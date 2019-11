Sporting x Sp. Braga, directo

Obrigada por terem estado connosco! Até uma próxima!

O Sporting conseguiu dar a volta ao resultado depois de ter estado a perder ao intervalo. O penalti marcado por Jefferson e a cabeçada de Slimani ditaram o resultado o final. O Sporting consegue assim manter a distância de FC Porto e continuar com o cerco apertado ao Sport Lisboa e Benfica.

FINAL DA PARTIDA EM ALVALADE

93' CARTÃO AMARELO PARA RUI PATRÍCIO por atraso na reposição da bola....

92' GRANDE PONTAPÉ DE HELDON a sair ao lado da baliza de Eduardo....

4 minutos de compensação

88' CARTÃO AMARELO PARA SANTOS POR FALTA SOBRE SLIMANI!

87' O Sporting adormeceu nos últimos minutos e começou a dar espaço aos avançados do Sporting de Braga....

86' GRANDE REMATE DE LUIZ CARLOS para uma grande defesa de Patrício!

84' Heldon para o cruzamento, mas a Slimani faltou-lhe velocidade....

83' Livre para o Braga para defesa fácil do quarteto sportinguista.

80' SAI MANÉ ENTRA VITOR NO SPORTING

79' CARTÃO AMARELO PARA RUSESCU

78' SAI PARDO ENTRA MORENO NA EQUIPA DO SPORTING DE BRAGA

77' CARTÃO AMARELO PARA MAGRÃO POR PROTESTOS

77' A pouco mais de quinze minutos do fim o Sporting deu a volta ao resultado e Alvalade está agora ao rubro!

74' GOLOOOOOOOOOOO DE SLIMANI! grande cabeçada do argelino a fazer o segundo da equipa da casa!

72' Livre de Jefferson e depois da cabeçada de Slimani a bola saiu por cima da baliza de Eduardo....

70' GOLOO DO SPORTING! Jefferson para um lado, Eduardo para o outro!

69' Jefferson para bater....

68' PENALTI PARA O SPORTING! Mané caiu na grande área travado por Sasso.

67' GRANDE REMATE DE PARDO.... mas muito longe da baliza de Rui Patrício.

30294 pessoas em Alvalade.

65' SAI DABÓ ENTRA SASSO NA EQUIPA DO SPORTING DE BRAGA

63' SAI CARRILLO ENTRA CAPEL NA EQUIPA DO SPORTING

62' Livre para ser cobrado por Alan do lado esquerdo da grande área... alivia a defesa do Sporting.

61' SAI RÚBEN MICAEL ENTRA LUIZ CARLOS NO SPORTING DE BRAGA

60' Carrillo no passe, Slimani de cabeça e a bola para a defesa do Braga.

58' REMATE FORTE DE RUSESCU a sair ao lado da baliza de Patrício....

57' SAI ANDRÉ MARTINS ENTRA HELDON na equipa do Sporting

55' Rojo fugiu a dois jogadores, mas a redondinha acabou por sobrar para a defesa visitante, na recarga, Jefferson ainda tentou o cruzamento, mas a defesa foi fácil para Eduardo.

53' GRANDE REMATE DE ANDRÉ MARTINS mas a bola passou por cima da barra da baliza de Eduardo....

53' CARTÃO AMARELO PARA DABÓ por protestos

52' O Sporting está a ter algumas dificuldades no ritmo de jogo. Faz falta Adrien Silva....

50' Carrillo tenta o cruzamento pela esquerda, cortou a defesa do Braga.

48' Capel e Wilson Eduardo já aquecem do lado do Sporting.

46' CARTÃO AMARELO PARA WILLIAM CARVALHO

45' RECOMEÇA A PARTIDA EM ALVALADE! SAI O BRAGA COM A BOLA! A equipa de Jorge Paixão atrasou-se a entrar no relvado.

SPORTING 0-1 SP BRAGA

Adrien fez falta! Ao intervalo o Sporting perde por uma bola a zero. Um resultado que acaba por não demonstrar a 100% aquilo que aconteceu dentro de campo. Rafa inaugurou o marcador ao minuto 36, mas a equipa de Alvalade acabou por não desistir da redondinha e já mesmo no fecho dos primeiros 45 duas bolas acabaram em cima da linha de golo. Leonardo Jardim deverá fazer alterações ao intervalo, caso isso não aconteça, podem existir alguns problemas.

INTERVALO EM ALVALADE

47' ERA O GOLO DO SPORTING! Slimani com um pontapé de bicicleta e Mauricio de cabeça falharam as bolas em cima da linha de golo!

46' GRANDE JOGADA DE MANÉ! o extremo passou em grande velocidade por três jogadores adversários, mas a bola acabou por sair pela linha de fundo.....

1 minuto de compensação.

