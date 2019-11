Lewis Hamilton faz o tri no GP da China

Lewis Hamilton venceu este domingo o Grande Prémio da China em Fórmula 1. O fim-de-semana foi mais uma vez de grande domínio para a Mercedes, visto que além de alcançar a pole position o britânico liderou a corrida desde a primeira volta.Nico Rosberg, apesar de uma má partida, recuperou até ao segundo lugar, provando que, se não fosse o arranque falhado, poderia lutar com Hamilton pela vitória. O terceiro lugar foi para Fernando Alonso, que faz com que a Ferrari regresse aos pódios, o que ainda não tinha acontecido esta época.

foto:velocidades.pt

Domínio do início ao fim

Apesar de Lewis Hamilton ter liderado do início ao fim, foi uma corrida interessante do ponto de vista dos lugares do pódio, já que o mau arranque de Nico Rosberg, que caiu de 4º para 7º, levou à existência de uma grande luta pelo 2º e 3º lugares, respectivamente, entre o alemão, Fernado Alonso e os dois Red Bull de Sebastian Vettel e Daniel Ricciardo. Rosberg também sofreu problemas de telemetria, dado que o seu engenheiro teve dificuldades durante a corrida, trocando informações constantes sobre o consumo real de combustível e diferença para os adversários.

Após a primeira serie de paragens nas boxes, Vettel teve problemas com os seus pneus e foi informado pelo seu engenheiro para deixar passar Daniel Ricciardo, ordem que decidiu não respeitar, mas mesmo assim o australiano ganhou-lhe a posição em pista.

Destaque também para a excelente corrida, tanto em termos de andamento como de estratégia por parte de Fernando Alonso, que numa primeira fase suplantou os Red Bull e Rosberg,que apenas lhe retirou o segundo lugar perto do final devido ao excelente andamento dos flecha de prata (a 14 voltas do final). Na fase final da corrida, o espanhol aguentou a pressão exercida por Daniel Ricciardo,o que lhe permitiu terminar no pódio: o primeiro de 2014 para a Ferrari.

foto:esporte.uol

Vettel desrespeitou ordem de equipa

Os restantes lugares pontuáveis ficaram nas mãos de Sebastian Vettel, que ficou a 24 segundos do seu companheiro de equipa e teve enormes problemas para manter o ritmo dos quatro primeiros, Hulkenberg (Force India), Valtteri Bottas (Williams), Kimi Raikkonen (Ferrari), Sergio Pérez (Force India), e finalmente Daniil Kvyat (Toro Rosso). Estes resultados fazem com que a Force India coloque os dois pilotos nos pontos e que o rookie Kvyat pontue em todas as corridas realizadas.

Há que destacar também a corrida de Maldonado, que, a partir do último lugar na grelha terminou no 14º lugar, e o mau resultado de Felipe Massa, que depois de um toque com Alonso e um primeiro pit-stop cheio de problemas para trocar a roda esquerda traseira, perdeu toda hipótese de pontuar para acabar na 15ª posição.

Sebastian Vettel teve uma corrida para esquecer após a primeira paragem das boxes, já que ouviu diretamente do seu engenheiro Guillaume Roquelin “Ele parou mais tarde do que tu” ao que o alemão respondeu “dura sorte”, isto numa primeira comunicação Vettel ter-se defendido dizendo que ambos estavam com os pneus prime.

Mclaren em queda

Mais uma vez após a má qualificação, os dois mclaren-mercedes ficaram fora dos pontos. Button no décimo primeiro lugar e Kevin Magnussen no décimo terceiro. O que indica que as evoluções não estão a funcionar e também uma perda de performance depois da primeira corrida da temporada onde obtiveram excelentes resultados.

O dia foi especialmente infeliz para Romain Grosjean, que estava a mostrar bons sinais no Lotus até a sua caixa de velocidades ceder. Antes disso também já tinha abandonado Adrian Sutil da Sauber, sendo estes os dois únicos abandonos nas 56 voltas do GP da China.

Classificação geral após China (10 primeiros):

Posição Piloto Escudaria Pontos 1 Nico Rosberg Mercedes 79 2 Lewis Hamilton Mercedes 75 3 Fernando Alonso Ferrari 41 4 Nico Hulkenberg Force India 36 5 Sebastian Vettel Red Bull 33 6 Daniel Ricciardo Red Bull 24 7 Valtteri Bottas Williams 24 8 Jenson Button McLaren 23 9 Magnussen McLaren 20 10 Sergio Pérez Force India 18

A próxima prova do caléndario será o Grande Prémio de Espanha Pirelli 2014, agendado para 11 de Maio no Circuito da Catalunha, o que marca o regresso da Formula 1 à Europa, que como é habitual começa na sexta-feira (9 de Maio).