GP do Bahrain 2014 em F1, directo

CLASSIFICAÇÃO FINAL DO GP DO BAHRAIN 1 Hamilton Mercedes 1:39:42,743 2 Rosberg Mercedes +1s 3 Perez Force India +24s 4 Ricciardo Red Bull +24,4s 5 Hulkenberg Force India +28,8s 6 Vettel Red Bull +29,8s 7 Massa Williams +31,2s 8 Bottas Williams +31,8s 9 Alonso Ferrari +32,5s 10 Räikkönnen Ferrari +33,4s 11 Kvyat Toro Rosso +41,3s 12 Grosjean Lotus +43,1s 13 Chilton Marussia +59,9s 14 Maldonado Lotus +62,8s 15 Kobayashi Caterham +87,9s 16 Bianchi Marussia +1 volta DNF Button McLaren - DNF Magnussen McLaren - DNF Gutierrez Sauber - DNF Ericsson Caterham - DNF Vergne Toro Rosso - DNF Sutil Sauber -

18:02 Os pilotos seguem agora para a sala de imprensa, onde, como de costume, responderão aos jornalistas nas respectivas línguas maternas. Eu despeço-me e fecho aqui esta emissão do GP do Bahrain 2014. Agradeço muito a vossa preferência e presença em mais uma emissão do Vavel Portugal. Daqui a pouco, teremos no ar a crónica deste Grande Prémio. Obrigado e até breve!

18:00 O circuito do Bahrain, pela primeira vez em corrida nocturna, deu um enorme espectáculo de F1, com um grande número de ultrapassagens e constante luta entre muitos pilotos para diversas posições. Das lutas internas entre os Mercedes, Red Bull, Force India e Williams, e disputas entre equipas por todos os lugares nos pontos, Sakhir ofereceu um excelente fim-de-semana de Fórmula 1.

17:56 Hamilton, em declarações no pódio, elogia o seu colega e amigo Nico Rosberg pela excelente condução e pressão constante.

17:52 É a segunda vitória consecutiva para Lewis Hamilton, que sorri, emociando, no pódio, enquanto tocam os hinos nacionais do piloto e equipa vencedores.

17:50 Respira-se bom ambiente e respeito entre Hamilton e Rosberg. Os dois colegas da Mercedes, que disputaram muito agressivamente a frente de corrida, trocam risos e abraços nos bastidores do pódio, enquanto brincam e partilham impressões.

17:45 Grande, grande festa entre os mecânicos da Force India. Perez está radiante! A equipa de Vijay Malya assina um belíssimo arranque em 2014. Hulkenberg é já o terceiro no campeonato de pilotos.

17:43 Os dois Ferrari fecham os lugares pontuáveis! Alonso cruzou a meta em nono e Räikkönnen em 10º.

Sérgio Perez, o mexicano da Force India, alcança o segundo pódio para a equipa indiana! É o seu primeiro da carreira!

HAMILTON VENCE O GP DO BAHRAIN! Rosberg é segundo e está assim carimbada a segunda dobradinha da temporada para a Mercedes. Domínio total da marca alemã: 3 vitórias em três provas!

VOLTA FINAL PARA OS MERCEDES!

Volta 56 Vettel falha o tempo de travagem na curva 3 e Massa passa o alemão! Na curva seguinte, porém, o tetra-campeão mundial consegue recuperar.

Volta 56 Button segue lentamente e vai abandonar! A McLaren também já não tem carros em prova.

Volta 55 Räikkönnen é, neste momento, o último piloto dentro dos pontos. Recuperam ligeiramente os Ferrari.

Volta 55 Apenas duas voltas para o final!

Volta 54 Vettel procura pressionar também Hulkenberg, mas é obrigado a travar cedo, e tem os dois Williams a espreitar atrás de si: primeiro Massa, depois Bottas.

Volta 54 Ricciardo ultrapassa Hulkenberg na curva 11. O piloto da Force India abriu muito espaço e o australiano foi por dentro.

Volta 53 Continuamos a acompanhar a luta entre os dois homens da Mercedes, que tinham sido avisados para se preocuparem apenas com o trazer dos monolugares em segurança para a vitória.

Volta 52 Intensa luta entre os Mercedes! Rosberg entra pelo interior da curva 1, mas Hamilton responde. Na curva 3, novo ataque de Rosberg, desta feita por fora. Hamilton não facilita, conserva a posição e Rosberg é obrigado a sair de pista para evitar a colisão.

