Vitória Setúbal x Sporting, directo

Obrigada pela companhia! Voltaremos a encontrar-nos noutra oportunidade.

Com este resultado o Sporting mantém a distância de Porto e Benfica ficando a 7 pontos do líder.... Continuando a triste sina leonina da falta de vitórias na deslocação a Setúbal. Na zona da Flash interview Adrien Silva não deixou de criticar a arbitragem e garantiu ser importante alcançar uma vitória frente ao FC Porto na próxima jornada e aproximar-se do Benfica.

A isto se chama Clássico! Um jogo forte para os dois lados acabou empatado a dois golos. Slimani colocou na frente o Sporting ao minuto 34, ao inicio da segunda parte foi a vez de Rafael Martins esquecer o jogo da primeira volta e trocar as voltas a Patrício! Ao longo de todo o segundo tempo foram muitas as oportunidades para ambos os lados, com falta de concentração da equipa de Alvalade. Ao minuto 86 Capel foi travado em falta na grande área por Queiroz e Vasco Santos aplicou o castigo máximo. Adrien a bater não deixou fugir a oportunidade do Sporting se adiantar no marcador, mas dois minutos para que houvesse uma nova penalidade. Desta vez para o lado contrário. Cédric travou Ricardo Horta em falta, num lance duvidoso, mas validado como castigo máximo para a equipa de arbitragem. Horta a bater trocou as voltas a Rui Patrício e acabou mesmo por colocar a bola no fundo da baliza.

FINAL DO JOGO NO BONFIM!

SETÚBAL 2-2 SPORTING

90 + 3 Livre para o Sporting.... ficam a pedir mão os jogadores do Sporting....

90 + 3 AMARELO PARA FRANÇOIS por falta sobre Montero

3 MINUTOS DE COMPENSAÇÃO

90' SAI RICARDO HORTA ENTRA DIOGO ROSADO

89' GOLOOOOOOO DO SETÚBAL! Ricardo Horta bateu Rui Patrício!

88' PENALTI PARA O SETÚBAL! FALTA DE CÉDRIC e castigo máximo.

86' GOLOOOOO DO SPORTING! A bola ainda passou pertinho das mãos de Kieszek... mas foi direitinha para o fundo da baliza!

86' Adrien a bater....

85' PENALTI PARA O SPORTING! Capel foi travado em falta e Vasco Santos marca a grande penalidade!

84' Slimani ficou a pedir um empurrão na grande área, mas Vasco Santos não é da mesma opinião...

81' SAI RAFAEL MARTINS ENTRA MIGUEL PEDRO NO VITÓRIA DE SETÚBAL

80' Contra-ataque do vitória, para um grande corte de Cédric!

78' SAI CARRILLO ENTRA WILSON EDUARDO NO SPORTING

77' QUE JOGADA! Horta fez a volta à defesa e a bola passou a centimetros do poste direito....

76' Livre para o Setúbal... corta Rojo!

74' Remate de muio longe de Fredy Montero, a bola acabou por sair pela linha de fundo....

73' O jogo diminui de ritmo. O Vitória continua organizado e o Sporting continua a querer aumentar o marcador....

71' Corta William Carvalho. Fácil para a defesa sportinguista...

70' GRANDE CRUZAMENTO DE QUEIROZ com Cédric a ceder o canto....

68' Horta tentou passar por Maurício, mas atento o jogador do Sporting!

67' GRANDE PASSE DE ZEQUINHA para um remate de primeira de Horta a passar por cima da baliza de Patrício!

65' CAPEEEEL! ESTEVE O GOLO À VISTA! Grande remate do Espanhol para uma defesa estonteante de Kieszek!

65' O Vitória pressiona agora a equipa do Sporting na sua metade do campo....

64' Montero fez o aviso!!! Quase que deu chapéu o remate do Colombiano....

63' SAI HELDON ENTRA DIEGO CAPEL NO SPORTING

62' Remate forte de Adrien e novamente Venâncio a negar a passagem da bola com o corpo....

60' Cruzamento de Carrillo e a bola a fugir pela linha lateral, não estava lá ninguém para agarrar a bola...

59' O Setúbal está agora mais atrevido, perante um Sporting que parece jogar a medo....

58' SAI GERSON MAGRÃO ENTRA MONTERO NO SPORTING

57' CARTÃO AMARELO PARA MAURÍCIO! Está de fora do jogo com o Porto o defesa do Sporting.

56' Montero está pronto para entrar!

54' CARTÃO AMARELO PARA SLIMANI por falta sobre Zequinha.

53' Passe forte de Heldon para uma má recepção de Slimani! Está mais mexido o jogo!!

