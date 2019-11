Benfica x Tottenham

20:11. Depois de uma primeira parte razoavelmente controlada por parte do Benfica, onde Garay voltou a mostrar dotes de goleador, o Benfica perdeu o domínio da partida na recta final, com dois golos de Chadli, jogador em grande destaque neste embate europeu. O belga arrancou dois golos e semeou o pânico na área benfiquista, outrora calma e serena. Dois golos que mostraram algumas desatenções encarnadas; Lima, que entrou para render um Cardozo apagado, fez o empate na resolução de uma grande penalidade por si sofrida. O Benfica apanha um valente susto mas passa a eliminatória, entrando agora no lote das equipas que irão disputar os quartos-de-final da Liga Europa.

APITO FINAL

90+4'. GOOOOOOLOOOOOO DO BENFICA!!! Lima converte a grande penalidade, empate na Luz!!!

90+3'. Sandro comete grande penalidade sobre Lima!! O árbitro da partida aponta para a marca do castigo directo, será Lima a encarregar-se da marcação!!

90+3'. SUBSTITUIÇÃO NA FORMAÇÃO DO BENFICA: Entra Markovic saiSulejmani.

90+2'. Cabeçada de Sigurdsson, defesa brilhante de Oblak, que belo movimento!! Impediu o terceiro golo do Tottenham, pressão alta dos ingleses com a Luz a roer as unhas!!

90'. Cartão amarelo para o argentino Enzo, assim o médio irá falhar o próximo jogo europeu.

84'. Falta de André Gomes. O Benfica tenta adormecer o ímpeto do Tottenham, ameaça a pairar na Luz, quem diria?!

80'. GOOOOOOLOOOOOO DO TOTTENHAM!!! Reviravolta no marcador, de novo Chadli a balançar as redes de Oblak, os «Spurs» ameaçam o Benfica!!! Kane, acabado de entrar, assistiu o belga, mérito também para Lennon que elaborou o lance desde o meio-campo!

78'. GOOOOOLOOOOOO DO TOTTENHAM!!! Chadli a marcar e a empatar a partida!!! O belga fugiu a Maxi e desferiu um remate colocado que passou junto ao poste!!!

76'. SUBSTITUIÇÃO NA FORMAÇÃO DO TOTTENHAM: Entra Eriksenpara render Townsend.

76'. SUBSTITUIÇÃO NA FORMAÇÃO DO BENFICA: Entra Lima para sairCardozo, o paraguaio passou ao lado da partida, muito apagado.

74'. Chadli remata...a bola vai direitinha para as mãos de Oblak, sem perigo!

73'. Siqueira tenta abater Friedel com um potente remate de meia distância mas a bola não chega ao seu destino, passou por cima da baliza.

71'. SUBSTITUIÇÃO NA FORMAÇÃO DO TOTTENHAM: Entra Harry Kanepara sair Soldado, desgastado.

71'. SUBSTITUIÇÃO NA FORMAÇÃO DO BENFICA: Enzo entra para dar lugar a Djuricic.

67'. Tentativa de desenrolar o jogo pelo corredor direito mas sem sucesso: a bola morre nas mãos de Oblak, o Tottenham não consegue ter engenho para amedrontar o Benfica.

65'. Towsend tentava fugir por entre a linha defensiva do Benfica, mas na altura do passe, o jogador inglês estava fora-de-jogo.

61'. Amorim tira um excelente passe da cartola, toque largo em profundidade descobrindo Sulejmani na linha, mas o extremo foi desarmado na hora H, sem ter conseguido tirar o cruzamento!! Belíssimo corte.

60'. Grande passe de Bentaleb, a bola rasgou o meio-campo e chegou até Towsend, o extremo fintou com classe Maxi e rematou...Oblak sacudiu para canto!!

58'. André Gomes ganha a bola no miolo, tira um oponente do caminho e preserva a posse de bola, abrindo para Siqueira...este encara com a baliza, mas o remate do lateral embate na muralha londrina.

57'. Chadli sobe pelo flanco, flecte para dentro e arma o cruzamento diagonal...Soldado estica-se mas a bola corre livre até Oblak, que, atento, segura a bola! O centro de Chadli levava veneno!

55'. Soldado, desapoiado, cai na armadilha do fora-de-jogo.

53'. Danny Rose consegue subir pelo flanco esquerdo, rápido que nem uma flecha...tira o centro mas Maxi estica a perna e corta o andamento do esférico, bom posicionamento do lateral.

50'. Friedel sobe para se apoderar da bola mas apenas a consegue socar para longe...a bola sobra para um atacante encarnado, mas o lance não tem desenvolvimento perigoso.

48'. Sulejmani tenta arrancar pelo corredor esquerdo mas o lateral forasteiro corta o lance, foi completamente desarmado o sérvio.

47'. Fryers sofre uma carga corporal de Djuricic, falta para o Tottenham.

46'. Tottenham arranca com a segunda parte!

INTERVALO

45+1'. Fim da primeira parte, o Benfica vence a partida e tem a eliminatória completamente fechada.

