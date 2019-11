Nacional x Porto directo

E terminamos assim mais um directo aqui no VAVEL PORTUGAL! Muito Obrigada por terem ficado connosco, até uma próxima!

Destaque ainda para o golo anulado a Jackson, por falta sobre Marçal.

Esta é a segunda derrota de Luis Castro para o campeonato depois da perda de pontos em Alvalade.

Nacional que vinha de uma série de seis jogos sem vitórias, sendo que a última foi frente ao Belenenses precisamente na Choupana. Com este resultado o Porto soma a sexta derrota no campeonato e fica agora a 8 pontos do segundo lugar, ocupado pelo Sporting, e a 15 do líder Benfica.

Vitória para o Nacional da Madeira por 2 bolas a 1. Num jogo onde a superioridade foi madeirense! Na segunda parte o FC Porto ainda empatou, mas Rondon voltou a colocar na frente a equipa do Nacional.

FINAL DO JOGO! NACIONAL 2-1 FC PORTO

94' GRANDE CONFUSÃO EM CAMPO COM QUARESMA A PERDER A CABEÇA !

93' CARTÃO AMARELO PARA QUARESMA por simulação

93' Grande contra-ataque do Nacional, mas recupera Reyes!

92' Boa possibilidade para Ghilas, mas bom corte de Aly Ghazal!

90' Recupera Gottardi, segue o jogo!

4 minutos de compensação

89' Gottardi está queixoso! O jogo está parado!

87' SAI CANDEIAS ENTRA DIEGO BARCELLOS

86' CARTÃO AMARELO PARA REGINALDO por falta sobre Quaresma!

83' ERA O GOLO DO PORTO! Na cara de Gottardi, Jackson tenta fazer o chapéu, mas a bola acabou mesmo por sair por cima da baliza madeirense!

81' CARTÃO AMARELO PARA JACKSON por falta sobre Reginaldo

79' CARTÃO AMARELO PARA LUCAS JOÃO

78' CARTÃO AMARELO PARA CARLOS EDUARDO por protestos

77' GOLO DE JACKSON! Mas anulado por João Capela, por falta do colombiano sobre , Marçal !

77' SAI ABDOULAYE ENTRA CARLOS EDUARDO

75' SAI RONDON ENTRA REGINALDO

75' Se o resultado se mantiver assim contam-se quatro golos sofridos para a equipa portista nos últimos 3 jogos!

40% de posse de bola para o Nacional, 60% para o FC Porto.

70' A vinte minutos do fim, o Nacional continua na frente do marcador, com o FC Porto a querer cada vez mais chegar ao empate... Falta a finalização à equipa de Luis Castro depois do desperdício de Ricardo Quaresma ao minuto 58!

69' Quaresma no cruzamento para a cabeça de Ghilas, mas a bola saiu por cima da baliza de Gottardi!

68' Ghilas tenta o pontapé de bicicleta depois de uma combinação com Herrera, mas a bola saiu ao lado!

66' Livre para o Nacional, mas em dificuldades para o corte Fabiano, Candeas tenta a recarga mas cortou a tempo Danilo!

64' Boa possibilidade para o Nacional! Candeias muito bem a fugir a Herrera e cruzou para Lucas, mas na altura do pontapé a bola fugiu ao madeirense!

63' Grande remate de Quaresma, para as mãos de Gottardi!

62' Cartão amarelo para Mexer por falta sobre Jackson!

61' Recupera Gottardi, segue o jogo!

60' Gottardi está queixoso! O jogo está parado!

58' FALHOU! QUARESMA FALHOU! A bola ia bem colocada, mas acabou por ir de encontro ao poste!

57' GRANDE PENALIDADE PARA O FC PORTO! Quaresma é travado por Aly Ghazal dentro da grande área e João Capela atribiu amarelo ao jogador madeirense!

56' Lucas tenta trocar as voltas a Abdoulaye, mas muito bem o central do FC Porto a segurar a bola!

55' SAI DJANINY ENTRA LUCAS

53' ERA O GOLO DO PORTO! Miguel Rodrigues desentendeu-se com Gottardi e por pouco não fez o auto-golo!

52' E que começo de segunda parte!

48' GOLOOOOOOOOOOOOOOOOO DO NACIONAL! Rondon! Depois de um passe de Candeias, Rondon não dá hipóteses a Fabiano e remata forte para o fundo das redes azuis e brancas! O Nacional está novamente na frente!

46' GOLOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO dO PORTO! Jackson! Depois de uma assistência de Ghilas, Jackson rematou forte, sem hipóteses para Gottardi!

45' RECOMEÇA O JOGO NA CHOUPANA!

