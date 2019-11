Arouca x Benfica

Da nossa parte, resta-nos agradecer a sua presença e esperar por uma próxima!

19:07. De salientar ainda a excelente exibição de Cássio, que, apesar de ter sofrido dois golos, efetuou excelentes defesas ao longo de todos os 90 minutos, não permitindo um aumento da vantagem dos encarnados.

19:05. Os adeptos do Benfica estiveram os 90 minutos bastante festivos, sentido a eminência da conquista do título. Com a conquista destes três pontos, o Benfica mantém a sua vantagem face ao segundo classificado, o Sporting, necessitando apenas de vencer no próximo fim-de-semana frente ao Olhanense para ser oficialmente proclamado Campeão Nacional.

19:02. Depois de uns 45 minutos iniciais com pouca ação, o Benfica voltou com força, fazendo o segundo golo cedo no início da segunda parte. Dominando claramente o segundo bloco de jogo, os encarnados saem de Aveiro com uma merecida vitória, ainda que seja de destacar os esforços do Arouca para evitar a vantagem das águias e, inclusive, procurar criar algum perigo, ainda que tenham sido reduzidas essas ocasiões.

90+5'. Final do jogo em Aveiro! Benfica vence o Arouca por 0-2, numa vitória merecida para os líderes do Campeonato, cada vez mais próximos do título.

90+4'. Os adeptos do Benfica fazem a festa, apoiando e cantando incanssavelmente.

90+3'. Arouca continua a lutar, procurando chegar à área adversária, mas o Benfica não deixa.

Cinco minutos de compensação serão jogados.

90+1'. Livre para o Arouca, já em minutos de compensação. A bola saiu pela linha, ganha Artur o pontapé de baliza.

87'. Livre para o Arouca. Marca David Simão, mas Artur consegue defender.

85'. Nova grande intervenção de Cássio, após um forte remate de Lima, evitando um possível terceiro golo para o Benfica! Os encarnados ganham o canto.

84'. Livre marcado por Enzo Pérez, perto da área. Salvio faz falta sobre André Claro.

83'. Falta sobre Salvio oferece cartão amarelo a Diego Galo.

80'. Última substituição no Benfica: sai Markovic, entra Cardozo.

79'. Cardozo prepara-se para entrar.

78'. Arouca mais ofensivo face ao início da segunda parte, mas sem criar situações de perigo eminente para Artur.

75'. Substituição no Benfica: sai um Rodrigo muito aplaudido, entra Salvio.

74'. Substitução no Arouca: sai Roberto, entra Claro.

73'. Roberto está agora caído, saindo de maca para fora das quatro linhas.

72'. Bom remate de Gaitan, para mais uma excelente defesa de Cássio! Ganha o canto o Benfica.

70'. Substituição no Benfica: sai Oblak, entra Artur. Salvio permanece à espera para poder entrar.

70'. Substituição no Arouca: sai Bruno Amaro, entra Lassad.

69'. Oblak sai de campo amparado pela equipa médica e é aplaudido pelos jogadores do Benfica.

68'. Oblak está em mau estado e Artur prepara-se para o substituir.

66'. Os dois jogadores são assistidos.

65'. Livre para o Arouca. Marca David Simão e Oblak defende, chocando com Roberto. Estão os dois jogadores no chão, após um choque forte.

64'. Cássio volta a fazer uma boa defesa, evitando o terceiro golo dos encarnados.

60'. Benfica cresceu face a uma primeira parte algo calma e sem ocasiões, dominando agora por completo a bola e jogando muito no meio campo do Arouca, criando várias situações de perigo.

59'. No Estádio Municipal de Aveiro, os adeptos do Benfica fazem a festa.

59'. Substituição no Arouca: Sai Ceballos, entra Serginho.

56'. Excelente defesa de Cássio perante remate forte de Gaitan.

55'. GOLO DO BENFICA!!!! Desta vez foi Gaitán a aumentar a vantagem, fazendo um chapéu a Cássio que resultou num excelente golo. Os adeptos do Benfica festejam, vendo o título cada vez mais próximo com a vantagem conseguida.

