71' SAI HERRERA ENTRA GHILAS NO FC PORTO

70' Varela tenta fugir à defesa do Estoril... Estava em posição irregular o jogador do Porto..

69' Ghilas está pronto para entrar em campo!

68' VASCO SANTOS EXPULSOU MARCO SILVA! O treinador canarinho protestou bastante e Vasco Santos não teve outra opção...

65' SUBSTITUIÇÃO NO ESTORIL PRAIA SAI BABANCO ENTRA BRUNO LOPES

64' BALBOA REMATOU FORTE a bola saiu ao lado da baliza...

63' ERA O GOLO DO ESTORIL! Grande pontapé de Evandro, mas Herrera desviou o perigo para a baliza de Helton...

62' SUBSTITUIÇÃO NO PORTO: SAI JOSUÉ ENTRA CARLOS EDUARDO

61' Excelente passe, de calcanhar, de Josué para Jackson estava desatento o jogador do Porto...

60' Carlos Eduardo está pronto para entrar em campo!

59' O Estoril está agora a jogar mais atrás... A equipa canarinha está jogar a medo sem Gonçalo Santos...

58' Jackson teve tudo para fazer o golo, mas falhouo o remate e estava em posição de fora-de-jogo.

58' Quaresma tenta novo cruzamento corta Ruben Fernandes!

56' PERIGO PARA A BALIZA DE VAGNER! Danilo assustou com o cruzamento, mas não estava lá ninguém....

53' GRANDE DEFESA DE VAGNER! Ricardo Quaresma passou por dois defesas e tentou o remate à baliza , mas a defesa foi de Vagner! Na recarga Herrera tenta o golo, mas foi com força a mais e a bola acabou por sair por cima da baliza...

52' O Estoril volta a tentar o contra-ataque, mas estava lá Abdoulaye para cortar a bola...

50' CARTÃO AMARELO PARA CARLITOS por falta sobre Josué

49' ERA O GOLO DO PORTO! O cruzamento de Varela era para Quaresma, mas apesar da corrida, o extremo do FC Porto não chegou a tempo....

49' Jackson e Varela atrapalharam-se depois o cruzamento de Alex Sandro, podia ter sido o golo do Porto....

48' Varela acreditou até à última, mas demorou muito tempo a pensar no pontapé à boca da grande área, cortou a defesa canarinha...

46' Bom começo da segunda-parte por parte do Estoril! Começa a criar pressão a equipa canarinha..

45' COMEÇA A SEGUNDA PARTE NA CIDADE DO PORTO! Sai o Estoril com a bola.

Zero a Zero ao intervalo um resultado nulo, contudo justo. O Futebol Clube do Porto entrou melhor e ao longo de toda a primeira parte dominou o encontro, apesar da superioridade, a desatenção de Jackson e a concentração de Vagner têm evitado o golo à equipa da casa. Um Estoril que entrou em campo sem Gonçalo, mas que se tem mostrado bastante concentrado e preparado para lidar com as investidas de Varela e de Quaresma.

INTERVALO NO DRAGÃO

45 + 3' Nova tentativa de contra-ataque do Estoril, cortou Mangala.

45 + 2' O Estoril tenta o contra-ataque mas Evandro deixou a bola fugir pela linha lateral...

3 minutos de compensação

45' Balboa fugiu à defesa portista e quase que conseguiu entrar isolado na grande àrea, mas estava atento o guarda-redes azul e branco.

44' Diogo Amado tentou o passe para Evandro à boca da grande área portista, mas foi com muita força...

42' Vagner está com algumas queixas na coxa direita e é pedido à equipa médica que entre em campo. Está parado o jogo e Ricardo Ribeiro segue, por percaução para o aquecimento...

41' GRANDE DISPARO DE VARELA! Valeu o toque de Vagner a negar o golo ao internacional português....

39' A cinco minutos do final da primeira parte, continua tudo a zeros. Boas oportunidades para o Porto com muita desatenção de Jackson... Já o Estoril tem conseguido manter-se concentrado e até criar algumas situações de perigo.

37' Boa pressão de Babanco a chegar até a grande área contrária, valeu o corte de Mangala a evitar o perigo...

35' Carlitos está com algumas dores depois do lance com Abdoulaye....

34' GRANDE REMATE DE JOSUÉ para uma defesa apertada de Vagner! Na recarga Quaresma tenta o pontapé, mas estava em posição irregular...

33' O jogo está agora mais parado, apesar da superioridade portista, a defesa canarinha tem-se aguentado muito bem!

30' Pontapé livre de Babanco para um excelente corte de Danilo!

29' ERA O GOLO DO PORTO! Alex Sandro entrou pela esquerda e fez o cruzamento, mas, mais uma vez, Jackson não chegou a tempo...

28' Varela tentou o cruzamento, mas Mano adiantou-se a Jackson e cortou a bola a tempo de evitar o perigo.

27' Pontapé livre para Evandro, cortou a defesa portista sem problemas.

25' Josué tenta passar por Tiago Gomes, mas o defesa direito do Estoril estava atento. Canto para o Porto, para defesa fácil de Vagner!

