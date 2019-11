Benfica x AZ Alkmaar

22:02. Vitória calma do Benfica, que assim se apura para as meias-finais da Liga Europa, com um agregado de 3-0 sobre o AZ. Salvio e Rodrigo foram as estrelas da partida, muito mobilidade, muita velocidade e dois golos de efeito antológico. Cardozo bem tentou mas ficou em branco, Siqueira dinamizou o flanco esquerdo e o azarado da noite foi Silvio, que saiu logo ao início da partida, com uma lesão grave, na sequência de um choque com Luisão.

APITO FINAL

90+2'. Apito final do árbitro checo, Benfica apura-se para a meia-final da Liga Europa.

90'. Dois minutos para se jogar na Luz, eliminatória decidida.

90'. Cardozo finta tudo e todos, ganha espaço mas não remata com o pé direito, Alvarado fecha o ângulo e faz uma mancha competente, cortando com o pé a jogada de Cardozo!! Bela jogada individual de Cardozo mas inglória no fim.

88'. Cardozo deixa a bola escapar e Alvarado encaixa-a com segurança: o paraguaio parece estar perto de voltar a ficar em branco.

85'. Salvio aparece completamente isolada em frente a Alvarado...é só escolher o lado..mas o remate de Salvio sai frouxo, Alvarado defende com o pé, bom reflexo do costa-riquenho!!

80'. SUBSTITUIÇÃO NA FORMAÇÃO DO AZ ALKMAAR: Sai Ortiz para dar lugar a Henriksen.

79'. Advocaat prepara mais uma substituição, três de uma acentada: aquece Henriksen.

78'. SUBSTITUIÇÃO NA FORMAÇÃO DO AZ ALKMAAR: Sai Beerens entra Thom Haye.

78'. SUBSTITUIÇÃO NA FORMAÇÃO DO AZ ALKMAAR: Sai Berghuis para entrar Gudmundsson.





74'. Rodrigo tremendamente eficaz, duas oportunidades, dois golos. Salvio tem estado exuberante e brilhante no serviço ao seu colega.

72'. GOOOOOLOOOOOO DO BENFICA!!! Outro lance pleno de comunicação e entendimento entre Salvio e Rodrigo, mobilidade extrema do argentino e oportunismo eficaz de Rodrigo, tocou para dentro da baliza, à ponta-de-lança!!!

71'. Salvio recebe a bola perto da linha lateral, domina com precisão e tarimba elevada...corre para a linha de fundo e cruza tenso para a entrada de rompante de Rodrigo...

70'. SUBSTITUIÇÃO NA FORMAÇÃO DO BENFICA: Entra Markovic e sai Sulejmani.

69'. Recuperação e perda de bola consecutivas, o Benfica permite a entrada do central Goweleeuw dentro da área...o central tem espaço para rematar cruzado...a bola sobe...sobe...sem perigo para Artur, que péssimo remate!!

66'. Centro para a cabeça de Cardozo mas o paraguaio não consegue sequer pentear a bola...

65'. Johansson inverte a corrida e puxa a jogada para dentro, remata de pé esquerdo...Artur lança-se para o chão e defende o esférico, boa defesa do brasileiro, bom remate, o primeiro lance de perigo do AZ!!

64'. SUBSTITUIÇÃO NA FORMAÇÃO DO BENFICA: Entra Enzo para sair Fejsa.

63'. Rodrigo força a corrida e pode ficar isolado se conseguir ultrapassar o lateral Johansson...que lance perigoso...mas o lateral impõe a sua opulência e ganha o lance, deixando Rodrigo estendido no chão: jogada limpa, sem falta.

60'. Beerens passou por Fejsa, afastou-se de Almeida, rematou...mas a bola partiu de modo inofensivo, sem perigo, Artur nem esboçou uma reacção.

59'. Cruzamento de Elm, a bola sai com pressão mas Jóhannsson não conseguiu cabecear, Siqueira dobrou no interior da área e cortou a bola de primeira, bom corte atento do brasileiro.

55'. Aaron Jóhannsson tem estado totalmente desapoiado, sem proximidade dos seus colegas nem apoio táctico.

53'. Jogo mastigado, o Benfica vence e imprime tranquilidade no jogo, com o AZ a mostrar-se sem recursos nem capacidades para abanar a monotonia da partida.

