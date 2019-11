Benfica x Vitória Guimarães, directo

22:23. Do lado do Vitória Sport Clube, a inépcia foi um dado adquirido do longo do jogo. Poucas tentativas para ameaçar Oblak, pouco caudal ofensivo e exibições apagadas por parte da frente de ataque. Nem Barrientos nem Marco Matias foram capazes de servir Maazou nas melhores condições, à excepção de um cruzamento da direita que permitiu ao avançado possante cabecear à baliza. 22:18. Vitória do Benfica por 1-0, com um grande golo de Markovic. O Benfica foi a equipa que mais procurou o golo, controlando grande parte da posse de bola e criando superioridade suprema na elaboração de jogadas de perigo. Rodrigo foi um dos melhores em campo, colocando à flor da relva todo o seu virtuosismo e irreverência: serviu Markovic para o golo e ainda deu um golo a Lima, que o avançado brasileiro se encarregou de falhar na cara de Douglas, que fez uma mancha competente. Fejsa foi um pilar lúcido no meio-campo encarnado, enquanto que Markovic foi o elemento mais destabilizador do jogo, em constantes correrias e fintas que deixaram o Vitória descompensado. APITO FINAL 90+2'. Rodrigo assiste Enzo para a corrida isolada mas a velocidade do médio já tinha fugido primeiro...foi desarmado de modo limpo apesar dos protestos dos adeptos. 90'. Três minutos de compensação para se jogar aqui na Luz. 89'. Falta de André Santos sobre Markovic, agarrou pelo ombro o extremo. 86'. Grande jogada do Benfica, Salvio ganha a linha e centra para Markovic que mata no peito, devolve ao meio, para Amorim...vai rematar...não, bombeia a bola milimetricamente para Salvio...remate do argentino mas Douglas defende!! Bela jogada encarnada!! 85'. SUBSTITUIÇÃO NA FORMAÇÃO DO BENFICA: Entra Amorim para sair Lima . 82'. Assistência primorosa de Rodrigo, ele isola Lima com um passe rasteiro de bandeira...Lima vai contornar o «keeper»...mas o remate sai incrivelmente ao lado, que perdida de Lima...que passe de Rodrigo!! 80'. Sílvio desarma Addy na perfeição, mas o Benfica não consegue manter a posse de bola. O Guimarães tenta manter o esférico em sua posse mas também não consegue avançar no terreno. 78'. Informação: estão presentes no Estádio da Luz 36.000 pessoas. 75'. Bom trabalho de Rodrigo, fintando dois antes de abrir o flanco para Siqueira, mas o centro do brasileiro saiu directamente para o corte do central Moreno. 73'. Jardel, tranquilo, ganha a bola e a posição ao recém-entrado Hernâni, palmas para o central do Benfica, que joga lesionado. 70'. SUBSTITUIÇÃO NA FORMAÇÃO DO BENFICA: Entra Salvio e sai Sulejmani . Grande ovação para Toto Salvio. 69'. Salvio aquece e prepara-se para entrar, voltando à competição na Liga outra vez depois da lesão contra o Sporting em Alvalade. 67'. SUBSTITUIÇÃO NA FORMAÇÃO DO VITÓRIA: Entra Hernâni para sair Barrientos . 67'. SUBSTITUIÇÃO NA FORMAÇÃO DO VITÓRIA: Entra Tiago Rodrigues e sai Crivellaro . 64'. Olímpio parece uma carraça no meio-campo do Vitória, sempre em alta rotação, pressionando os médios do Benfica. 62'. Jardel volta a entrar em campo, Benfica de novo com 11 jogadores no relvado. 60'. Enzo corre pela lateral, medindo forças com Olímpio, a bola sai pela linha de fundo mas foi o médio do Vitória o último a tocar na bola. Apesar disso, o juiz dá pontapé de baliza para Douglas. 59'. Jardel de novo fora do campo. O central brasileiro está a ser assistido pela equipa médica benfiquista, ressentiu-se da lesão na cabeça, provavelmente. 58'. Livre para Enzo marcar...mas o passe saiu demasiado fraco, bem a linha vimaranense a limpar o lance. 55'. Grande desarme de Olímpio, desarmando Enzo: os adeptos pedem falta mas o corte pareceu limpo. Bom movimento defensivo do trinco forasteiro! 53'. Cartão amarelo para Jardel por falta sobre Pedro Correia que se aventurava pelo flanco direito! 52'. Marco Matias aparece com espaço na direita e cruza...Maazou nas alturas cabeceia mas Oblak defende com calma! Bom lance do Vitória! 50'. Sílvio recebe a bola à entrada da área e remata cruzado e forte, para defesa espectacular de Douglas 49'. Rodrigo abre na esquerda em Sulejmani e o sérvio devolve num cruzamento bem medido mas o cabeceamento do avançado sai por cima 21:02. O Benfica adiantou-se no marcador através de uma bela jogada do seu ataque, com um passe açucarado de Rodrigo para a flecha Markovic, que furou pela defesa vimaranense e fez uma bonita chapelada a Douglas antes de encostar para a baliza. Depois de muito «pressing» e várias oportunidades construídas, os anseios da equipa foram acalmados com o golo do jovem sérvio. A estratégia do Vitória sofreu um rombo grande com esse golo, já que a equipa de Rui Vitória pretendia envervar os encarnados com o nulo verificado. A vantagem da formação da casa justifica-se. Markovic tem sido um diabo à solta, Enzo, como sempre, o motor da equipa.