Sai Defour entra Quintero

Sai Licá entra Ghilas

Ao intervalo o Nacional ganha por uma bola zero! Vale o golo de Candeias, jogador formado na equipa portista, ao minuto 19 depois um grande cruzamento de João Aurélio! O extremo não festejou por respeito à equipa portista, mas trouxe à Choupana a confiança necessária para puxar pelos colegas de equipa. Já o FC Porto entrou bem, mas não está a jogar como quer.... Herrera tem tido dificuldades e acaba por perder a bola na saída para o contra-ataque. Na defesa o apagado Reyes tem tido problemas ao fechar os lances de ataque de Djaniny. Luis Castro tem de ter cuidado e mudar o estilo de jogo, ou o FC Porto arrisca-se a sofrer mais golos.

INTERVALO! NACIONAL 1-0 FC PORTO

45' Djaniny foi perigoso! O cabeceamento acabou por sair ao lado!

59% de posse de bola para o Porto contra 41% da equipa do Nacional.

43' Djaniny vem em velocidade e chegou até à grande área! num remate forte, a bola acaba por sair ao lado!

42' GRANDE FABIANO! Depois de um cruzamento de Candeias, Djaniny cabeceou, mas muito bem o guarda-redes do FC Porto!

40' Cruzamento de João Aurélio, era para Candeias, cortou Abdoulaye!

39' O FC Porto tem de começar a ter cuidado com as perdas de bola! O Nacional é muito rápido no contra-ataque!

37' Licá perdeu a oportunidade de rematar! O extremo demorou muito tempo e Gomaa aproveitou para tirar a bola ao jogador portista!

36' Menos de dez minutos para o final do primeiro tempo e o Porto começa agora a criar situações de perigo evidente!

34' Nacional volta a tentar o contra-ataque, mas tira Abdoulaye!

32' Gomaa lançou Candeias em velocidade, mas estava fora de jogo o extremo madeirense formado no FC Porto!

30' Meia hora na Choupana! Continua a valer o golo de Candeias e as boas oportunidades paa o FC Porto, a mais evidente por Jackson, ao minuto 27', com Gottardi a negar o golo na cara do colombiano!

29' CARTÃO AMARELO PARA ALEX SANDRO por falta sobre Gomaa

27' ERA O GOLO DO PORTO! Grande jogada de Jackson, mas Gottardi foi a tempo de evitar o golo, na recarga Ghazal cortou a bola antes desta chegar a Licá!

26' Canto para o Nacional, mas fácil para Fabiano!

24' Herrera procura Jackson, mas bem Ghazal a evitar que a bola chegasse ao Colombiano!

23' O Nacional está agora na frente do marcador e no controlo do jogo, tem de ter cuidado o FC Porto....

20' Candeias não festeja! O jogador foi formado na equipa portista!

19' GOLOOOOOOOOOOOOOOOOO DO NACIONAL! Candeias! Grande cruzamento de João Aurélio e Candeias num remate forte, acabou com a bola no fundo da baliza!

17' O Porto tenta o contra-ataque, mas bem organizada a equipa de Manuel Machado!

15' Primeiros quinze minutos e tudo a zeros na Choupana! Superioridade portista com boas oportunidades, mas o Nacional começa agora a assumir o controlo e a criar o perigo para a baliza de Fabiano!

14' Djaniny tentou o passe para Rondon, valeu o corte de Reyes!

13' Candeias teve espaço e rematou mas a bola saiu ao lado da baliza de Fabiano...

12' Primeiros minutos na Choupana bem equilibrados com uma superioridade da equipa portista!

10' Falta de Marçal sobre Licá, era para cartão....

10' Grande pontapé de Quaresma, mas a bola acabou por roçar na barra da baliza de Gottardi!

8' Rondon cruza pela direita, mas foi fácil para Fabiano!

6' Licá tenta a entrada pela esquerda, mas atenta a defesa Madeirense!

5' Primeiros cinco minutos com um único lance de perigo! Quaresma rematou, mas a bola acabou por sair por cima da baliza de Gottardi ao minuto 2'.

4' Pontapé forte de Quaresma, mas muito ao lado da baliza....

3' Falta feia de Gomaa sobre Jackson! Livre para o Porto à boca da grande área!

2' Quaresma tenta surpreender Gottardi, mas a bola sai por cima da baliza madeirense!

2' Marçal tenta que a bola chegue a Candeias, mas muito bem Danilo a cortar o perigo!

1' Djaniny começa a criar problemas a Reyes, mas fácil para Fabiano!

0' ROLA A BOLA NO ESTÁDIO DA MADEIRA!

19.11 As equipas já subiram ao relvado!

19.05 As equipas já regressaram aos balneários! Não saiam do vosso lugar, porque nós vamos trazer-vos tudo o que se passa na jornada 25 no Estádio da Madeira!

19.03 A dez minutos do começo da partida, adeptos, jogadores e treinadores já estão prontos para o apito inicial!

18.45 ONZE INICIAL DO NACIONAL: Gottardi, Zainadine, Miguel Rodrigues Mexer e Marçal, Aly Ghazal, Gomaa e João Aurélio, Candeias, Rondon e Djaniny

18.25 Onze inicial do FC Porto com a já esperada dupla de centrais Abdoulaye e Reyes. No apoio a Quaresma, Luis Castro optou por colocar Licá e deixou Ghilas no banco de suplentes.

