Sporting x Gil Vicente

Da nossa parte é tudo. Resta-nos agradecer a sua presença e esperar por uma próxima!

O Sporting mantém assim a invencibilidade em casa e tem agora a Champions quase garantida. Numa segunda parte apagada, os leões ainda conseguiram fazer o segundo golo e segurar o resultado numa altura em que a equipa de João de Deus estava a começar a subir.

Destaque ainda para Cédric que está castigado para o jogo com o Belenenses e para Gabriel que também falhará o próximo jogo da equipa de Barcelos.

Alvalade esteve praticamente cheio para ver jogar a equipa e a vitória apareceu! Logo ao minuto 2' Slimani marcou de cabeça e já em tempos de descontos, Heldon fez o primeiro de Leão ao peito.

O Sporting está apenas a dois pontos de garantir a presença na Champions e garante assim a sua quinta vitória consecutiva!

Cheira a Champions em Alvalade! O Sporting garantiu hoje mais uma vitória e adiou a vitória do campeonato para o Benfica. Slimani e Heldon foram os autores dos golos que ditaram o 2-0 final.

FINAL DO JOGO!

90+ 3' Grande jogada de Contra-ataque com Heldon a rematar forte! Está feito o segundo da partida e o primeiro de Leão ao peito

90+2' GOLOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO DO SPORTING!

90 +1' Jefferson entrou em velocidade e cruzou para Montero, mas muito desatento o colombiano e a bola sobrou para a equipa gilista!

3 minutos de compensação!

89' Hugo Viana ainda entrou na grande área, mas fez falta sobre Mauricio....

88' SAI DIEGO CAPEL ENTRA HELDON no Sporting!

87' Cruzamento de Jefferson era para Carrillo, mas Peks muito bem a fazer o corte!

86' Apesar da vitória fazer ainda parte do marcador, o Sporting tem estado mais apagado neste segundo tempo.

83' A 7 minutos do apito final o Sporting continua a cumprir o objectivo: Não deixar o Benfica fazer a festa e garantir a presença na Liga dos Campeões!

82' Gerson Magrão e Heldon aquecem no Sporting!

80' SAI AVTO ENTRA BRITO no Gil Vicente

78' CARTÃO AMARELO PARA GABRIEL por falta sobre Capel, não joga na próxima jornada o jogo o gilista!

78' SAI SLIMANI ENTRA MONTERO no Sporting

78' SAI HUGO VIEIRA ENTRA MOSQUERA para o Gil Vicente

32962 adeptos em Alvalade!

73' Grande corte de Mauricio a evitar que a bola chegasse à grande área de Patrício....

72' Montero está pronto para entrar na partida!

71' Remate de muito longe de Slimani para a bola ir para muito longe da baliza de Adriano....

69' Depois de ter deixado a equipa gilista entrar melhor no segundo tempo, o Sporting acordou com a entrada de André Martins!

66' CARTÃO AMARELO PARA CÉDRIC está de fora no próximo jogo o defesa direito do Sporting!

65' Defesa GIGANTE de Adriano a evitar a chegada de Mauricio à bola...

64' FALTA FEIA DE LUIS MARTINS SOBRE CAPEL... Livre para o Sporting em cima da linha de grande área... CARTÃO AMARELO PARA O JOGADOR DO GIL VICENTE!

63' GRANDE REMATE DE ROJO! A bola bateu com estrondo no ferro da baliza de Adriano!

61' CARTÃO AMARELO PARA MAURICIO por falta sobre Hugo Vieira!

59' SAI CARLOS MANÉ ENTRA ANDRÉ MARTINS NO SPORTING

58' André Martins já conversa com Jardim, está pronto para entrar!

57' Desatento Carrillo na desmarcação, a bola acaba por sair pela linha de fundo...

54' Grande desmarcação de Carrillo e no passe para Capel a bola falhou e sobrou para a defesa gilista!

53' O Gil entrou claramente mais ofensivo neste segundo tempo!

52' Contra-ataque do Gil Vicente com Patrício seguro a defender!

