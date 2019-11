Belenenses x Sporting, Liga Zon Sagres

Depois foi sofrer e esperar pelo apito final de Cosme Machado, sem que no entanto o Belenenses voltasse a criar perigo junto da baliza. Os leões regressam à Liga dos Campeões cinco anos depois da última presença, e de forma directa graças ao segundo lugar no campeonato. Quanto à equipa do Restelo vai ter mais duas finais na luta pela manutenção. Esperemos que tenham gostado de mais esta transmissão, continuem a acompanhar toda a actualidade desportiva em Vavel.com.pt. Até uma próxima oportunidade!

O Belenenses foi em busca do empate, com o Sporting cada vez mais a recuar no terreno e a expôr-se às ofensivas azuis e brancas. Rui Patrício evitou o empate com um grande defesa ao cabeceamento de Fernando Ferreira. As coisas complicaram-se ainda mais para os leões, quando a dez minutos do final Marcos Rojo viu o vermelho directo, por falta cometida sobre João Pedro.

Muito sofrida a vitória dos leões esta noite no Restelo, perante o aflito Belenenses. Na primeira parte apesar do baixo ritmo de jogo, a equipa de Leonardo Jardim conseguiu controlar as operações e teve uma grande ocasião de golo num remate à trave de André Martins. O segundo tempo começou com o golo de Adrien Silva de grande penalidade, mas a partir daí a formação leonina como que desapareceu do encontro.

FINAL DA PARTIDA!!! O Sporting garante o segundo lugar e a entrada directa na Liga dos Campeões, e adia o título do Benfica!

Jogam-se mais três minutos de compensação!!!

90' Cartão amarelo para Rojas por protestos.

89' Cartão amarelo para André Carrillo por atrasar a marcação de uma falta a favor do Belenenses.

84' Remate de longe de João Pedro com a bola a sair por cima da trave de Rui Patrício.

83' Substituição no Sporting, sai Carlos Mané entra Eric Dier.

82' Cartão amarelo mostrado a André Martins e Tiago Silva por desentendimento entre ambos.

80' Marcos Rojo vê vermelho directo! O central argentino rasteira João Pedro e o árbitro Cosme Machado dá ordem de expulsão.

77' Rambé já a criar perigo num remate cruzado que não passa longe da baliza leonina.

76' Dupla alteração no Belenenses, deixam o relvado Bruno China e Miguel Rosa, entram para os seus lugares João Pedro e Rambé.

75' Substituição no Sporting sai Slimani e entra Montero.

74' Livre batido por Miguel Rosa, mas a bola sai directamente para fora.

71' Alteração no Sporting, sai Diego Capel entra André Carrillo.

67' Outra vez Fernando Ferreira perto do golo!!! Cruzamento de Rojas para a área e o médio a saltar de cabeça e obrigar Rui Patrício à defesa da noite.

66' Substituição no Belenenses, sai Fredy entra Tiago Silva.

60' Uma hora de jogo, com o Sporting a chegar ao golo por Adrien Silva na marcação de uma grande penalidade, no entanto o Belenenses teve também uma excelente ocasião para marcar, num remate de Fernando Ferreira travado por Rui Patrício.

59' Cartão amarelo a João Meira por rasteirar Slimani.

52' GOOOOLLLLOOOO DO SPORTING!!! Adrien Silva não falha e atira para o lado esquerdo e Matt Jones cai para o direito.

50' Grande penalidade para o Sporting!!! Derrube de João Meira a Carlos Mané.

49' Grande ocasião de golo para o Belenenses!!! Bola colocada nas costas da defesa leonina e Fernando Ferreira dentro da área e só com Rui Patrício pela frente, atira forte para uma boa intervenção do guarda-redes leonino.

As duas equipas regressam com os mesmos onzes.

RECOMEÇA A SEGUNDA PARTE!!!

A melhor ocasião de golo até ao momento surgiu já depois da meia hora, num grande pontapé de André Martins só travado pela barra da baliza de Matt Jones. De realçar ainda o amarelo mostrado a Adrien Silva, que o tira do jogo frente ao Nacional. Esperemos que o segundo tempo traga mais velocidade e lances de perigo, por forma a termos um melhor espectáculo.