INTERVALO

45+2'. Addy volta a carregar sobre o jovem Markovic, que fica no chão, queixoso. O árbitro nem falta marca, os assobios que se ouvem são ensurdecedores!

45+1'. Cartão amarelo para Addy , por agarrão a Markovic.

45'. Vão-se jogar mais 4 minutos, devido à lesão de Jardel.

45'. Rodrigo controla a bola junto à linha lateral da área, tem pouco espaço mas decide rematar...má decisão: a bola passa longe da baliza contrária.

42'. Markovic tem estado muito activo em campo, descendo até ao círculo central para receber a bola e imprimi velocidade ao jogo do Benfica.

40'. GOOOOOLOOOOOOO DO BENFICA!!! Markovic fez uma tremenda maldade a Douglas, um chapéu belíssimo que o deixou com o golo à mercê...foi só encostar!!! Que passe saboroso de Rodrigo!!!

40'. Rodrigo recebe a bola com uma excelente finta de corpo, tirando o marcador directo do caminho...pica a bola com mestria e beleza...para quem? Markovic, que furou pela linha vimaranense...Douglas pela frente apenas...

39'. Bom desdobramento do meio-campo vimaranense, centro tirado para Barrientos mas o remate deste sai sem nexo.

37'. Os adeptos não páram de cantarolar, o Benfica empolga mas tarda em materializar a sua superioridade em campo. Veremos se o atraso do golo não provoca uma reacção de ansiedade na equipa da casa.

36'. Maazzou ganha espaço, vai armar o potente remate...Oblak opõe-se com mestria, que bela defesa do esloveno!!

34'. Siqueira ganhou a linha, combinou com Markovic mas a jogada perde-se depois do sérvio ter recepcionado mal a bola...

32'. Jardel perde a bola depois de a ter controlado...Crivellaro ganha o ressalto e corre pela lateral...assiste Marco Matias para o remate...mas a bola é interceptada!

31'. Markovic ganha o flanco esquerdo e assiste Sulejmani...pode marcar...rodopia e remata mas a bola bate na muralha do Castelo vimaranense!!

30'. Situação caricata: o árbitro assinalou um fora-de-jogo num lançamento de linha lateral...péssimo, inacreditável decisão...

29'. Tremenda jogada de Markovic, colocou a última mudança do seu arsenal de velocidade e com uma diagonal rasgou todo o sistema do Vitória. Passou para Rodrigo que assistiu Lima...mas a bola foi cortada no último segundo!! Que corte fundamental do central forasteiro, salvou o golo!

27'. Livre longo a beneficiar o Vitória, mas a bola bombeada foi interceptada pela defensiva encarnada.

22'. Rodrigo foge à marcação vimaranense com uma boa desmarcação, encara o oponente na finta e ganha o espaço para rematar de pé esquerdo...mas desequilibra-se e perde o controla da jogada, mesmo na cara de Douglas!! Que azar para o jovem atacante!

18'. Jogo de parada e resposta com maior ímpeto encarnado. Ainda assim, pouco acerto na construção de jogo ofensivo.

16'. Barrientos foge a todos e tenta encontrar espaço para um remate cruzado...mas a bola chutada vai embater na barreira de cinco jogadores da casa: o Guimarães tenta apanhar o Benfica desprevenido.

