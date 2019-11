Levantar moral e conter euforia

Será o 20º jogo entre FC Porto e Rio Ave, disputado em casa do dragão, a contar para o campeonato. Se atentarmos aos 19 embates anteriores, verificamos uma esmagadora maioria de triunfos portistas (15 vitórias), contra apenas 3 empates, e um triunfo do Rio Ave. Corria a temporada 1981/82, quando os vila-condenses visitaram e derrotaram o FC Porto por 1-2; um auto-golo de Freitas e um tento de Figueiredo a cinco minutos do final, deram ao Rio Ave o único triunfo em casa do FC Porto para o campeonato. (foto: gloriasdopassado.blogspot.pt)

Apesar do histórico predomínio do FC Porto diante do Rio Ave em jogos disputados em casa, a verdade é que a realidade actual expõe-nos um cenário um tanto ou quanto diferente. Com efeito, a temporada actual mostra-nos um FC Porto não tão acertivo a jogar diante do seu público, isto apesar das onze vitórias em treze partidas jogadas no Dragão, e que está prestes a terminar uma temporada onde as metas alcançadas não se coadunam de forma alguma com a história recente dos azuis-e-brancos, exemplo é a eliminação da Taça de Portugal, Liga Europa e do terceiro lugar no campeonato.

A juntar a isso, os homens de Luís Castro irão defrontar um Rio Ave que, para além do seu excelente registo fora de portas (6 vitórias e 3 empates em 13 partidas disputadas), está com a moral em alta, isto após ter eliminado o Sporting de Braga nas meias-finais da Taça de Portugal. O triunfo por 2-0 da última 4ª feira garantiu a presença dos vila-condenses na final da Taça de Portugal, assim como na Liga Europa da próxima época.

A situação era bem diferente aquando da partida da primeira volta do campeonato, especialmente no que diz respeito à situação do FC Porto. A 15 de Dezembro de 2013, os portistas visitaram o Estádio dos Arcos e de lá saíram com um triunfo por 1-3. Maicon pôs os dragões em vantagem aos 6 minutos, Edimar ainda empatou para os da casa, mas Jackson Martínez e Danilo acabaram por dar a vitória aos dragões que, na altura ocupavam o 2º lugar, a apenas dois pontos da liderança.

Ainda com o jogo de 4ª feira bem presente na mente dos adeptos vila-condenses, o treinador Nuno Espírito Santo diz que a euforia do jogo diante do Braga já é coisa do passado e que a equipa está totalmente focada no campeonato. «E um clima de alegria e satisfação, mas as euforias já passaram. Tivemos a oportunidade de desfrutar e celebrar tudo o que queríamos. Este jogo já é outra realidade e obriga-nos a ter seriedade e respeito pelas dificuldades que o adversário nos vai causar. Tudo o que seja pontuar na casa dos grandes clubes é um orgulho.». O técnico do Rio Ave está ciente das dificuldades que vai encontrar, mas sublinha que a sua equipa está muito motivada para alcançar um bom resultado. «A motivação é máxima, na perspetiva de conseguir sempre o melhor resultado, independentemente do sucesso que tivemos nas taças. Nunca é fácil defrontar o FC Porto no Dragão, é uma grande equipa e tem grandes jogadores».

Para a deslocação ao Estádio do Dragão, o treinador Nuno Espírito Santo convocou todos os jogadores disponíveis; as únicas ausências são as de Ronny e Nuno Lopes, ambos devido a lesão.

Do lado do FC Porto, o treinador Luís Castro analisou o momento anímico da sua equipa, isto após a derrota diante do Benfica na 4ª feira. O técnico dos dragões admite que a moral não é a mais elevada, mas acredita que os seus jogadores podem contrariar esse sentimento. «Não se fica em condições ótimas quando se perde uma meia-final mas temos exemplos em que a equipa não estava em pleno e conseguiu superar-se. Há momentos em que as equipas conseguem renascer e outros não. O momento psicológico não é o melhor, mas os jogadores vão reagir e estamos a trabalhar para isso». Em relação ao adversário, Luís Castro aproveitou para elogiar o Rio Ave pela presença na final da Taça de Portugal, sublinhando ainda o trajecto dos vila-condenses fora de portas. «Quero dar os parabéns ao Rio Ave por chegar à final. O Rio Ave é uma que fora tem sido muito competente, elogiada e é uma equipa rigorosa. Apresenta um futebol muito intenso na transição e é muito equilibrada».

No que toca à lista de convocados, destaque para as ausências de Fernando e Ricardo Quaresma, ambos devido a castigo. Em sentido contrário está Kelvin que volta às escolhas do treinador portista.

Equipas Prováveis