45' RECOMEÇA O JOGO!

INTERVALO EM ALVALADE

SPORTING 1-0 GIL VICENTE

45' 1 minuto de compensação

44' Capel cruzou e Mauricio cabeceou, mas a bola saiu por cima.....

43' Falta feia de Leonardo Pimenta sobre Capel, nada de cartão para o jogador gilista.

42' GRANDE CONTRA-ATAQUE DO GIL VICENTE, mas Diogo Viana deixou que Cédric lhe roubasse a redondinha....

41' Jogada bonita do Sporting, mas Mané deixou a redondinha fugir....

38' Grande passe de Capel para Jefferson, mas a bola ia demasiado depressa para o defesa do Sporting...

37' Contra-ataque do Gil Vicente, mas Rojo estava atento!

35' SLIMANIIIII..... Atira com muita força.... bom cruzamento de Capel, mas o argelino foi demasiado rápido...

34' Canto para o Sporting, Slimani tenta o remate, Mané atirou com raiva e acabou por atirar muito por cima da baliza gilista!

33' Grande pontapé de William, mas a bola acabou por cima da baliza de Adriano !

32' Novo cruzamento de Carrillo para novo corte da defesa gilista....

30' Grande cruzamento de Carrillo, mas Mané foi pequenino para a defesa gilista....

28' Faltou o golo! Grande jogada do Sporting com boa combinação entre Capel e Jefferson, mas o chapelinho acabou por sair pela linha de fundo....

26' Carrillo!!! Fez tudo bem, mas Peks estava atento e a demora do jogador do Sporting ajudou ao corte...

25' SAI VINHA ENTRA LUIS MARTINS NO GIL VICENTE

24' O Gil está agora com menos um com Luís Martins preparado para entrar!

O jogo está agora parado e Luis Martins, ex-lateral do Benfica, vai a jogo!

23' Vinha está muito queixoso e a equipa médica de Barcelos foi obrigada a entrar em campo...

22' Mão na bola de Gabriel, com Bruno Esteves a mandar seguir o jogo.

19' Slimani está no chão, mas Danielson ajudou o argelino a levantar!

17' Capel fez tudo bem e cruzou rasteiro para a pequena área, mas Pek's chegou primeiro e evitou que Slimani chegasse à redondinha!

Primeiros quinze minutos com domínio verde e branco. Logo no primeiro lance de ataque Cédric, Carrillo e Slimani estudaram o golo e acabaram com a bola no fundo das redes de Adriano. 185 depois o Gil Vicente volta a sofrer golos fora de casa!

15' Carrillo cruzou, mas muito bem a defesa do Gil Vicente!

14' CARTÃO AMARELO PARA ADRIEN SILVA por falta sobre Gabriel

12' Falta de Gabriel sobre Slimani, segue o jogo!

10' Grande contra-ataque do Gil, com Cédric a evitar o perigo para a baliza!

9' Capel atirou ao lado, o remate foi forte, mas faltou a sorte ao espanhol....

8' Patrício tocou pela primeira vez na bola depois de um atraso de Cédric...

7' Cruzamento de Cédric, mas bola fácil para Adriano...

5' O Sporting a entrar muito forte na partida com o Gil Vicente a tentar furar o meio-campo verde e branco.

2' Grande golo de cabeça de Slimani!!! Carrillo cruzou e Slimani acabou com as teimas! Que grande entrada da equipa da casa!

1' GOLOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO DO SPORTING!

ROLA A BOLA EM ALVALADE!

William foi mais uma vez o jogador do mês e em Alvalade muitas são as palmas para o jogador do Sporting!

0' As equipas subiram agora ao relvado! o jogo está prestes a começar!

20.02 Também a equipa do Gil Vicente e a equipa de arbitragem regressam agora ao balneário.

20.01 A equipa do Sporting regressa ao balneário sobre um grande coro de aplausos.

19.57 Bruno de Carvalho, Presidente do Sporting, cumprimenta agora todos os atletas de todas as modalidades desportivas do Sporting.

