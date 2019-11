Braga x Benfica, directo

18:59. Vitória preciosa do Benfica, que desta feita garante praticamente a conquista da Liga Zon Sagres, bastando-lhe agora vencer os jogos em casa para se sagrar definitivamente campeão. O Benfica chegou cedo à vantagem, logo na segunda oportunidade criada: grande passe de Rodrigo e oportunismo de Lima, 1-0 feito aos 13 minutos. Depois, o Benfica tirou o pé do acelerador, gerindo as ameaças contrárias e jogando o suficiente para sair da Pedreira com os três pontos na mão. A dupla de ataque encarnada esteve em evidência, apesar de Rodrigo ter desperdiçado uma grande penalidade ao cair do pano.

APITO FINAL

90+3'. SUBSTITUIÇÃO NA FORMAÇÃO DO BENFICA: Entra André Gomes e sai Rodrigo, que acabou de desperdiçar uma grande penalidade.

90+1'. Vai marcar Rodrigo em vez de Lima...corre para a bola...remata...mas Eduardo adivinha o lado e faz uma enorme defesa!!! Eduardo, gigante, faz uma grande intervenção, defesa brilhante!

90+1'. Cartão amarelo para Miljkovic.

89'. Grande jogada do Benfica, Lima e Gaitán com passes sucessivos deixam a defesa bracarense às aranhas, Rodrigo ganha espaço e fura pela área, finta Miljkovic mas é derrubado pelo carrinho do adversário, penalidade!!

86'. SUBSTITUIÇÃO NA FORMAÇÃO DO BENFICA: Entra Salvio e saiMarkovic.

85'. Lima pode isolar-se, tem Eduardo pela frente...mas Paulo Vinicius recupera a posição e faz o corte...a bola encaminha-se para a baliza mas Eduardo defende, dando uma sapatada para canto...grande defesa!!

84'. Markovic fura pela direita com uma velocidade atroz, olha para a área e coloca a bola na zona fatal da pequena área...corta Santos e cede pontapé de canto! Bom corte do central arsenalista, cheirava a golo...

82'. Falta de Fejsa, escapou à mostragem do segundo cartão amarelo, deveria ter sido expulso, mal Pedro Proença neste lance!

80'. Grande lance de Erivaldo, correu sempre contra a pressão dos defesas do Benfica, deu a bola a Moreno, este colocou em Rusescu...o remate foi mal direccionado, que perdida do Braga, bela jogada da equipa bracarense!!

78'. SUBSTITUIÇÃO NA FORMAÇÃO DO BRAGA: Sai o amarelado Luiz Carlos, entra Erivaldo, que se estreia pela equipa principal.

76'. Passe de ruptura a solicitar a entrada de Gaitán, o argentino corre e controla a bola, vai entrar na área...mas é derrubado por Santos, falta! É no limite da área, mais dois centímetros e Santos teria cometido grande penalidade: cartão amarelo para o central brasileiro.

75'. Pardo tenta ultrapassar Siqueira, correria desenfreada...mas Siqueira ganhou a posição e enxotou o atacante bracarense. Pontapé de baliza para o Benfica.

74'. Núrio desarma Markovic na perfeição, bom corte, a bola sai pela linha lateral.

71'. O jogo baixou de intensidade, o Braga tenta encontrar espaços para atacar, enquanto o Benfica tenta restringi-los ao máximo.

69'. Corte de Luisão, roubando a bola a Micael, que fica estatelado no relvado. Entra a equipa médica do Braga, o jogo está agora parado.

68'. SUBSTITUIÇÃO NA FORMAÇÃO DO BENFICA: Entra Amorim para sair Enzo, que nunca recuperou da lesão sofrida na primeira parte.

67'. Falta de Moreno sobre Silvio. Paixão tenta empurrar a sua equipa para a frente com a entrada e Moreno, jogador possante e com poder de explosão perto da área contrária.

65'. SUBSTITUIÇÃO NA FORMAÇÃO DO BRAGA: Entra Moreno para o lugar de Piqueti.

