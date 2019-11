Resultado Porto 1x0 Benfica na Liga 2014

23:05. Rodrigo esforçou-se em demasia, tentando ajudar os colegas da defesa e tentando também transportar a bola para o ataque, onde Cardozo apenas fazia de espantalho, nunca tocando na bola. O paraguaio manteve-se em campo 90 minutos sem nenhum resultado prático. O Porto vence justamente, pecando a vitória por ser magra: Jackson falhou isolado (por duas vezes, lançando uma bola ao poste), Quintero também falhou na cara de Artur.

22:59. O Porto dominou por completo a partida, tendo submetido o Benfica a um domínio posicional total. Nos primeiros 45 minutos os portistas foram superiores, pressionando cada metro quadrado do campo e obrigando Fejsa a uma das suas piores exibições da temporada, com inúmeros passes errados. Quaresma jogou com virtuosismo, Jackson esteve fortíssimo na posse de bola no último terço do terreno mas perdulário na finalização. Herrera e Defour conseguiram fazer uma boa dupla no centro do terreno, abafando Amorim e Fejsa.

APITO FINAL

90+4'. Cartão amarelo para Danilo.

90+4'. Gaitán centra para o lance final, a bola sobrevoa a área mas Fabiano ergue-se e resguarda a bola com total altivez, boa elevação do guarda-redes gigante.

90+2'. Jackson recebe um cartão amarelo.

90+2'. Maxi faz uma bela triangulação e penetra pela área, fazendo um passe rasteiro que poderia ser mortal...não tivesse sido feito com total displicência e sem critério...Garay ficou furioso.

90'. Quintero está isolado, pode rematar ou pode servir Quaresma com um passe lateral...vai ser golo na certa...o passe sai mas Silvio vai ao chão e corta a bola...Quintero deveria ter rematado!! Mais um calafrio para o Benfica, esta defesa está às aranhas!!

88'. Luisão e Fejsa atrapalham-se com a bola, Quaresma pede o passe a rasgar, está isolado...mas a bola não consegue desviar-se do corte de Garay que impede que Quaresma se isole a faça o segundo...

87. Maxi toca com a mão na bola, falta a beneficiar o Porto.

87'. SUBSITUIÇÃO NA FORMAÇÃO DO PORTO: Entra Quintero para sair Defour.

85'. Silvio tenta fugir pelo flanco esquerdo mas, pressionado por dois adversários, perde velocidade e deixa a bola sair pela linha lateral. Má opção do lateral, colocou-se na boca do lobo e perdeu a posse de bola.

82'. Livre marcado com efeito por Gaitán, bola voa para o segundo poste mas Fabiano dá-lhe uma sapatada...a bola sobra Markovic que tenta marcar um golo de bandeira...remate em arco...mas a bola sai para fora!!

81'. SUBSTITUIÇÃO NA FORMAÇÃO DO BENFICA: Entra Markovic e saiSalvio.

80'. Pontapé de canto marcado de modo rasteiro para a entrada da área, Amorim entra e remata de primeira...Fabiano defende por instinto, que grande mancha do brasileiro, impediu o 1-1!!

78'. Salvio erra um passe fácil: péssima exibição do argentino, totalmente fora de forma e sem competência para ajudar a equipa neste momento.

77'. Benfica dorme na defesa, Jackson aproveita uma sobra e remata cruzado...a bola vai calmamente para a baliza mas bate no poste e volta para trás!! Artur estava batido, Luisão aliviou e deu um chuto potente que enviou a bola para fora do campo!! O Porto é sempre mais perigoso!!

75'. SUBSTITUIÇÃO NA FORMAÇÃO DO BENFICA: Entra Carlos Eduardopara sair Herrera.

74'. Contra-ataque que pode ser fatal...o Porto sobe com três jogadores para outros três do Benfica...passe sai para o lado direito mas Silvio estica o pé e faz um corte providencial, que grande intercepção do lateral encarnado!!

73'. Amorim tentou furar pelo lado direito da área do Porto, Reyes limpou o lance de cabeça, o jovem mexicano tem estado seguro e tranquilo.

70'. Passe de Alex Sandro...mal medido...Artur protege a saída da bola, pontapé de baliza para o Benfica, Jackson estava à espera do passe para encostar para golo!! Aquele passe desmedido impediu o colombiano de marcar o segundo da noite!

67'. SUBSTITUIÇÃO NA FORMAÇÃO DO BENFICA: Entra Lima para sair...Rodrigo...que se fartou de trabalhar e de defender.

67'. Cardozo passa a bola para a desmarcação de Rodrigo, Salvio também tenta furar...a parede azul e branca protege Fabiano, a jogada morre na área, em falta.

65'. SUBSTITUIÇÃO NA FORMAÇÃO DO BENFICA: Entra Gaitán e saiSulejmani, que passou ao lado do jogo.

63'. Grande trabalho de Rodrigo, controla a bola e ganha na raça mantendo a posse, abre para Sulejmani, este tira o cruzamento...corta Reyes, com calma...grande trabalho incansável de Rodrigo, joga por si e por Cardozo!

