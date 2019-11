Sporting x Porto

Obrigada por nos terem feito companhia, voltamos a encontrar-nos numa outra oportunidade!

Destaque ainda para a manutenção de Diego Capel durante os 90 minutos! Ao que parece estão feitas as pazes entre o espanhol e o treinador leonino.

Leonardo Jardim garantiu que o trabalho foi feito e que a exibição fez jus ao que aconteceu dentro de campo.

Fernando foi expulso e o FC Porto viu-se obrigado a jogar com 10 nos últimos dez minutos. Também em zona de entrevistas rápidas Luís Castro diz que pensa que a lesão de Helton foi uma ruptura total do tendão de Aquiles!

Destaque ainda para a lesão de Helton que obrigou a queimar uma subtituição no FC Porto. Na zona de entrevistas rápidas, Luis Castro e Ricardo Quaresma deixaram duras criticas à arbitragem de Pedro Proença, que saiu hoje pela primeira vez, sem ver uma vitória portista.

O Sporting segurou o segundo lugar e tem agora cinco pontos a mais que o FC Porto! Um golo de Slimani voltou a resolver, mas André Martins estava em posição irregular. Sétimo golo do argelino no campeonato, primeira vitória de Leonardo Jardim como treinador ao FC Porto e nova saída de Lisboa da equipa portista sem os três pontos. Apesar de tudo o FC Porto só caiu de ritmo quando apareceu o golo, contudo as tentativas de Jackson, Quaresma e Varela só não deram o golo aos actuais campeões nacionais, porque o quarteto defensivo do Sporting se revelou seguro!

FINAL DO JOGO

SPORTING 1-0 FC PORTO

90 +4' CARTÃO AMARELO PARA PATRÍCIO por atraso na reposição!

90 + 4' CARTÃO AMARELO PARA WILSON EDUARDO por falta sobre Abdoulaye

90 + 3' MONTERO PERDEU A OPORTUNIDADE! Jefferson saiu em velocidade e fez o cruzamento para Montero, mas Abdoulaye cortou a tempo!

90 + 2' GRANDE PONTAPÉ DE BICICLETA DE GHILAS! Saiu ao lado da baliza de Patrício!

90 + 2' GRANDE PONTAPÉ DE BICICLETA DE GHILAS! Saiu ao lado da baliza de Patrício!

4 MINUTOS DE COMPENSAÇÃO

90' CARTÃO AMARELO PARA MONTERO

89' VERMELHO PARA FERNANDO por um toque feio sobre Montero!

88' Capel tenta o cruzamento, atento Abdoulaye!

86' SAI MANÉ ENTRA WILSON EDUARDO NO SPORTING

85' CARTÃO AMARELO PARA QUARESMA por falta sobre Carrillo . Está de fora no próximo jogo o extremo do Porto

83' CARTÃO AMARELO PARA MANGALA por falta sobre Adrien silva

81' Remate de Montero para uma defesa á figura de Fabiano!

80' Grande passe de Danilo para corte de Eric Dier!

77' ENTRA GHILAS SAI VARELA NO FC PORTO

76' O QUE FOI ISTO JACKSON? Rui Patrício saiu mal adiantado e Jackson, sozinho e de frente para a baliza, deixou que Dier lhe tirasse a bola!

75' FOI QUASE! Se Jackson não tivesse atrasado o passe de Fernando tinha chegado a tempo! Estava sozinho o avançado do FC Porto...

74' Ricardo Quaresma tenta o cruzamento, mas bem Rojo a dar o canto ao FC Porto...

73' SAI SLIMANI ENTRA MONTERO NO SPORTING

72' Slimani está queixoso e Montero está pronto para entrar!

72' Quintero na marcação de um livre, para um corte à rasca de Slimani...

71' Slimani desmarca-se, mas Pedro Proença considerou irregular a posição do avançado...

70' Boa saída de Fabiano a evitar o perigo para a baliza portista!

68' SAI ANDRÉ MARTINS ENTRA CARRILLO NO SPORTING

67' A 20 minutos do fim da partida o FC Porto esá com algumas dificuldades em lidar com o Sporting... principalmente desde o golo de Slimani.

66' Depois de uma grande jogada de Capel.. Cédric tenta o cruzamento, mas Abdoulaye atento a evitar o perigo!

