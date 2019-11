GP da China 2014 em F1, directo

10:14. Isto é tudo da nossa parte, já sabem que o próximo GP será em Barcelona (Espanha) no fim de semana do 9 ao 11 de Maio. Até esses dias, podem seguir a actualidade do futebol e da F1 sempre no VAVEL.com. Tenham um grande domingo.

10:02. E estes são os 5 primeiros lugares do Mundial de escudarias 2014:

Mundial Escudarias 2014 Posições Escudaria Pontos 1 Mercedes 154 2 Red Bull 57 3 Force India 54 4 Ferrari 52 5 Mclaren 43

09:55. Assim fica o Mundial de pilotos 2014 depois de 4 Grandes Prémios:

Mundial Pilotos 2014 Posição Piloto Pontos 1 Rosberg 79 2 Hamilton 75 3 Alonso 41 4 Hulkenberg 36 5 Vettel 33 6 Ricciardo 24 7 Bottas 24 8 Button 23 9 Magnussen 20 10 Pérez 18

09:50. Alonso finalmente manteve o 3º lugar frente ao Ricciardo. É o primeiro pódio para o Ferrari no Mundial 2014, onde Mercedes têm liderado todas as voltas das 4 provas. Facto que não acontecia desde o ano 1992.

09:44. Hamilton rodou as 56 voltas no primeiro lugar e soma 25 pontos, mas não vai sair da China como líder. Esse honor vai ser para o Rosberg, que depois de uma má saída reagiu para chegar ao 2º lugar do GP da China.

Final. HAMILTON VENCE NA CHINA!!!!

Volta 56/56 Última volta para os Mercedes que vão a aumentar sua vantagem, com o Rosberg no 1º lugar do Mundial 2014.

Volta 55/56 A velocidade ponta do Ferrari tem sido uma boa ajuda para que o espanhol tenha o pódio na sua mão.

Volta 54/56 Três segundos de vantagem para Alonso quando faltam também três voltas para o fim.

Volta 53/56 Hamilton e Rosberg têm os dois primeiros lugares certos e o britânico vai directo à 3ª vitória do 2014 para ele, a 4ª para Mercedes.

Volta 51/56 Entramos nas últimas 5 voltas com uma interessante luta pelo 3º lugar, enquanto o resto parece decidido.

Volta 50/56 Button tenta apertar para chegar até o 10º lugar que tem Kvyat neste momento, lhes separam uns 7 segundos.

Volta 49/56 Estranho o caso do Vettel hoje. O alemão volta a fazer tempos muito fracos 1:43.126 na última volta.

Volta 48/56 Quase 2 kg de combustível mais tem consumido o Ricciardo que o Alonso. O espanhol está reduzindo as perdas nesta altura.

Volta 46/56 Massa (15º) tem feito um pouco de juiz nestas duas últimas voltas parando ao espanhol e ao australiano, 5.310 é a diferencia entre Alonso e Ricciardo na luta pelo 3º lugar.

Volta 44/56 Nesta altura são 6,6 segundos os que separam ao Alonso do Ricciardo.

Volta 43/56 Depois de Rosberg avançar até a 2ª posição e ter aos dos Mercedes a liderar, esta é a classificação do GP da China 2014:



Posição Piloto 1 Hamilton 2 Rosberg 3 Alonso 4 Ricciardo 5 Vettel 6 Hulkenberg 7 Bottas 8 Riakkonen 9 Pérez 10 Kvyat

Volta 42/56 Adelantou o alemão ao espanhol!!! Espectacular a diferencia entre o Mercedes e o Ferrari. Chega Ricciardo muito forte na luta pelo 3º lugar com o Alonso.

Volta 41/56 Rosberg voou desde a saída dos boxers e está a 1.162 do Alonso. O espanhol vai ter de defender-se mais de 10 voltas.

Volta 40/56 Ao Sutil se junta o Grosjean como únicos que abandonaram. Massa segue sem avançar posições suficientes e está no 16º lugar. Os problemas no primeiro pit-stop acabaram com suas opções.

Volta 39/56 Entra também Hamilton e ficam ordenados os 4 primeiros lugares com Vettel no 5º a marcar a volta rápida neste momento.

Volta 38/56 Parece que o Alonso está a defender bem a posição, entram Rosberg e Ricciardo e o espanhol recupera o 2º lugar, mas pode sofrer no final.

Volta 37/56 Ao fim Vettel começa a corrre e marca um 1:42.279.

Volta 36/56 Momento importante na corrida, entrar uma volta antes ou uma volta depois pode significar perder ou ganhar uma posição.

Volta 35/56 Quando começa a segunda série de paragens, actualizamos os lugares com pontos.



