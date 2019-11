Resultado jogo Marítimo 1-3 Sporting na Liga 2014

Nota final para o facto da equipa verde e branca ter sido a única dos três grandes a vencer no Funchal. Recorde-se que o Benfica havia perdido por 2-1 logo na jornada inaugural do campeonato, acabando o Porto por ser derrotado por 1-0 na ronda 17º.

Um jogo que começou num ritmo elevado e com golos, primeiro Adrien de grande penalidade deu vantagem ao Sporting, mas quase de seguida o Marítimo igualou por Theo Weeks. Já dentro dos minutos finais da primeira parte, William Carvalho colocou de novo os leões em vantagem e na segunda parte a formação leonina concedeu a posse de bola aos insulares, explorando o contra-ataque. E foi precisamente numa dessas saídas, que Jefferson fez o 1-3 final com um remate cruzado.

O Sporting derrotou esta noite o Marítimo por 1-3. A equipa de Leonardo Jardim soma agora 54 pontos e coloca-se embora há condição a quatro do líder Benfica e aumenta para oito a vantagem sobre o Porto.

ACABA O JOGO NOS BARREIROS!!! O SPORTING VENCE O MARÍTIMO POR 1-3!!!

90+1' Cartão amarelo para William Carvalho por falta cometida sobre Derley.

Vão jogar-se mais três minutos!!!

87' Última alteração no Sporting, sai Slimani entra Vitor Silva.

86' Golo anulado ao Sporting!!! Slimani introduz a bola na baliza, mas Jorge Sousa considera que Fredy Montero faz jogo perigoso ao assistir o argelino.

84' GOOOOOLLLLLLOOOOOO DO SPORTING!!! Jefferson corre pelo lado esquerdo, entra na área madeirense e depois quando todos esperavam o cruzamento do brasileiro, este remata cruzado para o fundo das redes.

83' Cartão amarelo para Fredy Montero por agarrar a camisola a Sami.

81' Quase marca o Marítimo!!! Derley deixa Maurício para trás, entra na área do Sporting e faz o passe atrasado para Danilo Dias, mas o pontapé deste sai torto e por cima da baliza.

80' Canto batido para a área leonina e Márcio Rozário de cabeça atira à figura de Rui Patrício.

79' Cartão amarelo para Maurício por falta cometida sobre Derley.

78' Substituição no Sporting, sai Heldon entra Fredy Montero.

Já estamos dentro do último quarto de hora com a turma madeirense a tentar reagir e o Sporting a recuar, numa altura em que ambas as equipas começaram a mexer nos onzes.

75' Cartão amarelo mostrado a Rui Patrício por demora na marcação do pontapé de baliza.

74' Novamente Derley a subir na área leonina, mas desta feita a cabeçada sai ao lado, com Rui Patrício a controlar o lance.

73' Substituição no Sporting, sai Diego Capel entra André Carrillo.

72' Outra vez o Marítimo! Cruzamento de Luís Olim e Derley a saltar sozinho na área, mas a bola sai por cima da trave.

71' Sami entra com vontade de mexer no jogo, rematando forte mas por cima da baliza leonina.

68' Esgota as alterações o Marítimo, sai Artur entra Sami.

66' Substituição no Marítimo, sai Nuno Rocha entra Fransérgio.

64' Livre de Artur e na área Danilo Pereira a saltar mais alto e de cabeça atira para defesa fácil de Rui Patrício.

Jogados os primeiros quinze minutos da etapa complementar, o Marítimo tem mais posse de bola, cedida pelo Sporting que tenta explorar o contra-ataque, com a velocidade de Heldon e Capel e com Slimani a ter uma ocasião flagrante para marcar.

60' Grande oportunidade para o Sporting!!! Carlos Mané isola Slimani, este corre para a baliza e depois remata para uma excelente defesa de Salin com os pés.

58' Jogada de Heldon a flectir para dentro da àrea e depois a rematar rasteiro para defesa segura de Salin.

