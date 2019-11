Resultado Vitória Guimarães x Porto na Primeira Liga 2014 (2-2)

O Vitória Guimarães conseguiu igualar a partida e teve a melhor ocasião para ganhar o encontro já perto do final. Pela segunda jornada consecutiva os azuis e brancos tornam a não vencer e o campeonato é cada vez mais uma miragem. São já nove pontos de atraso para o líder Benfica e quatro para o Sporting, isto quando estamos a duas semanas da partida entre dragões e leões em Alvalade.

90+3'. TERMINA A PARTIDA! O FC Porto volta a perder pontos para Benfica e Sporting, com o empate diante do Vitória Guimarães.

90+1'. Cartão amarelo para Alex Sandro.

Vão jogar-se mais três minutos!

90'. Cartão amarelo para André André.

86' GRANDE OCASIÃO PARA O VITÓRIA!!!André André isola Nii Plange que remata ao poste e na recarga o tiro de Tomané e sem Helton na baliza, vê Danilo tirar-lhe o golo em cima da linha.

84'. SUBSTITUIÇÃO NO VITÓRIA GUIMARÃES SAI MAAZOU ENTRATOMANÉ!

79'. SUBSTITUIÇÃO NO FC PORTO SAI HERRERA, ENTRA QUINTERO!

77'. SUBSTITUIÇÃO NO VITÓRIA GUIMARÃES SAI CRIVELLAROENTRA LEONEL OLÍMPIO!

73'. Cruzamento de trivela de Ricardo Quaresma, e na área Silvestre Varela disputa a bola com Douglas, com o guardião a ser mais rápido.

71'. SUBSTITUIÇÃO NO VITÓRIA GUIMARÃES SAI MALONGA, ENTRANII PLANGE!

70', SUBSTITUIÇÃO NO FC PORTO SAI CARLOS EDUARDO, ENTRAJACKSON MARTINEZ!

70'. Cartão Amarelo para Marco Matias.

65'. Cartão Amarelo para Danilo por derrubar Malonga.

64'. SUBSTITUIÇÃO NO FC PORTO SAI LICÁ, ENTRA SILVESTRE VARELA!

61'. Remate de trivela de Ricardo Quaresma, mas a bola a sair fácil para as mãos de Douglas.

Aquecem Jackson Martinez e Silvestre Varela no Porto, no lado do Vitória é Leonel Olímpio e Nii Plange quem saltam para o aquecimento.

52'. GOOOOOLLLLLOOO DO VITÓRIA GUIMARÃES!!!Grande passe de Maazou a isolar Marco Matias, que na cara de Helton remata forte para o fundo das redes.

RECOMEÇA A SEGUNDA PARTE!

Boa primeira parte em Guimarães. O FC Porto entrou forte na partida e chegou ao golo ainda antes dos vinte minutos por Ricardo Quaresma de grande penalidade. Os dragões dominaram por completo até à meia hora, mas depois a equipa da casa equilibrou o jogo a meio-campo e sem dar espaços para a circulação de bola rápida azul e branca. Quando nada o fazia prever, os dragões aumentaram a vantagem por Licá e já em tempo de descontos, o Vitória reduziu por Maazou, deixando tudo em aberto para a segunda metade.

INTERVALO!

45+1'. GOOOOOLLLLLOOOOOO DO VITÓRIA GUIMARÃES!!!Canto de Crivellaro, desvio ao segundo poste de Paulo Oliveira, a bola chega a Moreno e o remate deste é interceptado por Maazou, que atira para dentro da baliza.

41'. GOOOOOOOLLLLLOOOOOOO DO FC PORTO!!! Cruzamento de Danilo, o argelino Ghilas domina no ar com o peito remata de primeira para boa defesa de Douglas, mas na recarga Licá só tem de empurrar. Está feito o segundo da partida para os dragões.

34'. Pede-se o segundo cartão amarelo para Abdoulaye, por jogar a bola com a mão junto da área do Porto. Muitos protestos de Rui Vitória e dos adeptos vimaranenses.

