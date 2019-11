Porto x Sevilha, Liga Europa

Objectivo cumprido. Luís Castro queria vencer sem sofrer golos e foi isso mesmo que aconteceu. Os dragões assumiram o controlo da partida desde o apito inicial, perante um Sevilha fechado e com as linhas muito próximas. A primeira parte foi jogada praticamente apenas numa metade do campo, na outra o guarda-redes Fabiano observava os companheiros de equipa a procurarem furar a muralha defensiva dos espanhóis. Através da subida de Alex Sandro e Danilo, os dragões procuravam abrir a defesa sevilhana pelos flancos, na esperança de encontrar espaço para criar situações de golo.

Apesar das tentativas infrutíferas, os homens de Luís Castro não desmotivaram e continuaram o seu jogo de paciência; do outro lado o Sevilha parecia dar ares de quem poderia subir mais no terreno e incomodar Fabiano, contudo encontraram pela frente uma dupla de centrais inspirada. Mangala e principalmente Diego Reyes limparam tudo o que havia a limpar e tornaram o ataque andaluz completamente inconsequente. O livre de Rakitic com defesa incompleta do guardião brasileiro foi o único susto perto da baliza azul-e-branca.

Com uma intensidade razoável e a concentração em alta, os portistas não desarmavam e, ao primeiro deslize do Sevilha, o Porto acabou por chegar ao golo; livre marcado rapidamente por Fernando e a trivela de Quaresma a encontrar a cabeça de Mangala que não deu qualquer hipótese a Beto. Até final da primeira parte o Sevilha pareceu esboçar uma resposta, contudo foi o Porto que esteve perto de marcar. Aos 45 minutos Defour fez tremer o poste da baliza de Beto, após uma bela defesa do guardião português.

A segunda parte começou de maneira um pouco diferente. O Porto continuava com a iniciativa de jogo, mas agora deparava-se com um Sevilha mais pressionante e mais estendido no terreno. Apesar dos espanhóis terem agora mais bola que na etapa inicial, a equipa de Unay Emery continuava inofensiva no ataque; já Luís Castro procurou acordar a equipa com a entrada de Quintero, mandando assim uma mensagem de procura do segundo golo. Os sevilhanos também mexeram, as entradas de Gameiro e Diogo Figueiras trouxeram um pouco mais de definição e alegria ao ataque andaluz. O próprio Gameiro teve o empate nos pés aos 75 minutos quando uma defesa incompleta de Fabiano o colocou cara a cara com o guardião portista, aí o avançado não foi capaz de atirar para a baliza, falhando escandalosamente.

Apesar desta ocasião, o Porto nunca pareceu desnorteado, acercando-se com perigo da baliza de Beto quando acelerava o jogo. Até final destaque para a expulsão de Fernando. O brasileiro viu dois amarelos no espaço de segundos e deixou o Porto com menos uma unidade até final da partida; tanto ele como Jackson Martínez falham a partida no Sanchez Pijuán.

A partida de hoje deu para mostrar que de facto o FC Porto parece ter uma equipa superior, contudo, a vantagem de um golo não dá tranquilidade à equipa de Luís Castro, uma equipa certamente já ciente das dificuldades que vai encontrar em Sevilha. Do lado dos andaluzes é de esperar outra postura no encontro da próxima semana; com jogadores de qualidade e o apoio do seu público, os sevilhanos procurarão dar a volta a uma eliminatória onde, apesar de tudo, o Porto se encontra em vantagem e de onde parece ter todas as condições para sair vitorioso. Vejamos se Sevilha volta a ser a cidade da sorte para os dragões.

Final da partida no Dragão! O Porto vence por uma bola a zero e está em vantagem na eliminatória

90+2´Quase o golo do Porto! Livre batido por Quaresma, a bola a bater na barreira e na recarga o 7 do Porto a rematar ao poste da baliza de Beto

Quatro minutos de compensação

86´FERNANDO VÊ DUPLO AMARELO NO ESPAÇO DE SEGUNDOS E É EXPULSO!! O PRIMEIRO POR FALTA SOBRE GAMEIRO E O SEGUNDO POR PROTESTOS! PORTO COM DEZ

81´Perigo perto da baliza do Sevilha! Ghilas recebeu a bola, rodou e rematou para defesa apertada de Beto

O jogo está agora mais equilibrado. O Sevilha aventura-se um pouco mais no ataque e já podia ter empatado; o FC Porto procura controlar a partida e estagnar os ataques dos andaluzes, contudo não deixam de descurar o ataque e também já podia ter aumentado o marcador

77´Substituição no Porto. Sai Varela, entra Ghilas

75´Quase o golo do Sevilha!! Remate forte de Bacca, Fabiano defende para a frente e Gameiro, na cara do guardião dos dragões, atira ao lado. Que sorte para o Porto!