65' Quaresma tenta o cruzameto corta Mané!

64' Jefferson cruzou mal e a bola acabou por sair pela linha de fundo....

62' Respeito dos adeptos do Sporting para com o guarda-redes portista.... ENTRA FABIANO NO FC PORTO

61' Sai sob palmas o guarda-redes do Porto! Sai em lágrimas o guarda-redes do FC Porto.... Parece grave a lesão no pé direito...

60' Helton vai ser substituído! O guarda-redes portista está muito queixoso e torceu o pé. É obrigado a sair de maca o capitão portista...

59' SAI CARLOS EDUARDO ENTRA QUINTERO NO FC PORTO

58' Livre para Jefferson! Mas Helton ainda chegou primeiro!

56' Na repetição do lance, André Martins estava em posição irregular...

55' CARTÃO AMARELO PARA ABDOULAYE

54' Quaresma entrou como quis e Rojo evitou o golo!

53' GRANDE CRUZAMENTO DE ANDRÉ MARTINS e de cabeça Slimani cabeceou para o golo!

53' GOLOOOOOOOOO DO SPORTING! SLI! SLI! SLIMANI!

51' Canto para Adrien! Mané de cabeça para uma grande defesa de Helton, na recarga Slimani atira por cima! Cheirou a golo!

50' Boa combinação de Defour e Varela, mas cortou Jefferson! Passou o perigo!

49' Varela tenta o contra-ataque corta Capel e a bola sobra para o Sporting....

Herrera, Ricardo e Ghilas já aquecem no FC Porto!

48' Dier a bater... E bola ao lado da baliza de Helton! Sem perigo.

47' Livre para o Sporting depois da falta de Jackson sobre William...

46' Cruzamento de Varela pela direita, cortou Dier!

Heldon, Carrillo e Montero no aquecimento o Sporting!

45' RECOMEÇA O JOGO EM ALVALADE! SAI O PORTO COM A REDONDINHA!

Zero a zero ao intervalo numa primeira parte intensa! O Sporting entrou muito bem e conseguiu pressionar a equipa de Luís Castro. As duas equipas sabem bem o que valem os três pontos... Destaque ainda para a grande oportunidade de Ricardo Quaresma ao minuto 29' com a bola a bater na barra! Destaque para Danilo que estará de fora do próximo jogo por acumulação de amarelos... Já do lado do Sporting a figura tem estado em Cédric ao evitar as investidas de Varela, Jackson e Quaresma ao longo de todo primeiro tempo!

FINAL DA PRIMEIRA PARTE

SPORTING 0-0 FC PORTO

1 minuto de compensação numa altura em que o jogo está parado... Quaresma parece lesionado...

44' FOI QUASE! GRANDE, GRANDE JOGADA DO FC PORTO! Quaresma chegou a Danilo e o defesa do FC Porto fez o cruzamento, Jackson ainda bateu de cabeça, mas a marcação de Cédric fez a bola sair ao lado....

42' Grande jogada do Sporting com finalização na atrapalhação de Slimani....

41' Trivela de Quaresma para um grande corte de Adrien a evitar o perigo!

40' Grande duelo entre Quaresma e Cédric, com a perda de bola para o jogador do FC Porto! Que espectáculo de Futebol!!

39' Passe longo de William era para Mané, mas a bola a sair pela linha de fundo...

38' Cruzamento de Carlos Eduardo à figura de Rui Patrício!

37' Fernando tenta surpreender Patrício, mas atento o guarda-redes do Sporting!

36' Luís Castro mostra-se irritado com as perdas de bola da equipa portista!

35' Capel tenta o cruzamento cortou Mangala!

35' Varela tenta o cruzamento estava lá Marcos Rojo para cortar!

32' Cruzamento mal feito de William, era para Capel, mas foi com muita força!

30' A quinze minutos do fim da primeira parte a equipa de Luís Castro começou a criar mais oportunidades!

29' ERA O GOLOOOO DO PORTO! QUE BOLA NA BARRA depois de uma trivela do jogador do FC Porto!

28' Cruzamento bonito de Capel, mas desatentos os jogadores do Sporting...

27' GRANDE REMATE DE VARELA mas a bola bateu no corpo de Slimani!

27' Grande corrida de Jefferson, mas na entrada na grande área o defesa do Sporting falhou o passe e a redondinha sobrou para Mangala...