51'. Gudelj muito carregado com faltas, nova falta sofrido pelo médio centro sérvio, agora feita por André Gomes.

49'. Falta de Rodrigo sobre o sérvio Gudelj.

48'. Sulejmani ultrapassou o seu marcador directo, mas depois efectuou um passe mal direccionado, perde a bola o Benfica.

47'. Péssimas notícias para o Benfica e para a selecção nacional: Silvio partiu a perna e ficará ausente da competição durante vários meses.

46'. Roda de novo a bola na Luz, vence o Benfica.

SEGUNDO TEMPO

20:59. Jogo desigual, com o Benfica a gozar de maior poderio frente a um débil e tímido AZ Alkmaar: o resultado de 1-0 não espelha de modo límpido a supremacia encarnada nesta primeira parte. Cardozo falhou dois golos cantados e foi Rodrigo a festejar, a passe excelente de Salvio, que tem estado a realizar uma exibição de enchar o olho, assim como Siqueira e o próprio Rodrigo. De mencionar a terrível lesão de Sílvio: o lateral poderá falhar o Mundial.

45+3'. INTERVALO

45'. Três minutos de compensação para se jogar nesta primeira parte.

45'. Jogo controlado pelo Benfica, este AZ não consegue sequer fazer cócegas à equipa encarnada.



BENFICA-AZ ALKMAAR [1-0 RODRIGO] (10/04/2014)

43'. Remate cruzado de Salvio, a bola vai com potência e Alvarado defende com dificuldade, a bola ressalta para fora, canto para o Benfica.

40'. GOOOOOLOOOOOO DO BENFICA!!! Salvio trabalhou este golo como uma peça de arte, centrou para Rodrigo e este encostou de modo oportuno, jogo de extremos a criar o primeiro golo da partida, Benfica na frente!!!

40'. Salvio cavalga pelo lado direito, galga terreno e cruza rasteiro para Rodrigo que se desmarca pela esquerda...

38'. André Almeida intercepta a bola, que perigo pode advir deste corte...Rodrigo pega na bola corre e desmarcar Cardozo com um passe brilhante, mas Cardozo remata para fora, que falhanço!

36'. Siqueira sobe pelo seu flanco, goza de espaço...tira o cruzamento e encontra Salvio...este cabeceia mas a bola faz um balão e ultrapassa a linha de fundo, lance inofensivo, boa arrancada de Siqueira.

35'. Gudelj coloca gelo no jogo e protege a bola com mestria, basculando depois o jogo.

33'. Combinação brilhante no lado esquerdo do ataque benfiquista, Rodrigo recebe a bola e olha para a área, vai servir Cardozo...o paraguaio remata de primeiras mas Alvarado nega o golo, que grande defesa!!

31'. Falta de Salvio sobre o possante Gudelj, carrinho que derrubou o sérvio: cartão amarelo para o argentino.

29'. Falta de Goewleeuw sobre Rodrigo, canelada no gémeo do avançado, livre para o Benfica, mas a bola volta a encaixar-se nas mãos de Alvarado.

28'. Fejsa tentava um passe transversal, pedindo a desmarcação de Salvio, mas a bola foi enviada com muita força, morrendo nas mãos de Alvarado, sem perigos para a defesa do AZ.

25'. Falta de Rodrigo sobre o defesa holandês, falta ofensiva depois de um passe errado de Salvio, bola para a equipa forasteira.

24'. Siqueira resolveu bem o lance de perigo, sacudindo a pressão do extremo holandês e colocando a bola livre de perigo, em Artur.

22'. Excelente passe de Fejsa, alongando o jogo, Cardozo toca para Siqueira mas este é derrubado por Berghuis: cartão amarelo para o extremo do AZ.

20'. Jesus pede a Rodrigo para ser mais pressionante; Cardozo permanece estático e o hispano-brasileiro terá de compensar a lentidão do companheiro de equipa.

18'. Celso Ortiz fica estendido no relvado, queixando-se da cabeça: o paraguaio terá de sair para ser assistido, magoou-se na disputa de uma bola aérea.

17'. Salvio corre com a bola, faz uma boa diagonal e ganha espaço para o tiro frontal...a bola parte...mas Viergever lança-se para o relvado e faz de parede, grandioso corte, a bola levava selo de golo!

