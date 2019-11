Belenenses x Benfica, directo

90+4'. Final da partida, o Benfica angaria mais 3 pontos mas é de relembrar o erro fatal do auxiliar, que anulou um golo limpo a Caeiro.

90'. Quatro minutos dados para se jogar depois do tempo regulamentar. O Belém, com menos, um, mantém um ponto de interrogação no resultado, o Benfica treme e não consegue convencer com esta exibição paupérrima. Os jogadores parecem extenuados.

87'. SUBSTITUIÇÃO NA FORMAÇÃO DO BENFICA: Entra Cardozo para sair Gaitán, autor do bonito golo e de uma excelente exibição.

86'. Iniciativa individual de Salvio, que perfura pela área e enquadra-se com a baliza...o remate rasteiro foi defendido pelos pés de Matt Jones!! Boa mancha do «keeper» inglês!

82'. SUBSTITUIÇÃO NA FORMAÇÃO DO BENFICA: Entra Amorim, finalmente, para a saída do amarelado Fejsa, que tem fartado de cometer faltas.

82'. Enquanto passava pelo melhor momento, o Belenenses vê-se em inferioridade numérica e privado de um dos seus jogadores mais verticais e velozes. Golpe rude nas aspirações da equipa de Marco Paulo.

80'. Cartão amarelo para o extremo Fredy, que veio dar maior mobilidade ao ataque belenense. O extremo angolano fez falta e ficou indignado, não parando de protestar...cartão vermelho! O juiz da partida brandiu o segundo amarelo e expulsou Fredy por protestos!

78'. Remate de Markovic, mas foi feito sem força: a bola foi morrer nas mãos de Matt Jones.

75'. Rambé esperou o contacto de Garay para se deixar cair e simular uma grande penalidade: cartão amarelo para Rambé.

74'. SUBSTITUIÇÃO NA FORMAÇÃO DO BELENENSES: Entra Rambépara sair Bruno China.

71'. Canto para os da casa, a bola ressalta e sai para fora da área, surge um remate potente por entre as pernas vermelhas e azuis...a bola fica em posse de Caeiro, está na cara de Oblak...é golo! a bola entra com força, Oblak nada poderia fazer...mas...foi anulado, pretenso fora-de-jogo...pessimamente mal anulado este golo ao Belenenses!!

70'. Tiago Silva bombeia a bola para o interior da área vermelha, mas Garay sobe ao segundo andar e limpa o lance para descanso de Jorge Jesus. A bola sai pela linha de fundo, canto para o Belenenses.

67'. SUBSTITUIÇÃO NA FORMAÇÃO DO BENFICA: Entra Salvio saiRodrigo.

66'. Livre a favor do Belenenses: bola pontapeada para a área, toque de conexão e depois é Gaitán que corta de cabeça impedindo que o oponente encostasse para a baliza, excelente leitura e acção defensiva do extremo, precioso! Canto para o Belenenses.

65'. Cartão amarelo para o médio sérvio Fejsa por entrada dura sobre o recém-entrado Tiago Silva.

63'. SUBSTITUIÇÃO NA FORMAÇÃO DO BELENENSES: Entra Tiago Silvae sai João Pedro.

61'. Contra-ataque de Fredy, encara Garay, tanta bailar para ultrapassar o central mas este não se compromete...sai o remate...a bola é cortada pelo argentino, nunca perdeu a pose, boa contenção de Garay!

57'. Passe a rasgar para a entrada de Siqueira, este tira o cruzamento mas Geraldes, rapidíssimo, acompanha o lance e estica a perna para interceptar o passe, excelente corte do lateral!!

56'. Livre marcado por Enzo, Garay sobre e ganha a dividida a Kay...a bola passa a centímetros do poste, Jones ficou pregado ao relvado!

55'. Geraldes carrega em falta sobre Gaitán, o extremo argentino tem sido muito castigado pela dureza dos elementos do Belenenses.

54'. Cartão amarelo para Bruno China, punido por falta dura no meio-campo, sobre Gaitán.

51'. Lima desloca-se para o flanco, tira um cruzamento bem medido...Gaitán fica a milímetros de conseguir um toque triunfal, o Benfica carrega forte sobre o Belenenses!

49'. Rodrigo descai para o flanco, tenta o cruzamento mas a bola é interceptada pelo lateral...o esférico sobra para Siqueira...grande finta, espaço para centrar...a bola vai pingar na zona do segundo poste: Maxi aparece de rompante e remata de primeira!! A bola passa perto, que perigo, que jogada de Siqueira, bela assistência do brasileiro!

47'. Markovic força a entrada pelo flanco direito, enfrenta Filipe Ferreira e tenta assistir Rodrigo em plena área...o remate do avançado sai ao lado! Belíssima jogada veloz de Markovic, primeiro aviso do Benfica nesta segunda parte.

46'. SUBSTITUIÇÃO NA FORMAÇÃO DO BELENENSES: Entra o habitual titular Fredy, sai Danielsson.

46'. Recomeça a partida, sai o Benfica.