54'. Benfica a dominar o jogo, jogando muito no meio campo adversário e também na área de Cássio.

52'. Óscar Cardozo, André Gomes e Salvio aquecem.

50'. Boa hipótese para Gaitán! Viu-se perto da baliza mas sem hipótese de remate, fazendo um cruzamento difícil que acabou por sair pela linha de fundo.

48'. Benfica recomeça com mais ânimo, dominando completamente a bola nos minutos iniciais da segunda parte.

Inicia-se a segunda parte!

17:54. Jogou-se uma primeira parte algo desinteressante, sem grandes ocasiões para ambas as equipas. O Arouca, como prometido, não facilitou a tarefa ao Benfica, procurando atacar e dificultando o ataque adversário. O Benfica, contudo, procurou pressionar, ainda que vendo-se em aflição por alguns momentos. Já nos dois minutos de compensação da primeira parte, Rodrigo consegiu fazer o golo que o Benfica pretendia, oferecendo a vantagem aos encarnados. Resta ver se este golo, já em finalização do primeiro bloco de jogo, dará ânimo ao Benfica, que precisa de ganhar se quiser ter possibilidades de ser campeão nacional já no próximo fim-de-semana.

45 + 2'. Fim da primeira parte. As equipas recolhem ao balneário.

45 + 2'. GOLOOOOOOOOOOOOOOOO! BENFICA! É Rodrigo quem marca, pegando numa t-shirt de Sílvio, dedicando o golo ao companheiro de equipa. Boa assistência de Lima, com um ótimo cruzamento, permitindo a Rodrigo encostar a bola e oferecer a vantagem aos encarnados!

45'. Jogam-se mais dois minutos antes do intervalo.

44'. Cartão amarelo para Tinoco.

43'. Cartão amarelo para André Almeida, após entrada dura sobre jogador do Arouca.

38'. Maxi evitou o golo! Após má saída de Oblak, a bola quase entrou na Baliza do benfica, não fosse Maxi a cortar quase em cima da linha!

36'. Nuno Coelho corta investida dos encarnados, oferecendo o sexto canto ao Benfica. Gaitan marcou, mas a bola passou longe da baliza.

36'. Gaitán faz falta sobre David Simão no meio campo.

34'. GRANDE HIPÓTESE DESPERDIÇADA! Lima chutou frente à baliza diretamente para Cássio, que defendeu. Rodrigo tentou a recarga mas saiu ao lado.

32'. Rodrigo tentou o cabeceamento, mas não consegue chegar à bola. Ivan desviou a bola, oferecendo novo cabeceamento aos encarnados. A bola foi desviada por Cássio, que agora se encontra com dificuldades, sendo assistido pela equipa médica.

31'. Benfica volta a ganhar canto depois de tentativa de cruzamento de Máxi. É Gaitan quem marca.

28'. Benfica mais ofensivo de novo, procurando quebrar a defesa do Arouca com vista à vantagem, que ainda não aparece.

27'. Jardel voltou a procurar o golo, mas sem sucesso.

27'. Benfica ganha novo canto, marcado por Enzo.

25'. Benfica já rematou 5 vezes, frente a um único remate do Arouca.

23'. Arouca a cortar as investidas Benfiquistas, impedindo o golo do primeiro classificado da tabela.

19'. Arouca a tentar atacar e procurar o golo. Está a conseguir invadir, mas o Benfica não deixa chegar à área.

17'. Canto para o Arouca, marca David Simão.

15'. Pintassilgo faz falta sobre Enzo Pérez, perto da área. Marca Gaitán o livre.

15'. Benfica agora mais ofensivo, contrastando com os minutos anteriores.

14'. Boa tentativa de ataque do Benfica, que ganhou o canto. Vai marcar Gaitán.

11'. Cruzamento de Gaitán em busca de Rodrigo, mas o avançado não chegou à bola.