16'. Lançamento em profundidade feito por Sulejmani, Rodrigo bem correu mas chegou atrasado à bola, cruzando em esforço: a bola saiu pela linha final, precipitação de Sulejmani.

14'. Luisão faz um excelente corte, que intervenção de qualidade impedindo o avançado oponente de ficar na cara de Artur! A bola vai saltitando até sair pela linha de fundo, canto para os holandeses.

12'. Berghuis fez um túnel a Fejsa, progredindo pelo terreno...tenta o passe fatal para Jóhannsson mas Garay divide o lance e faz um corte essencial, bela leitura de jogo do argentino! Atenção às virtudes de Berghuis...

9'. Rodrigo perfurou a área, descaindo para a esquerda, tentou o drible mas não conseguiu efectuar o passe, corta a defesa do AZ Alkmaar.

8'. Remate perigoso, Cardozo avisa o AZ, que bomba disparada pelo paraguaio, o guarda-redes Alvarado sacudiu como lhe foi possível! Canto para o Benfica, primeiro lance de perigo da partida.

6'. Cruzamento de André Gomes, frontal, cabeceamento de Salvio, de costas para a baliza, sem perigo, lance inofensivo, pontapé de baliza para o AZ.

4'. SUBSTITUIÇÃO NA FORMAÇÃO DO BENFICA: Entra André Almeida para sair Sílvio.

4'. O lateral português parece estar em imensas dificuldades e vai mesmo sair da partida, André Almeida acaba o seu aquecimento e vai mesmo entrar, infelicidade para Silvio, Mundial em causa para o lateral!

3'. Choque feio entre Luisão e Silvio, o lateral fica deitado no chão, muito queixoso, entra a maca, Sílvio parece ter ficado muito mal tratado!

2'. Primeira falta da partida, cometida pelo extremo Beerens, bola para o Benfica.

1'. Roda a bola no Estádio da Luz!

APITO INICIAL

19:18. FORMAÇÃO INICIAL DO AZ ALKMAAR: Alvarado, Johansson, Wuytens, Gouweleeuw, Viergever, Ortiz, Elm, Gudelj, Beerens, Berghuis, Jóhannsson

19:15. FORMAÇÃO INICIAL DO BENFICA: Artur, Silvio, Siqueira, Luisão, Garay, Fejsa, André Gomes, Salvio, Sulejmani, Rodrigo, Cardozo

18:45. No jogo anterior, o Benfica apresentou um onze com Artur, Amorim no miolo com André Gomes, Gaitán na esquerda e Salvio na direita. Cardozo foi titular e rematou para a ressaca vitoriosa de Salvio. Rodrigo foi igualmente titular. O AZ apresentou-se com a equipa expectável, Ortiz como médio defensivo, Elm e Gudelj no centro, Berghuis e Beerens nas alas, com Jóhannsson na frente.

18:30. Aproxima-se a hora da decisão no Estádio da Luz. Aqui ficam alguns dados estatísticos referentes às exibições de ambas as equipas durante a prova. De referir que o Benfica transitou da Liga dos Campeões para a Lig Europa, por ter ficado na terceira posição na fase de grupos da liga dos milhões.

17:35. Dick Advocaat, apesar de confessar a superioridade do Benfica, não deixou de almejar alto: «Está tudo em aberto, com 1-0 ainda é possível passar. É muito difícil porque o Benfica é uma equipa muito grande na Europa», afirmou o treinador holandês, que atirou a pressão para o lado benfiquista: «A responsabilidade está do lado do Benfica. Nós perdemos em casa por isso vimos fazer o nosso futebol, jogar abertos e sem nada a perder».

17:25. Jorge Jesus continua a focalizar-se no discurso da primazia do campeonato, apesar de estar a um passo de garantiar a presença nas meias-finais da Liga Europa: «A Liga Europa só será objectivo quando conseguirmos o principal, o campeonato», declarou Jesus na antevisão da partida de hoje. Além disso, enalteceu as dificuldades inerentes à competição europeia, ainda para mais num estágio tão avançado: «Quando se chega aos quartos de final de uma prova como a Liga Europa temos de estar preparados para todas as eventualidades. Nesta fase as equipas têm valor muito semelhante, tudo pode acontecer, portanto, falar em avisos nesta altura da competição não faz qualquer sentido. No fundo, o que pretendo deixar bem claro, é que estou em crer que o treinador do AZ Alkmaar certamente também pensa que pode vencer por 1-0».