15'. Tentativa de contra-ataque benfiquista, mas Sulejmani demorou demasiado na reposição de bola...assobios para o extremo sérvio.

14'. Enzo arrancou com impetuosidade pelo corredor central mas Moreno esticou-se e fez um excelente corte, que boa intervenção do central forasteiro!!

12'. Ataque vimaranense bloqueado pelo corte aéreo de Luisão.

11'. Jardel regressa ao campo finalmente: o Benfica volta a jogar com 11 elementos.

10'. Markovic tentou solicitar Sílvio, que estava encostado à linha, mas a bola sai puxada e passa a linha lateral. Lançamento para o Vitória.

6'. Enzo já está de pé, mas Jardel continua no relvado a ser assistido, parece que o embate deixou o central brasileiro KO. Vai deixar o relvado no carro maca.

4'. Choque de cabeças deixou dois jogadores encarnados estatelados no relvado. Jardel e Enzo precisam de assistência médica.

2'. Markovic disputa a bola dentro da área mas o central vimaranense corta para fora. O fiscal de linha engana-se e assinala pontapé de baliza.

1'. Lance de golo iminente...markovic passa a Sílvio e o lateral serve Rodrigo na perfeição...o remate sai perto do poste mas Douglas estica-se e defenda para canto! Benfica entra com o gás todo!

1'. Roda a bola na Luz, Benfica assalta a hipótese de ficar a 7 pontos do FC Porto!

APITO INICIAL

FORMAÇÃO DO VITÓRIA GUIMARÃES: Douglas, Addy, Moreno, Paulo Oliveira, Pedro Correia, Olimpio, Barrientos, André Santos, Crivellaro, Marco Matias, Maazou

FORMAÇÃO INICIAL DO BENFICA: Oblak, Luisão, Jardel, Sílvio, Siqueira, Fejsa, Enzo, Markovic, Sulejmani, Rodrigo, Lima

16:35. Este jogo Benfica x Vitória Guimarães será histórico para o capitão brasileiro Luisão , já que o «girafa», de 33 anos, vai atingir a grandiosa meta de 400 jogos com a camisola vermelha das «águias» ao peito. Luisão está no Benfica desde Setembro de 2003 e tornou-se, gradualmente, num símbolo incontornável do clube da Luz, pela abnegação e contributo contínuo. Apenas mais nove jogadores históricos entram na categoria eterna daqueles que representaram o Benfica mais de quatro centenas de vezes: Nené (575), Veloso (538), Coluna (525), Humberto Coelho (498), Shéu (487), Bento (465), António Simões (449), Eusébio (440) e Cavém (420).

16:27. Rui Vitória não pode contar com o médio André André, suspenso. O triângulo de meio-campo deverá ter em Leonel Olímpio, André Santos e Crivellaro os seus vértices. Barrientos deverá posicionar-se na faixa esquerda do ataque, Marco Matias na direita, Tomané, jovem da formação, de 21 anos, em plena área adversária. Q quarteto defensivo deverá ser constituído por Addy na esquerda, Pedro Correira na direita, Paulo Oliveira e Moreno no eixo central.

16:23. O Benfica deverá voltar ao seu esquema táctico usual, com Fejsa e Enzo no miolo, guardados por uma linha de quatro vigilantes, estes sendo Siqueira, Garay, Luisão e Sílvio, lateral luso que substituirá Maxi, castigado. Sulejmani deverá alinhar no lado canhoto, saltando para a posição de Gaitán, igualmente suspenso. Na direita, Markovic será dono do corredor destro, Lima e Rodrigo serão os atacantes de serviço para amedrontar Douglas. Salvio é opção para a partida mas o seu fraco ritmo deverá impedir que alinhe de início.

16:18. A última vez que o Vitória Sport Clube bateu o Benfica no âmbito da Liga foi a 20 de Fevereiro de 2012, com um 1-0 no D. Afonso Henriques, golo assinado por Marcelo Toscano. Na memória de ambas as equipas deverá estar também a goleada de 0-4 imposta pelo Benfica em pleno castelo vimaranense, no dia 17 de Março de 2013: golos de Cardozo, Garay, Salvio e Rodrigo. O Benfica já tinha massacrado o Vitória antes, a 3 de Novembro de 2012, com um 3-0 construído com golos de Cardozo (2) e Lima.