18.24 Suplentes da formação portista: Kadú, Carlos Eduardo, Josué, Quintero, Ricardo, Kelvin e Ghilas.

18.22 ONZE INICIAL DO FUTEBOL CLUBE DO PORTO: Fabiano, Danilo, Reyes, Abdoulaye, Alex Sandro, Fernando, Defour, Herrera, Licá, Quaresma e Jackson

17.25 Do lado do FC Porto, a novidade vai estar no centro da defesa com Abdoulaye e Reyes. De qualquer forma, é esperado que na baliza esteja Fabiano, apoiado por Danilo, Reyes, Abdoulaye e Alex Sandro, a meio-campo o trio habitual de Luis Castro com Fernando, Defour e Herrera e na frente Quaresma do lado direito, com Ghilas no lugar de Varela e no comando do barco estará Jackson Martinez.

17.20 Quantos aos onzes prováveis, é esperado que a equipa de Manuel Machado alinhe com Gottardi na baliza, na defesa estarão Marçal, Mexer, Miguel Rodrigues e Zainadine, a meio-campo estarão Aly Ghazal, Diego Barcellos e Gomaa, nas alas e no apoio ao ponta de lança estarão Candeias e Rondon, na frente o habitual Djaniny estará a tentar fugir à defesa azul e branca.

17.15 Do lado do Porto a grande surpresa está na falta de Varela à lista de convocados. Luis Castro deixou de fora o internacional português e voltou a chamar Kelvin e Josué para o jogo com o Nacional. Eis a lista dos eleitos: Fabiano e Kadú, Danilo, Reyes, Abdoulaye, Alex Sandro e Ricardo, Fernardo, Defour, Herrera, Carlos Eduardo, Josué e Quintero, Jackson, Quaresma, Licá, Kelvin e Ghilas.

17.00 No que as convocados diz respeito, do lado do Nacional destaque para o regresso de Miguel Rodrigues que regressa de castigo e para a chamada de Marçal que estava em dúvida para o jogo de hoje à noite. Eis a lista dos escolhidos: Gottardi e Ricardo Baptista, Zainadine, Mexer, Marçal, Miguel Rodrigues e Sequeira, João Aurélio, Claudemir, Jota, Gomaa e Aly Ghazal, Rondon, Diego Barcellos, Candeias, Lucas, Djaniny e Reginaldo.

16.30 Já Luis Castro mostra-se orgulhoso da equipa e diz que o FC Porto é agora uma equipa diferente, motivada e evoluída. «O FC Porto está a sentir-se bem com o que lhe está a acontecer. Os comportamentos estão a sedimentar-se, os jogadores sentem-se confortáveis e há uma consciência melhor do potencial que têm. O Porto está forte, intenso e ligado ao jogo. O Porto está melhor.» Apesar de estar consciente que o empate na primeira volta se deveu à falta de atenção, Luis Castro sabe bem ao que vai e diz que não é pelo Nacional estar a ser treinado por Manuel Machado que as facilidades vão existir «A última exibição foi bem conseguida, com uma estabilidade interessante ao longo dos 90 minutos. Vamos ao Nacional para vencer. Eles têm o objectivo de chegar à Liga Europa e são orientados de forma competente pelo professor Manuel Machado, mas estamos bem.» Quanto à falta de vitórias da equipa madeirense, Luis Castro disse ainda que não é por uma equipa não vencer à seis jogos que as coisas vão parecer mais simples «O jogo encerra por si só dificuldades que nada têm a ver com o que está no passado. Tem uma especificidade muito própria».

16.15 Na conferência de imprensa que antecedeu à partida Manuel Machado diz que não espera um jogo fácil, mas atribui a responsabilidade da vitória ao Futebol Clube do Porto. «O Nacional vai defrontar um grande emblema nacional e internacional e parece-me também que o FC Porto não terá grande pressão neste campeonato, nesta altura da época. Até porque o seu presidente disse um dia destes que o FC Porto está focado nas provas que pode vencer, nomeadamente as taças. A responsabilidade de vencer está do lado do FC Porto». Sobre a boa fase do FC Porto desde a entrada de Luis Castro para o comando dos azuis e brancos, Manuel Machado disse apenas que o Nacional limitar-se-á a fazer o seu trabalho, colocando a pressão do lado dos actuais campeões nacionais «É visível uma subida de rendimento do FC Porto, com o mesmo modelo e os mesmos jogadores. Contudo, o Nacional vai jogar segundo os seus princípios, independentemente do estado anímico do adversário. Nem para mim, nem para o Nacional há qualquer tipo de pressão. São estes jogos que se abordam com tranquilidade».