29'. Responde o Vitória, outra vez Crivellaro a centrar e novamente Maazou a saltar sozinho na área portista, mas a bola sai de novo por cima da barra.

23'. Volta a ameaçar o Porto, agora é Carlos Eduardo a cruzar da esquerda e Ghilas na área num gesto técnico de cabeça atira ao lado.

19'. QUASE O SEGUNDO PARA OS DRAGÕES!!! Ghilas ganha na luta de corpo com Paulo Oliveira e depois atira colocado, fazendo a bola estremecer a trave vimaranense.

17'. GOOOOLLLLOOOOOO DO FC PORTO!!! Ricardo Quaresma atira para a esquerda e Douglas cai para a direita.

16. GRANDE PENALIDADE PARA O FC PORTO!!! Douglas derruba Carlos Eduardo e Marco Ferreira apita para a marca dos onze metros. Douglas viu o cartão amarelo.

14'. Pontapé de canto batido por Crivellaro e Maazou mais alto que a defensiva azul e branca, atira de cabeça por cima.

13'. Na sequência da falta, Crivellaro dispara forte e a bola não passa longe da barra.

12'. CARTÃO AMARELO PARA ABDOULAYE POR FALTA SOBRE MALONGA.

10'. Remate de Maazou de muito longe a fazer a bola passar por cima da baliza de Helton.

5'. Cruzamento de primeira de Carlos Eduardo do lado direito, mas Douglas foi rápido a sair dos postes, antecipando-se a Ghilas.

INÍCIO DA PARTIDA, SAI O FC PORTO!

18.39 VITÓRIA DE GUIMARÃESalinha com: Douglas, Pedro Correia, Moreno, Paulo Oliveira, Addy, André Santos, André André, Crivellaro, Malonga, Maazou, Marco Matias

18.37 FC PORTOalinha com: Helton, Danilo, Maicon, Abdoulaye, Alex Sandro, Fernando, Herrera, Ricardo Quaresma, Carlos Eduardo, Licá, Ghilas

18.36 JÁ TEMOS ONZES OFICIAIS!

18.15 Do lado do Vitória, Douglas é uma certeza na baliza, quarteto defensivo com Addy, Leonel Olímpio, Paulo Oliveira e Pedro Correia, o centro do terreno é ocupado por André André, Moreno, André Santos, Crivellaro e Marco Matias, na frente Maazou.

18.10 No que toca aos onzes prováveis, o FC Porto deve alinhar com Helton na baliza, defesa composta por Danilo, Alex Sandro, Maicon e Abdoulaye, meio-campo com Fernando, Josué e Carlos Eduardo, no ataque Ricardo Quaresma, Silvestre Varela e Jackson Martinez.

18.05 Do lado da equipa vimaranense, o técnico Rui Vitória pode contar novamente com o médio André André, que cumpriu um jogo de castigo na partida frente ao Benfica. Eis os convocados: Douglas e Assis; Josué, Paulo Oliveira, Moreno, Addy e Pedro Correia; André André, Leonel Olímpio, André Santos, Tiago Rodrigues e Crivellaro; Marco Matias, Tomané, Nii Plange, Hernâni, Malonga e Maazou.

18.00 Em relação aos convocados, Paulo Fonseca não pode contar com o central Mangala, que foi expulso com vermelho directo na partida com o Estoril, em sentido oposto regressam Abdoulaye e Kelvin. Silvestre Varela e Jackson treinaram condicionados nos últimos dias e embora façam parte do lote de convocados, as suas utilizações no encontro ainda são uma incógnita. Eis os eleitos: Helton e Fabiano; Danilo, Maicon, Abdoulaye, Alex Sandro e Reyes; Herrera, Licá, Josué, Quintero, Fernando, Defour e Carlos Eduardo; Ricardo Quaresma, Ricardo, Silvestre Varela, Jackson Martinez, Ricardo, Kelvin e Ghilas.

17.50 Na primeira volta do campeonato o FC Porto derrotou o V.Guimarães por 1-0, numa partida bastante complicada para os dragões, que ficou resolvida na segunda parte, com um golo de grande penalidade convertida por Josué, ao minuto 51'.