74´Substituição no Sevilha. Entra Vitolo para o lugar de Reyes

72´Remate forte de Quintero mas a bola sai ao lado

70´Substituição no Porto. Sai Defour, entra Herrera

69´CARTÃO AMARELO PARA JOSÉ ANTÓNIO REYES POR FALTA SOBRE DANILO

68´Remate de Diogo Figueiras para defesa fácil de Fabiano.

67´Quase o golo do Porto! Cruzamento de trivela de Quaresma e Jackson, todo no ar, a rematar mas a bola a sair pouco por cima

64´Dupla substituição no Sevilha. Entram Kevin Gameiro e Diogo Figueiras para os lugares de Iborra e Marín

A segunda parte começa com o jogo mais repartido. O Sevilha tem agora mais bola, mas não consegue criar oportunidades de perigo. O FC Porto começou mais na expectativa, mas a entrada de Quintero parece ter dado outro fôlego ao ataque dos dragões que começam a recuperar o domínio da partida

57´Substituição no Porto. Quintero entra para o lugar de Carlos Eduardo

31.122 espectadores no Dragão

Começa a segunda parte! Não há substituições

Uma primeira parte totalmente controlada pelo FC Porto. Os dragões assumem as despesas de jogo, procurando explorar os flancos para abrir brechas num Sevilha muito compacto. Depois de um primeiro quarto de hora em que Fabiano foi um mero espectador, o Sevilha procurou subir um pouco mais no terreno, chegando mesmo a assustar através de um livre de Rakitic. Paciente no ataque, o FC Porto não se desorganizou, e aproveitou uma desatenção da equipa espanhola para chegar ao golo; um livre marcado rapidamente, um cruzamento de trivela e um vôo de Mangala para o primeiro da partida. O Sevilha parece agora mais atrevido no ataque, mas ainda não criou verdadeiro perigo; já os dragões poderiam ter chegado ao segundo golo por duas ocasiões.

Intervalo no Dragão

45+1´Remate de Varela para defesa a dois tempos de Beto

45´Quase o golo do Porto!! Defour, na meia direita, a rematar forte! Beto, com a ponta dos dedos a desviar a bola que bateu com estrondo no poste!

42´CARTÃO AMARELO PARA JACKSON MARTÍNEZ POR FALTA SOBRE IBORRA. O AVANÇADO COLOMBIANO FALHA O JOGO DE SEVILHA

38´Quase o segundo do Porto!! Cruzamento da esquerda de Jackson e Quaresma no lado oposto a rematar de forma espetacular para grande defesa de Beto!

31´GOLO DO PORTO!! LIVRE MARCADO RAPIDAMENTE, QUARESMA SOZINHO A CRUZAR DE TRIVELA E MANGALA A SURGIR EM VÔO E A CABECEAR PARA O FUNDO DAS REDES DE BETO!!

28´Quase o golo do Sevilha! Livre batido na esquerda por Rakitic, Fabiano a não conseguir segurar e a bola a ressaltar em Jackson que quase fazia auto-golo

20´Remate de Defour em posição frontal, mas a bola saiu muito ao lado

Primeiro quarto de hora totalmente dominado pelo Porto. Os dragões exploram os flancos à procura de abrir uma equipa do Sevilha muito fechada e organizada, procurando o erro do adversário para lançar ataques rápidos. Ainda não tivemos verdadeiras ocasiões de perigo

15´CARTÃO AMARELO PARA MORENO POR FALTA SOBRE DANILO. O ESPANHOL FALHA O JOGO DA SEGUNDA MÃO

3´Primeiro remate da partida. Jackson a rematar de pé esquerdo mas Beto a encaixar

Começa a partida! Saiu o Sevilha!

20:02. Equipas já estão no relvado

Mais de 1.500 adeptos espanhóis hoje no Dragão

19:50. Quaresma foi assistido durante o aquecimento. Contudo não passou de um susto e o extremo já aquece normalmente com os companheiros de equipa

19:30. Equipas já aquecem no relvado

19:19. Sevilha: Beto, Navarro, Carriço, Moreno, Pareja, Coke, Marín, Rakitic, Iborra, Bacca e Reyes

19:18. FC Porto: Fabiano, Danilo, Reyes, Mangala(C), Alex Sandro, Carlos Eduardo, Fernando, Defour, Quaresma, Martínez e Varela

19:15. Já temos onzes!

19:00. Na lista de convocados de Unay Emery destacam-se as ausências dos defesas Fazio e Mbia, ambos por motivos disciplinares. Já Cheryshev e Cristóforo falham a partida do Dragão devido a problemas físicos. No FC Porto, as novidades são os regressos de Varela e Mangala, ambos ausentes diante do Nacional. Destaque ainda para a chamada do jovem Mikel e para a ausência de Josué.

