Luisão, o capitão sem medo

Em tantos anos no clube, o capitão da águia já foi criticado, mas também incrivelmente adorado. Já se envolveu em polémicas, já procurou abandonar a camisola das águias algumas vezes, mas no fim, ficou sempre. Nesta época, onde completou os 400 jogos com o número 4 na camisola encarnada, pouco há a apontar ao jogador – o capitão tem jogado exemplarmente, o que tem sido particularmente visível nos jogos mais recentes. Não fosse o defesa central, talvez a defesa Benfiquista não fosse tão eficiente como é, talvez o Benfica não estivesse onde está. Prova disso é a sua constante titularidade – só esta época, em todas as competições com participação do Benfica, já fez parte do 11 titular de Jorge Jesus 34 vezes, o que mostra que o técnico benfiquista não gosta de abdicar do seu capitão.

Do Brasil para as Águias

Foi no verão de 2003 que Luisão abandonou o seu país de origem e rumou à europa, onde assinou pelo Benfica e se estreou na época seguinte. Embora tenha começado com um nível inferior ao que tinha habituado anteriormente, mas pouco tempo levou ao defesa a mostrar aquilo que valia – na época seguinte era apresentado regularmente como titular, e contribuiu activamente para o título de Campeão Nacional, conquistado pelo seu clube. Duas épocas depois era capitão e, desde esses seus tempos iniciais, tem mostrado cada vez mais aquilo que vale, bem como tudo o que ainda tem para dar aos encarnados.

Golos não são tudo

Na maioria dos casos, as estrelas das equipas futebolísticas são os avançados, uma vez que marcam os golos, na maioria das situações, e dão a vitória aos seus clubes de forma mais evidente. Contudo, o futebol é um jogo de onze e a defesa é parte essencial de qualquer partida futebolística – é quem cria dificuldades ao ataque adversário e, na figura última do guarda-redes, deixa as redes da sua equipa intacta. Luisão tem sido uma peça crucial deste puzzle defensivo no desempenho das suas funções – no centro da defesa, o jogador corta as bolas, as jogadas, esforça-se por impedir o ataque adversário. Esta época, de forma clara, Luisão tem tido um papel decisivo nessas mesmas funções, safando diversas vezes o guarda-redes do Benfica de situações mais complicadas e, na sequência desses feitos, entregando a bola aos seus companheiros de equipa para com ela avançarem. Quando há um canto, o defesa também está sempre lá, pronto a tirar vantagem da sua altura – seja para cortar a bola, ou para tentar cabecear para as redes adversárias.

Tudo o que precisava era de um incentivo

O defesa, que completou recentemente os seus 100 jogos em competições internacionais, é mais do que essencial aos encarnados, provando-o constantemente. Mais recentemente, a sua exibição frente ao Tottenham foi memorável – para além da sua exibição espetacular na posição que desempenha, Luisão marcou dois golos que mais do que asseguraram uma excelente vantagem para o Benfica, na segunda volta a ser disputada na próxima quinta-feira. Já no domingo anterior a esta partida, Luisão tinha marcado de cabeça, inaugurando o marcador dos encarnados – de facto, foi a primeira vez que marcou esta época, frente ao Estoril. Parece que tudo o que o capitão necessitava era de um pequeno incentivo.