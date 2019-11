Boavista sobe e alarga a Liga

O Boavista prepara o regresso ao principal campeonato, depois de resposta favorável à sua inscrição, pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP). No comunicado publicado, esta terça-feira, pode ler-se: «em reunião realizada na presente data [31 de março de 2014], informa-se que a Comissão Executiva deliberou aprovar a candidatura da Boavista Futebol Clube, Futebol, SAD à participação na I Liga, na época 2014/15».

O presidente dos axadrezados, João Loureiro, classifica o regresso da sua equipa como «um momento histórico que se segue a uma série de acontecimentos e de etapas que tivemos de ultrapassar, quer nos tribunais quer depois no Conselho de Justiça, e também em assembleias-gerais da Liga. Assim como os vários acordos que tivemos que fazer com os nossos credores».

Recorde-se que, no âmbito do processo do «Apito Final», o clube foi despromovido à Liga de Honra, mas a falta de requisitos financeiros ditou que actuasse na II divisão. A capacidade financeira do Boavista terá ainda de ser verificada, em prazo estipulado, para se confirmar a subida.

Alargamento a 18 equipas

A LPFP não declarou apenas a reintegração do clube do Porto, como também ditou o alargamento do I Liga, que passará a ser disputada entre 18 emblemas nacionais, substituindo os actuais 16. Assim, apenas o último classificado da actual edição conhecerá a descida de divisão, enquanto o penúltimo disputará, frente ao terceiro classificado da 2ª Liga (excluindo as equipas B), a permanência no principal escalão. O confronto será realizado a duas mãos, entre 13 e 20 de Maio.