Volta 51 Vettel procura ultrapassar o companheiro de equipa. Abre o DRS, estão lado a lado, mas não consegue...

Volta 51 Alonso ultrapassa Jenson Button. Quase se tocam, o Ferrari e o McLaren! Alonso é 9º, seguido pelo companheiro Kimi.

Volta 50 Atrás dos Red Bull, Massa é 7º e Bottas 8º.

Volta 50 Faltam apenas 7 voltas para o final! A distância entre os dois Mercedes é de aproximadamente 1 segundo.

Volta 48 Arranque conturbado após saída do safety car. Muitos ataques entre todos os pilotos.

Volta 48 Hamilton faz o melhor tempo da corrida mas queixa-se via rádio, dizendo sentir falta de potência. O inglês fez 1:37,306.

Volta 48 Interessante a classificação actual. Os Mercedes em 1º e 2º, os Force India em 3º e 4º lugares e os Red Bull de seguida, com Vettel em 5º e Ricciardo em 6º.

Volta 47 Hamilton travou durante a saída do safety car e disparou de seguida ao ataque. Os dois homens da Force India quase colidem na primeira curva do traçado... E os dois Mercedes apertam-se também na curva 2! Hamilton permanece na frente. Pelotão muito compacto neste momento.

Volta 46 O safety car tem ordem para recolher à via das boxes. Faltam 10 voltas para o final.

Volta 46 A Mercedes comunica com os seus dois pilotos, pedindo-lhes que garantam que os dois monolugares chegam ao final da corrida.

Volta 46 O safety car continua em pista, enquanto se limpam os destroços do acidente entre Maldonado e Gutierrez. A direcção de corrida está também a investigar o acidente.

Volta 45 Alonso é, neste momento, o último homem a pontuar. Räikkönnen é 11º. A Ferrari tarda em afirmar-se claramente na época 2014.

Volta 44 O safety car entra na pior altura para os Mercedes, que seguiam isolados na frente da corrida. Veremos como arranca Hamilton para descompactar o pelotão.

Volta 44 Magnussen também termina aqui a sua prova! O McLaren está encostado fora de pista, a fumegar ... O Safety car está em pista!

Grande susto para Gutierrez! Ao sair das boxes em direcção à curva 1, Maldonado acerta na lateral de Gutierrez, que é aparatosamente lançado no ar. O Sauber capota por duas vezes antes de aterrar, direito, fora da pista. Gutierrez sai pelo próprio pé.

Volta 41 Acidente entre Sauber e Lotus! Gutierrez está de fora! Sauber sem carros em prova.

Volta 41 1:40,120! As duas Flehcas de Prata da Mercedes fazem exactamente o mesmo tempo, ao milésimo de segundo!! Hamilton roda, porém, com pneus macios, enquanto Rosberg segue com médios.

Volta 40 Faltam apenas 17 para as 57 voltas que concluem o GP do Bahrain!

Volta 39 Massa troca de pneus! Tem agora médios para atacar o final da corrida.

Volta 38 Batalha pelo terceiro lugar na Williams. Bottas e Massa voltam a protagonizar um combate interessante, quando está ainda na mente de todos o sucedido na Malásia, com ambos os pilotos a queixarem-se à equipa e a discutirem o direito à ultrapassagem do companheiro.

Volta 35 Ericsson abandona! Despista-se o piloto estreante da Caterham.

ORDEM DOS PILOTOS À 35ª VOLTA: 1) Hamilton, 2) Rosberg, 3) Bottas, 4) Massa, 5) Perez, 6) Alonso, 7) Hulkenberg, 8) Button, 9) Vettel, 10) Maldonado, 11) Magnussen, 12) Räkkönnen, 13) Ricciardo, 14) Jvyat, 15) Grosjean, 16) Gutierrez, 17) Kobayashi, 18) Chilton, 19) Bianchi.

Volta 34 Räikkönnen pára nas boxes para troca de pneus. Muitos pilotos estão a aproveitar para renovar os seus pneus, em preparação para o último "stint" da corrida.

Volta 34 Com a ajuda do DRS na recta da meta, Valtteri Bottas ultrapassa Ricciardo e é agora sétimo.