17:54. Primeira parte com pouca história, à excepção do fabuloso golo de Gaitán, belo chapéu antecedido de uma corrida fantástica. O Benfica entrou dominante perante um Belenenses medroso que só ganhou confiança para se aventurar no ataque quando a formação das «águias» preferiu controlar o ritmo, baixo, da partida, gerindo a posse de bola e refreando os ímpetos ofensivos.

INTERVALO

45'. Ritmo baixo, com o Benfica a gerir o resultado. O juiz da partida dá mais 1 minuto de jogo.

44'. Gaitán tocou para Rodrigo, o hispano-brasileiro disparou com potência mas a bola embateu na barreira azul. Na sobra, Luisão cabeceou de modo inofensivo, Jones apenas se limitou a ver a bola sair para fora.

43'. Boa jogada pelo flanco esquerdo do Benfica, Enzo combina com Gaitán e Siqueira, o brasileiro fura pelo flanco e toca de pé esquerdo para dentro da área...a bola sobre para Maxi, o uruguaio faz uma bela simulação de cruzamento e depois arranca pelo flanco direito...falta de Filipe Ferreira, carrinho fora de tempo! Cartão amarelo para Filipe Ferreira e livre perigoso a favor dos encarnados!

39'. O Belenenses cresce no jogo, maior posse de bola, aproveitando o menor fulgor da equipa visitante.

37'. Novo livre a beneficiar o Belenenses, numa zona idêntica à do livre anterior: bola bombeada para a área, segundo poste, Kay aparece a ganhar as costas a Maxi, mas a bola não leva perigo!! Boa movimentação de Kay, o lance esteve perto de ser ameaçador!

35'. João Pedro vai marcar um livre para dentro da área, mas Luisão, imperial, corta a bola de cabeça. Sem perigos, o Benfica limpa o lance e volta a controlar a posse de bola.

32'. Falta de Kay sobre o fugaz Markovic, que já se abeirava para a área belenense. O defesa está furioso, foi obrigado a derrubar o atacante encarnado!Cartão amarelo para Kay.

30'. Meira corta a bola, Geraldes completa o serviço defensivo, bom trabalho de equipa da defesa do Belém! Rodrigo não está a conseguir desequilibrar a defesa da casa, muitas perdas de bola e pouca efectividade no último terço de terreno.

29'. O Belenenses tenta preservar a posse de bola, cirulando o esférico até encontrar um nesga por onde surpreender o Benfica, mas simplesmente não consegue ter sucesso. A circulação de bola acabou por se perder depois de um passe mal efectuado que acabou fora do campo.

26'. Markovic protege a bola e mantém a posse de bola, fortemente pressionado por dois jogadores do Belenenses. Gonçalo Brandão acabou por fazer falta sobre Markovic.

24'. Lançamento de linha lateral mal efectuado por Maxi, a bola fica agora na posse do Belenenses.

22'. Grande corte de Maxi, limpando a bola no flanco direito. O Benfica consegue desatar um contra-ataque que pode culminar em golo...Maxi combina com Enzo, este devolve-lhe a tabelinha...pode marcar...Filipe Ferreira surge e corta a bola na hora H, que corte imperial a impedir o segundo golo!

21'. Péssimo cruzamento de Brandão. Mal o flanco esquerdo da equipa do Belenenses.

20'. Gaitán contemporizou à entrada da área, passou para Enzo, este passou para o flanco direito, mas a bola saiu mal direccionada. Mau passe de Enzo, a matar uma boa jogada de ataque.

18'. Lima vai sozinho, encara o defesa na quina da área, flecte para dentro e arma o remate cruzado, mas a bola sai para fora! Boa inciativa de Lima, a bola não passou longe do poste, aviso do avançado brasileiro, que tenta marcar à antiga equipa!

17'. Siqueira corre para ganhar o flanco esquerdo, ganha também espaço, cruza, mas a bola sai direitinha para as maõs do guardião Matt Jones.

16'. Maxi cruza a bola para dentro da área, corta a defesa azul! A bola sobra para a meia-lua, Fejsa dispara mas a bola volta a ressaltar na linha defensiva da casa!

15'. Bruno China emparedou Markovic e não o deixou fugir, falta assinalada pelo juiz da partida. Livre perto da linha lateral, a meio do meio-campo.

12'. Markovic e Gaitán ajudam bastante o centro do meio-campo benfiquista, criando várias situações de superioridade numérica no terreno nuclear.

11'. Canto para Enzo, Matt Jones subiu com facilidade e tomou conta do lance, amarrando a bola com calma.

9'. Geraldes faz fintas que deixam Siqueira com os olhos trocados, o centro sai para a área mas a defesa encarnada limpa a bola com alguma tranquilidade. Markovic completa o alívio.

8'. GOOOOOOLOOOOOOO DO BENFICA!!! Golaço tremendo de Gaitán, correria feita de dribles que deixaram a defesa belenense de boca aberta, depois, com espaço, rematou com classe, fazendo um lindíssimo chapéu a Jones!!! Que golo de antologia, Gaitán festeja efusivamente!!!