19.52 Os adeptos responderam em força ao pedido de Leonardo Jardim. As bancadas de Alvalade estão bem compostas!

19.48 As três equipas já estão em exercícios de aquecimento!

19.45 Leonardo Jardim deixou André Martins no banco e deu o lugar a Carrillo, já João de Deus deixou Halisson no banco e apostou em Danielson!

19.43 ONZE INICIAL DO GIL VICENTE: Adriano, Pecks, Gabriel, Vinha, Danielson, Keita, Leonardo Pimenta e Luis Silva, Hugo Vieira, Diogo Viana e Avto!

19.38 ONZE INICIAL DO SPORTING: Rui Patrício, Jefferson, Maurício, Rojo, Cédric, William, Adrien e Mané, Carrillo, Capel e Slimani!

19.35 Também a equipa do Gil Vicente já está no relvado para o aquecimento!

19.33 Rui Patrício e Marcelo Boeck subiram agora ao relvado para o aquecimento.

19.32 Numa altura em que os guarda-redes gilistas já aquecem, todas as modalidades desportivas do Sporting dão a volta ao Estádio, com as bancadas cada vez mais compostas.

19.28 A equipa de Aikido do Sporting faz dez anos e os atletas dão agora a volta ao Estádio!

19.21 Já começaram a chegar adeptos às bancadas!

19.00 Numa altura em que falta pouco mais de uma hora para o ínicio do jogo, muitos são os adeptos nas imediações do Estádio de Alvalade.

17.55 Já no Gil Vicente, muitas serão as alterações a ser feitas. Com 4 jogadores lesionados e dois em dúvida, João de Deus terá de jogar com o que sobra. Na baliza estará Adriano, Pecks, Halisson, Danielson e Gabriel estarão a segurar a defesa. A meio-campo, Vinha, Keita e Diogo Viana. Nas alas, e sem César Peixoto na frente, estarão Hugo Vieira e Paulinho e ao comando da equipa Avto.

17.30 Quanto aos onzes provavéis do lado do Sporting a rotação nas alas já é conhecida do técnico madeirense, contudo Capel e Mané têm feito parte das escolhas iniciais e, ao que parece, a dupla tem cumprido com aquilo que se pretende. Já Fredy Montero, autor dos dois golos do jogo da primeira volta, deverá começar o jogo no banco de suplentes e a aposta continuará a ser no argelino Slimani. Quanto ao resto as caras serão as mesmas de sempre: Rui Patrício, titularíssimo na Liga Zon Sagres, com o quarteto defensivo de sempre: Jefferson, Rojo, Maurício e Cédric e a meio-campo o trio que resulta e resolve: William, Adrien e André Martins.

17.15 Do lado da equipa de Barcelos, João de Deus tem algumas dores de cabeça. Pitbull, Bruno Moraes, Luan e Vilela estão lesionados e não viajaram até Lisboa. Já César Peixoto e Caetano viajaram com a equipa, contudo os dois jogadores estão ainda a recuperar de lesão e provavelmente não poderão alinhar no onze do jogo de mais logo.

17.00 No que diz respeito aos convocados do Sporting destaque para o regresso de Wilson Eduardo na chamada de Leonardo Jardim. O luso-angolano tem sido posto de lado pelo técnico leonino, mas desde que tem alinhado, e marcado, pela equipa B, voltou a merecer a confiança do treinador. Em sentido contrário está Esgaio. O nazareno foi chamado para o último jogo, mas acabou por não ser utilizado e regressou assim à equipa B comandada por Abel Ferreira.