39'. Sulejmani comete falta, livre para os «Spurs».

37'. Passe perfeito de Sulejmani para Siqueira e depois de uma grande corrida a bola acabou por sair pela linha de fundo....

36'. Um passe bonito de Luisão, mas rápido demais para Salvio!

34'. GOLOOOOOOOOOO DO BENFICA! Depois de um cruzamento brilhante de Salvio, Garay saltou mais alto e cabeceou para o fundo da baliza! QUE GRANDE GOLO!

30'. Acorda Cardozo! Depois de um grande cruzamento de Maxi, o avançado do Benfica não se mexeu e ficou à espera da bola... podia ter sido o golo!

28'. Luisão atento! Chadli fez o cruzamento para Soldado, mas o capitão encarnado chegou primeiro! Grande corte de Luisão!

26'. SOLDADO FALHOU OUTRA VEZ! De frente para a baliza o jogador inglês ainda deu tempo a Garay para lhe evitar o remate!

25'. GRANDE CRUZAMENTO DE SULEJMANI ! Cortou a tempo a defesa inglesa...

24'. O Benfica continua sem conseguir pressionar a equipa inglesa....

22'. VALEU GARAY! Townsend teve tempo para tudo: parou e fez o cruzamento, a bola era para Lennon, mas atento Garay a evitar o golo.

20'. FOI QUASE! Bom trabalho de Djuricic, mas Cardozo ficou à espera, a bola acabou nas mãos de Friedel.

19'. Amorim regressou ao relvado!

17'. Rúben Amorim está muito queixoso... o jogo está parado. O jogador do Benfica parece ter torcido o pé. Seguem Enzo e André Almeida para o aquecimento por percaução.

16'. Aos quinze minutos de jogo o Benfica parece estar com algumas dificuldades em eguir para o contra-ataque... A equipa do Tottenham tem tido o espaço necessário para fazer o que quer.

14'. Soldado podia ter feito o golo! Estava sozinho e atirou por cima da baliza de Oblak!

13'. Tottenham tenta novo contra-ataque, mas atento Garay a evitar o perigo....

11'. Sigurdsson a bater o livre, mas a bola muito para lá da baliza de Oblak!

10'. CARTÃO AMARELO PARA LUISÃO por falta sobre Soldado.

9'. ERA UM GOLO BONITO! Bom cruzamento de Sulejmani e Garay cabeceou para Luisão, o capitão encarnado ainda cabeceou, mas a bola saiu por cima da baliza de Friedel.

8'. Novamente Salvio no cruzamento, mas estava desatento Amorim e deixou a bola sobrar para a defesa inglesa....

6'. Cruzamento colocado de Townsend, tira Luisão.

4'. Outra vez Salvio no cruzamento! Valeu o corte de Sandro a evitar que a bola chegasse a Cardozo...

3'. GRANDE VELOCIDADE DE SALVIO! Mas estava atenta a defesa inglesa... cortou Naughton.

2'. O Tottenham tenta o primeiro contra-ataque, mas atento Luisão a cortar.

1'. Primeiro lance de contra-ataque do jogo, com Salvio em posição irregular.

0'. APITO INICIAL NO ESTÁDIO DA LUZ! Sai o Benfica com a bola!

0'. Já se ouve o Hino da Liga Europa na Luz!

17.47. Os jogadores regressam agora aos balneários do Estádio da Luz! Está prestes a começar o jogo!

17.39. A vinte minutos do apito inicial, o Estádio da Luz começa a encher as bancadas.

17.32. ONZE INICIAL DO TOTTENHAM: Friedel; Naughton, Sandro, Fryers e Rose; Chadli, Bentaleb e Sigurdsson; Lennon, Soldado e Townsend.

17.30. ONZE INICIAL DO SPORT LISBOA E BENFICA: Oblak, Maxi Pereira, Luisão, Garay e Siqueira, André Gomes, Rúben Amorim e Sulejmani, Djuricic e Cardozo.

16:25. Enzo, o cérebro e o principal motor do Benfica, deverá estar no banco, descansando para futuros embates. No seu lugar, Amorim liderará o meio-campo benfiquista. O médio luso fez uma tremenda exibição em Londres, na vitória por 1-3. Foi do pé de Amorim que nasceu a excelente abertura que isolou Rodrigo no golo inaugural.

15:50. Soldado, que será titular esta tarde, tem o mesmo número de golos nesta época que o seu colega de ataque, Adebayor. Ambos registam 11 golos; Paulinho e Eriksen seguem atrás, ambos com 6 golos apontados durante a presente temporada. O togolês não estará presente na Luz, assim como o médio centro brasileiro. A onda de lesões dos londrinas é grande e assemelha-se a uma infestação: Dembélé, Kaboul, Capoue, Kyle Walker, Michael Dawson, Adebayor, Paulinho e Vlad Chiriches estão entregues ao departamento clínico.