24' Josué cruzou para grande área e a redondinha era para Varela, estava lá Yohan Tavares que, de cabeça, evitou o perigo.

22' Remate de Quaresma, defesa fácil para Vagner. O pontapé foi fraco....

21' Livre para o Porto pode ser perigoso para a baliza de Vagner! Quaresma a bater...

20' Alex Sandro é travado em falta por Babanco, ficam a pedir cartão os jogadores do Poto, mas Vasco Santos manteve a cartolina no bolso...

19' Babanco tenta entrar na grande área, mas deu de frente com Abdoulaye....

O Porto com mais oportunidades de golo, contudo continua a faltar a finalização.

17' Alex Sandro fez o cruzamento para a grande área, mas atento Vagner a evitar que a bola chegasse até Jackson Martinez.

15' Quaresma fez o cruzamento para a grande área, mas Varela não conseguiu chegar a tempo...

15' Josué tenta fugir à defesa portista, mas atento Yohan Tavares.

13' Diogo Amado está em campo, mas Marco Silva não vê melhoras no jogador, seguiu Gerso para o aquecimento.

12' Pressão forte da equipa do Estoril neste inicio de jogo. A equipa de Marco Silva tem-se mostrado atenta às investidas portistas.

10' Canto para o Porto, valeu o desvio de Vagner a evitar o perigo para a baliza da equipa da linha.

9' Diogo Amado está caído perto da grande área do Porto e jogo está parado para a assistência médica ao jogador.

7' Tentativa de contra-ataque de Jackson, mas estava em posição irregular o avançado portista...

6' Quaresma tentou o passe de calcanhar para Varela, mas a defesa foi fácil para Vagner...

6' Pontapé livre batido por Evandro, valeu a defesa atenta de Mangala.

4' PRIMEIRO PONTAPÉ FORTE! Diogo Amado tenta o remate à baliza, mas a bola saiu muito por cima da baliza de Helton...

3' O Estoril tenta a entrada na grande área portista, cortou Alex Sandro a evitar o avanço da equipa canarinha.

1' O Porto tenta o primeiro contra-ataque, mas atento Yohan Tavares...

0' APITO INICIAL NO ESTÁDIO DO DRAGÃO! SAI O PORTO COM A BOLA!

19.12 As equipas regressam agora ao relvado! Está prestes a começar o jogo!

19.04 A equipa do Estoril regressa agora ao balneário, dentro de dez minutos todos estarão de volta para o início da partida.

19.00 A equipa do Futebol Clube do Porto regressou ao balneário debaixo das palmas dos adeptos presentes nas bancadas do Dragão.

18.57 Gonçalo Santos lesionou-se esta manhã. Um problema muscular afastou o médio do jogo de hoje.

18.48 Já aquecem as três equipas no relvado do Estádio do Dragão.

18.47 Gonçalo Santos foi convocado, mas não está presente no banco de suplentes da equipa da linha, terá a equipa técnica alguma razão para deixar de fora um daqueles que tem sido dos melhores em campo?

18.44 Do lado canarinho a surpresa do onze inicial está na chamada de Tiago Gomes em detrimento da escolha de Gonçalo Santos, também Bruno Lopes ficou no banco e deu o lugar a Balboa.

18.40 ONZE INICIAL DO ESTORIL-PRAIA : Vagner, Mano, Yohan Tavares, Rúben e Tiago Gomes, Diogo Amado e Babanco, Carlitos, Evandro, Filipe Gonçalves e Balboa.

18.18 No onze inicial azul e branco a grande surpresa está na escolha de Abdoulaye em detrimento de Maicon. Paulo Fonseca preferiu o senegalês e deixou o brasileiro no banco de suplentes.

18.12 ONZE INICIAL DO FUTEBOL CLUBE DO PORTO: Helton, Danilo, Abdoulaye, Mangala e Alex Sandro, Fernando, Herrera e Josué, Quaresma, Varela e Jackson Martinez.

18.02 Já o Estoril conta com Evandro. O brasileiro de 27 anos já conta com oito golos esta época e é nele que estão as esperanças canarinhas para o jogo de logo à noite. O extremo está no Estoril desde 2012 e nos 37 jogos realizados com a camisola amarela conta com 9 golos dentro da baliza adversária. (foto: Record)

17.58 O Porto tem em Jackson Martinez a sua estrelinha da sorte. O Colombiano é não só o melhor marcador da equipa, como o melhor marcador da Liga. 14 golos apontados, mostram o valor daquele que é o menino dos olhos de Paulo Fonseca. (foto:Topmercato)

17.48 Do lado do Estoril espera-se que esteja Vagner no comando das redes, com Yohan Tavares, Bruno Miguel, Tiago Gomes e Mano na defesa, a meio-campo Filipe Gonçalves, Galvão e Evandro e na frente Babanco e Carlitos a dar o apoio a Balboa.

17.43 No que a onzes prováveis diz respeito, é esperado que o FC Porto alinhe com Helton na baliza, Maicon, Danilo, Mangala e Abdoulaye na defesa, Licá, Josué e Carlos Eduardo a meio campo no apoio a Quaresma e Varela e na frente o já experiente Jackson Martinez.

