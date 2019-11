Basileia x Valência, Liga Europa

Isto é tudo da nossa parte, esperamos que tenham desfrutado com esta jornada daLiga Europa. Brevemente terão as crónicas dos jogos no site e já no fim de semana poderão seguir a Liga Zon Sagres e a Fórmula 1 no VAVEL.com.Tenham uma boa noite!

Análise. Jogo muito sério da equipa local, que dominou o jogo na primeira metade e o aproveitou para adiantar-se com dois golos do Delgado. Nos segundos 45 minutos o Valência tentou marcar um golo que lhe permitisse ter boas opções na 2ª mão, mas não aproveitou as boas opções que teve e na prolongação o Basileia quase deixou a eliminatória resolvida com mais um golo, esta vez do Stocker.

Final. Basileia 3-0 Valência. Dois do Delgado e um do Stocker.

90'+1 STOCKER aproveitou o contra-ataque para os suíços e fez um bonito remate para bater ao Guaita e quase sentenciar a eliminatória.

90'+1 GOOOOOOOOOOOOOOOOOLOOOOOOOOOOOOO!!! O terceiro do Basileia!!!

90' Quase o Valência!! Nem Keyta nem Vargas batam ao Sommer.

88' O tentou Degen desde longe com pouco perigo, mas estava em boa opção de remate.

87' Perfeito o Basileia mantendo a posse da bola quase dois minutos e parando o ritmo do jogo.

85' Não são tão boas as oportunidades do Valência nestes minutos, mas continuam a tentar o golo que pode ser chave para a eliminatória.

83' Boa chegada pela esqueda do Mathieu e o cruzamento foi directo ao Sommer, que não permitiu uma segunda opotunidade.

79' Sauro rouba a bola a centímetros da linha de golo quando Vargas já estava perto de fazer o primeiro do Valência. Boa jogada entre o Bernat e o Piatti.

75' Faltam 15 minutos para o fim e o Valência não encontra o golo que precisa para ter melhores opções na 2ª mão. Agora falta perigosa do Embolo e cartão amarelo para o jogador do Basileia, mas sem consequências para os suíços.

71' Outra substituição no Basileia por lesão, a última. Entra Embolo e sai Schâr.

69' Vargas foi o último em rematar fora, quando entra Piatti por Cartabia.

66' Já ameaçõu o Basileia com fazer uma boa saída rápida. Claramente manda o Valência e os suíços tentam encontrar a jogada que acabe com mais um golo para eles.

64' Domina o jogo o Valência nesta altura, mas está a faltar remate no clube espanhol.

61' Este é o momento em que Delgado fez o segundo e Guaita só olhou para a bola (squawka).



59' O tentou Stocker desde longe. Agora joga mais atrás o Basileia.

57' Sai Delgado lesionado e entra Elneny, segunda substituição no Basileia.

55' Boa defesa do Sommer no disparo desde o pico esquerda da grande área do Vargas. Bola para canto sem mais perigo.

53' Assim viu Guaita como a bola entrava pela primeira vez na sua baliza (squawka).



52' Aliji está a ser atendido pelos médicos, precisam os suíços de calmar o ritmo do jogo neste início da segunda metade.

50' Vargas a errar no remate quando o guarda-redes do Basileia estava batido.

47' Uiii!!! Quase chega a rematar na área pequena Alcácer.

45' Começa a segunda metade com uma substituição no Basileia, sai Philipp Degen e entra Frei.

Intervalo. Assim estava o estádio pouco antes do começo do jogo, sem adeptos nas bancadas como durante o jogo todo (squawka).

Intervalo. As estatísticas falam por si próprias e a equipa da Suíça está a vencer de forma justa. No que a remates se refere, são 7 os que já fez o Basileia pelos 3 do Valência, enquanto a posse da bola está 53-47 para os locais.

Intervalo. Basileia 2-0 Valência, dois golos do Delgado.

45'+2 Vários ponta-pés de canto para o Valência nos último minutos, mas sem conseguir criar perigo na baliza do Sommer.

43' Canto que é remadado sem perigo por Keyta, está a arriscar mais a equipa espanhola agora.

41' Tenta dar um passo afrente o Valência depois destes dois golos em menos de 5 minutos do Basileia.

38' DELGADO rematou um cruzamento sem oposição dentro da grande área e Guaita nem teve hipótese de reagir.

38' GOOOOOOOOOOOOOLOOOOOOOOO!!!

36' Merecido resultado até o momento num jogo que dominam os suíços.

34' Boa combinação entre os jogadores do Basileia na direita, o número 10 se ofereceu no pico da frontal da área para disparar cruzado e bater cruzado e abaixo ao guarda-redes espanhol.

34' GOOOOOOOOOOOOOOOOLOOOOOOOOOOOOOOOOO!!! GOLAÇO DO DELGADO!!!

32' Boa posse agora dos espanhóis, que tiveram a bola mais de um minuto. A jogada acabou com um cruzamento do Feghouli directo para fora.

29' Muitas dificuldades para o Valência que quase não conseguiu sair do seu campo. Ao Basileia lhe faltou remate nas duas ou três chegadas que teve.

25' Já Emery fez a substituição, saiu Senderos lesionado e entrou Barragán.

24' Grande remate do Basileia que é respondido com uma boa defesa por Guaita, mas o árbitro dá ponta-pé de baliza.

20' Depois de um canto marcado com perigo a favor do Basileia, Senderos vai directo ao banco com problemas físicos.