64'. Entrada dura de Luiz Carlos sobre Rodrigo, que fica muito queixoso...entra a equipa médica do Benfica, que entrada feia do médio arsenalista! Cartão amarelo para Luiz Carlos.

60'. Desentendimento entre Paulo Vinicius e Eduardo...o central cabeceou para seu guarda-redes mas a bola quase entrava na baliza! Falta de comunicação quase dava auto-golo...canto para o Benfica.

58'. Pardo ataca pelo flanco direito como uma autêntica flecha, cruza a bola, Piqueti vai cabecear para golo...mas falha a bola...que falhanço total!! A bola ainda fica jogável, Piqueti tenta o toque de calcanhar mas Oblak amarra a bola com segurança...que grande passe de Pardo, Silvio ficou nas covas, Piqueit não aproveitou!!

56'. SUBSTITUIÇÃO NA FORMAÇÃO DO BRAGA: Entra Milijkovic para sairDabó.

55'. Passe longe que solicitou a entrada rápida de Markovic, o sérvio mete a sexta e obriga Núrio a cometer falta para impedir que o extremo lhe ganhasse a posição e o ultrapassasse em velocidade: cartão amarelo para Núrio!

53'. Luiz Carlos derruba Rodrigo, que tentava receber um passe rasteiro de Silvio, falta a beneficar o Benfica: marcação cerrada de Luiz Carlos sobre Rodrigo.

51'. Gaitán desce pelo flanco esquerdo, ganha na raça ao seu marcador e fura pelo flanco, cruzando para Rodrigo...este ergue o pé e desfere o remate...mas a bola passa por cima da baliza!!

49'. Núrio corrige o erro cometido à segundos, cortando agora uma jogada de perigo construída por Markovic, que fez um passe para o miolo defensivo do Braga. Núrio atento, interceptou o passe fatal já dentro da sua própria área.

47'. Transição rápida de Rodrigo, descai pelo flanco direito e cruza para Markovic, este toca para a diagonal do seu colega...mas a defensiva bracarense amontoa-se na zona e empareda o ataque benfiquista.

46'. Falta de Mauro sobre Enzo, que tentava esconder o bola da pressão do bracarense, livre para o Benfica no miolo do terreno.

46'. Sai o Braga com a posse de bola!

SEGUNDO TEMPO

17:50. Primeira parte que correu de feição ao Benfica. Lima marcou logo na segunda ocasião de golo dos encarnados, que antes tinham falhado um golo cantado, quando Gaitán contornou Eduardo mas atirou depois às malhas laterais da baliza. Rodrigo construiu o lance que proporcionou a Lima o seu 18º golo da temporada. Assim, as «águias» vão gerindo o resultado, afastando os potenciais perigos que Pardo e Rusescu tentam apresentar. Garay tem sido um central vigiliante e atento, Siqueira igualmente lesto e competente: ambos têm sido dos melhores jogadores dos encarnados. Pelo Braga, Micael, pela criatividade, e Pardo pela combatividade, têm sido as maiores ameaças arsenalistas.

45+1'. INTERVALO

44'. Cruzamento para a área do Benfica, Rusescu não domina e a bola ressalta para Sílvio, que deixa a bola bater e fica à mercê da pressão do adversário...mas o lance não ganha proporções perigosas para o Benfica.

42'. Piqueti recebeu a bola no peito e perfurou a área do Benfica, mas Garay, astuto, ganhou a posição ideal e protegeu a bola, obrigando Piqueit a fazer falta. Livre para o Benfica, acção inteligente e tranquila de Garay, mostrando qualidade acima da média.

40'. Falta de Sílvio sobre Pardo: o colombiano tem sido um dos melhores elementos do Braga, juntamente com o criativo Micael.

38'. Maior intensidade ofensiva do Braga nesta altura da partida, Pardo móvel e irrequieto, tenta desbaratar a defesa encarnada.

