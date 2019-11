Jogar com o Arouca a pensar na festa na Luz

O Estádio Municipal de Aveiro será palco, este domingo (17h), do encontro entre Arouca e Benfica, naquele que bem pode ser o penúltimo obstáculo dos encarnados no caminho para o grande objectivo da época: a conquista da Liga Zon-Sagres. A janela para o título até poderia ficar aberta nesta jornada mas o Sporting venceu o Gil Vicente (2-0) e adiou as decisões, no mínimo, até ao próximo fim-de-semana.

O Arouca recebe o Benfica em casa emprestada (também receberá o Gil Vicente na mesma situação) e prepara-se para um encaixe financeiro significativo. Uma enorme onda encarnada deverá tomar conta do Municipal de Aveiro, agora que se aproximam os momentos decisivos da temporada.

Primeira volta ditou empate

O desafio deste domingo pode ser considerado um ‘David - Golias’, um frente-a-frente entre o líder e o 13º classificado (a dois pontos da linha de água). Porém, o jogo da primeira volta mostrou-nos que os nomes não ganham jogos. No Estádio da Luz, o Arouca arrancou um empate a dois golos e só cedeu na parte final do jogo, quando um penalti duvidoso sobre Sulejmani permitiu às águias a igualdade. Servirá, pelo menos, como alerta aos comandados de Jorge Jesus.

Onze de gala encarnado deverá regressar

Depois de várias mudanças promovidas a meio da semana, em jogo contra o AZ Alkmaar a contar para a Liga Europa, Jorge Jesus deverá promover o regresso do onze que tem sido mais utilizado nos jogos da Liga. A grande dúvida reside na direita do ataque. Eduardo Salvio esteve inspirado na quinta-feira e poderá ganhar o lugar a Lazar Markovic, que tem andado mais apagado nos últimos encontros.

De resto, a escolha do onze inicial não deverá dar muitas dores de cabeça a Jorge Jesus. Jan Oblak deverá recuperar o lugar que foi de Artur na quinta-feira. Maxi e Siqueira estarão nas laterais defensivas, enquanto Luisão e Garay repetirão a dupla que tem sido de sucesso. Fejsa e Enzo Pérez serão os responsáveis pelo miolo do meio campo e Gaitán tem lugar reservado numa das alas ofensivas, sendo que no outro lado estará Markovic ou Salvio. Na frente, Lima regressa ao onze para fazer par com Rodrigo.

Jorge Jesus quer manter vantagem de sete pontos

Na conferência de antevisão ao jogo, Jorge Jesus falou da importância de manter a vantagem de sete pontos para o rival Sporting, algo que permitiria ao Benfica decidir a Liga já na próxima jornada, na recepção ao Olhanense: «Queremos manter a liderança e sete pontos de vantagem, por isso temos de ganhar. Depois, queremos manter o que o Benfica tem feito ao longo do campeonato, com qualidade de jogo muito forte, humildade muito grande, espírito de equipa muito forte e disciplina táctica muito boa. Reunindo todas estas qualidades os jogos podem-se tornar mais fáceis, mas vamos encontra ruma equipa disciplinada, organizada e uma equipa que nos vai dificultar ao máximo as nossas intenções, que é sair de Aveiro com uma vitória».

Pedro Emanuel recorda apetência para marcar aos grandes

Dado curioso mas também demonstrativo da qualidade da turma de Arouca: a equipa este ano promovida ao primeiro escalão do futebol nacional marcou sempre que defrontou os três grandes. Isto para além do já referido empate arrancado na Luz. Pedro Emanuel destacou as valências do líder do campeonato mas recusa-se a atirar a toalha ao chão: «O Benfica é uma equipa muito forte e as dificuldades vão ser grandes, mas temos legitimidade para ambicionar conquistar pontos. Queremos acalentar a possibilidade de chegar à baliza do adversário e é um bom tónico para nós termos sempre feito golos aos grandes».

O técnico do Arouca referiu que o Benfica será «muito provavelmente» o próximo campeão nacional mas recusa fazer parte da festa e aponta a conquista de pontos como objectivo para este encontro. Até porque a linha de água está já ali...Eis a lista de convocados do Arouca: Cássio e Rui Sacramento; Iván Balliu, Dias, Miguel Oliveira, Diego, Nuno Coelho e Tinoco; Bruno Amaro, David Simão, Soares e Rui Sampaio; André Claro, Pintassilgo, Lassad, Serginho, Ceballos, Roberto e Cissé.

Onzes prováveis