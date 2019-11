Juventus x Olympique Lyon, Liga Europa

A Juventus segue assim para as meias-finais da Liga Europa e continua a alimentar o sonho de jogar a final no seu estádio. Esperemos que tenha gostado desta transmissão. Continue acompanhar toda a actualidade desportiva no Vavel.com.pt. Até uma próxima oportunidade.

Na segunda parte a vecchia signora, voltou a tomar conta das operações, mas até foi do Lyon a melhor ocasião num livre de Mvuemba, que Buffon defendeu para canto. Na resposta Marchisio arriscou e foi feliz no pontapé de fora da área, que desviou em Umtiti, fazendo o 2-1. O jogo ficou então sentenciado e até final foi só deixar o relógio correr.

Vitória feliz da equipa italiana, ainda assim justa por aquilo que aconteceu no encontro. Andrea Pirlo abriu o placar aos 4' minutos num livre directo, mas o Lyon reagiu e empatou por intermédio de Briand. Esse momento marcou o ponto de viragem no jogo, com a equipa francesa a ter mais posse de bola, mas sempre sem causar muito perigo a Buffon.

Final da Partida!!! A Juventus derrota o Lyon por 2-1 e está apurada para as meias-finais da Liga Europa.

Jogam-se mais dois minutos de compensação!

88' Cartão amarelo para Gonalons por falta cometida sobre Giovinco.

87' Que perdida de Giovinco!!! Marchisio serve o ponta-de-lança, mas este deslumbra-se só com Anthony Lopes pela frente e atira por cima.

84' Cartão amarelo para Umtiti por falta dura sobre Giovinco.

80' Dez minutos finais com a Juventus a controlar o jogo, o golo de Marchisio foi um rude golpe nas aspirações do Lyon, que continua no entanto a procurar um golo, que ainda lhe permita sonhar com o apuramento.

79' Cartão amarelo para Marchisio por rasteirar Tolisso.

78' Última substituição na Juventus, sai Tevez, entra para o seu lugar Giovinco.

77' Remate de Gomis, no entanto a bola sai à figura de Buffon.

76' Esgota as alterações o Lyon, sai Steed Malbranque, entra Danic.

75' Substituição na Juventus, sai Arturo Vidal, entra Paul Pogba.

70' Dupla alteração no Lyon, abandonam o relvado Lacazette e Briand, entram para os seus lugares Gomis e Njie.

68' GOOOOLLLLLOOOOO DA JUVENTUS!!! Marchisio arrisca o pontapé de longe a bola embate nas costas de Umtiti e engana Anthony Lopes, colocando novamente os italianos na frente do marcador.

66' Na sequência do livre, Mvuemba remata forte, mas Buffon defende para canto.

65' Livre muito perigoso a favor do Lyon, frontal à baliza de Buffon, em cima do risco da meia lua.

61' Golo anulado à Juventus, por fora-de-jogo assinalado a Tevez. Boa decisão do árbitro assistente de Undiano Mallenco, já que na altura do cruzamento de Pirlo, o avançado argentino está mesmo adiantado.

59' Primeira alteração na partida, sai na Juventus Vucinic, entra para o seu lugar o espanhol Fernando Llorente.

55' O intervalo não alterou a forma de jogar das equipas e o ritmo lento vai-se mantendo, contudo a Juventus tem um maior controlo da posse de bola.

53' Centro de Asamoah para a pequena área, Tevez preparava-se para rematar, mas Koné consegue desviar a bola do argentino, evitando o golo.

46' Cartão amarelo a Bonucci por carga sobre Briand.

Recomeça a Segunda Parte, sai agora o Lyon!

A partir daí o jogo entrou numa toada de muita disputa pela posse de bola, mas quase sempre mal jogado, sem que o perigo fosse rondando as balizas. O resultado vai servindo aos italianos, mas um golo do Lyon deixa os franceses nas meias-finais.

Entrada forte da Juventus no jogo, que chegou ao golo ao minuto 4' na marcação de um livre directo de Andrea Pirlo. Porém o Lyon depois tomou conta das operações, empatando perto dos 20' minutos num cabeceamento de Briand, após pontapé de canto.