17.25 Já do lado canarinho, Marco Silva deixou de fora Sebá por lesão e voltou a chamar Tiago Gomes. Eis a lista dos eleitos; Vagner e Ricardo Ribeiro, Yohan Tavares, Bruno Miguel, Anderson Luís, Tiago Gomes, Mano, Emídio Rafael e Rúben Fernandes, Filipe Gonçalves, João Pedro Galvão, Gonçalo Santos, Diogo Amado, Evandro e Babanco, Balboa, Gerso, Carlitos e Bruno Lopes .

17.15 No que aos convocados diz respeito do lado do FC Porto Kelvin continua a ser uma ausência. O técnico azul e branco perdeu a confiança no jogador e tem deixado o Brasileiro de fora das opções. Eis a lista dos escolhido: Helton e Fabiano, Danilo, Maicon, Mangala, Abdoulaye e Alex Sandro, Licá, Josué, Fernando, Herrera, Quintero, Carlos Eduardo e Ricardo, Quaresma, Varela, Ghilas e Jackson .

17.05 Já Paulo Fonseca espera um Estoril bastante atrevido na deslocação à cidade do Porto «O Estoril é uma excelente equipa, e o nosso último jogo com eles mostrou isso mesmo, são muito perigosos no contra-ataque vai ser um jogo complicado.» Apesar de acreditar na vitória portista, o técnico sublinhou o percurso feito pelo Estoril na chegada até aos primeiros lugares da tabela «Eles estão no quarto lugar e vêm de duas vitórias perante adversários complicados. Estão moralizados e vão tentar um resultado diferente daquele que é habitual aqui no Dragão quando defrontam o FC Porto.» (foto:Showdebola)

17.00 Na conferência de imprensa que antecedeu à partida, Marco Silva diz que não espera um jogo fácil no Dragão, mas que vai até à invicta para «lutar para ganhar pontos frente ao Futebol Clube do Porto.Todos nós sabemos a qualidade do FC Porto, vai ser um jogo difícil para nós, mas não alteramos nada no nosso objectivo que é disputá-lo e sabemos que estão em disputa três pontos e vamos lutar para somar pontos neste jogo à imagem de todos os outros.» Apesar do empate frente ao E. Frankfurt, o técnico da equipa da linha diz que esse não será um demérito para os actuais campeões nacionais «Equipas grandes, após um resultado menos bom, por norma, têm de dar a volta e conseguir um resultado positivo, portanto, espera-nos um jogo de grande dificudade, dado que o favoritismo está do lado do FC Porto como é normal» (foto: Record)

16.45 Na última jornada, o Estoril recebeu a visita do Sporting de Braga e apesar das dificuldades em campo, os canarinhos levaram a melhor e alcançaram uma vitória por 2-1. Já o Futebol Clube do Porto viu a vida complicada na deslocação a Barcelos, mas também alcançou uma vitória, por 2-1.

16.25 No que a confrontos directos diz respeito, o Porto está na frente. Dos 54 jogos realizados entre as duas equipas, os canarinhos venceram apenas 11 vezes e contam com 13 empates. No último jogo realizado para o campeonato a equipa de Paulo Fonseca voltou para casa com os ponts dividos. 2-2 como resultado final, com golos de Licá e Jackson Martinez do lado dos actuais campeões nacionais e com Evandro e Luís Leal a fazer o gosto ao pé do lado da equipa da linha.

16:19. O FC Porto está atrás de Benfica e Sporting na Liga nacional, apesar do rival leonino ter uma vantagem à condição, fruto da vitória de ontem. A «performance» dos dragões tem sido alvo de críticas duras e o trajecto de Paulo Fonseca tem-se pautado por um contraste claro quando comparado com o do seu rival mais directo, Jorge Jesus. A caminhada europeia tem sido frustrante: o FC Porto ainda não conseguiu vencer nenhum dos 4 jogos que disputou em casa, 3 para a Liga dos Campeões e 1 para a Liga Europa. Dois empates e duas derrotas é o saldo nortenho.

16:13. A pressão está toda do lado portista: este jogo será mais um teste no duro percurso do treinador Paulo Fonseca, que tem sido contestado pela massa associativa do clube azul e branco. Os medíocres resultados nacionais juntam-se a uma péssima campanha europeia, acentuada pelo empate 2-2 da passada Quinta-feita, contra os alemães do Eintracht Frankfurt. Depois de ter estado a vencer por 2-0, o Porto deixou-se empatar de modo totalmente inexpectável. Os golos de Quaresma e Varela foram insuficientes.

16:02. Sejam bem-vindos a mais um directo VAVEL.com, neste fim de tarde assistiremos ao FC Porto x Estoril, jogo a contar para a 20ª jornada da Liga Zon Sagres, segundo classificado contra quarto, logo, grande jogo em perspectiva! A partida será jogada no Estádio do Dragão e terá o interesse de aferir da resposta dos portistas ao desaire em casa contra o Eintracht Frankfurt, para a Liga Europa. (foto: zerozero)