57' Cartão amarelo para Nuno Rocha por protestar com Jorge Sousa, uma falta sobre de Adrien Silva.

55' Do lance nada resulta, já que o remate de Artur sai por cima da barra.

53' Livre perigoso a favorecer o Marítimo, Maurício a derrubar Derley já dentro da meia lua.

51' Danilo Pereira arrisca o pontapé de fora da área, só que a bola sobe em demasia por cima da baliza, sem qualquer perigo.

47' Remate de Heldon em arco, mas a bola saiu um pouco ao lado da baliza maritimista.

Substituição no Marítimo, ao intervalo saiu Gégé, entrou Luís Olim.

RECOMEÇA A SEGUNDA PARTE, SAIU O MARÍTIMO!!!

Primeira parte de boa qualidade de ambas as equipas. O Sporting começou praticamente a ganhar com o golo de Adrien, mas o Marítimo respondeu de pronto com o empate. Depois o encontro caiu de ritmo, com a posse de bola a ser repartida e as ocasiões para marcar a não existirem. Até que numa bola parada os leões voltaram a ficar de novo em vantagem, graças a William Carvalho. Veremos que reacção trará a formação de Pedro Martins para a segunda parte. Continuem connosco.

INTERVALO NOS BARREIROS!!O Sporting vai vencendo o Marítimo por 1-2, golos apontados por Adrien Silva e William Carvalho para os leões, Theo Weeks fez o golo madeirense.

42' Cartão amarelo mostrado a Jefferson, por falta cometida sobre Danilo Dias.

38' GOOOOLLLLLOOOO DO SPORTING!!! Canto de Jefferson, a bola sobra para William Carvalho que remata de primeira para o fundo da baliza de Salin.

Depois de quinze minutos de grande ritmo e golos, a partida baixou de rendimento e entrou-se numa toada mais faltosa e com perdas de bola e passes errados de parte a parte.

32' Centro de Heldon e Marcos Rojo de cabeça a atirar ao lado.

27' Cartão amarelo para Gégé por rasteirar Diego Capel.

25' Remate forte de William a aproveitar um mau alívio da defesa insular, com o esférico a sair ao lado da baliza.

22' Tentativa de Adrien Silva com um passe longo para a Slimani, mas a bola chega facilmente às mãos de Salin.

Primeiros quinze minutos de jogo com um ritmo muito elevado e com um golo para cada lado. O Sporting entrou na partida a marcar, mas o Marítimo respondeu de imediato igualando o marcador e está agora melhor no encontro.

15' Pontapé de primeira de Artur de fora da área com a bola a passar ao lado da baliza de Rui Patrício.

11' Slimani vê o cartão amarelo por prostestos para com o árbitro Jorge Sousa, depois de uma falta de Danilo Pereira.

6' GOOOLLLOOO DO MARÍTIMO!!!! DERLEY ASSISTE DE CALCANHAR THEO WEEKS, E ESTE REMATA COLOCADO PARA O FUNDO DAS REDES LEONINAS!

3' GOOOOLLOOOOO DO SPORTING!!!! ADRIEN SILVA ATIRA PARA A ESQUERDA DE SALIN E ESTE CAI PARA A DIREITA!

1' GRANDE PENALIDADE A FAVOR DO SPORTING! DERRUBE DE MÁRCIO ROZÁRIO A CARLOS MANÉ!!! O Central do Marítimo viu o Cartão Amarelo.

INÍCIO DA PARTIDA, SAIU O SPORTING!!!

18.58 As três equipas entram no relvado, temos casa cheia nos Barreiros!

18.47 Os dois conjuntos recolhem aos balneários para ouvir as últimas indicações dos respectivos treinadores. Daqui a pouco o pontapé de saída.

18.37 As duas equipas já fazem os exercícios de aquecimento no relvado do Estádio dos Barreiros. O Sporting irá jogar com o seu equipamento alternativo. Apesar de ter sido convocado, o egípcio Shikabala acaba por ser o jogador escolhido para sair da lista dos 19 eleitos de Leonardo Jardim, e como tal vai ver o encontro na bancada.