16.30 Já João de Deus acredita que pode criar problemas à equpa de Alvalade. Apesar de reconhecer o favoritismo á equipa da casa, o técnico gilista diz que o importante para o Gil Vicente «é jogar de forma competente e interpretar bem os momentos do jogo para perceber a dinâmica do adversário». O Sporting ainda não perdeu em casa e isso para a equipa de Barcelos funciona como motor de motivação «Só quatro equipas conseguiram pontuar esta época em Alvalade e este jogo é a oportunidade que temos para nos redimir daquilo que aconteceu na primeira volta.» Quanto à estratégia, João de Deus quer a equipa concentrada e capaz de perceber as oportunidades que poderão surgir «Quando tivermos a bola e se for o nosso momento de jogar, teremos de ser audazes e conseguir de alguma forma estabilizar o adversário». (foto:Abola)

16.00 Leonardo Jardim sabe que pode adiar a festa encarnada e em conferência de imprensa de antevisão da partida pediu um Estádio cheio para apoiar a equipa e ajudar no resultado que «todos queremos». Contudo, o técnico verde e branco sabe que o 13º posto ocupado pelo Gil Vicente em nada traduz a qualidade da equipa de Barcelos e é preciso ter cuidado com os contra-ataques «O Gil Vicente é uma equipa de transição, com vários jogadores rápidos como Hugo Vieira e Caetano, temos que saber ultrapassar isso e saber que o Gil Vicente vai defender com um bloco baixo, com muita gente no último terço do terreno.» Relativamente á festa encarnada, o técnico disse ainda que o Benfica tem o caminho aberto para o título e que o Sporting não se pode desviar dos seus objectivos principais «O Sporting tem procurado jogar os seus jogos não pensando muito nos nossos adversários. Neste momento, o nosso verdadeiro foco passa por consolidar o nosso lugar na tabela classificativa e resolver o mais rapidamente possível a qualificação directa para a Champions League.»

15.45 Esta vai ser a 34ª vez que Sporting e Gil Vicente se encontram para jogos do campeonato e a equipa leonina está em clara vantagem: 21 vitórias, 7 empates e 5 derrotas. A jogar em casa, o Sporting só viu a vitória fugir por uma vez, contando ainda com 13 vitórias e dois empates pelo meio. Os números não jogam a favor da equipa gilista, contudo, a equipa comandada por João de Deus não vem a Alvalade para facilitar a vida aos leões e a garra e a determinação, continuarão com toda a certeza a fazer parte do curriculo da equipa de Barcelos.

15.30 No jogo da primeira volta, o Sporting foi até Barcelos e voltou para Lisboa com mais três pontos. O bis de Fredy Montero deu a vitória à equipa leonina e a consequente ocupação do primeiro lugar da tabela. Desde essa altura já muita coisa mudou em Alvalade. Montero, que na altura era o titular indiscutível de Leonardo Jardim, rendeu-se à seca de golos e o lugar foi agora ocupado por Islam Slimani. O argelino tem sido a estrelinha da sorte da equipa de Alvalade e tomou o lugar a Fredy Montero.

15.15 O jogo desta noite podia ser apenas mais um para os leões, mas engane-se quem assim pensa. Se o Sporting perder pontos, o Benfica chega amanhã a Arouca já com o estatuto de campeão nacional. A equipa de Jorge Jesus tem mais 7 pontos e a avaliar pelas palavras de Bruno de Carvalho, a equipa verde e branca fará de tudo para adiar a festa encarnada em Viseu.

15.00 O Sporting de Leonardo Jardim chega a este jogo com o segundo lugar garantido e apenas a cinco pontos de garantir a presença da Liga dos Campeões na próxima época. Depois do desastre que foi a época passada, os leões ganharam outra motivação com a chegada do técnico madeirense. Já o Gil Vicente chega a Alvalade a ocupar o 13º posto. A equipa de Barcelos tem apenas 27 pontos, menos 33 que a equipa de Leonardo Jardim. A verdade é que o jogo de mais logo tem tudo para ser um bom espectáculo de futebol!

14.50 Sejam muito bem-vindos ao jogo entre Sporting e Gil Vicente! O apito inicial está marcado para as 20.15h no Estádio de Alvalade e nós vamos ficar por aqui para vos contar tudo! O melhor futebol é, como sempre, para acompanhar grátis e aqui no VAVEL.COM! (foto: Espirito Leonino)