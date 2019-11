Salvio operado depois da lesão diante do Olhanense

O argentino lesionou-se no braço com gravidade quando um pouco antes do final da segunda parte frente ao Olhanense ao disputar um lance com Diakhité, o avançado acabou caído no chão. Ainda tentou voltar a jogo mas teve mesmo de ser assistido. Acabaria por não entrar para a segunda parte do jogo, sendo substituído por Markovic.

Quando o jogo terminou, e antes de levantarem o troféu, os jogadores foram chamados um a um ao palco, Toto Salvio entrou em lágrimas já com o braço engessado depois de ter saído do hospital. O jogador foi consolado pelos colegas de equipa de modo a animar Salvio, que ficaria nos festejos mas não acompanharia a equipa na celebração do Marquê de Pombal.



PATRÍCIA MELO MOREIRA/AFP

Salvio relembraria o Pantera Negra nas redes sociais, «Dedico este título à minha família, mas também a Eusébio. Não podemos esquecer-nos dele. Morreu, mas, na verdade, nunca partiu. Esteve sempre connosco aqui e deu-nos muita força. Dedico a ele, a todos estes adeptos, que nos apoiaram sempre, tanto em casa como fora, à minha família, equipa técnica, médicos e restantes jogadores. Todos merecem este título. O Benfica está de parabéns. Estou muito feliz.’’ A mulher do jogador também lhe enviou uma mensagem de ânimo: ‘’Bom dia. Somos campeões. E tu amor da minha vida sairás como um campeão».

A época de Eduardo Salvio ficou marcada pela lesão no joelho no jogo contra o Sporting a 31 de Agosto, deixando o jogador sem entrar nos relvados por 5 meses e meio. Após o seu regresso à equipa, Salvio ambientou-se aos poucos e estava agora na melhor forma da época, tendo sido essencial no jogo que colocou o Benfica nas meias-finais da Liga Europa.