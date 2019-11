Braga x Rio Ave, directo

Isto é tudo desde aqui e agora lhes deixamos com a outra meia final (aqui), o clássico entre Porto e Benfica. Já sabem que o confronto Braga x Rio Ave terá sua resolução o 16 de Abril no estádio dos Arcos. Tenham uma boa noite e desfrutem com o melhor futebol em VAVEL.com.

Análise. O Sporting de Braga perdeu uma boa oportunidade para ganhar vantagem na eliminatória depois de jogar quase toda a segunda metade com mais um jogador. As melhores oportunidades de golo foram na primeira metade, Alan ao começo teve a primeira para os locais. Depois Braga respondeu e Rosescu teve a sua ocasião, mas nenhuma entrou. Como também não foi golo a última oportunidade do Pedro Santos no último minuto da partida.

Final. Sporting de Braga 0-0 Rio Ave.

90'+3 PEDRO SANTOS AO POSTE no último minuto do jogo!!!

89' Até agora o Braga não tem conseguido nada positivo do 60% de posse de bola que teve.

87' Minutos de muita pressão do Sporting de Braga, mas sem conseguir remates claros. Muitos pontapés de canto para os arsenalistas.

81' Última substituição do jogo, sai Ukra e entra Tiago Pinto.

80' Volta a subir linhas o Braga tentando atingir o golo da vitória neste primeira mão.

77' Outro problema físico obriga ao Jorge Paixão à terceira substituição: Nuno André Coelho deixa seu lugar a Vinícius.

74' Segunda substituição do Rio Ave, sai Braga e entra Pedro Santos.

73' Mantém o Sporting de Braga a pressão no campo do Rio Ave, mas não chega o golo.

68' Finalmente Custódio não pode seguir e entra no seu lugar Erik Moreno.

64' Lesão importante no Braga. Custódio está a ser atendido com dor no joelho.

63' Dois vezes consecutivas chegou agora o Rio Ave, que fica perto da sua baliza à espera destas oportunidades.

60' Tem subido o ritmo o Sporting de Braga desde que ficou com mais um jogador.

57' Outra vez Rosescu para fora, o passe foi de Rúben Micael.

55' Já fez a primeira substituição o Rio Ave, saiu Diego Lopes e entrou Hassan.

53' Outra vez pelo corredor esquerdo chegou Joãozinho para cruzar a bola e que Rosescu rematara fora.

49' Segundo cartão amarelo para Rúben Ribeiro que é expulso e deixa com menos um jogador ao Rio Ave. Se calhar Carlos Xistra tem sido muito exigente com este cartão.

47' Uiii!!! Rúben Ribeiro perto de fazer o primeiro da partida após uma boa jogada do Rio Ave.

45' Recomeça o jogo em Braga!!!

Descanso. O Sporting de Brago tem dominado o ritmo do jogo e teve as melhores oportunidades de golo nesta primera metade. O trabalho e a ordem defensiva do Rio Ave têm sido de muita qualidade e fizeram que as ocasiões de perigo foram mínimas. Alan e Rosescu tiveram as melhores no lado local e Braga para os visitantes.

Descanso. Sporting de Braga 0-0 Rio Ave.

42' Primeiro puntapé do canta para Rio Ave marcado em corto entre Ukra e Ribeiro. Sem perigo para a baliza do Eduardo.

40' A ideia do Espírito Santo está bem clara, mas o Rio Ave não consegue sair ao ataque depois de fazer o bom trabalho defensivo.

36' Mais uma chegada do Sporting de Braga pelo corredor esquerdo, mas Marcelo curta bem.

34' Tenta fazer as coisas fáceis o Rio Ave na defensa e o Braga não consegue conectar remates noz cruzamentos que faz

30' Meia hora de jogo com o Sporting de Braga a marcar o ritmo do jogo, mas sem conseguir pôr-se afrente no marcador. Pouco perigo nas balizas.

25' Rosescu não chega bem à bola!! Boa jogada rápida do Sporting do Braga que acava com um cruzamento do Rúben Micael e com o avançado sem conseguir chegar bem ao remate.

21' Braga perto do golo para o Rio Ave!!! Bom desmarque do avançado vila-condes e o remate se foi a direita do guarda-redes Eduardo.

19' Forte entrada do Rúben Ribeiro e segundo cartão amarelo para o Rio Ave

18' E na jogada a seguir à falta marcada pelo Braga, Rúben Micael curta a saída rápida do Rio Ave e vê outro cartão amarelo.

17' Primerio cartão amarelo do jogo para Filipe Augusto por agarrar sem opção de bola ao rival.

15' Após do primeiro quarto de hora, o Sporting de Braga continua a impor seu ritmo, mas não consegue mais nenhuma oportunidade clara além do remate do Alan.

12' Primeira vez que o Rio Ave entra na área rival. Braga tentou um cruzamento que não encontrou a ninguém.

9' Novo aviso do Braga, que chega bem pelos corredores e com bom movimento de bola no interior.

4' Nos primeiros minutos é o Sporting de Braga a mandar no jogo e no primeiro canto marcado por Pardo, o remate do Alan sai por muito pouco à esqueda da baliza do Ederson.

0' E começam as meias-finais da Taça de Portugal!!

19:00. Saem agora os 22 protagonistas e os árbitros ao relvado. As duas novidades mais importantes nos onzes são o alinhamento do Alan no Sporting de Braga e o início desde o banco do Hassan.