51' GOLOOOOOOOOO DO VITÓRIA! Rafael Martins recebeu a bola e de pé esquerdo fez o empate!

50' Slimani quase que teve o golo! Grande combinação com Cédric, mas a defesa sadina estava atenta....

49' GRANDE CRUZAMENTO DE ZEQUINHA para um grande corte de Marcos Rojo.

48' Remate forte de Ricardo Horta, mas muito ao lado da baliza leonina...

48' Livre para João Mário, mas a bola saiu ao lado da baliza de Rui Patrício....

46' Cruzamento de Heldon, era para Slimani, mas tocou Queiroz, canto para o Sporting. Slimani cabeceou ao lado da baliza de Kieszek.

45' RECOMEÇA A PARTIDA EM SETÚBAL! Sai o Sporting com a bola.

Ao intervalo a equipa de Leonardo Jardim ganha por 1 bola a zero. Um golo algo confuso, dado que a equipa de arbitragem considerou a defesa de Kieszek feita dentro da baliza. O Sporting demorou a acordar e chegou a dar muito espaço para a equipa da casa fazer o que quisesse. João Mário mostrou as garras e chegou a ameaçar a baiza leonina por mais de 3 vezes. Destaque ainda para o golo mal anulado a Adrien Silva ao minuto 31'. O médio leonino estava em jogo, mas o árbitro auxiliar não achou o mesmo.

FINAL DA PRIMEIRA PARTE SETÚBAL 0-1 SPORTING

1 minuto de compensação.

44' O Sporting acordou! Cruzamento de Carrillo era para Slimani, cortou François.

41' A bola não passou pela barreira sportinguista! Passou o perigo....

40' Livre para Pedroso pode ser perigoso...

39' CARTÃO AMARELO PARA ROJO por falta sobre Rafael Martins

38' GRANDE REMATE DE ADRIEN para uma grande defesa de Kieszek!

37' Cédric tenta o cruzamento pela direita, mas a bola acabou por sobrar para a defesa sadina....

34' GOLOOOOOO DO SPORTING! aí está o vendaval! Kieszek fez uma grande defesa, mas a equipa de arbitragem validou o golo da equipa de Leonardo Jardim!

31' GOLO ANULADO AO SPORTING! Kieszek fez uma grande defesa, e Adrien encostou de joelho, mas o auxiliar anulou o lance... Estava em jogo o médio do Sporting. Erro da arbitragem.

30' Cruzamento de Cédric, era para Slimani, mas faltou força ao pontapé...

27' ERA O GOLO DE TIBA! A bola roçou o poste de Patrício....

26' André Martins já aquece do lado do Sporting....

24' JOÃO MÁRIO REMATOU FORTE! Valeu a defesa à figura de Rui Patrício....

23' Mais um remate, mais um perigo! Outra vez João Mário! A defesa do Sporting precisa de acordar....

22' AI AI ! ERA O GOLO DO SETÚBAL! Grande remate de João Mário a passar colocado à barra da baliza do guardaredes verde e branco....

21' Tiba regressa ao relvado numa altura em que chegam também más noticias do Estádio da Luz... 2-0 vence o Benfica.

20' Sai em dificuldades o médio do Setúbal....

19' Tiba está caído no relvado.... está parado o jogo no Bonfim.

19' Remate forte de Magrão e a bola por cima da baliza de Kieszek....

17' Heldon demorou muito tempo a fazer o remate e a bola acabou por sobrar para a equipa da casa.... O sporting está a precisar de se concentrar....

16' Podia ser o golo!!!! Rafael Martins falhou o cabeceamento.... a bola ia direitinha para a baliza.

15' Aos quinze minutos de jogo o marcador continua a zeros, mas o Sporting está com alguma dificuldades em lidar com as investidas sadinas...

13' Remate de Magrão para uma defesa fácil de Kieszek! Foi com pouca força o remate do médio leonino....

12' Cruzamento de João Mário, mas Tiba não conseguiu receber e acabou por lançar a bola pela linha de fundo....

10' GRANDE RECEPÇÃO DE CARRILLO! No cruzamento a bola acabou por sobrar para a defesa da casa....

10' A defesa do Sporting está com problemas em lidar com Rafael Martins....

8' GRANDE REMATE DE TIBA! Vaeu a defesa apressada de Patrício a negar o golo ao médio sadino....

7' Boa combinação entre Horta e João Mário, valeu o corte de Cédric a evitar o perigo.... está animado o jogo!

5' GRANDE REMATE DE ADRIEN! Mas a bola bateu de frente com Venâncio... grande corte do central do vitória!

