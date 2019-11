O Penalty de Fabiano

Todos nós sabemos que a vida de guarda-redes se distingue das restantes existentes num campo de futebol; vulgarmente sozinho com os seus pensamentos, este líder da defesa quer-se pronto e eficaz quando é chamado a intervir, sendo qualquer erro potencialmente fatal para a sua equipa. Ora se isto se passa com o guardião titular, que dizer do suplente? Alguém que, em 90% dos casos serve apenas para ocupar um lugar no banco e chamar os suplentes para substituições.

Estes são os suplentes não desejados, jogadores que têm de entrar em campo quando é estritamente necessário, procurando defender o penalty que levou à expulsão do guardião titular, ou simplesmente anular as ameaças com que a sua equipa se depara.

É neste contexto que surge Fabiano Freitas. O guarda-redes, habitualmente suplente no FC Porto, viu esse estatuto ser alterado com a grave lesão de Helton diante do Sporting, e vê agora a grande oportunidade de, entrado em campo, defender este penalti e segurar a titularidade.

O brasileiro chegou ao dragão após uma excelente época no Olhanense; os oito jogos sem sofrer golos foram sem dúvida importantes para o oitavo lugar dos algarvios na liga. Fabiano chegou a um FC Porto onde as redes eram defendidas por Helton, jogador que se tornara um símbolo do clube, e um líder dentro e fora de campo.

Durante estes dois anos poucas foram as oportunidades dadas a Fabiano Freitas; o brasileiro ia cumprindo o seu papel em jogos da Taça da Liga ou Taça de Portugal, mas nunca sendo capaz de contrariar o estatuto de Hélton. O ex-Olhanense reclamava o seu espaço, mas os seus pedidos caíam em saco roto.

Na temporada actual avizinhava-se mais do mesmo: Helton era intocável, e Fabiano ia “aquecendo” em alguns jogos menos importantes. Mesmo com essa função, o brasileiro nunca deixou de dar o seu melhor, tendo sido o verdadeiro herói dos azuis-e-brancos no encontro diante do Sporting para a Taça da Liga.

Sporting-FC Porto, 0-0 (Taça da Liga, 2013)

Ironicamente foi em Alvalade que, a partir do minuto 60, Fabiano voltou a calçar as luvas para ir em socorro do seu companheiro de posto que se lesionara momentos antes, aí estava o penalty de que Fabiano esperava.

Depois de cumprir a sua função e não permitir mais qualquer golo do leão, seguia-se outro grande desafio. Os dragões iam a Nápoles com um golo de vantagem e esperavam muitas dificuldades no San Paolo; e assim foi, os italianos entraram com tudo, mas encontraram pela frente um Fabiano estóico e quase imune ao ambiente frenético dos napolitanos. Depois de uma primeira parte de excelente nível, Fabiano viu os seus colegas de equipa darem a volta à eliminatória, garantindo a passagem aos quartos de final da Liga Europa.

Poucos dias depois novo embate, desta vez em casa diante do Belenenses. O jogo mais desafogado de Fabiano ainda lhe permitiu apanhar um ou dois sustos, contudo, consciente do perigo destes jogos onde o guardião é chamado pontualmente, o guardião dos dragões manteve a concentração e, consequentemente, as redes invioláveis.

Mas este “ritual de iniciação” de Fabiano não estaria completo sem um clássico. Na última 4ª feira, o FC Porto recebeu o Benfica em partida para as meias-finais da Taça de Portugal, e mais uma vez Fabiano esteve à altura. Certamente que o guarda-redes brasileiro esperaria mais trabalho diante do líder do campeonato, todavia, a baliza portista teve vida relativamente tranquila na primeira parte e Fabiano nem precisou de sujar o equipamento.

Na segunda parte, e mesmo perante um adversário mais afoito no ataque, foi preciso esperar pelos últimos 10 minutos para ver Fabiano realizar a sua primeira defesa, uma grande parada e que valeu a vitória para a sua equipa.

Resumindo, e em 3 jogos e meio, a maioria deles de extrema dificuldade, Fabiano Freitas contabiliza apenas dois golos sofridos, mantendo a baliza portista inviolável nas competições domésticas.

Substituir Helton não é tarefa fácil, contudo, Fabiano demonstra um grau de qualidade que lhe permite ambicionar ao lugar do número 1 portista. Está aí o penalty de Fabiano, até agora o brasileiro parece ter adivinhado o lado para que vai a bola, resta saber se a vai agarrar.

foto 1:globoesporte.globo.com

foto 2:zerozero.pt