18' Cartão amarelo para Senderos, primeiro para o Valência.

17' Degen faz o primeiro disparo perigoso à baliza do Guaita desde fora da área..

14' Mantém-se muito ordenado a equipa espanhol, que sem posse de bola está com um 4-1-4-1 e só um jogador fica fora da sua metade do terreno.

12' Primeiro cartão amarelo do jogo para o Die do Basileia, que chegou muito tarde à bola.

10' O tentou desde longe o Delgado, a bola saiu por cima da baliza.

6' Mandam os locais neste início.

3' Nos primeiros minutos já vimos um cruzamento do Basileia e uma tentativa de contra-ataque do Valência.

0' Já roda bola sobre a relva na Suíça!!

20:04. Já estão os 22 protagonistas cumprimentando-se no relvado, tudo pronto para começar o jogo.

19: 54. Lembrem que o jogo não vai ter adeptos na bancada pela sanção da UEFA à equipa suíça depois dos incidentes dos próprios adeptos do clube no jogo contra o Salzburgo.

19:50. E este o que devia ter o Basileia



19:40. Assim será o esquema de jogo do Valência



19:30. Finalmente, Yakin não vai usar nenhum ponta de lança puro e joga com Matías Delgado na posição mais avançada.

19: 15. Já temos os onzes confirmados!!

Basileia: Sommer; Philipp Degen, Schär, Sauro, Aliji; Xhaka, Die, Marcelo Díaz; David Degen, Delgado e Stocker.

Valencia: Guaita; João Pereira, Senderos, Mathieu, Bernat; Feghouli, Keita, Parejo, Cartabia; Alcácer e Vargas.

19:00. No que se refere a confrontos directos entres os dois clubes, depois de dois jogos na Champions League de 2002/03 o resultado é positivo para o Valência. Uma vitória para os espanhóis por 6-2 e um empate a duas bolas são o balanço das duas partidas..

18:55. Outro dado a referir para os jogos entre as duas equipas é o facto dos suíços serem um dos melhores ao nível europeu a jogar em casa, já que no seu estádio só perdeu contra o Schalke na segunda jornada da fase de grupos da Champions. Porém, o Valência está no lado contrário e ainda não acabou um jogo como visitante sem outro resultado que não seja uma vitória.

18:52. O encarregado de dirigir o jogo de hoje será o inglês Martin Atkinson. Juiz que que já apitou um jogo do Valência (com uma vitória por 2-0 para os espanhóis) e na presente época apitou 32 jogos e mostrou a cartolina amarela a 112 jogadores e expulsou 3, dois por cartão vemelho directo. Nesses jogos, destaque ainda para as 10 grandes penalidades assinaladas.

18:47. Do lado espanhol, Pizzi terá de dar a baliza a Guaita pela lesão do Diego Alves. Gaya, Ricardo Costa e Víctor Ruiz, estão de fora, sendo que Costa e Ruiz são baixas importantes por terem participado em 7 jogos na competição. Só Javi Fuego estará fora por castigo.



Juan Antonio Pizzi, treinador do Valencia. Foto: Carla Cortés | VAVEL.com

18:43. No Basileia, Murat Yakin, não poderá contar com cinco dos seus homens. Suchy e Sio estão castigados e Ivanov, Safari e Streller são baixa por lesão, pelo que o ataque ficará nas mãos do Ajeti. Na defesa, o par de centrais terá alterações pela ausência de Suchy, peça importante nos suíços.

18:40. No jogo de hoje, não há adeptos nas bancadas. Depois dos incidentes do jogo do Basileia em Salzburgo, onde os adeptos se envolveram em conflitos, o jogo acabou suspenso. A UEFA acabou por sancionaro clube suiço com um jogo à porta fechada para as competições europeias.

18:36. Os valencianistas são uma equipa muito forte que resolveu as duas eliminátorias anteriores nos primeiros jogos em casa. Nos oitavos venceu ao supreendente Ludogorets por 0-3 e na competição toda, só perdeu o primeiro jogo em casa contra o Swansea (0-3).



Carla Cortés | VAVEL.com

18:31. Para o Valência esta é a única via de sucesso que ainda tem esta época. A 10 pontos dos últimos lugares que permitem disputar as competições europeias e a 16 pontos do objectivo no início da época, o 4º lugar que permitesse participar na Liga dos Campeões 2014/15, faz com que para o clube espanhol, todos os jogos para a Europa sejam encarados como uma final.

18:29. O último jogo para a Liga Europa do clube suiço acabou com um empate sem golos com o Salzburgo. Um jogo que contava para a primeira mão dos oitavos-de final. O outro jogo que ficou para trás foi um sonante 3-0 frente ao Maccabi Tel-Aviv com dois golos do capitão Steller. Também esta época o Basileia já venceu por 2-1 o Chelsea no primeiro jogo da Liga dos Campeões.



AFP | Getty

18:24. O Basileia ocupa atualmente a primeira posição na Liga suiça com 3 pontos de vantagem sobre o Grasshoppers. Para chegar até aqui, a equipa de Murat Yakin teve de eliminar o Maccabi Tel-Aviv (por 3-0 no total) e o Salzburgo (2-1), depois de ficar fora da Champions League na fase de grupos.

18:20. Bem-vindos ao VAVEL.com para o acompanhamento do jogo para os quartos-de-final da Liga Europa entre Basileia e Valencia. Um jogo a contar para a primeria mão da eliminátoria e onde o bom futebol vai marcar presença!