18:45. Já Luís Castro (foto: pt.uefa.com) reconhece o valor do adversário, mas sublinha a vontade da equipa em ultrapassar este obstáculo, contando para isso com o apoio dos seus adeptos. «Todos no clube querem seguir em frente para a próxima eliminatória. Mas o Sevilha já demonstrou o seu valor enquanto equipa, está a realizar uma temporada sólida e chegou a esta fase da competição, o que comprova a sua qualidade. Ainda assim, estamos concentrados em fazer o nosso jogo, pois sabemos que se jogarmos de acordo com aquilo que somos capazes, com os adeptos do nosso lado, podemos obter um bom resultado.». Para o treinador dos azuis-e-brancos não há favoritos, e é em campo que as equipas têm de mostrar o que valem. «Não adianta nada dizer quem é favorito. É em campo que temos de provar o que valemos para chegarmos mais à frente. Nenhuma equipa vale individualmente porque, se assim fosse, contratávamos o melhor do mundo e ganhávamos sempre. O Sevilha tem vários jogadores de qualidade e, se conseguiu este percurso, é porque vale enquanto equipa. Mas estamos mais focados em nós e no que podemos fazer para anular o adversário e impor o nosso jogo.»

18:30. Na conferência de imprensa de lançamento da partida desta noite, o treinador Unay Emery afirmou esperar muitas dificuldades perante o FC Porto, não escondendo, contudo, a vontade da sua equipa contrariar o favoritismo dos dragões.«Estamos preparados para a melhor versão do adversário. Podem sentir-se favoritos, mas nós temos muita ambição e dispomos de argumentos para nos sentirmos também optimistas. Queremos fazer um jogo que nos leve a ser protagonistas». O treinador do Sevilha aproveitou ainda para destacar e elogiar alguns jogadores adversários. «O Porto é uma equipa muito forte. Conta com Mangala em grande forma, tem dois laterais extremamente ofensivos e, no ataque, Jackson Martínez é um excelente avançado. Tem ainda extremos de grande qualidade, mas temos sobretudo de nos preocupar com nós mesmos.»

18:15. No que toca a confrontos directos, apenas por uma vez os dois emblemas se encontraram em partidas oficiais. O embate ocorreu nos 16avos de final da Liga Europa da época 2010/2011. Na primeira mão em Sevilha, os dragões foram mais fortes e venceram por 1-2, com golos de Rolando e Guarín. No Estádio do Dragão o triunfo foi sevilhano, contudo, a vitória por 0-1 não chegou e o Porto seguiu em frente na prova, acabando por conquistar o troféu.

18:00. Já os triunfos do FC Porto são mais espaçados. O primeiro data da época 2002/2003; ainda sob o nome de Taça UEFA, os dragões venceram o Celtic de Glasgow por 3-2, após prolongamento, numa partida disputada…em Sevilha. Já em 2010/2011 o Porto de Villas-Boas bateu o Sporting de Braga por 1-0. (foto: pt.uefa.com)





17:45. Se olharmos para o palmarés das equipas nesta prova, podemos ver queambas já levantaram este troféu por duas ocasiões. O Sevilha foi das poucas equipas a conquistar a Liga Europa em dois anos consecutivos; em 2005/2006, os sevilhanos golearam o Middlesbrough na final por 4-0. No ano seguinte, os espanhóis repetiram a façanha ao vencer o Espanhol de Barcelona nas grandes penalidades, isto após um empate a dois nos 90 minutos.

17:30. Já o Sevilha começou a Liga Europa…em Agosto, altura em que os espanhóis disputaram a terceira fase de qualificação da prova. Chegada à fase de grupos, a equipa andaluz venceu o Grupo H, onde também estava o Estoril, qualificando-se à frente de Slovan Liberec, Freiburg e dos estorilistas(foto:lusogolo.com). A jogar fora esta época, os sevilhanos não sabem o que é perder, contabilizando cinco vitórias e dois empates.

17:25. Os trajectos de FC Porto e Sevilha até aos quartos de final da Liga Europasão tudo menos similares. Os dragões ficaram-se pelo terceiro lugar no seu grupo da Liga dos Campeões; na Liga Europa, os azuis-e-brancos já eliminaram o Eintracht de Frankfurt e os italianos do Nápoles. Foi diante dos napolitanos que o FC Porto conseguiu a sua primeira vitória em casa em competições europeias nesta temporada.

17:15. Ambas as equipas chegam a esta partida tendo sido derrotadas no último jogo dos respectivos campeonatos. Depois de vencer o Real Madrid, os sevilhanos foram a Vigo perder por 1-0 com o Celta. Já o FC Porto somou a sua 6ª derrota na liga portuguesa ao ser derrotado pelo Nacional da Madeira por 2-1.

17:05. Muito boa tarde e seja bem vindo à transmissão VAVEL Portugal, grátis e do FC Porto x Sevilha, encontro da primeira-mão dos quartos de final da Liga Europa. Dragões e andaluzes discutem entre si uma vaga nas meias-finais da competição; se os espanhóis são uma das equipas mais bem sucedidas na prova, os portistas procuram reencontrar o caminho que os levou à final de Dublin em 2011. (foto:zerozero.pt)