36'. Passe excelente de Micael, ele desencantou a entrada de Pardo, o colombiano fez uma diagonal, pegou na bola. vai rematar...Siqueira estende-se e coloca-se no caminho da bola, soberbo corte do lateral, muita inteligência nesta excelente compensação defensiva!!

35'. Remate de Pardo...Garay corta a bola e faz com que esta saia pela linha final! Bom posicionamento do argentino, Rusescu pedia a bola no coração da área...

34'. Lima e Markovic trocam a bola em progressão, passe de Markovic para Gaitán...o argentino tenta fintar o seu marcador directo mas não consegue, é impedido pelo corte do defesa arsenalista, boa acção do lateral, boa marcação.

33'. Enzo parece estar recuperado. Está de volta às quatro linhas, aparentemente a 100%.

31'. Enzo está caído no chão, em visíveis dificuldades. O jogo está parado para que o médio seja assistido pela equipa médica do Benfica.

30'. Canto marcado por Micael, Rusescu quase marcava!! O romeno saltou e intrometeu-se entre Luisão e Oblak, ganhou o lance a ambos e por pouco não fez o empate!! Má actuação da defesa encarnada!!

29'. Passe longe do Braga...Sílvio controla a trajectória da bola e cabeceia para Oblak agarrar...mas o passe do lateral ficou curto e a bola sai pela linha final: pontapé de canto para o Braga.

27'. Falta de Micael sobre Enzo, empurrão pelas costas que lançou o médio argentino para o relvado, livre para o Benfica, no meio-campo.

25'. Grande corte aventureiro de Siqueira, tira a bola a Dabó e inicia uma jogada de entendimento com Lima. Atento o lateral benfiquista.

24'. Fora-de-jogo apontado ao avançado Rusescu, depois de um passe longo do seu colega.

22'. O Braga retém a posse de bola, tentando encontrar uma nesga de terreno para desenvolver o jogo ofensivo, mas até agora tem encontrado bastantes obstáculos.

19'. Pardo recebeu o passe de Dabó mas a defensiva do Benfica cortou-lhe a vaza antes mesmo do bracarense chegar à área.

17'. O Benfica controla a partida, beneficiando da sua tremenda eficácia para dominar as incidências do jogo. Lima marcou na segunda oportunidade que o Benfica teve para alvejar a baliza de Eduardo.

15'. Falta dura de Siqueira sobre Pardo, o brasileiro deu um safanão na cara do colombiano: cartão amarelo mostrado por Proença. Pardo ficou a sangrar da cara, sai para ser assistido.

14'. Cartão amarelo para Dabó: no lance do golo, o lateral direito fez falta sobre Gaitán depois de ter cometido o erro defensivo que permitiu o Benfica atacar e marcar.

13'. GOOOOOOLOOOOOO DO BENFICA!!! Golo de Lima, matando o lance com um toque de primeira depois de ter sido primorosamente assitido por Rodrigo!!! Que grande lance do jovem avançado, deu o golo ao brasileiro!!!

13'. Rodrigo corre pelo flanco esquerdo ficando com a bola depois de um erro de Dabó, encara o adversário, dança e finta-o de modo eloquente...vai assistir Lima com um passe milimétrico...

11'. Canto a beneficar os da casa, Luisão interceptou um remate de Micael: lance sem perigo para o Benfica.

10'. Boa jogada do Benfica, a equipa balanceia entre o flanco direito e o esquerdo de modo rápido, Siqueira perfura pelo corredor esquerdo e cruza a bola para Gaitán, o passe do argentino sai fraco e mal colocado...perda de bola dos encarnados, mau passe de Gaitán já em plena área bracarense...

8'. Enzo pensa e executa com perícia um passe excelente que deixa Gaitán isolado...passou pelo guarda-redes, é só rematar na diagonal...a bola vai às malhas laterais!! Falhanço de Gaitán, poderia ter inaugurado o marcador!! Primeiro lance de perigo da partida!!

8'. Falta de Luiz Carlos sobre Enzo, pressão dura do médio arsenalista, deixando o argentino caído no relvado.

