FC Porto x Rio Ave, Liga Zon Sagres

Numa segunda parte completamente diferente da primeira, fruto também da alteração promovida por Folha (Quintero tem de caras lugar no «onze»), os azuis e brancos acabaram mesmo por se superiorizar e chegar à vantagem através de Jackson Martínez, ao minuto 61 através de uma grande penalidade. A equipa de Vila do Conde sentiu o golo e volvidos dez minutos aparece o 2-0, por intermédio de Herrera. A fechar a partida Danilo fez o 3-0 final. Com esta vitória a equipa da Invicta fixou-se definitivamente no 3º posto da classificação. Esta derrota em nada põe em causa a até agora brilhante prestação da equipa do Rio Ave esta época.

Fim da partida !

90+4' Livre cobrado por Danilo com a bola a desviar na barreira e a enganar Ederson.

90+4' GOLOOOOOOOOOO FC PORTO!!

90+3' Livre em zona perigosa a favor dos azuis e brancos.

90' Mais 3 minutos de jogo.

89' O jogo caminha a passos largos para o fim e o FC Porto vai gerindo a posse de bola.

83' Ghilas, de fora da área, tenta a sua sorte com um remate em jeito mas por cima da baliza.

81' Remate com o pé esquerdo de Danilo mas sem perigo.

80' Remate forte de Quintero mas a bola sai ao lado da baliza de Ederson.

79' Cruzamento de Marcelo e, para não variar, Tarantini a aparecer com muito perigo de cabeça. Bola sai ligeiramente ao lado.

78' Substituição no FC Porto: Sai Alex Sandro e entra Licá.

77' Cruzamento de Pedro Santos mas Fabiano segura sem problemas.

75' Substituição no Rio Ave: Sai Ruben Ribeiro e entra Diego Lopes.

72' Grande passe de Quintero a isolar Herrera que pára de peito e face à saída de Ederson atira de cabeça para o fundo das redes.

72' GOLOOOOOOOOO FC PORTO!!

67' Substituição no Rio Ave: Sai Braga e entra Ukra.

63' Quintero tenta a sorte num livre direto mas o esférico sai por cima.

62' Cartão amarelo para Edimar.

61' Excelente execução de Jackson, Ederson ainda adivinhou mas não havia nada a fazer.

61' GOLOOOOOOOOOO FC PORTO!!

60' Cartão amarelo para Marcelo.

60' Penalty para o Porto !

59' Cruzamento de Ricardo mas Ederson segura nas alturas.

58' Bom cruzamento de Edimar e mais uma vez Tarantini a conseguir cabecear mas sem qualquer perigo.

56' Jackson tenta a sorte de fora de área mas o remate sai muito alto.

51' Cruzamento de Ricardo com a bola a desviar em Edimar e a embater no poste.

47' Enorme perdida de Jackson que na pequena área, após belo cruzamento de Alex Sandro, atira por cima.

46' Remate muito forte de Danilo mas mais uma vez Ederson a estar bem entre os postes.

46' Começa a segunda parte com uma alteração no FC Porto: Sai Josué e entra Quintero.

21:04 As equipas reentram em campo. Segunda parte começa dentro de instantes.

Chega ao fim a primeira parte com os jogadores portistas a saírem de campo sob forte assobiadela. Num primeiro tempo onde os homens de Vila Conde apresentaram uma excelente postura táctica e estiveram sempre mais perigosos no ataque que os homens de azul e branco. Qaunto a oportunidades flagrantes ambas as equipas tiveram uma mas nem Herrera nem Tarantini conseguiram fazer o gosto ao pé.

Intervalo !

45+1' Excelente jogada individual de Ruben Ribeiro com o remate a aparecer e Fabiano a fazer uma excelente parada.

45' Mais dois minutos nesta primeira parte.

45' Canto cobrado por Hassan e Tarantini aparece novamente a cabecear mas desta feita sem perigo.

42' Perigoso, Ricardo aparece a toda a velocidade e atira para uma defesa difícil de Ederson.

40' Substituição no Rio Ave: Sai o lesionado Lionn e entra André Vilas Boas.

39' Jogo interrompido para assistência a Lionn. Parece que vai haver nova alteração por lesão..

38' Substituição no FC Porto: Sai o lesionado Varela e entra Ghilas.

37' Primeiro sinal de insatisfação dos adeptos portistas com uma assobiadela bem audível para o mau passe de Josué.

36' E não há duas sem três. Alex Sandro também vê amarelo e também fica de fora do próximo jogo.

35' Varela queixa-se e Ghilas acelera o aquecimento..

34' Novo amarelo para um jogador do Porto e de novo para um jogador em risco. Mangala também vai falhar o próximo jogo dos azuis e brancos.

33' Primeiro amarelo da partida e para Josué. O internacional português vai falhar o próximo jogo dos dragões.

32' Ghilas, Carlos Eduardo e Quintero já aquecem.

28' Livre sem perigo.

28' Livre indirecto para o ataque do Rio Ave.

26' Bela jogada de entendimento do ataque portista com Danilo a servir Jackson que remata fraco para ederson.

23' FC Porto a demonstrar alguns problemas na primeira fase de construção. Rio Ave a fazer um início de jogo sólido.

18' Que perigo! Na sequência de um livre indireto é Tarantini a aparecer com muito perigo a desviar, a bola sai ligeiramente ao lado.

13' Livre indireto cobrado por Josué mas o cruzamento sai muito torto.

12' Jackson procura servir Varela mas o passe sai com força a mais.

7' Mais uma vez Herrera com perigo mas Ederson faz bela intervenção.

6' Enorme oportunidade para Herrera que em excelente posição, dentro da área, atira ligeiramente ao lado.

5' Fora-de-jogo assinalado ao ataque vila condense.