Foi de resto o próprio Fredy que logou aos três minutos levou perigo à baliza de Rui Patrício, desviando ao primeiro poste um cruzamento de Rojas. Depois a formação leonina começou a tomar conta das operações.

Primeiros 45' minutos de pouca qualidade de ambas as equipas, com um relvado onde a bola salta mais do que rola. O Sporting mostra dificuldades em aumentar a velocidade da circulação do esférico, perante um Belenenses, que vai tentando explorar as alas com Miguel Rosa e Rojas e na irreverência do avançado Fredy,

Final da primeira parte no Estádio do Restelo!!!

42' Cartão amarelo para Geraldes por derrubar Diego Capel.

37' Cartão amarelo para Adrien Silva por agarrar os calções de Fredy. O médio do Sporting fica assim de fora do encontro com o Nacional.

32' Quase marca o Sporting!!! André Martins aproveita uma bola perdida na área azul e branca, e sem deixar cair remata de primeira fazendo o esférico bater com estrondo na barra de Matt Jones, que se limitou a seguir a trajectória da mesma.

28' Mais uma vez o Sporting a rematar, mas de novo a bola a sair muito ao lado do poste, desta feita por Diego Capel.

23 Novo lance de perigo para os leões! Livre de Jefferson batido para a área, Matt Jones soca a bola para a frente e esta cai nos pés de Carlos Mané, que de primeira remata por cima da barra.

21' Adrien Silva com espaço remata de fora da área, mas o pontapé sai torto e muito ao lado.

19' Resposta do Sporting! André Martins a surgir no flanco direito e a cruzar para a àrea onde aparece Slimani de cabeça atirar ao lado.

10' Primeiros dez minutos de jogo apenas com uma ocasião de maior perigo e para o Belenenses, com o Sporting a tentar assumir o controlo da partida, mas o relvado seco e irregular vai favorecendo mais a forma de jogar da equipa do Restelo.

3' Primeira situação de perigo para o Belenenses! Cruzamento de Rojas da direita e Fredy ao primeiro poste a desviar o esférico, mas este sai ligeiramente ao lado da baliza.

INÍCIO DA PARTIDA NO RESTELO, SAIU O SPORTING!!!

19.13 Entram as três equipas no relvado do Restelo!!!

19.04 Os dois conjuntos recolhem aos balneários para ouvirem as últimas indicações, quer de Leonardo Jardim no lado do Sporting e de Lito Vidigal no Belenenses.

18.56 Apesar de ter integrado a convocatória, o egípcio Shikabala volta a ficar de fora dos 18 eleitos e vai ver o jogo da bancada, enquanto o jovem Ricardo Esgaio está no banco de suplentes.

18.54 As equipas já realizam os exercícios de aquecimento no relvado, com as bancadas do Restelo a ficarem cada vez mais compostas e com uma forte presença de adeptos leoninos.

18.52 O Sporting faz alinhar: Rui Patrício, Píris, Maurício, Marcos Rojo e Jefferson, William, Adrien Silva e André Martins, Carlos Mané, Diego Capel e Slimani.

18.51 O Belenenses faz alinhar: Matt Jones, Geraldes, João Meira, João Afonso e Filipe Ferreira, Bruno China, Fernando Ferreira e Danielsson, Rojas, Miguel Rosa e Fredy.

18.48 Já temos equipas oficiais do Estádio do Restelo!!!

18.15 De regresso este ano ao campeonato principal, os últimos confrontos no Restelo não correram de feição aos da casa. Os azuis já não derrotam o Sporting desde 2008, quando venceram por 1-0, com um tento solitário de José Pedro. Já os leões foram felizes na última visita a Belém, foi na época 2009-2010 com uma goleada por 0-4, num jogo memorável de Liedson, ao apontar os quatro golos.

18.07 No que toca aos onzes prováveis, é possível que Leonardo Jardim faça uma surpresa ao lançar Ricardo Esgaio para o lado direito da defesa, enquanto no Belenenses a dúvida está no substituto de Deyverson no ataque. O VAVEL aposta nos seguintes onzes.

17.59 Por seu turno Lito Vidigal fez o mesmo e chamou todo o plantel, incluíndo o castigado Deyverson, expulso na última partida diante do Vitória Guimarães e o avançado Tiago Caeiro, que se encontra lesionado e por isso não será opção para a partida desta noite.

