Novela «Elias» chega ao fim com milhões do Corinthians

O médio brasileiro Elias, que ingressou no Sporting na época 2011/2012, acertou finalmente a sua saída do clube leonino, colocando um ponto final numa intrincada e morosa novela que se arrastou durante meses. O internacional canarinho estava em diferendo com a direcção sportinguista devido a questões de incumprimento salarial, tendo passado inclusivamente o ano de 2013 emprestado ao Flamengo. Os elevados custos salariais que o jogador de 28 anos comportava para os cofres leoninos levaram ao seu afastamento, tendo agora a situação sido resolvida: 4 milhões de euros por 50% dos direitos económicos do médio centro brasileiro, que assinará contrato com o Corinthians.

O Sporting lembou ainda, em comunicado emitido à CMVM, que poupará 8 milhões de euros com esta transferência, já que o jogador possuia um vínculo contratual até 2016. Elias, que já tinha por repetidas vezes expressado a sua vontade em ser transferido, declarou-se feliz pela mudança: «Demorou mas foi um final feliz. (...) vou regressar à minha casa, onde conto com muito carinho dos adeptos», afirmou. O jogador canarinho chegou ao Sporting com o rótulo de transferência mais cara da história do clube, tendo desiludido durante a estadia em Alvalade. Agora terá nova oportunidade de mostrar o seu valor, voltando ao Brasil depois de uma experiência falhada na Europa (em Atlético de Madrid e Sporting).