4' GRANDE CORTE DE MAURÍCIO! Se não fosse o central a bola de Tibá chegava à grande área e podia ser perigoso para a baliza de Rui Patrício! A entrar bem no jogo a equipa de Couceiro.

2' CONTRA-ATAQUE DO SETÚBAL, valeu a falha no passe para Nelson Pedroso... fugiu o perigo da baliza de Patrício...

2' Carrillo tenta o cruzamento pela direita, era para Heldon, mas atenta a defesa sadina.

0' ROLA A BOLA NO BONFIM! SAI O SETÚBAL COM A REDONDINHA!

16.58 As duas equipas já subiram ao relvado!

16.50 As três equipas regressaram agora aos balneários! Brevemente estarão de volta para o inicio da partida!

16.46 As duas equipas estão agora em pleno aquecimento. Os leões vão jogar de roxo.

16.37 Quando faltam apenas 23 minutos para o ínicio da partida, os adeptos começam a encher as bancadas. Um destaque para os adeots leoninos que vieram em força a pedido do técnico Leonardo Jardim.

16.27 Leonardo Jardim optou por deixar Fredy Montero no banco de suplentes e dar o lugar ao argelino Slimani. Esta é a grande surpresa do onze leonino. Slimani foi titular no último jogo do Sporting pelo castigo aplicado a Fredy Montero, ao que parece o técnico leonino continua a acreditar nas capacidades do argelino no Sporting.

16.23 ONZE INICIAL DO VITÓRIA DE SETÚBAL: Kieszek, Pedro Queiroz, Venâncio, François e Nélson Pedroso, Dani, João Mário e Pedro Tiba, Zeiquinha, Rafael Martins e Ricardo Horta!

16.20 ONZE INICIAL DO SPORTING: Rui Patrício, Cédric, Maurício, Rojo e Jefferson, William, Adrien e Gerson, Carrillo, Heldon e Slimani!

16.18 JÁ SE CONHECEM OS ONZES INICIAIS!

16.15 Os guarda-redes das duas equipas já aquecem no relvado!

16.08 Do lado do Sporting, Fredy Montero continua a ser o jogador com mais concretizações. Apesar de ter perdido o primeiro lugar da tabela de melhores marcadores para Jackson Martinez, o colombiano quer acreditar que a fase de greve de golos já está ultrapassada. (foto: Vimeo)

16.00 Rafael Martins é o melhor marcador do Vitória. O avançado conta já com 7 golos na Liga Portuguesa e reparte o 7º lugar da tabela com Rodrigo, do Sport Lisboa e Benfica. Um menino de ouro para José Couceiro e que, com toda a certeza, não vai deixar de lado a oportunidade de bater Rui Patrício. (foto: zerozero)

14.55 Do lado Sadino, Couceiro pode contar novamente com Rosado e Coehene. Os dois jogadores regressaram de lesões e serão quase certos no onze inicial da partida. Eis os eleitos: Kieszek e Sérvin, Pedro Querós, Coehene, François, Venâncio e Nélson Pedroso, Diogo Rosado, João Mário, Dani, Dani, Pedro Tiba, Ney e Tiago Terroso, Betinho, Ricardo Horta, Zequinha, Miguel Pedro, Rafael Martins e Pedro Coronas .

14.00 No que toca aos convocados, do lado do Sporting regressaram Adrien e Montero, castigados no jogo com o Sporting de Braga por acumulação de amarelos, mas também Dramé, o médio da equipa B foi o escolhido por Leonardo Jardim para integrar a lista de convocados, quanto a Shikabala, o técnico avisou que o egipcio só será opção no jogo com o FC Porto, tal como Carlos Mané que se encontra lesionado: Rui Patrício e Marcelo Boeck, Maurício, Rojo, Jefferson, Cédric e Welder, Magrão, William, Adrien, André Martins, Wilson, Dramé, Capel, Heldon e Carrillo, Slimani e Montero.

13.30 Já Couceiro, atribuiu o favoritismo à equipa de Alvalade, mas avisou que a equipa sadina também tem uma palavra a dizer: «O Sporting é favorito mas nós também temos as nossas possibilidades. Vamos tentar fazer um jogo positivo, um jogo à procura do golo e no final se verá. É um jogo em aberto. Sabemos que para nós vai ser difícil, mas com certeza que também não será um jogo fácil para o Sporting.» Sobre o facto de já ter vencido à equipa de Alvalade, Couceiro não se mostrou entusiasmado «É verdade que já venci ao Sporting, mas cada jogo é um jogo e é neste que temos de pensar agora, queremos sair dele com 3 pontos». (foto: Record)