Final da Primeira Parte!!!

40' Cinco minutos para o intervalo com o encontro a jogar-se apenas no meio campo, sem que nenhuma das equipas consiga ter o domínio sobre a outra, com muitos passes errados de parte a parte.

30' Meia hora decorrida com o Lyon a tomar conta do encontro a partir do momento em que se viu a perder. Chegou ao empate e joga agora mais tempo no meio campo da Juventus, que desapareceu do jogo.

29' Pontapé fortíssimo de Mvuemba de fora da área, com Buffon a socar para a frente. Boa ocasião para o Lyon.

20' Boa resposta do Lyon ao golo madrugador da Juventus, chegando ao empate que o coloca de novo na luta pela eliminatória, precisando de marcar mais um golo. A Juventus baixou um pouco o ritmo e os franceses vão aproveitando para tomar conta da partida.

18' GOOOOOLLLLLLOOOO DO LYON!!! Canto batido por Tolisso para fora da área, Mvuemba cruza e Briand de cabeça salta mais alto, com Buffon a desviar para o poste, mas o esférico acaba por entrar na baliza.

13' Boa arrancada de Tolisso, entrando na área pelo lado direito fazendo o cruzamento para a pequena área, mas depois não surge nenhum companheiro para o desvio.

12' Lance polémico na área italiana, com Bonucci a cortar com a mão um remate de Briand. O árbitro manda jogar, mas parece ficar uma grande penalidade por assinlar a favor do Lyon.

10' Primeiros dez minutos de jogo ultrapassados, com a Juventus a entrar a mandar no jogo, chegando ao golo numa execução fantástica de Andrea Pirlo, num livre directo.

4' GOOOOLLLLLOOOO DA JUVENTUS!!! Livre frontal ainda antes da meia lua, Andrea Pirlo tirou as medidas à baliza e com um remate colocado junto ao poste, inaugura o marcador, com o guardião Anthony Lopes a ficar pregado ao relvado.

2' Grande remate de Carlos Tevez de fora da área com a bola a passar muito perto da barra.

Início do Encontro, pontapé de saída dado pela Juventus!

20.03 Presença forte nas bancadas também dos adeptos do Lyon, a ocuparem todo o sector a eles reservado.

20.01 Entram as três equipas na Juventus Arena completamente cheia e uma coreografia fantástica dos adeptos italianos.

19.54 Recolhem agora os jogadores de ambas as formações, para ouvirem as últimas indicações de Antonio Conte e Rémi Garde. Daqui a pouco o início da partida!

19.47 Buffon e o luso-francês Anthony Lopes, terminam o aquecimento e recolhem aos balneários.

19.36 Entram agora os jogadores de Juventus e Lyon no relvado bem tratado de Turim para o aquecimento, enquanto as bancadas vão enchendo cada vez mais.

19.25 Os guarda-redes de ambas as equipas, já fazem os habituais exercícios de aquecimento.

19.03 O Lyon faz alinhar: Anthony Lopes, Bedimo, Koné, Umtiti e Ferri, Malbranque, Gonalons, Mvuemba e Tolisso, Lacazette e Briand.

19.00 A Juventus faz alinhar: Buffon, Chiellini, Martin Cáceres e Bonucci, Pirlo, Marchisio, Vidal, Asamoah e Isla, Vucinic e Tevez.

18.58 Já temos as equipas oficiais de Juventus e Lyon.

18.49 Na primeira mão viu-se um encontro muito táctico, com a Juventus a tomar quase sempre conta das operações e tendo a posse de bola na maior parte do tempo. As ocasiões foram raras, por isso não foi de estranhar que a partida fosse resolvida num lance de bola parada. Já perto do final, o central Leonardo Bonucci foi mais rápido a rematar para dentro da baliza, do que a defensiva do Lyon a tirar o esférico da sua área, fazendo assim o 0-1, que dá vantagem aos italianos na eliminatória.

18.41 Estes devem ser os onzes prováveis para mais logo.

18.33 Já o técnico Rémi Garde chamou 18 elementos. De realçar a chamada do defesa Bisevac, que está recuperado de lesão, confirmando-se as ausências de Fofana e Dabo, bem como no meio-campo de Yoann Gourcuff e Clément Grenier.