8'. Gaitán foge pelo meio, dribla de modo eficiente e deixa oponentes para trás, ninguém o consegue apanhar...impressionante...a bola fica à sua mercê, tem espaço, tem tempo, Matt Jones adianta-se no terreno...

6'. Enzo perfura a defesa belenense mas a bola sobra para Markovic, vai rematar...não, tenta o passe picado mas a bola bate num defesa da casa e o lance torna-se inofensivo! Enzo

5'. Siqueira tenta furar pela quina da área...João Meira assegura-se de que tal não acontece, excelente corte do central da casa!

4'. Grande jogada individual de Enzo, que ultrapassou dois oponentes e ganhou a linha. O centro, rasteiro, é que não levou seguimento apropriado.

3'. Falta de Fejsa sobre o jogador mais avançado do Belenenses, Caeiro.

1'. Falta de Ferreira sobre o médio Enzo, que se desequilibrou quando tentava progredir com a bola controlada.

0'. Vai sair a jogar o Belenenses...já roda a bola no Restelo!

APITO INICIAL

16:51. FORMAÇÃO INICIAL DO BENFICA: Oblak, Maxi, Siqueira, Luisão, Garay, Fejsa, Enzo, Markovic, Gaitán, Lima, Rodrigo

16:50. FORMAÇÃO INICIAL DO BELENENSES: Matt Jones, Gerlades, Brandão, Kay, Meira, Danielsson, Fernando Ferreira, Bruno China, João Pedro, Tiago Caeiro, Filipe Ferreira

15:00. Na história recente, para nos lembrarmos de uma vitória belenense para a Liga, diante do Benfica, teremos de recuar até dia 15 de Dezembro de 2007. Nessa data, os homens do Restelo receberam o Benfica, vencendo por 1-0 com um golo do avançado móvel Weldon, que mais tarde viria a representar o Benfica.

Belenenses x Benfica

14:55. No Benfica, Maxi e Gaitán estão de regresso depois de cumprirem castigo contra o Vitória Sport Clube. Sulejmani deverá voltar ao banco, assim como o lateral Sílvio. Cardozo deverá começar a partida no banco de suplentes. Na armada belenense, o central Gonçalo Brandão já está apto para competir, assim como Eggert. Duarte Machado não poderá alinhar devido a castigo, enquanto que o avançado Linz está a contas com um processo disciplinar, logo, fora das opções de Marco Paulo.

14:47. Nos últimos 15 jogos do campeonato, a equipa do Belenenses apenhas venceu dois: 2-1 contra o SC Braga, no Restelo (com golos de Miguel Rosa e Filipe Ferreira) e 2-0 frente ao aflito Olhanense, também em casa (com dois golos de Miguel Rosa). Apesar do péssimo registo, é de salientar que SC Braga e FC Porto perderam pontos quando se deslocaram ao reduto belenense: os campeões nacionais não foram além de uma igualdade 1-1.

14:39. O Belenenses não goza de um momento psicológico positivo. A equipa de Marco Paulo tem tremendas dificuldades em criar ocasiões de golo e carece de consistência de jogo capaz de suster os perigos contrários. Fredy é um dos activos mais acutilantes, imprimindo rapidez pelos flancos, juntamente com a valência técnica de Miguel Rosa, que se encarrega de organizar o futebol belenense. João Pedro é outro dos perigos azuis a ter em conta. O médio ex-Benfica, Miguel Rosa, é o melhor marcador da equipa na Liga Zon Sagres, com 4 golos em seu nome.

14:25. O Benfica vem de uma série tremendamente motivadora: a última derrota ocorreu contra o Olympiakos, no dia 5 de novembro de 2013, 1-0 em Atenas. Além de manter as derrotas longe de si, o Benfica tem tido um desempenho defensivo muito competente, tendo sofrido apenas 1 golos nos últimos 14 jogos disputados. Desde que sofreu o dito golo (diante do Gil Vicente no 1-1 em Barcelos) o clube encarnado soma 6 partidas consecutivas sem conceder golos. Luisão, que já ultrapassou a barreira dos 400 jogos pelo Benfica, tem sido o esteio inabalável que coordena a linha recuada, muito elogiado pelo treinador Jorge Jesus que considera esta a sua «melhor época».

Benfica

14:13. Na última vez que mediram forças, Benfica e Belenenses empataram 1-1, no Estádio da Luz. A tarde chuvosa desgastou o relvado e os jogadores, afectando o espectáculo. Cardozo foi o primeiro a marcar, de cabeça, assim como de cabeça se concretizou o golo da igualdade, marcado pelo trinco Diakité, na sequência de um canto.

13:50. Benfica e Belenenses estão em situações totalmente antagónicas na tabela classificativa: as «águias» lideram com 49 pontos, mais 33 que os azuis de Lisboa, que apenas amealharam 16, o que os deixa na 14ª posição da tabela, muito perta da descida. A equipa de Belém é o pior ataque da Liga, com uns irrisórios 11 golos marcados, contra os 37 tentos assinados pelos encarnados, igualados em números de golos pelo FC Porto e ultrapassados apenas pelo Sporting, que leva mais um jogo.