44' Bom cruzamento de Carrillo pela direita, com o pontapé de Slimani a sair ao lado....

42' Magrão tenta o cruzamento, mas a bola acabou de sair pela linha de fundo....

39' GRANDE REMATE DE CARRILLO! Com a redondinha a sair por cima da baliza de Eduardo....

38' O Sporting de Braga está na frente do marcador. Um golo algo caricato para a equipa visitante coloca-a na frente do marcador....

36 GOLOOOOOOO DO BRAGA! RAFA apanhou um tiro de ressalto e depois de muita confusão a bola acabou por entrar na baliza de Patrício!

35' Remate de Baiano para um grande corte de Cédric.....

34' Jefferson tentou o passe para Carrillo, faltou velocidade ao extremo esquerdo....

33' A bola roçou no poste de Patrício. O remate de Santos foi forte....

32' Novo livre para o Braga à boca da grande área, pode ser perigoso para a baliza de Patrício....

31' Livre para o Braga batido por Alan, tremeu a defesa do Sporting....

30' À meia hora de jogo o nulo continua no marcador, com grandes jogadas da equipa da casa e algumas tentativas por parte da equipa de Jorge Paixão.

29' O Braga tenta novo contra-ataque, mas o quarteto defensivo continua atento às investidas bracarenses.

28' Cabeçada de Slimani depois do passe de Carrillo, mas a bola voltou a sair ao lado....

26' Carrillo tentou soltar Carlos Mané, mas o remate foi muito largo e a bola saiu sobre a linha de fundo....

23' Boa insistência de Rafa a trocar as voltas à defesa. A bola acabou por sair pela linha de fundo....

22' Mané apareceu isolado, mas o auxiliar considerou que o jogador do Sporting fez falta sobre o defesa.

21' Corta com dificuldade a defesa do Braga.....

21' Cruzamento largo de Magrão. Canto para o Sporting.

21' Slimani ganhou a bola, mas deixou que a redondinha sobrasse para a equipa visitante.....

20' O jogo está agora mais equilibrado, o Braga já começou a criar algumas situações de perigo....

17' O braga tenta novo contra-ataque, corta André Martins.

16' Defesa fácil para o quarteto sportinguista.

15' O braga tenta a entrada pela direita, mas atenta a defesa leonina. Canto para o Braga.

14' GRANDE JOGADA DO SPORTING! Boa combinação entre Mané e Slimani, com a bola a sair pela linha de fundo....

12' Carrillo fez o passe e Slimani só tinha de remater, trocou os pés o jogador do Sporting.

11' Alan tenta entrar pela direita, mas estava atento Patrício. Uma defesa para a fotografia do guarda-redes do Sporting.

10' O Braga está claramente a jogar em posição ofensiva e começa agora a soltar-se mais frente a um Sporting que entrou muito bem.

8' Carrillo a criar o perigo..... o remate saiu ao lado.

7' Rusescu trocou as voltas a Maurício e ainda entrou na grande àrea, valeu a atenção de Rojo a evitar o perigo....

6' O Braga tenta agora o contra-ataque, mas a equipa da casa está atenta. O remate de Rosescu saiu muito ao lado da baliza de Rui Patrício.

5' Defesa fácil para Eduardo....

5' Canto para o Sporting, Mauricio a bater.

3' ERA O GOLO DO SPORTING! MAné fugiu a dois defesas e ainda passou para Slimani, mas atenta a defesa bracarense....

1' Cédric tentou o passe para Slimani, mas atento Alan a evitar o perigo.

ROLA A BOLA EM ALVALADE! SAI O SPORTING!

As claques do Sporting não cumpriram o minuto de silêncio.

20.16 UM MINUTO DE SILÊNCIO EM ALVALADE EM TRIBUTO A MÁRIO COLUNA.

20.12 As equipas subiram agora ao relvado!

20.01 As três equipas regressaram agora ao balneário, em breve estão de volta para o começo da partida!

19.47 ONZE INICIAL DO SPORTING DE BRAGA: Eduardo, Nuno André Coelho, Dabó, Baiano, Santos, Mauro, Ruben Micael, Alan, Rusescu e Rafa!

19.45 ONZE INICIAL DO SPORTING : Rui Patrício, Maurício, Jefferson, Cédric, Rojo, André Martins, Magrão e William, Carrillo, Mané e Slimani!

19.43 JÁ TEMOS ONZES!

19.38 A equipa do Sporting entrou agora para o aquecimento, muitos aplausos em Alvalade!

19.33 A equipa do Sporting de Braga entrou para o aquecimento agora. Aguarda-se a entrada da equipa do Sporting.

19.30 Os guarda-redes do Sporting já começaram a aquecer.... aplausos no Estádio de Alvalade.

19.05 Uma tarde chuvosa em Alvalade com os adeptos a começarem a aparecer nas bancadas.

17:24 Já no Braga Eduardo é uma certeza na baliza e deverá ter o apoio deNuno Coelho, Sasso, Baiano e Paulo Vinicius, a meio-campo devem estar Mauro, Vukcevic e Rúben Micael e na frente serão Alan e Pardo a dar o apoio a Rafa.