16:14. O Vitória de Guimarães lembra-se de um saboroso triunfo diante do Benfica: o 2-1 na final da Taça da Portugal 2012/2013, com uma bela recuperação, dois golos vimaranenses contra o primeiro tento do jogo, marcado por Gaitán. Esse momento histórico, encabeçado pelo treinador Rui Vitória, permanecerá como um marco na lembrança de vida do clube da cidade de Guimarães. Poucos meses depois, o Vitória recebeu o Benfica para a Liga, à quinta jornada: Cardozo marcou o golo solitário que deu o 0-1 ao Benfica.

16:07. O Benfica não perde desde a derrota de 1-0 em Atenas, frente ao Olympiakos, para a Liga dos Campeões, no dia 5 de Novembro de 2013. Esse foi também o último jogo durante o qual os pupilos de Jorge Jesus não foram capazes de marcar qualquer golo durante os 90 minutos; desde então, não mais o Benfica passou um jogo sem festejar, pelo menos, um golo. Na liga nacional, as «águias» levam 36 golos marcados e 13 concedidos, tantos quanto o Sporting e menos um que FC Porto. Lima é o goleador-mor da equipa, com 11 tentos rubricados. Rodrigo segue-o, com 10.

16:01. O Vitória de Guimarães vem de uma vitória por 1-0 em casa, frente ao Rio Ave, mas, as duas jornadas anteriores a essa foram de desilusão para os homens vimarenses: derrota contra o Vitória de Setúbal por 3-2 em casa dos sadinos, e outro desaire, este caseiro, por 1-2 diante do Nacional da Madeira. O clube orientado por Rui Vitória conta com 29 pontos na Liga Zon Sagres, edificados por 21 golos marcados e 18 sofridos. Em caso de triunfo hoje, o Vitória Sport Clube cavará um fosso maior para os seus perseguidores, SC Braga e Marítimo, ambos com 27 pontos.

15:56. Para a liga nacional, o clube encarnado vem de uma vitória forasteira de 0-2 diante do laterna vermelha Paços de Ferreira, com golos de Garay e Markovic. Esse resultado, obtido na Mata Real, precedeu outro 2-0, na Luz, frente ao Sporting, «derby» decidido com golos de Gaitán e Enzo Pérez. O que ressalta à vista é, imediatamente, a segura e eficiente defesa encarnada: nos últimos 12 jogos, o Benfica apenas lhe viu infligirem um golo, de Vítor Gonçalves, no 1-1 contra o Gil Vicente.

15:49. O Benfica vem de uma vitória magra mas pragmática e útil sobre o PAOK, na passada Quinta-feira, na cidade de Salónica. O golo único veio dos pés de Lima, depois de um passe picado de Enzo Pérez e de um amortecimento de Djuricic. A equipa foi alterada para o encontro na Grécia, dando assim possibilidade de descanso a alguns titulares crónicos. Garay, Gaitán, Siqueira, Fejsam Markovic e Rodrigo ficaram de fora das opções para o onze titular. Rúben Amorim foi escolha principal, enquanto Sílvio foi dono da lateral esquerda. Lima alinhou ao lado de Djuricic na frente de ataque, num 4-3-3 assimétrico, com André Gomes a médio interior direito. Sulejamni voltou a ser titular e deverá manter esse estatuto hoje, na faixa esquerda. Luisão esteve imperial no eixo defensivo: o capitão vem realizando uma das melhores épocas na Luz, segundo Jesus.

15:33. O Benfica é o último dos três líderes a entrar em campo, sabendo assim de antemão os resultados de Sporting e FC Porto, o que adiciona maior pressão ao conjunto vermelho, que lidera o campeonato, com 46 pontos, contra 44 do Sporting e 42 pontos do FC Porto: o Sporting venceu por 1-2 o Rio Ave, em Vila do Conde, com golos de Slimani e Mané, enquanto que os «dragões» foram surpreendidos em casa pela vitória do Estoril, por 0-1 com um golo de Evandro.

15:25. Sejam muito bem-vindos ao jogo da Liga Zon Sagres, Benfica x Vitória Guimarães, encontro final da jornada 20 do campeonato português. Aqui em VAVEL.com vamos acompanhar todos os lances, todos os golos e momentos importantes do jogo, que terá lugar no Estádio da Luz, às 20:15 horas.