Posição Piloto 1 Hamilton 2 Rosberg 3 Ricciardo 4 Alonso 5 Vettel 6 Hulkenberg 7 Bottas 8 Raikkonen 9 Pérez 10 Kvyat

Volta 34/56 Parecia que iam a parar Alonso e Rosberg, mas finalmente só entrou o espanhol. Bonita luta pelo 2º lugar.

Volta 33/56 Vettel continua a perder tempo com os primeiros lugares, preocupante a situação do alemão.

Volta 32/56 Nesta altura a diferencia entre Alonso e Rosber é de 1.039. Problemas para o espanhol que também vê ao Ricciardo vir muito forte atrás.

Volta 30/56 Rosberg está já muito perto do Alonso, recortou 0,5 segundo nas últimas voltas.

Volta 29/56 Grosjean tem problemas, de facto teve uma saída nesta volta e vai directo ao pit-lane.

Volta 28/56 Sebastian Vettel tem algum problema porque seu engenheiro pediu que se mantenha na corrida.

Volta 27/56 Nesta altura todas as posições de pontos estão estáveis. No 14º lugar, Magnussen ultrapassou ao Gutiérrez.

Volta 26/56 Ricciardo ultrapassa ao Vettel!!! Precisou de três tentativas o autraliano, que agora tem ao Rosberg a mais de 4 segundos.

Volta 25/56 Depois de ouvir as rádios dos dois RedBulls, não sabemos quais sãos as ordens e começa a luta entre os dois pilotos.

Volta 24/56 Dizem ao Vettel que deixe passar ao Ricciardo, grandes problemas para o RedBull do alemão que não tem ritmo nesta altura.

Volta 23/56 Rosberg ultrapassa ao Vettel no fim da volta 22 e continuam sua bonita luta no início desta. Chega também Ricciardo e juntam-se os três pilotos.

Volta 21/56 Hamilton anda com muita calma na 1ª posição e Alonso na 2ª também. Os problemas são para o Vettel que vê ao Rosberg cada vez mais perto.

Volta 20/56 Atrás, Massa tenta recuperar posições. Ainda no 19º lugar, mas quase um segundo mais rápido que os dois pilotos que tem afrente.

Volta 19/56 Rosberg segue com problemas na telemetria e seu engenheiro tenta orientar ao piloto para saber a situação real do seu F1 e a quantidade de combustível da que dispõe

Volta 18/56 Já entraram todos os pilotos a trocar pneumáticos, só Sutil abandonou neste início.

Volta 17/56 Actualizamos posições de pontos na corrida

Posição Piloto 1 Hamilton 2 Alonso 3 Vettel 4 Ricciardo 5 Hulkenber 6 Bottas 7 Raikkonen 8 Grosjean 9 Pérez 10 Button

Volta 16/56 Agora entra o australiano que sai na 4ª lugar, enquanto Rosberg faz a volta rápida com 1:42.231

Volta 15/56 Ainda têm de passar pelo pit-lane Hamilton e Ricciardo, os dois primeiros nesta altura da corrida.

Volta 14/56 Entra agora Rosberg, que chamaram desde o muro. Vettel já está no 4º lugar e tenta atacar ao Ferrari.

Volta 13/56 Alonso e Kvyat ultrapassam ao Vetter!!! O RedBull entrou a trocar pneumáticos e o espanhol e o Russo fizeram bem seu trabalho para deixa-lo na 4ª posição.

Volta 12/56 Parou Alonso e haverá que ver como defende o 2º lugar Vettel. Estão quase todos com pneumáticos médios

Volta 11/56 Desastre na entrada do Massa , o piloto perde todas as opções na corrida, cai à última posição. Também pararam Raikkonen e Pérez.

Volta 10/56 Vettel consegue ganhar 0,5 segundos a Alonso. Quando alguns pilotos começam a entrar em boxer, o último Grosjean.

Volta 9/56 Hamilton está tranquilo na primeira posição com mais de 1 segundo mais rápido que o Vettel, também com problemas de graining.

Volta 8/56 Button troca de pneus e passa aos médios.

Volta 7/56 Problemas de graining no Ferrari do Alonso que avisa à equipa pela rádio.

Volta 6/56 Sutil entra no seu Boxer, pode ter acabado o GP para ele.

Volta 5/56 Rosberg já ultrapassou ao Massa. O alemão fez 1:44:406 na última volta e continua com problemas na telemetria.

Volta 4/56 No início o Hamilton está a pôr um ritmo muito alto e a marcar distância com o seguidores. Também Rosberg começa su luta com Massa para recuperar posições.

Volta 3/56 Os problemas do Rosberg na volta de formação ficam claros com que o alemão perdeu 2 posições na saída.

