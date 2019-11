Portugal já conheceu os adversários para o Euro 2016

O Euro 2016 já está em andamento e desta vez a organização está nas mãos dos franceses. O sorteio foi feito ontem e já estão escolhidas as equipas que se defrontarão na fase de grupos do Euro 2016. Portugal ocupou o Grupo I, que conta com cinco participantes e encontrará pelo caminho as selecções da Dinamarca, Sérvia, Arménia e Albânia. (foto: AFP/Público)

Os dois primeiros classificados de cada grupo passam directamente para a próxima fase e tudo indica que a Selecção Portuguesa terá possibilidades de se qualificar pela sexta vez consecutiva para um Campeonato Europeu. Portugal está em 4º lugar no ranking da FIFA e é fácil perceber que a selecção nacional tem muitas hipóteses contra o 20º lugar da Dinamarca, a 29ª posição da Sérvia, a Arménia que se encontra na 30ª posição, já a Albânia ocupa o 55º lugar. Confrontado com os números, o seleccionador nacional, Paulo Bento, frisou que «é um grupo com dois adversários que vão lutar pelo apuramento com a nossa selecção, que é o caso da Dinamarca e Sérvia» mas não escondeu que «é um grupo onde Portugal tem todas as possibilidades».

Os adversários

Dinamarca

A Dinamarca é uma das equipas que está no caminho da Selecção Portuguesa para a chegada a França, as duas cores já se cruzaram 13 vezes e o saldo é bastante positivo para a selecção das quinas. Oito vitórias, dois empates e três derrotas marcam os encontros entre as duas equipas. Os dinamarqueses não conseguiram qualificar-se para a ida ao Mundial deste ano, mas marcaram presença no Mundial de 2010 e no Europeu de 2012. Apesar da má fase, a equipa de Morton Olsen, não vai baixar os braços e pode criar vários problemas à equipa de Paulo Bento.

Sérvia

Os jogadores sérvios já são conhecidos do público português: Markovic, Fejsa, Sulejmani e Djuricic fazem parte do onze titular da formação encarnada e conhecem bem o campeonato português. No que a encontros entre selecções diz respeito, Portugal e Sérvia apenas se confrontaram duas vezes na fase de qualificação para uma competição europeia. Estavámos a chegar Euro 2008 e os dois jogos realizados acabaram empatados. A equipa das quinas parece estar preparada, mas a Sérvia pode vir a ser uma grande surpresa para Cristiano Ronaldo & Companhia.

Albânia

A Albânia é outra das selecções que está no caminho português para a chegada ao Euro2016. O 55º lugar no Ranking da FIFA nada significa em termos de facilidades. Apesar de não ser muito conhecida, a selecção albanesa tem recuperado terreno a nível europeu, o que poderá criar algumas dificuldades para a equipa portuguesa. Em termos históricos e em jogos a contar para competições oficiais, as duas equipas jogaram cinco vezes, sendo que a selecção das quinas soma quatro vitórias e um empate.



Portugal - Albania : Qualification Worldcup 2010\

Arménia

Portugal e Arménia não se encontram desde 2008. A fase de qualificação para o Europeu sorriu à equipa das quinas, mas as dificuldades criadas pela formação da arménia podem vir a dar dores de cabeça. Das quatro vezes que se encontraram a vitória sorriu à formação de Paulo Bento apenas por duas vezes, contando ainda com dois empates. É ainda importante relembrar que o lugar de treinador está vago e o escolhido pode influenciar o desempenho da equipa.