26' Confusão entre Cédric e Ricardo Quaresma! Vai lá Proença para acalmar os dois jogadores...

24' Falta de Mangala sobre Adrien..... Fica muito queixoso o jogador do Sporting!

23' Falta feia de Mangala sobre Capel.... Pedro Proença nada mostrou...

22' Mané tentou o contra-ataque, mas a defesa portista atenta!

20' O Sporting tem pressionado bem a equipa portista, mas a melhor ocasião surgiu de Varela ao minuto 16'..: Valeu a grande defesa de Patrício a evitar o primeiro da partida!

19' Cruzamento de Capel muito largo! Depois de cheirar a golo em Alvalade Mané falhou o pontapé!

18' Cruzamento de Jefferson, chega Carlos Mané, mas a defesa foi fácil para Helton!

16' ERRO DE CÉDRIC ia dando o GOLO DO PORTO! Quaresma faz o cruzamento e a redondinha chega a Varela para uma defesa apertada do guarda-redes leonino....

15' Grande cruzamento de Defour para um corte de cabeça de Marcos Rojo...

15' Grande remate de Defour contra o corpo de Marcos Rojo! Está a acordar o FC Porto!

13' Livre batido resolve Mangala...

13' Carga de Danilo sobre Capel! CARTÃO AMARELO PARA DANILO livre para o Sporting!

12' Carlos Eduardo fica a reclamar com Marcos Rojo sobre uma suposta falta...

11' Erro da defesa portista ia dando o golo a Slimani! Adiantou-se Helton e evitou o perigo!

11' CARTÃO AMARELO PARA ADRIEN por falta sobre Varela.

10' GRANDE DEFESA DE HELTON! A evitar o golo de Cédric!

9' AIAI QUE ERA O GOLO DO PORTO! Alex Sandro fez o cruzamento, era para Jackson... cortou a tempo Jefferson!

7' Slimani tenta o contra-ataque, mas estava em posição irregular o avançado do Sporting...

6' Fernando fez o passe, era para Jackson, mas atento Rojo a evitar o perigo para a baliza de Patrício!

5' O Sporting a entrar melhor, mas a acusar o nervosismo de jogar com os actuais campeões nacionais...

4' Grande arranque de William, era para Mané, mas mais uma vez Quaresma esteve atento!

4' Capel tenta descobrir Slimani, mas atento Mangala a evitar o perigo...

2' Jefferson fez o cruzamento pela esquerda, mas a bola fugiu pela linha de fundo... Era para Slimani....

1' O Sporting tenta o contra-ataque corta Ricardo Quaresma sob um coro de assobios em Alvalade.....

0' A BOLA JÁ ROLA EM ALVALADE! SAI O SPORTING!

19.11 As equipas já subiram ao relvado!

19.02 Sporting e equipa de arbitragem regressam agora aos balneários! Está prestes a começar o jogo! Não saiam daí!

19.00 A quinze minutos do inicio do jogo a equipa do FC Porto regressa agora ao balneário.

18.50 Vítor e Josué vão ver o jogo na bancada.

18.49 Destaque para os apupos a Pedro Proença e Ricardo Quaresma nas bancadas de Alvalade...

18.43 Leonardo Jardim voltou a deixar Montero no banco, a grande novidade no onze está no regresso de Diego Capel. O espanhol tem ficado no banco e hoje Leonardo Jardim optou pela velocidade nas alas para surpreender o FC Porto.

18.40 ONZE INICIAL DO SPORTING: RUI PATRÍCIO, CÉDRIC, ERIC DIER, MARCOS ROJO, JEFFERSON, ANDRÉ MARTINS, ADRIEN, WILLIAM CARVALHO, CARLOS MANÉ, CAPEL E SLIMANI

18.37 A equipa do FC Porto subiu agora ao relvado!

18.34 Se Danilo, Fernando ou Quaresma virem um cartão amarelo estarão de fora no próximo jogo do FC Porto.

18.30 Rui Patrício já aquece em Alvalade!

18.26 Josué é o grande ausente no onze inicial do FC Porto. Luís Castro optou por deixar o médio de fora no segundo jogo consecutivo.

18.25 Também Paulo Bento, seleccionador nacional, já está em Alvalade!