18.29 O Sporting vai alinhar com: Rui Patrício; Cédric, Maurício, Marcos Rojo e Jefferson; William, Adrien Silva e Carlos Mané; Capel, Heldon e Slimani.

18.27 O Marítimo vai alinhar com: Salin; João Diogo, Márcio Rozário, Gégé e Patrick Bauer; Danilo Pereira, Theo Weeks e Nuno Rocha; Danilo Dias, Artur e Derley

18.26 Já temos Onzes Oficiais!

17.45. O Sporting não vence nos Barreiros há três temporadas, a última vitória foi na época 2010/2011 por 0-3, os leões eram então orientados porPaulo Sérgio, tendo os golos do encontro sido apontados por Liedson e com um bis de Alberto Zapater. Dessa equipa apenas resta Rui Patrício, com a curiosidade de o guarda-redes do Marítimo ser na altura Marcelo Boeck.

17.40. A comitiva do Sporting aterrou ontem ao final da tarde na Madeira, tendo depois visitado o Museu de Cristiano Ronaldo.

17.38. Derley é o melhor marcador do Marítimo com doze golos apontados e tem apenas à sua frente na lista de goleadores, Fredy Montero e Jackson Martinez.

17.33. Curiosidade para ver se Heldon estará no onze titular frente a sua antiga equipa, neste regresso à Madeira.

17.28. No Marítimo, Pedro Martins deve fazer alinhar Salin na baliza, quarteto defensivo com Márcio Rozário, Luís Olim, João Diogo e Bauer, no meio-campo o trio Danilo Pereirra, Artur Moreira e Theo Weeks, com a frente de ataque a ser formada por Derley, Danilo Dias e Nuno Rocha.

17.25. No que toca aos onzes prováveis, do lado do Sporting é esperado que esteja Rui Patrício na baliza, defesa composta por Cédric, Maurício, Marcos Rojo e Jefferson, meio-campo com William, Adrien Silva e Gerson Magrão e o ataque entregue a Slimani, Capel e Heldon.

17.21. Em relação ao Marítimo a maior novidade é a chamada do jovem avançado da equipa B, André Ferreira convocado de prevenção dada a situação de Sami. Recorde-se que o extremo voltou a treinar na quinta-feira, depois de três semanas de paragem por lesão, ainda assim o guineense está convocado à condição. Ausentes do encontro vão estar Igor Rossi, Leoni eRúben Brígido. Eis os convocados: Wellington, Salin, João Diogo, Márcio Rozário, Artur Moreira, Bauer, Gégé, Fábio Santos, Briguel, Luís Olim, Danilo Pereira, Theo Weeks, Danilo Dias, Sami, Fidelis, Fransérgio, Derley, André Ferreira e Nuno Rocha.

17.16. Nos convocados do Sporting destaque para o regresso de Maurícioapós ter cumprido um jogo de castigo na partida com o Porto, para a ausência por lesão de André Martins, mas a maior novidade é mesmo a convocatória do egípcio Shikabala, que depois de já ter alinhado pela equipa B, frente aoTondela, Académico de Viseu e União da Madeira, estreia-se pela formação principal dos leões. Eis a lista dos eleitos: Rui Patrício e Marcelo; Cédric, Maurício, Marcos Rojo, Eric Dier e Jefferson; William, Adrien Silva, Gerson Magrão, Vítor Silva e Shikabala; Slimani, Montero, Capel, Carrillo, Heldon, Wilson Eduardo e Carlos Mané.