10'. Arouca apresenta-se evasivo, procurando jogar na área do adversário. Ainda assim, o Benfica não dá grandes hipóteses, matendo algum controlo.

7'. Livre para o Arouca! Boa defesa de Oblak após forte remato de Bruno Amaro.

6'. Grande remate de Rodrigo! Boa defesa de Cássio.

4'. Tentou o cabeceamento Jardel, mas a bola saiu pela linha de fundo, oferecendo pontapé de baliza ao Arouca.

3'. Livre para o Benfica após falta sobre Máxi. É Enzo Pérez que se prepara para marcar.

2' Falta de Roberto sobre Siqueira, é Oblak quem marca o livre.

Rola a bola no Estádio Municipal de Aveiro! Sai do Arouca.

17:00. Os capitães das duas equipas cumprimentam-se, depois da moeda ao ar.

17:00. Os jogadores já estão em campo.

16:48. AROUCA: Cássio; Ivan, Nuno Coelho, Diego e Tinoco; Rui Sampaio, Bruno Amaro e David Simão; Pintassilgo, Roberto e Ceballos.

16:47. Já temos onzes iniciais! BENFICA: Oblak, Maxi Pereira, Garay, Jardel, Siqueira, André Almeida, Markovic, Enzo Pérez, Gaitán, Rodrigo e Lima.

16:30. Os jogadores do Benfica já estão a aquecer em campo, com a notável ausência de Luisão e também de Fejsa.

15:12. Jorge Jesus elogiou a equipa adversária, prosseguindo o discurso humilde que afasta quaisquer azáfamas de proclamação de campeão antecipado: «Para manter a liderança temos de ganhar. Queremos manter o que o Benfica tem feito ao longo do campeonato, com uma qualidade de jogo muito forte, humildade muito grande, espírito de equipa muito forte e boa disciplina táctica. Com todas estas qualidades, os jogos podem tornar-se mais fáceis. Vamos encontrar uma equipa disciplinada, organizada, que nos vai dificultar ao máximo o nosso objetivo que é sair de Aveiro com uma vitória», declarou na antevisão do duelo, que se jogará, a pedido do Arouca, no Estádio Municipal de Aveiro.

15:10. O treinador do Arouca declarou que ambiciona pontuar frente ao «próximo campeão nacional», revelando que não existirá pressão acrescida. «Teremos um desafio complicado, mas sempre a possibilidade de fazer um pouco do que fizemos na primeira volta, que foi fazer golos no Estádio da Luz. Esse alimento é fundamental para aquilo que vamos fazer amanhã», afirmou na antevisão da partida.

15:05. Pedro Emanuel deverá alinhar com a sua equipa tipo, confiando no meio-campo a tarefa de roubar a bola ao Benfica e mantê-la na posse dos tecnicistas Bruno Amaro, David Simão e Ceballos. Lassad deverá encarregar-se de ser a lança do ataque arouquense, enquanto Roberto descairá para uma das faixas.

15:00. Jorge Jesus deverá dispôr as suas peças da forma habitual, Maxi e Siqueira nas laterais, Luisão e Garay no eixo central da defesa, Fejsa e Enzo no miolo, Markovic e Gaitán nas alas e Lima e Rodrigo na frente, com a dupla a render já 34 golos esta temporada: Lima conta 18 tentos e Rodrigo 16 (o jovem de 23 anos bisou contra o AZ e está com a confiança alta). Salvio poderá espreitar um lugar no onze, dadas as boas exibições, particularmente aquela realizada diante dos holandeses: duas assistências primorosas para Rodrigo.

14:58. Caso vença, o Benfica aumentará para 10 o número de jogos consecutivos sem conhecer outro resultado que não o triunfo. Sem sofrer golos há 3 jogos, os encarnados apresentam-se na máxima força para o embate com o Arouca, à excepção de uma enorme infelicidade ocorrida durante o jogo com o AZ: a arrepiante lesão de Sílvio, que o impedirá de jogar durante vários meses. Fractura da tíbia e do perónio na sequência de um choque com Luisão.