Volta 33 Ricciardo e Bottas ultrapassam Räikkönnen! O Ferrari está a sofrer com o desgaste dos seus pneus. Provavelmente entrará na via das boxes no final da presente volta.

Volta 31 Valtteri Bottas tem de ir à relva! O Williams intrometeu-se entre Ricciardo e Räkkönnen, mas não mede a distância para o Ferrari, que, com os pneus mais gastos, tem de travar mais cedo. O finlandês da Williams é surpreendido e vê-se obrigado a sair da pista para não embater no seu compatriota. Protesta Bottas via rádio.

Volta 31 Continua interessantíssima a luta pela sétima posição, entre Räikkönnen e Ricciardo. O homem da Red Bull está 0,564 atrás do monolugar da Ferrari.

Volta 30 Faltam 27 voltas para o total das 57 em Sakhir!

Volta 28 Grande susto entre o Iceman e Ricciardo! Na curva 1, o australiano atrasa muito o tempo de travagem, vê-se forçado a dar uma patada nos travões e por pouco não acerta em Kimi, ao tentar a curva por dentro.

Volta 28 Perez ultrapassa Felipe Massa! E Hulkenberg também! O brasileiro da Williams perde dois lugares. Grande trabalho de equipa dos dois homens da Force India!

Volta 28 Hamilton, que continua em primeiro, tem uma distância de cerca de 7 segundos para o seu colega Rosberg.

Volta 27 Felipe Massa, em quarto, está a ser muito pressionado pelos dois Force India! Boa prestação de Hulkeberg e Perez, a rodar de forma muito agressiva.

Entretanto, registam-se dois abandonos! Sutil e Vergne, cada um a braços com embates noutros pilotos, acabam por terminar precocemente o seu fim-de-semana no Bahrain.

ORDEM DOS PILOTOS À 25ª VOLTA: 1) Hamilton, 2) Rosberg, 3) Bottas, 4) Massa, 5) Hulkenberg, 6) Perez, 7) Alonso, 8) Button, 9) Räkkönnen, 10) Vettel, 11) Ricciardo, 12) Kvyat, 13) Magnussen, 14) Grosjean, 15) Gutierrez, 16) Maldonado, 17) Kobayashi, 18) Chilton, 19) Ericsson, 20) Bianchi.

Volta 22 Vettel está com problemas no seu sistema de DRS. Conseguirá a Red Bull resolver o problema numa próxima paragem?

Volta 22 Rosberg trocou os seus pneus macios por um conjunto de médios. O engenheiro comunica-lhe que vai realizar um longo "stint". Requere-se boa gestão dos pneus pelo alemão.

Volta 21 Jenson Button ultrapassa Räkkönnen pela oitava posição. O McLaren está agora entre os dois Ferrari. O finlandês está agora à mercê de Vettel!

Volta 21 Rosberg, que entretanto lidera graças à paragem de Hamilton, recebe ordens para usar o DRS e puxar o ritmo durante duas voltas.

Volta 20 Hamilton segue para as boxes para renovar o conjunto de pneus. 2,7 segundos de paragem apenas. Muito bom trabalho dos mecânicos da Mercedes.

Volta 19 início da 19ª volta tirada a papel químico, com a luta pela liderença entre os dois homens da Mercedes. A luta arrasta-se nas curvas e contra-curvas do traçado bahrainita, mas Hamilton ganha o saldo final dos ataques. Rosberg teve de ceder no último ataque do inglês.

Volta 18 Calafrios para a Mercedes! Rosberg retarda a travagem na lenta curva 1, passa por fora de Hamilton mas o inglês retoma a liderança no interior. Quase se tocam as duas Flechas de Prata!

Volta 16 Räkkönnen regista a melhor volta! 1:40,145 é o tempo registado pelo Ferrari nº7.

Volta 13 O alemão da Sauber encaixara lateralmente no Marussia de Bianchi, e na curva seguinte os pilotos voltam a espremer-se um contra o outro, com o Marussia a passar por dentro, sobre o limitador, e a sofrer um furo no pneu traseiro esquerdo, fruto da colisão com a asa dianteira de Sutil. O Sauber e o Marussia procuram ajuda no pit lane.

Volta 13 Adrian Sutil está parado junto à pista... Parecia certo o abandono, mas o alemão consegue arrastar o carro de regresso às boxes! Será que voltará à corrida?

Volta 13 Alonso vai à box e troca pneus macios por pneus macios. A maior parte dos pilotos continua a preferir o composto amarelo.