17:10 Quanto ao onze provável da equipa leonina, é esperado que o Sporting alinhe com Rui Patrício na baliza, apoiado pelo quarteto habitual:Cédric, Rojo, Mauricio e Jefferson, a meio-campo estarão William, André Martins e Vítor para colmatar a falta de Adrien Silva e na frente são esperados Heldon e Mané para dar o apoio a Slimani.

16:55 Já no Sporting de Braga, Jorge Paixão optou por estrear Erivaldo nos convocados. O jovem avançado da equipa B chamou a atenção ao técnico e acabou mesmo por ser o escolhido para integrar a lista de convocados, lista essa que também conta com Vínicius e Baiano. Eis os escolhidos: Eduardo e Cristiano; Nuno André Coelho, Kadu, Sasso, Santos, Tomás Dabó, Baiano e Paulo Vinicius; Mauro, Luiz Carlos, Vukcevic e Rúben Micael; Rafa, Alan, Erick Moreno, Pardo, Rusescu e Erivaldo.

16:40 No que aos convocados diz respeito, a grande novidade nas chamadas de Leonardo Jardim está em Wallyson Mallmann. O médio da equipa B pode ser uma das escolhas para ajudar André Martins e William a meio-campo. Eis a lista dos 19 escolhidos: Rui Patrício e Marcelo Boeck; Cédric, Rojo, Maurício, Dier, Píris e Jefferson; André Martins, William, Gerson, Wallyson, Vítor, Heldon, Carrillo e Capel; Slimani, Wilson Eduardo e Mané.

16:22. Na última vez que se defrontaram, o jogo, ocorrido na Pedreira, terminou com uma vitória leonina, caída do céu com um remate potente de Cédric, que desnivelou o resultado. Um 1-2 muito festejado pela turma leonina. Montero e Alan marcaram os restantes golos: primeiro e colombiano, de cabeça, depois o brasileiro, com um remate que bateu Patrício sem apelo.

16:30 Já Jorge Paixão mostra-se ambicioso no primeiro jogo ao comando do Sporting de Braga. O ex-Farense promete que o Braga vai deixar tudo em campo «Vamos deixar tudo em campo e acredito que vamos trazer a vitória. Encontrei uma equipa triste por estar longe dos seus objectivos, mas agora a alegria voltou!» No que toca à deslocação até Lisboa, o treinador também não está à espera de facilidades «O Sporting é forte em casa. Vamos jogar com uma equipa motivada, uma equipa com processos ofensivos bem marcados e que não vai querer perder terreno para o Benfica. Esperamos por isso um Sporting forte e motivado.» (Foto: Lusa)

16:20 Com Fredy Montero de castigo, o treinador verde e branco disse que o lugar do avançado será ocupado por Slimani. O argelino tem merecido a confiança do técnico e vai mesmo ser opção frente ao Sp. Braga. «Dentro da nossa estrutura temos um verdadeiro ponta-de-lança, que é Slimani, e dois jogadores que fazem essa posição, que são Wilson Eduardo e Carlos Mané. Os três jogadores têm características diferentes, mas podem fazer essa posição. Mas, neste jogo, a minha aposta será Slimani, não só pela sua valia, mas por aquilo que tem feito quando entra nos jogos. Merece esta oportunidade. Temos de fornecer um jogo mais aéreo, porque é essa a característica que o define e para mim essa é a sua maior qualidade. São precisos alguns ajustes no nosso jogo ofensivo.»

16:15 Na conferência de imprensa que antecedeu a partida, o treinador leonino diz que as mudanças no banco do Sporting de Braga podem trazer dificuldades: «Não podemos relacionar a mudança do comando técnico do Sp. Braga com maiores facilidades. Pelo contrário, no futebol, sempre que existe mudança, a motivação dos atletas acaba por ser maior e isso com certeza que vai acontecer na equipa do Sp. Braga. Temos mais dificuldades de perspectivar o que será o adversário. A classificação não reflecte a qualidade do Sp. Braga e dos seus jogadores, muitos deles meus conhecidos; outros que são apostas da selecção e outros jogadores com um vasto currículo na I Liga. Por isso, é um adversário de qualidade, independentemente de quem seja o técnico. Esperamos um Sp. Braga extremamente motivado, a quer rectificar o seu campeonato, que tem estado aquém das expectativas. Mas o Sporting não se pode preocupar com isso, e tem que pensar que a equipa terá que estar nos seus limites de qualidade e intensidade, de forma a conseguir colocar em prática o seu estilo de jogo e conquistar os três pontos.