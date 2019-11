Sílvio operado com sucesso enfrenta paragem longa

Jogavam-se os primeiros minutos de jogo quando Sílvio e Luisão disputaram o mesmo corte que acabou em tragédia para o defesa português. Os jogadores chocaram e de imediato se percebeu que a queda aparatosa e o tempo de espera da assistência poderiam apontar para uma lesão grave.

Sílvio saiu do campo de maca e foi substituído por André Almeida no próprio momento. As lágrimas de dor e as mãos sobre a cara mostravam o sofrimento do jovem que antes de sair ainda recebeu algumas palavras de de incentivo do colega Luisão. Foi o treinador quem, logo após a partida, confirmou a gravidade da lesão de Sílvio e afirmou que «infelizmente a lesão não veio abrilhantar muito a nossa vitória» e dedicou a vitória ao jogador. Sabe-se agora que Sílvio fracturou a tíbia e o perónio e que foi operado ontem, o Benfica informou que a operação tinha decorrido com sucesso. Muitos foram os jogadores que demonstraram o seu apoio a Sílvio e Rodrigo dedicou-lhe os golos que levaram o Benfica à vitória

.

(desporto.sapo.pt)

Aguardam-se novidades do estado clínico de Sílvio mas este terá sido o ponto final na época e deverá ter afastado o internacional português do Campeonato do Mundo que se realizará no Brasil no presente ano.