Volta 12 Perez e Massa batalham pelo terceiro lugar... E Massa perde a posição para o homem da Force India! A equipa indiana tem rodado muito bem no Bahrain!

Volta 11 Trio de onzes! Volta 11, na curva 11, Ricciardo ganha finalmente a luta com Magnussen e é agora 11º. O australiano fizera um primeiro ataque, Magnussen fechou, mas na segunda curva nada pôde fazer para responder ao contra-ataque do piloto da Red Bull.

Volta 11 Valtteri Bottas pára na via das boxes para renovar o seu jogo de pneus macios. O finlandês perdera duas posições na volta precedente.

Volta 10 Cumpridas as primeiras 10 das 57 voltas ao traçado de Sakhir, Hamilton continua a ser primeiro, com Rosberg em segundo e Massa em terceiro. Entre as Flechas de Prata e Massa há mais de 11 segundos de diferença!

Volta 9 E Ricciardo sai largo! Forçando o tempo de travagem, o australiano falha a curva e sai da pista por momentos. Magnussen recupera a posição e o homem da Red Bull fica mesmo ameaçado por Kvyat, que vinha com muita velocidade. O russo procura a ultrapassagem mas Ricciardo fecha a porta sobre a cruva seguinte!

Volta 8 Ricciardo vai pressionando Magnussen, que se intrometeu entre ambos os Red Bull. São cerca de 5 décimos de segundo entre Magnussen e o australiano.

Volta 8 Os Ferraris seguem agora em oitavo (Alonso) e nono (Kimi), seguidos por Vettel, em décimo. Daniel Ricciardo tem apresentado algumas dificuldades em recuperar posições e é agora, ainda, 12º.

Volta 6 Após as primeiras voltas, as equipas vão tomando o pulso ao estado dos seus monolugares e informando os pilotos. O engenheiro de Rosberg pede atenção na gestão dos pneus. Tudo indica que o alemão irá para um longo primeiro "stint".

Volta 6 A Mercedes informa Hamilton de que precisa de cuidar do pneu dianteiro esquerdo, que vai apresentando maior desgaste do que o de Rosberg.

Volta 5 Na curva 1, Hulkenberg passa com facilidade Fernando Alonso, que se queixa de falta de potência, via rádio.

Volta 3 Tal como acontecera na Malásia, logo nas primeiras curvas do traçado, Magnussen torna a embater contra o Ferrari de Kimi Räikkönnen. Parece que sem gravidade, desta feita.

Volta 3 Vemos nesta altura a repetição do arranque do GP. Os Ferrari espremem-se no lado de fora da curva 1, e Alonso acaba por forçar a saída mais larga de Räikkönnen, que perde duas posições.

Volta 1 Vergne (Toro Rosso) sofreu um toque no pneu traseiro direito e furou! Foi um homem da Lotus! Passagem forçada pela box para Vergne.

Volta 1 Os Williams arrancaram também com muita segurança. Bottas e Massa chegaram a ocupar a terceira e quarta posição, mas na confusão das primeiras curvas Massa segurou o terceiro e Bottas é quinto.

Volta 1 As Flechas de Prata arrancaram muito bem, com Hamilton e Rosberg a segurar os lugares de partida. Os dois pilotos chegaram a estar lado a lado nas primeiras curvas, mas Hamilton é agora primeiro.

Volta 1 SINAL VERDE! COMEÇA A PRIMEIRA DAS 57 VOLTAS.

16:04 Vai começar o GP do Bahrain!

16:03 A maioria dos pilotos preferiu montar pneus macios (amarelos). As excepções parecem ser os Red Bull de Vettel e Ricciardo, e também Sutil, que escolheram médios (brancos).

16:02 Os pilotos cumprem neste momento a volta de aquecimento. Dentro do segundos formarão para o arranque desta terceira prova da temporada.

15:58 Face à grelha de partida que anteriormente publicámos, nota para uma alteração: Adrian Sutil, da Sauber, foi penalizado em cinco posições, por cortar a trajectória a Romain Grosjean (Lotus) durante a sessão de qualificação. O alemão será, assim, um último na grelha.

15:57 Destaque na grelha para a terceira posição de Valtteri Bottas, o jovem piloto da Williams que tem sabido exercer pressão sobre Felipe Massa e registado bons tempos nos anteriores grandes prémios.