14:53. O historial de confrontos das duas equipas é reduzido, apenas duas partidas jogadas: goleada de 5-1 no Estádio da Luz, em duelo para a Taça de Portugal 2010/2011, com golos de Kardec (2), Saviola, Luisão e Gaitán contra um apenas de Diogo Santos. Já esta temporada, verificou-se o tal 2-2, onde os golos de Rodrigo e Lima não foram suficientes para dar os 3 pontos aos encarnados.

14:50. Somando triunfos caseiros e forasteiros, reparamos que o Arouca nunca sofre golos quando vence. As maiores goleadas sofridas foram precisamente contra dois dos grandes, FC Porto e Sporting, que impuseram derrotas de 4-1 e 5-1, respectivamente. Se estas duas deslocações correram da pior maneira, o mesmo não se pode dizer da viagem do Arouca à Luz, para defrontar o Benfica: 2-2 foi o resultado final, com os golos arouquenses a serem assinados por David Simão e Serginho.

14:45. Das seis vezes que ganhou, no contexto do campeonato nacional, quatro delas ocorreram no seu reduto: 1-0 contra o Rio Ave (terceira jornada), 2-0 diante do Belenenses (décima quinta jornada), 2-0 frente ao Arouca (vigésima terceira) e 1-0 face ao Vitória Futebol Clube, na vigésima quinta. Todos os triunfos caseiros obtidos sem sofrer qualquer golo.

14:35. O Arouca, que luta para se manter no primeiro escalão do futebol nacional, conta com 25 pontos e está na décima terceira posição da tabela, pressionado pelas vitórias de Belenenses e Olhanense, competidores directos por um lugar ao sol, na Liga do próximo ano. A equipa treinada por Pedro Emanuel apenas venceu quatro dos últimos 22 jogos, o que reflecte bem a sua dificuldade sentida em manter-se à tona nesta campeonato. A última vitória dos arouquenses deu-se contra o Vitória Futebol Clube, por 1-0, com um golo de Lassad, na vigésima quinta jornada.

14:30. Além de possuir a melhor defesa, este Benfica tem uma virtude ofensiva pautada pela constância: nunca, em 26 jogos, as «águias» ficaram em branco. Essa tremenda regularidade estende-se à repetição das vitórias: nos últimos 14 jogos, o Benfica venceu 13, exactamente o período do campeonato em que se distanciou com firmeza dos seus rivais e perseguidores.

14:20. O Benfica permanece a melhor defesa do campeonato, apenas 15 golos concedidos. Na totalidade da época passada (30 jogos da liga) os encarnados sofreram 20 golos, podendo até bater esse registo de 2012/2013 já esta temporada. Já em termos de golos marcados, a barreira do ano passado será difícil de ultrapassar: o Benfica tem 52 golos e terá de chegar aos 70 para igualar a fasquia de golos do ano transacto. Quanto a derrotas, as «águias» têm uma, a mesma quantidade que na época passada (2-1 contra o FC Porto no jogo derradeiro).

14:10. O Benfica está pertíssimo de voltar a ser campeão, hoje realizará o vigésimo sétimo jogo neste campeonato, onde apenas perdeu por uma vezes, logo na primeira jornada diante do Marítimo, nos Barreiros. Os encarnados levam actualmente 4 pontos de vantagem sobre o Sporting, que tem mais um jogo, tendo vencido ontem por 2-0 o Gil Vicente. Caso o Benfica vença o Arouca, volta a consolidar a liderança com a vantagem de 7 pontos, facto que, a consumar-se deixará o Benfica a uma vitória do título de campeão nacional.

14:00. Sejam bem-vindos ao jogo Arouca x Benfica, a contar para a vigésima sétima jornada do Campeonato Portugês. No Estádio Municipal de Aveiro (zerozero.pt), às 17:00 horas, começar-se-á a jogar mais uma jornada que defronta os actuais líderes do Campeonato com o atual 13º classificado da tabela. Siga connosco todos lances, em Vavel.com!