18:47. Lembrem que esta é a primeira mão desta meia-final e que a segunda se jogará no dia 16 de abril no estádio dos Arcos.

18:35. Nenhuma supreesa nos eleito por Nuno Espírito Santo para iniciar este jogo. Se calhar a ausência de Roderick na defensa, seja o único que se poda considerar como tal no onze visitante.

18:30. Agoro o onze do Rio Ave!!

Ederson; Lionn, Marcelo, Rodríguez, Edimar; Tarantini, Filipe Augusto; Ukra, Diego Lopes, Braga; Rúben Ribeiro.

18:20. Finalmente, o Alan estará na equipa inicial e Paixão aposta por Luíz Carlos com Custória e Rúbel Micael no centro, deixando os corredores ao Pardo e o recuperado Alan. Rosesuco será a referência ofensiva.

18:16. Já temos o onze do Braga!!

Eduardo; Baiano, Santos, N. Coelho e Joãozinho; Custódio, L. Carlos e Rúben Micael; Alan, Pardo e Rusescu.

18:00. No estádio da Pedreira terá lugar o enfrentamento desta primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal. Um cenário com capacidade para mais de 30 mil pessoas e que esta época baixou um pouco a sua média de assistência para abaixo dos 10 mil. O arquiteto português Souto Moura e o engenheiro Rui Furtado foram os encarregados de projetar um estádio de particulares características e que por essa razão tem mais um atrativo para os adeptos do futebol.

17:55. O último jogo entre Sporting de Braga e Rio Ave foi há uns dias, na24ª jornada da Liga Zon Sagres e acabou com empate a uma bola. E é que os arsenalistas não conhecem a vitória contra os vila-condeses desde a jornada 4 da Liga 2012/13, num jogo disputado no setembro de 2012.

17:50. O clube de Vila do Conde destaca-se pelo trabalho de grupo, mas há alguns jogadores no plantel que se destacam sobre o grupo. Tarantini, no centro do campo, é a referencia e do seu nível na eliminatória vão a depender boa parte das opções do Rio Ave. Também não devem perder de vista Ukra, que desde o extremo chega muito bem à área para marcar ou dar passes de golo.

17: 48. No Sporting de Braga devemos estar atentos ao novo protagonista da equipa: Rusescu. O romeno leva algumas exibições de grande nível e junto com Rafa Silva está a ser uma das boas notícias da época dos bracarenses. Em 15 jogos entre as três competições lusas, o avançado soma 7 golos e já mostrou que pode levar o peso ofensivo da equipa.



17:44. No lado visitante, o treinador Espírito Santo deixou clara sua visão sobre “uma eliminatória bastante equilibrada entre duas equipas que querem chegar à final”. Tentando assim que seus jogadores percebam da pouca importância que tem o feito até agora frente ao Braga. Sendo a duas mãos, este primeiro jogo “é importante”, mas não decisivo.

17:40. Para Jorge Paixão este jogo e a eliminatória não são como uma final, afirmando este que “não é a salvação de nada” e tem certeza de que jogando como ele quer, irão “conseguir um resultado positivo”. O que o treinador arsenalista não revelou é se Alan está disponível ou não.

17:37. A emoção deste enfrentamento não só está na possibilidade de atingir a final da Taça de Portugal, com o prémio de assistir à Liga Europa 2014/15.Também na oportunidade dos bracarenses de vingar os 3 jogos desta época com os vila-condeses, os quais se saldam com um empate e dois vitórias para o Rio Ave. Destacável é a obtida na Taça da Liga e que deixou ao Sporting de Braga sem hipótese de revalidar o título.

17:33. O último deslocamento do Rio Ave foi para Barcelos, paraa defrontar o Gil Vicente, com sucesso, pois voltaram com uma vitória por 1-2 graças aos golos de Rúben Ribeiro e de Ukra no último minuto do jogo. Com esse resultado os 30 pontos que quase dão a manutenção ficavam a mais uma vitória para os jogadores de Nuno Espírito Santo (na imagem, fonte: maisfutebol.pt).

17:28. Rio Ave chega a este jogo com a tranquilidade do trabalho bem feito, pois estão na final de Coimbra na Taça da Liga e com amanutenção quase confirmada na Liga. Além dessa calma, recuperar a dois dos homens ausentes na passada jornada também dá um extra de forças aos vilacondenses. Hassan está recuperado dos seus problemas musculares e Braga volta depois de estar sancionado.

17:26. O último jogo do Braga no estádio Axa foi frente ao Nacional, a contar para a 22º jornada da liga e os homens do Jorge Paixão resolveram o encontro com dois golos nos vinte minutos iniciais. Porém, os madeirensesfizeram o 2-1 antes da meia hora, o resultado não se mexeu mais e a vitória ficou com os locais, que desde então somaram mais dois empates.

17:22. Para os guerreiros do Minho esta eliminatória é uma prova de fogo onde poderão deixar de lado o acontecido até agora na pobre época que têm feito. Fora da Liga Europa desde o primeiro momento, longe do seu objectivo na Liga e sem opção de revalidar o título de campeão na Taça da Liga depois de perder nas meias-finais com o Rio Ave, rival de hoje.

17:18. Sejam bem-vindos ao jogo que abre esta primeira mão das meias-finais daTaça de Portugal 2013/14 em VAVEL.com e que irá a defrontar ao Sporting Clube de Braga e ao Rio Ave.