62'. SUBSTITUIÇÃO NA FORMAÇÃO DO PORTO: Entra Ghilas para sairVarela.

61'. Cartão amarelo para Fernando, que estava exaltado, discutindo com Garay.

60'. Salvio recebe a bola na extremidade da área, demora imenso tempo para tomar uma decisão...remata sem nenhum ângulo, contra o corpo o Mangala, canto para os encarnados. Fraco jogo de Salvio, fora de forma.

58'. Quaresma lança-se ao chão para cortar a bola, Silvio deixa-se cair tentando ganhar uma falta perto da linha final: cartão amarelo para o lateral encarnado por simulação!

55'. Apoio defensivo de Rodrigo tem sido imenso, grande trabalho defensivo do avançado.

54'. Garay erra no corte de cabeça mas depois limpa o lance, protegendo a bola e deixando-a sair para pontapé de baliza; vacilo de Garay poderia ter tido outras consequências...o passe portista saiu com força demais.

51'. Canto para o Porto, a bola balanceia no interior da área mas ninguém que lhe consegue desferir uma cabeçada. Sílvio sai para o contra-ataque, enquanto isso, Quaresma cai no chão com dores.

49'. Perda de bola do Porto no centro do terreno, Salvio tentou ganhar a bola mas foi derrubado com agressividade por Herrera, falta feita, cartão amarelo para o mexicano.

47'. Benfica troca a bola perto da sua área, cada vez perdendo mais metros para o domínio do Porto...Fejsa faz um passe disparatado e dá a bola ao adversário!! A sorte do sérvio foi o corte de Luisão...que mau jogo de Fejsa!!

46'. Falta de Sulejmani sobre o extremo Varela. Posse de bola para o Porto.

46'. Roda de novo a bola no Dragão, sai o Porto a jogar.

SEGUNDO TEMPO

21:48. Primeira parte detida totalmente pelo poderio do Porto, que controlou o jogo e criou as grandes oportunidades de golo, tendo até sido ineficiente em frente à baliza. Jackson inaugurou o marcador aos 6 minutos com um potente cabeceamento, e desde cedo o Porto fez o que quis deste apático Benfica, que não conseguiu encontrar espaços para gizar as suas jogadas de ataque rápido. Os «dragões» pressionaram com intensidade o meio-campo e a defesa encarnada, nunca deixando tempo para a organização ofensiva da equipa vermelha. Fejsa e Amorim mal tiveram segundos para respirar. Jackson Martínez tem estado numa forma soberba, confiante no toque de bola e astuto na construção de jogadas.

45+1'. INTERVALO

45'. Mobilidade de Rodrigo a safar o Benfica no ataque. O avançado correu com Reyes a seu lado, chegando primeiro e sendo derrubado pelo mexicano, falta para o Benfica, canto de mangas arregaçadas a beneficar os encarnados, Sulejmani para marcar.

43'. O Benfica tenta organizar jogadas de ataque mas não consegue, tendo que recuar para voltar a repensar a jogada. Boa pressão portista, bom preenchimento dos espaços pela formação do Porto.

41'. Cardozo, desmarcado por Rodrigo, tenta segurar a bola, consegue, mas centra sem convicção. Tem sido menos um dentro de campo.

40'. Boa subida de Amorim, conduzindo a bola com talento, abrindo para Silvio, que flectiu para dentro e cruzou...Rodrigo cabeceou ao lado! Má finalização do avançado encarnado, boa jogada de Amorim.

37'. Passe de morte de Fernando, Jackson recebe a bola na cara de Artur...é só escolher um lado...mas o colobiano falha o remate e permite a defesa de Artur, a bola foi à figura do guarda-redes brasileiro!! Que passe de Fernando, que antes tinha feito uma falta para vermelho sobre Fejsa, o árbitro esteve desatento!!

36'. Garay corta a jogada do Porto, o Benfica tenta ganhar a bola e sair a jogar, mas Amorim erra o passe. O médio estava rodeado de oponentes, nem teve tempo para pensar. Cardozo, estático, nem toca na bola.

34'. Cruzamento de Quaresma, corte de Silvio, de cabeça, bom posicionamento do lateral.

32'. Grande acção de Rodrigo, um corte limpo perto da sua própria meia-lua, grande ajuda do avançado, ele veio atrás para combater a posse de bola do Porto, excelente corte sobre Quaresma!

31'. Danilo tentou efectuar um passe rasteiro e comprido, tentando alongar a jogada, Herrera recebeu a bola mas estava fora-de-jogo.

30'. Desgaste de Amorim e Fejsa, constantemente marcados e pressionados por Herrera e Defour. O Benfica não consegue sair a jogar e o Porto controla as operações a meio-campo.

29'. Falta de Fernando, rasteirou Sulejmani.

27'. Alex Sandro faz falta sobre o argentino Salvio.

25'. Cartão amarelo para Defour, punindo uma falta do belga que matou o contra-ataque benfiquista.

25'. O Porto esteve a centímetros do golo...Garay lançou-se estoicamente para o chão e cortou o remate final de Jackson!! Jogada perfurante do Porto, furou a defesa encarnada, Luisão voltou a ficar fora da jogada, o colobiano está a deixar-lhe a cabeça em água!!