6'. Cruzamento de Siqueira, corta o central bracarense, a bola sobra para a entrada da área, Markovic tenta combinar com Enzo através de um belo toque de calcanhar...mas é assinalado fora-de-jogo.

5'. Passe a rasgar feito por Luiz Carlos, Silvio estica-se e com esforço intercepta o lance, que poderia ser perigoso, atento Silvio!!

4'. Rodrigo auxilia a defesa do Benfica, endossando depois a bola para Siqueira, sai o Benfica para o contra-ataque, posse de bola controlada pelos encarnados.

4'. Luiz Carlos ganha a bola na raça, mas a bola sobra para o romeno Rusescu, que estava fora-de-jogo.

3'. Micael passa com suplesse por Fejsa, faz uma simulação perante o lateral e cruza...mas Luisão corta com assertividade.

2'. Falta de Enzo sobre Pardo, dificultando a corrida ao colombiano. Livre perto da linha lateral, bem longe ainda da baliza de Oblak.

APITO INICIAL: Roda a bola, segue o Benfica com o esférico!

16:41. FORMAÇÃO INICIAL DO BENFICA: Oblak, Silvio, Siqueira, Luisão, Garay, Fejsa, Enzo, Markovic, Gaitán, Lima, Rodrigo

16:40. FORMAÇÃO INICIAL DO BRAGA: Eduardo, Núrio, Santos, Dabó, Paulo Vinicius, Mauro, Luiz Carlos, Rúben Micael, Piqueti, Pardo, Rusescu.

16:30. Sílvio será o titular do lado direito da defesa encarnado, Maxi ficará no banco. Assim deverão alinhar ambas as equipas:

16:00. O Benfica precisa de vencer para manter a distância confortável para o seu mais directo perseguidor, o Sporting, que ontem venceu o Vitória Sport Clube, por 1-0, em Alvalade. O golo foi marcado por Rojo.

15:30. Jorge Paixão, timoneiro técnico do SC Braga, mostrou-se ambicioso, não receando o peso que as baixas por lesão possam ter no rendimento da equipa: «O espírito é positivo e quem entrar dá-me garantias. Queremos vencer e o Benfica vai encontrar um Braga ambicioso. Agora, se no final o resultado não for positivo, não vou dizer que é pelas baixas. Vou assumir a culpa», afirmou com contundência.

15:00. O técnico Jorge Jesus avisou, em conferência de imprensa relativa à antevisão do jogo, que o Benfica não terá vida facilitada em Braga: «Os jogos em Braga, normalmente, são difíceis. Não vamos encontrar facilidades. O SC Braga, ao longo dos últimos sete, oito ou nove anos, tornou-se a quarta equipa mais forte do Campeonato», declarou.

14:40. O Braga terá que inventar novos modos de se apresentar no relvado, dadas as noves ausências forçadas. O problema começa-se a desenhar logo no eixo central da retaguarda: Sasso, Kadu, Nuno André Coelho estão impossibilitados de dar o seu contributo, restando André Pinto, Santos e Paulo Vinícius. Eduardo será o guarda-redes, André Pinto deverá formar parelha com Santos, Núrio e Tomás Dabo deverão ser os laterais de serviço. Rúben Micael será o volante de meio-campo, com o apoio de Luiz Carlos. No ataque, Pardo e Rusescu serão os atacantes de serviço, com a possibilidade de Moreno ser integrado numa das alas, trocando com o colombiano.

14:35. Depois de ter poupado nada mais nada menos que seis titulares no jogo contra o Porto, em pleno Estádio do Dragão, Jorge Jesus deverá regressar ao seu onze mais forte e mais oleado: Oblak na baliza, Siqueira e Maxi nas laterais, Luisão e Garay no eixo defensivo, Fejsa acompanhado por Enzo, Markovic na faixa direita do ataque e Gaitán na esquerda. A dupla de ataque será composta por Rodrigo e Lima, que contabilizam ambos 30 golos nesta temporada.