Volta 2/56 Actualizamos posições quando parece ficar tudo mais calmado. P1 Hamilton P2 Vettel P3 Alonso P4 Ricciardo P5 Massa

Começa o GP da China 2014!!! Grande saída do Hamilton e do Alonso que está lutando com o Vettel pelo 2º lugar.

08:00. Dá começo a volta de formação com Rosberg tendo problemas com a telemetria.

07:58. Os dois RedBull e os Ferrari, sobretudo o espanhol Alonso, têm como objectivo igualar as forças com uns Mercedes que até agora estiveram intratáveis. Lembrem: P1 Hamilton, P2 Ricciardo, P3 Vettel, P4 Rosberg, P5 Alonso, P6 Massa, P7 Bottas, P8 Hulkenberg

07:50. Esta é a ordem dos primeiros pilotos antes do início da quarta corrida do 2014.

Classificação Mundial Posição Piloto Pontos 1 Rosberg 61 2 Hamilton 50 3 Hulkenber 28 4 Alonso 26 5 Button 23 6 Vettel 23 7 Magnussen 20 8 Bottas 18 9 Pérez 16 10 Ricciardo 12

07:46. Hamilton é o grande favorito para vencer hoje, embora Rosberg tentará acabar na primeira posição por segunda vez no 2014 e defender a lideraça no Mundial. Os dois pilotos de Mercedes estão nos dois primeiros lugares da classificação, 61 pontos para o Alemão e 50 para o inglês.

07:37. Ainda faltam mas de 20 minutos para o começo do GP da China e os F1 começam a aparecer na recta de início. Momento perfeito para lembrar a volta com a que Hamilton conseguiu a pole, com condições bem diferentes às que os pilotos teram hoje.

07:00. Esta é a ordem de partida para o GP da China, edição 2014:

GRELHA DE PARTIDA DO GP DA CHINA 1 Hamilton Mercedes 2 Ricciardo Red Bull 3 Vettel Red Bull 4 Rosberg Mercedes 5 Alonso Ferrari 6 Massa Williams 7 Bottas Williams 8 Hulkenberg Force India 9 Vergne Toro Rosso 10 Grosjean Lotus 11 Räikkönnen Ferrari 12 Button McLaren 13 Kvyat Toro Rosso 14 Sutil Sauber 15 Magnussen McLaren 16 Perez Force India 17 Gutierrez Sauber 18 Kobayashi Caterham 19 Bianchi Marussia 20 Ericsson Caterham 21 Chilton Marussia 22 Maldonado Lotus

06:45. A volta mais rápida já registada no circuito pertence a Michael Schumacher, logo na corrida de estreia do circuito. O alemão, então com as cores da Ferrari, apontou 1:32,238, que há dez anos ninguém bate.

06:40. Curiosamente, na temporada passada, Hamilton fez também a pole position. Parece, porém, improvável que a história se repita durante a corrida, dado o débil início de época da Ferrari.

06:30. Este é o 10º aniversário do GP da China, pela primeira vez disputado aqui no Circuito Internacional de Shanghai. O primeiro vencedor, em 2004, foi Barrichello, a bordo de um monolugar Ferrari. A scuderia italiana, com 4 vitórias, é a equipa mais vitoriosa no traçado. Na época passada, foi Alonso a subir mais alto no pódio.

06:25. A dupla da Red Bull partirá da segunda (Ricciardo) e terceira (Vettel) posições. Os homens da equipa austríaca intrometeram-se entre os Mercedes. Rosberg será o quarto a partir, seguido do Ferrari de Alonso.

06:23. O piloto inglês, sempre debaixo de chuva intensa, marcou continuamente os melhores tempos em todas as sessões de qualificação.

06:20. Lewis Hamilton continua imbatível na sua Flecha de Prata Mercedes. Hoje, é dele a pole position. É a sua terceira consecutiva da temporada!

06:12. Ao longo do traçado de Shanghai, que comporta duas zonas de DRS, na recta da meta e na muito longa recta entre as curvas 13 e 14, os pilotos terão de cumprir 56 voltas, para um total percorrido de 305,066kms.

06:10. O circuito de Shanghai tem uma extensão de 5,541kms e é composto por 16 curvas (7 para a esquerda e 9 para a direita), a maioria delas de perfil muito lento, com ganchos no final da curva 2 e curva 3, na 6, na 11 e ainda na 14.

06:05. Bom dia! Sejam bem-vindos a mais um directo Vavel Portugal, hoje com a categoria rainha do desporto automóvel. Esta manhã acompanharemos a quarta etapa do mundial de Fórmula 1, o GP da China, a disputar no circuito de Shanghai!