4' Mais uma vez Varela na jogada com o remate do internacional português a sair por cima.

3' Primeira incurssão de Varela pelo flanco esquerdo mas o cruzamento sai com demasiada força.

2' Face ao castigo de Luís Castro é Folha quem assume as rédeas a partir do banco de suplentes.

1' Já se joga no Dragão !

20:00 Cumpre-se um minuto de silêncio no Estádio do Dragão em memória dos pescadores das Caxinas.

19:58 A minutos do início do encontro avançamos com os «onzes» oficiais:

FC Porto: Fabiano, Danilo, Maicon, Mangala e Alex Sandro; Defour, Herrera e Josué; Ricardo, Varela e Jackson.

Rio Ave: Ederson, Lionn, Rodriguez, Marcelo, Edimar; Tarantini, Pedro Santos, Filipe Augusto, Braga, Rúben Ribeiro e Hassan.

19:15 Apesar da época negativa, o rei dos goleadores mora no Dragão. Jackson Martínez continua a sua senda goleadora por Portugal e "ajeita-se" para vencer, novamente, a Bota de Ouro do nosso campeonato.

19:05 Este pode não ser o último jogo entre FC Porto e Rio Ave esta época. Caso a equipa de Luís Castro elimine o Benfica vai encontrar os vila-condenses na final, uma das duas finais que os pupilos de Nuno Espírito Santo estão inseridos. Notável !

18:55 Não será esperada uma grande casa esta noite, no Porto. O pouco interesse do encontro a conjugar com a má época dos azuis e brancos são parte da explicação.

Previsão VAVEL dos «onze»

18:30 Apenas a jogar para o prestígio e sem jogos a meio da próxima semana, não será expectável que os técnicos mexam muitos nos onze.

17:20 Na antevisão do encontro, Nuno Espírito Santo garantiu empenho e motivação na visita ao Dragão. «A motivação é máxima, na perspetiva de conseguir sempre o melhor resultado, independentemente do sucesso que tivemos nas taças.» Questionado sobre o sucesso da equipa nas taças, o técnico português garantiu que não podia estar mais satisfeito mas a equipa está com os pés assentes na Terra. «É um clima de alegria e satisfação, mas as euforias já passaram. Tivemos a oportunidade de desfrutar e celebrar tudo o que queríamos. Este jogo já é outra realidade e obriga-nos a ter seriedade e respeito (...)».

17:10 Na habitual conferência de imprensa de antevisão do encontro, Luís Castro admitiu que a derrota a meio da semana e consequente eliminação da Taça abalou o grupo. «Ninguém fica em condições ótimas após ter sido eliminado de uma competição, mas os jogadores já têm experiência. O momento atual não é o melhor(...)» . Luís Castro aproveitou o momento e o adversário para deixar elogios ao trabalho de todos em Vila do Conde «Quero dar os parabéns ao Rio Ave por chegar à final. (...) tem sido muito competente, elogiada e é uma equipa rigorosa. Apresenta um futebol muito intenso na transição e é muito equilibrada.»

17:00 A última vez que ambas se defrontaram foi na jornada 13 da presente competição. A equipa na altura orientada por Paulo Fonseca viria a vencer por 1-3 com golos de Maicon, Jackson Martínez e Danilo. Para os pupilos de Nuno Espírito Santo marcou Edimar.

16:50 No confronto histórico entre portistas e vila condenses na casa dos "dragões" o registo é claramente favorável aos azuis e brancos. Em 19 partidas o FC Porto conta com quinze vitórias, três empates e apenas uma derrota. A última vez que os homens de Vila do Conde pontuaram no Dragão foi na época 2004/2005. Na altura Luís Fabiano e Gaúcho foram os autores dos golos, com o jogo a terminar 1-1.

16:40 Nuno Espírito Santo não teve meias medidas e convocou todos os disponíveis para o Dragão. Apenas Nuno Lopes e Ronny são baixas por lesão.

16:30 Luís Castro não vai poder contar com dois dos esteios dos azuis e brancos: Fernando e Quaresma. Para colmatar tais ausências, o treinador português chamou Ricardo e Kelvin.

Convocados FC Porto: Fabiano, Kadú; Danilo, Maicon, Mangala, Reyes, Alex Sandro; Defour, Herrera, Josué, Quintero, Carlos Eduardo; Ricardo, Licá, Varela, Kelvin, Ghilas e Jackson Martínez.

16:20 Já o Rio Ave desloca-se ao Dragão em absoluto êxtase. A equipa orientada por Nuno Espírito Santo ultrapassou o Sporting de Braga e fez história, garantindo o regresso ao Jamor 30 anos depois.

16:10 Sentimentos opostos são aqueles que se vão verificar esta noite no Estádio do Dragão. Por um lado os homens da Invicta chegam a este jogo depois de, a meio da semana, terem visto a vantagem que levavam sobre o Benfica nas meias-finais da Taça de Portugal ser insuficiente. Os encarnados viraram a eliminatória e carimbaram a presença no Jamor, escrevendo mais uma noite negra na época dos "dragões".

16:00 Com o primeiro e o segundo lugar matematicamente entregues, a equipa azul e branca parte para este jogo com a única missão de segurar o terceiro lugar e assim qualificar-se para os Play-off de acesso à Liga dos Campeões. Para o Rio Ave será apenas um jogo para cumprir calendário, fruto de mais uma época tranquila no campeonato e absoluta glória nas taças nacionais.

15:50 Sejam muito bem-vindos à transmissão do encontro entre Futebol Clube do Porto e Rio Ave. O jogo, que terá o Estádio do Dragão como "palco", tem hora marcada para as 20:00h e pode acompanhar todas as incidências aqui, na sua VAVEL.