18.25 António Conte convocou 21 jogadores para a partida desta noite. A nota de maior destaque vai para o regresso do chileno Arturo Vidal, que tinha falhado a deslocação a Lyon por se encontrar a cumprir castigo e para a ausência do central Andrea Barzagli, que continua lesionado. Os defesas Ogbonna e Peluso, integram a comitiva, mas permanecem em dúvida visto estarem ainda a recuperar de lesão.

18.17 Por seu turno, Rémi Garde mostrou-se confiante na passagem às meias-finais, mas também por se tornar na primeira equipa francesa a derrotar a Juventus em casa. «Nós acreditamos nisso. Acreditamos bastante. Seria certamente uma surpresa se continuássemos em prova, porque teríamos feito algo que muita gente não acreditaria que fossemos capazes. Se mostrarmos a mesma atitude da semana passada, podemos colocar-nos em posição de criarmos uma surpresa». O técnico sabe que para sair vencedor, a sua equipa tem de estar focada durante todo o jogo. «Precisaremos de ter grande concentração, determinação e unidade, porque há substanciais diferenças em termos de qualidade individual, pelo que precisamos de uma excelente exibição colectiva para compensar isso». Para Rémi Garde a táctica para o jogo desta noite não podia ser mais óbvia, marcar e não sofrer. «Temos um golo de desvantagem, pelo que sabemos que temos de marcar. Também temos de manter a nossa baliza inviolada e isso será complicado, uma vez que eles têm uma equipa e avançados que podem marcar em qualquer altura». (Foto: footmercato.net)

18.09 Na antevisão do encontro, Antonio Conte referiu que a qualificação da sua equipa, teria uma importância de relevo para o futebol italiano. «Estamos concentrados neste encontro, porque seria prestigiante para a Juventus chegar às meias-finais. Não nos esqueçamos que já passaram sete anos desde que uma equipa italiana conseguiu tal feito». O facto de estar a competir em duas provas, não preocupa o técnico no que há gestão do plantel diz respeito. «Não se trata de fazer uma rotação, mas sim de tentar apresentar sempre a equipa mais forte para prosseguirmos em prova. Tenho que avaliar o encontro e escolher os jogadores que acredito nos servirão melhor. Sabemos melhor do que ninguém as condições físicas e psicológicas dos nossos jogadores. Somos pagos para tomar essas decisões». (Foto: calci.com)

18.01 O juiz da partida será o espanhol Undiano Mallenco, que apitará o seu segundo jogo na presente edição da Liga Europa, depois de em Novembro último ter dirigido o desafio, curiosamente envolvendo também uma equipa francesa, na altura o Bordéus frente ao Eintracht Frankfurt. A sua última partida europeia, foi o Borussia Dortmund - Zenit, da segunda mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões, estreando-se esta noite a apitar encontros do Lyon. Já no que toca à Juventus, esta será a terceira vez, que o faz depois de em 2009 ter estado no empate a duas bolas da turma italiana frente ao Chelsea e em Fevereiro de 2013, no triunfo da formação de Turim por 0-3 frente ao Celtic, ambos desafios da liga milionária. (Foto: ftbpro.com)

17.53 As duas equipas voltam a encontrar-se uma semana depois da partida no Estádio Gerland, que sorriu à vecchia signora por 0-1. A Juventus ainda não perdeu esta temporada em casa quer para as competições europeias ou para o campeonato, além disso nunca foi derrotado por uma equipa francesa no seu reduto. Por outro lado o Lyon apesar de já ter vencido por quatro vezes em solo italiano, perdeu na última deslocação em 2009, diante da Fiorentina.

17.45 Muito boa tarde e sejam bem-vindos a mais uma transmissão VAVEL.COM grátis e do encontro JUVENTUS x LYON, da segunda mão dos quartos-de-final da Liga Europa. A equipa de Turim está em vantagem, depois do triunfo por 0-1 em solo francês, mas o Lyon certamente quererá rectificar o resultado e lutar pela eliminatória. Espera-se por isso muita emoção e um bom espectáculo. (Foto: telegraph.co.uk)