24'. Livre de Quaresma, a bola sai tensa e direccionada para o coração da área...mas ninguém toca na bola e Artur agarra com facilidade.

23'. Rodrigo solicitado na direita, o passe é excelente e rasga o flanco do Porto, Rodrigo cruza, a defesa corta, sobra o esférico para Maxi...vai atirar com força...por cima!! Boa oportunidade do Benfica! Canto para os encarnados, Reyes cortou o tiro de Maxi!

22'. A pressão intensa sobre Fejsa tem dado frutos: o sérvio não tem conseguido respirar e pensar antes de agir.

20'. Quaresma sai para o contra-ataque, dá um nó subtil em Fejsa e corre mas é apanhado, retrai-se e agarra-se à posse de bola, sendo desarmado depois por Garay.

18'. Falta de Maxi sobre Jackson, demasiado agressivo o uruguaio: cartão amarelo mostrado.

16'. Erro infantil e fatal de Fejsa, a bola sobra para o ataque azul e branco, passe a rasgar para Varela...o centro rasteiro vai encontrar o avançado sozinho na área...mas Luisão estica-se e faz um corte imperial, que grande categoria!! Que péssimo passe o de Fejsa, não pode errar daquela maneira!!

14'. Falta de Garay sobre Jackson, sobre o meio-campo do relvado. A falta parece ser forçada, Garay protesta veemente.

13'. Canto para o porto, Sulejmani cortou a bola, esta morreu pela linha de fundo, continua a pressão portista, o Benfica tenta respirar mas não consegue.

12'. Corrida central de Herrera, fugiu ao corte e criou uma situação de superioridade atacante, passe para o lado esquerdo, Jackson recebe e parte os rins a Luisão...mas o cruzamento bateu em Maxi! Perigoso ataque portista, boa dobra de Maxi.

11'. Falta sobre o Amorim, pressão forte sobre o portador da bola, Amorim estava já rodeado por dois oponentes que lhe fecharam o caminho!

10'. Falta de Maxi sobre Quaresma, entrada forte que deixou o extremo portista no chão, reposição de bola para os da casa.

8'. O Porto começa a partida com instinto dominador, colocando imensa pressão sobre o meio-campo encarnado. O Benfica ainda não consegue encontrar-se dentro das quatro linhas.

6'. GOOOOOLOOOOOO DO FC PORTO!!! Cabeceamento potente, a bola foi beijar o canto das redes, que golaço proeminente de Jackson Martínez!!! Canto marcado com tensão, bela elevação do colombiano!!!

5'. Canto para o Porto...Jackson ergue-se e ganha nas alturas...

3'. Artur voa e tira a bola da cabeça de Varela, que grande estirada, que excelente corte do «keeper»!! Quaresma cruzou com veneno, o Porto dá o primeira aviso!!

1'. Falta de Rodrigo sobre o central Reyes.

0'. COMEÇA O JOGO NO DRAGÃO!

20.32 ONZE INICIAL DO BENFICA: Artur, Maxi, Luisão, Garay, Silvio, Salvio, Fejsa, Amorim, Sulejmani, Cardozo e Rodrigo.

20.26 ONZE INICIAL DO FC PORTO: Fabiano; Danilo, Reyes, Mangala e Alex Sandro; Defour, Fernando e Herrera; Varela, Jackson e Quaresma.

19:15. Estes deverão ser os onzes apresentados pelas duas equipas:

19:00. As portas do Estádio do Dragão já abriram, os adeptos começam a encaminhar-se para o interior do estádio. A esta hora, precisamente, uma caixa de adeptos benfiquistas é escoltada, desde a estação de Campanhã até ao recinto desportivo do Porto.

17:45. No Benfica, André Gomes e André Almeida são os retornos à lista deconvocados. Aqui fica a lista: Guarda-redes - Oblak e Artur; Defesas - Maxi, Sílvio, Luisão, Garay, Jardel, Siqueira; Médios - Enzo, Fejsa, Amorim, André Gomes, Sulejmani, Gaitán; Avançados - Lima, Markovic, Cardozo e Rodrigo.

17:30. Maicon, central portista, acabou por ficar de fora da lista de convocados de Luis Castro, não tendo recuperado de lesão. Aqui fica a lista dos eleitos: Guarda-redes - Fabiano e Kadú; Defesas - Reyes, Mangala, Danilo, Alex Sandro, Abdoulaye; Médios - Defour, Fernando, Carlos Eduardo, Herrera e Quintero;Avançados - Quaresma, Ghilas, Jackson Martínez, Varela, Licá e Ricardo.

17:00. Outra das dúvidas para o alinhamento inicial é a escolha de guarda-redes por parte dos encarnados: Artur ou Oblak? O esloveno tem sido o dono das redes benfiquistas mas Artur poderá voltar a jogar, gozando da rotatividade apregoada por Jorge Jesus. De relembrar que Oblak ganhou a titularidade no jogo em Olhão, aquando da lesão do brasileiro. Na baliza portista, dúvidas não restam: Fabiano substituiu o gravemente lesionado Helton, que ficou incapacitado durante o jogo contra o Sporting.