15:56 Os piltos estão já dentro dos seus monolugares, preparados para a volta de aquecimento e formação para a partida. Recordemos que a pole position é de Rosberg, com o seu colega Hamilton como companhia na primeira linha da grelha. As Flechas de Prata partirão na frente.

15:51 A iluminação artifical já faz a diferença no circuito de Sakhir, sobre o qual se põe um sol rubro, a assinalar o final do dia.

15:45 No Bahrain, as equipas ultimam preparativos. Os pilotos trocam impressões com os mecânicos. Como de costume, grande agitação junto da grelha de partida.

14:45 Vejamos, então, a disposição da grelha de partida, que os pilotos formarão dentro de pouco mais de uma hora:

1 Rosberg Mercedes 2 Hamilton Mercedes 3 Bottas Williams 4 Perez Force India 5 Räikkönnen Ferrari 6 Button McLaren 7 Massa Williams 8 Magnussen McLaren 9 Alonso Ferrari 10 Vettel Red Bull 11 Hulkenberg Force India 12 Kvyat Toro Rosso 13 Ricciardo Red Bull 14 Vergne Toro Rosso 15 Gutierrez Sauber 16 Grosjean Lotus 17 Maldonado Lotus 18 Sutil Sauber 19 Kobayashi Caterham 20 Bianchi Marussia 21 Ericsson Caterham 22 Chilton Marussia

14:30 A Ferrari vai continuando na luta, mas arredada dos lugares da frente que historicamente são o territória da scuderia do cavalo rampante, que há 6 anos não vence o título de construtores, e há 7 que não tem um piloto campeão, desde o título de Kimi Räikkönnen, este ano novamente na equipa italiana, em 2007. O finlandês partirá em 6º e Alonso é o 10º da grelha.

14:25 Os McLaren estiveram especialmente rápidos na qualificação, tendo mesmo o 2º (Bottas, com 1:34,934) e 4º(Massa, com 1:35,085 melhores tempos da Q1. A Q3 ditou que Bottas será 3º e Massa 7º na grelha (beneficiam ambos da penalização de Ricciardo).

14:15 Negativa surpresa é, porém, Sebastian Vettel. O tetra-campeão da Red Bull não foi suficientemente rápido para passar à Q3, tendo-se ficado na 11ª posição da grelha de partida. O alemão partirá, porém, em 10º, pela penalização atribuída ao seu colega Riccardo, que será 13º. Apesar de terceiro mais rápido na qualificação de Sakhir, o australiano cumpre a penalização de 10 lugares por saída insegura de uma paragem nas boxes na Malásia.

14:12 O inglês, Lewis Hamilton, ficou a 0.279 do alemão. Hamilton cometeu um erro numa das passagens pela primeira curva do traçado, onde falhou o tempo de travagem, bloqueou os pneus dianteiros e saiu largo, destruindo o tempo da volta. A registar ainda outro bloqueio para o inglês, que na curva 8 trancou o pneu dianteiro direito, falhando o apex da curva e saindo da trajectória óptima.

14:12 A pole é, por isso e sem grande surpresa, de Nico Rosberg, com 1:33.185, muito naturalmente seguido pelo seu colega de equipa. (Foto: AP Photo/Hassan Ammar)

14:12 Quem se apresenta mais forte neste início de temporada, porém, é a Mercedes, com as duas Flechas de Prata a dominar quer qualificações quer corridas. Rosberg venceu na Austrália e Hamilton na Malásia, sendo que Hamilton tomou as duas primeiras poles da época.

14:10 Fernando Alonso é o piloto mais vitorioso no Bahrain, com 3 edições ganhas (2005, 2006, 2010), mas foi Vettel que dominou as últimas duas temporadas.

14:05 O Circuito Internacional do Bahrain apresenta uma pista com 5.412 km de extensão, por onde se distribuem 15 curvas (9 para a direita, 6 para a esquerda), e ainda duas rectas onde podemos encontrar as duas zonas DRS e onde os pilotos atingem velocidades superiores a 300 km/h. (Imagem: F1.com)

14:00 Boa tarde! Sejam muito bem-vindos ao circuito de Sakhir, onde às 16h arrancará o GP do Bahrain, terceira prova da temporada de F1 de 2014. A pista do deserto celebra 10 anos, mas o presente é para os fãs da modalidade: uma corrida nocturna no médio-oriente.