15:30. Desde 2009/2010 que o Benfica apenas empatou um jogo no Estádio da Luz em partidas da Liga Europa, tendo vencido todos os outros. 16 jogos com 15 vitórias e um empate, contra o Marselha, na temporada 2009/2010, 1-1.

Benfica x Marselha, época 2009/2010 (Uefa.com)

15:05. Indisponíveis para este jogo, Artur e o extremo Ivan Cavaleiro continuam a recuperar de lesões. Por seu turno, Djuricic volta ao lote de convocados. André Gomes poderá ser presença provável no onze benfiquista, enquanto Salvio espreitará a titularidade, beneficiando de algum cansaço de Markovic, que poderá ser poupado para o jogo da Liga portuguesa, foco principal do clube da Luz.

15:00. A relação entre Jorge Jesus e Tim Sherwood não é a melhor depois dos acontecimentos que ocorreram na primeira mão da eliminatória: o português ergueu três dedos em tom provocatório aquando do terceiro golo do Benfica. Sherwood ficou agastado e pediu satisfações, tendo-se gerado um conflito que está longe de ser sanado: «Não me importava de mostar cinco dedos (...) ou até um», atirou Sherwood na antevisão da partida.

14:55. O Tottenham tem o pior rácio de golos marcados e sofridos dos primeiros oito classificados da Premier League: apenas 37 golos marcados (menos até que o 8º, Southampton, que leva 43) e 38 tentos concedidos, mais 15 que o actual líder Chelsea. Ainda assim, a actuação europeia tem sido bem mais consistente: 11 partidas jogadas e 9 triunfos obtidos, 27 golos marcados e apenas 7 sofridos.

14:45. Há dezassete jogos que o Benfica não sofria dois golos num jogo: desde o 2-3 diante do Olhanense que a equipa encarnada não via as suas redes serem violadas por mais que uma ocasião. A última aconteceu na jornada passada, no 2-4 contra o Nacional de Manuel Machado: Candeias e Djaniny marcaram os golos alvinegros. As «águias» têm também um óptimo registo ofensivo: marcam, ininterruptamente há precisamente 25 partidas. A última partida em branco realizou-se em Atenas, com o Benfica a perder por 1-0.

14:30. Se Jorge Jesus optar por colocar a dupla perigosa que tem liderado o ataque encarnado, Lima e Rodrigo, o cartão boas-vindas dos dois jogadores é de responsa: Lima é o artilheiro-mor do Benfica, com 14 golos marcados durante toda a época, enquanto Rodrigo leva 13 tentos apontados, 27 golos gerados pela dupla benfiquista, usualmente titular. Cardozo, segunda opção, leva 9 golos em 18 jogos, estando afastado dos golos desde o «derby» na Luz contra o Sporting, onde fez um belo «hat-trick». Nesse dia 9 de Novembro, o Benfica venceu por 4-3 (para a Taça de Portugal) e o paraguaio lesionou-se, tendo ficado afastado dos relvados perto de 3 meses.

14:20. A equipa londrina vem de uma derrota frente ao Arsenal: numa partida daPremier League, os «gunners» visitaram White Hart Lane e de lá saíram com uma vitória por 0-1 com um golo de Rosicky logo aos 2 minutos. Já o Benfica vem de umavitória suada frente ao Nacional da Madeira, por 2-4, na Choupana. Garay marcou dois golos (ambos de cabeça), Rodrigo e Lima adicionaram dois golos à conta do marcador. Os encarnados lideram a Liga Zon Sagres, enquanto os «Spurs» são o quinto classificado da Premiership.

14:10. O Tottenham, que alinhou de início com Adebayor na frente, não vai usufruir das capacidades do togolês pois este não é opção para o jogo. A ele junta-se o médio Paulinho, igualmente lesionado. A lista de incapacitados continua: Kaboul lesionou-se e não enfrentará os encarnados, enquanto Jan Vertonghen estará a cumprir castigo depois de ter atingido o limite de cartões amarelos. Já que Chiriches e Michael Dawson estão também lesionados, o técnico Tim Sherwood não terá qualquer central disponível para utilizar na Luz.

13:55. O Benfica alinhou com Cardozo na frente, dando o lado esquerdo a Sulejmani. Sílvio posicionou-se na lateral direita da linha defensiva, relegando Maxi para o banco. Enzo também ficou sentado no banco de suplentes, entrando mais tarde na partida. Hoje, Jorge Jesus poderá repetir a titularidade de Cardozo, dando mais minutos ao paraguaio. Sulejmani deverá ser de novo escolhido para substituirGaitán, que não será opção para o embate. Sílvio também não jogará, por opção técnica do treinador.

13:45. O Benfica conseguiu um excelente resultado no território do Tottenham:1-3 em Londres, com golos de Rodrigo (a passe de Amorim) e de Luisão, que bisou na partida. O Tottenham ainda reduziu a desvantagem para 1-2 através de um belo livre de Eriksen, mas o 1-3 fechou a contagem a favor do Benfica. Amorim foi um patrão no meio-campo, Luisão foi matador, comprovando a boa forma que atravessa.