17:15.O maior perigo do AZ Alkmaar continua a ser o avançado matador Aaron Jóhannsson, artilheiro da equipa. O jogador natural da Islândia voltou a marcar no empate 2-2 frente ao Roda, aumentando para 17 os golos no campeonato holandês, sendo actualmente o terceiro melhor marcador do campeonato, atrás de Finnbogason e Graziano Pellè.

17:05. Cardozo, que prolongava a sua seca de golos há 10 partidas, marcou por duas vezes, quebrando o jejum, frente ao Rio Ave, com dois golos obtidos através da marca da grande penalidade. O paraguaio não marcava desde o hat-trick efectuado contra o Sporting, para a Taça de Portugal, a 9 de Novembro de 2013, tendo-se seguido um período de três meses de inactividade devido a lesão. Cardozo soma agora 11 golos na temporada.

16:55. Maxi Pereira e Gaitán ficaram de fora da convocatória de Jesus devido a suspensão. Ambos os jogadores cumprirão uma partida de castigo, ao contrário de Amorim, que falha o jogo mas devido a uma lesão contraída na partida em Alkmaar. Oblak não consta da lista de eleitos para o embate europeu, sendo Artur a escolha inequívoca. Enzo, que falhou a primeira mão, deverá alinhar no centro do terreno, assim como o sérvio Fejsa.

16:40. O AZ Alkmaar tem feito uma liga modesta, ocupando a sétima colocação da Eredivisie, com 45 pontos, menos 21 que o líder Ajax. A formação treinada por Dick Advocaat vem de um empate 2-2 em casa do Roda JC, repetindo o empate que já tinha obtido na jornada anterior (que antecedeu o confronto com o Benfica), num 0-0 fora, contra o SC Cambuur. A equipa de Alkmaar não vence desde dia 23 de Março, quando bateu o Zwolle no AFAS Stadium por 2-1.

16:30. A motivação do Benfica está em alta: a equipa vem de uma goleada assertiva sobre o Rio Ave, 4-0, triunfo que aumentou ainda mais as certezas quanto à consagração da formação da Luz como nova campeã nacional. Quando apenas faltam 4 partidas para o término da Liga, os encarnados possuem 7 pontos de avanço sobre o Sporting, podendo até confirmar o título já na próxima ronda, caso os «leões» percam pontos no seu jogo.

16:20. O Benfica não conhece o sabor da derrota, em casa, há já 44 jogos consecutivos: em todas as competições a formação das «águias» tem batido a concorrência de modo sucessivo, procurando aumentar, contra o AZ, essa senda para 45 vitórias na Luz. De destacar que a última ocasião em que o Benfica saiu derrotado da Luz foi diante do poderoso Barcelona, a 2 de Outubro de 2012, numa partida para a Liga dos Campeões (Alexis Sánchez e Fàbregas marcaram os golos).

16:10. O duelo da passada Quinta-feira foi o primeiro no historial das duas equipas, que nunca se tinham encontrado.O Benfica, com a vitória alcançada, quebrou um longo ciclo de 45 anos sem vencer na Holanda, tendo a última vez sucedido contra o Ajax, equipa de Amsterdão. O golo de Salvio decidiu a partida e deu nova motição ao extremo, que não marcava desde a época passada. O argentino participou nas duas eliminatórias anteriores (PAOK e Tottenham) e à terceira fez o gosto ao pé.

15:55. Na primeira mão, em Alkmaar, o Benfica resgatou uma importante vantagem sobre o clube da casa, vencendo com um golo de Salvio, que voltou aos golos depois de uma lesão de seis meses. Os encarnados venceram por 0-1, depois de terem sofrido alguns calafrios no início da partida: valeu Artur, que se opôs com perícias aos remates do avançado Aaron Jóhannsson. O Benfica jogou sem Fejsa e Enzo, os dois comandantes habituais do meio-campo, perdendo Amorim a meio por lesão: André Almeida e André Gomes deram conta do recado.

15:45. Sejam bem-vindos ao jogo Benfica x AZ Alkmaar, a contar para a segunda mão dos quartos-de-finais da Liga Europa. No Estádio da Luz, às 20:05 horas, começar-se-á a jogar a definição da meia-final: o Benfica leva uma vantagem de um golo sobre o oponente holandês, siga connosco todos lances, em Vavel.com!