17.52 Leonardo Jardim convocou os 22 jogadores disponíveis para o jogo de mais logo. Destaque para a ausência de Cédric, que cumpre castigo por acumulação de amarelos, sendo as chamadas de Shikabala e do jovem da equipa B, Ricardo Esgaio, bem como de Ivan Píris e Welder as maiores novidades na lista dos eleitos.

17.43 No lado do Restelo, Lito Vidigal assume que o jogo desta noite será de dificuldade muito elevada. «O Sporting é o Sporting. Tem feito uma época fantástica e tem praticamente a Liga dos Campeões assegurada. O Belenenses terá de ser guerreiro, jogar com alma e atitude, ser inteligente e saber sofrer. Teremos de acreditar que é possível vencer». O técnico desvalorizou o facto da sua equipa jogar antes de Paços Ferreira e Olhanense, que lutam também pela manutenção. «Temos de estar focados no nosso jogo, nem quero que os jogadores pensem no próximo desafio». Com duas vitórias, um empate e uma derrota desde que se encontra aos comandos da equipa, o treinador referiu aquela que tem sido a mensagem transmitida aos seus jogadores. «Peço que acreditem e que encarem todos os jogos que temos pela frente como autênticas finais», finalizou. (Foto: desporto.sapo.pt)

17.34 Na habitual conferência de imprensa de antevisão ao jogo, Leonardo Jardim focou-se apenas no facto da equipa ter que vencer o encontro de hoje não dando importância ao facto, de que uma eventual escorregadela entregue desde logo o título ao Benfica. «É uma situação que não nos pode preocupar. Os jogadores devem estar preocupados no que podemos fazer, independentemente de terceiros poderem ter vantagem ou não consoante os nossos resultados». Já sobre a partida do Restelo em concreto, o técnico sabe que apesar do mau lugar na tabela, o jogo desta noite está longe de ser fácil. «O Belenenses ocupa os últimos lugares, mas com o novo treinador somou duas vitórias. Em casa será uma equipa agressiva, pelo que só um Sporting ao seu melhor nível poderá conquistar os três pontos». Leonardo Jardim fez ainda um pequeno balanço daquilo que tem sido a temporada leonina. «Temos o sentimento que fizemos uma época em crescendo em relação à nossa qualidade e aos objectivos alcançados. Numa fase inicial com objectivos menos ambiciosos, depois colocámos o patamar na Champions,e neste momento o patamar está no acesso directo, que queremos concretizar com uma vitória no sábado», concluiu. (Foto: jn.pt)

17.25 Esta será a 146ª vez que os dois conjuntos se defrontam, com a turma de Alvalade a levar larga vantagem com 85 triunfos, 31 empates e 29 vitórias dos azuis do Restelo. No entanto no que toca às partidas jogadas em Belém, o equilíbrio é a nota dominante, já que o Sporting soma 28 encontros a ganhar, mas o Belenenses ficou por 24 vezes a sorrir, com 20 empates pelo meio.

17.16 O árbitro da partida será Cosme Machado, o juiz de Braga vai dirigir pela segunda vez um encontro de ambas as equipas, depois de ter estado presente no empate a zero do Belenenses em Setúbal frente ao Vitória na oitava jornada e no caso do Sporting ao apitar o triunfo verde e branco em Arouca por 1-2, na ronda 16º. (Foto: diariodigital.sapo.pt)

17.07 Belenenses e Sporting encontram-se pela segunda vez neste campeonato, depois de na primeira volta a equipa leonina ter vencido por 3-0. Decorria então a jornada 13º, com os golos do triunfo leonino a serem apontados por Adrien Silva de grande penalidade ainda na primeira parte, com André Martins e Wilson Eduardo a fazerem o resultado final na etapa complementar. A equipa do Restelo já leva três jogos sem perder, enquanto a turma verde e branca vem de cinco jogos consecutivos a vencer. (Foto: maisfutebol.iol.pt)

17.00 Muito boa tarde e sejam bem-vindos a mais uma transmissão VAVEL.COM grátis e do encontro BELENENSES x SPORTING, a contar para a 28ª jornada da Liga Zon Sagres. Enquanto os leões tentam garantir o segundo lugar, os azuis do Restelo lutam pela fuga à despromoção. Uma partida que promete fortes emoções e grande espectacularidade. (Foto: osbelenenses.com)