17.13. Pedro Martins está tranquilo e garante que o Marítimo está pronto para o jogo com o Sporting. «O Marítimo está preparado para vencer uma boa equipa, que está a realizar um bom campeonato. Queremos dar continuidade ao que temos feito na segunda volta e conquistar vitórias nesta fase para ainda alcançarmos o nosso objectivo». O técnico acredita que os leões apesar dos sete pontos de distância para o Benfica, ainda acreditam na conquista do campeonato. «Conhecendo aquela casa como conheço, não acredito que eles tenham atirado a toalha ao chão relativamente à questão do título. Acredito que ainda pensem que é possível e têm toda a legitimidade para pensarem nisso». Já sobre a prestação do árbitro Jorge Sousa e as recentes intervenções do presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, o técnico madeirense mostra-se tranquilo. «Não estou preocupado com essas declarações, até porque o Jorge Sousa é um árbitro internacional de grande qualidade e tem demonstrado que não cede a pressões, e que está preparado para o jogo que aí vem».

17.08. Leonardo Jardim espera grandes dificuldades frente ao Marítimo, até porque a equipa madeirense venceu os dois jogos em sua casa frente a Benfica e Porto. «O Marítimo é uma equipa extremamente forte em casa, especialmente diante de equipas de maior valia». O técnico destaca o brasileiroDerley como sendo a principal arma do ataque madeirense. «Tem um dos melhores avançados da Liga portuguesa, não só pelos golos que marca, mas pelo trabalho que dá às defesas e à sua agressividade ofensiva». Apesar disso o treinador do Sporting não se desvia do objectivo da sua equipa para o jogo deste final de tarde. «Queremos impôr o nosso futebol e a nossa forma de estar».

17.04. Ao todo, Marítimo e Sporting já se defrontaram na sua história por 85 ocasiões. Os leões levam clara vantagem, já que somam 59 triunfos, contra 11 empates e 15 vitórias madeirenses. No que diz respeito aos confrontos realizados no Estádio dos Barreiros, os dois clubes já mediram forças em 40 jogos e mais uma vez a turma de Alvalade leva a melhor com 25 triunfos, 5 empates e 10 vitórias insulares.

17.00. Em relação aos confrontos anteriores, o Sporting na primeira volta do campeonato, decorria então a 9ª jornada derrotou o Marítimo por 3-2. Diego Capel deu vantagem aos leões ao minuto 28', mas seis minutos volvidos,Rúben Ferreira empatou o encontro. Em cima do intervalo, o agora leão Heldoncompletou a reviravolta no marcador, na transformação de uma grande penalidade e foi preciso na segunda metade Slimani saltar do banco, para restabelecer a igualdade a dois golos. O triunfo leonino foi alcançado à entrada do último quarto de hora, por Adrien Silva, também na marcação de uma grande penalidade. Os dois conjuntos voltariam a medir forças no início de 2014, num jogo a contar para segunda ronda do Grupo B da Taça da Liga, com nova vitória do Sporting desta feita por concludentes 3-0, com golos marcados por Carlos Mané, Vítor Silva e Marcos Rojo.

16.55. Esta será a segunda vez, que o árbitro Jorge Sousa dirige um encontro dos leões, depois de ter apitado a deslocação da equipa de Alvalade na jornada 12º a Barcelos, com vitória do Sporting por 0-2 sobre o Gil Vicente. Em relação ao Marítimo o juiz do Porto, vai apitar pela terceira ocasião os madeirenses, depois de se ter estreado logo na ronda inaugural do campeonato, em que a formação dePedro Martins venceu o Benfica por 2-1 e jornada 11º, em que os insulares voltaram a sair vitoriosos desta feita no reduto do Arouca também por 1-2.

16.52 Marítimo e Sporting encontram-se pela terceira vez nesta temporada, depois de já se terem defrontado na primeira volta do campeonato e na segunda jornada da Taça da Liga. Hoje é dia de novo jogo e a equipa deLeonardo Jardim não quer perder pontos nesta deslocação à Madeira.

16.50. Muito boa tarde sejam bem-vindos a mais uma transmissão do encontro MARÍTIMO x SPORTING! Um jogo a contar para a jornada 24º da Liga Zon Sagres, onde são esperados 90 minutos de emoções fortes.