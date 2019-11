Um ano depois, o Moreirense volta aos grandes palcos

Um ano depois da descida, a subida. Um percurso de altos e baixos nos últimos três anos tem sido característica do Moreirense. Em 2012 conseguiu a subida à Liga Zon-Sagres, mas na passada temporada os resultados verificaram-se insuficientes para a manutenção. Em 2013/14, o cenário inverte-se, mais uma vez, de forma favorável à equipa liderada por António Conceição que tem agora largos meses para preparar um projeto que afaste os horizontes de descida do passado.

António Conceição, a “raposa velha” que arquitectou a subida

António Conceição, velho conhecido do Futebol Português, leva já praticamente 25 anos enquanto treinador. Teve umas quantas “aventuras” na Roménia, com pouco sucesso e que o trouxeram sempre de volta ao seu país.

Na presente época e após ter saído dos comandos da equipa B do Sporting de Braga, o técnico de 52 anos abraçou o projeto de trazer o Moreirense de novo para o escalão principal do Futebol em Portugal. Não vacilou e mesmo depois de, no final da época, jogadores importantes (como Ghilas) terem saído, conseguiu “montar” uma equipa forte e rotinada que a três jornadas do fim já festeja a subida.

Em termos comparativos, a evolução pontual das duas últimas épocas em que os pupilos de Moreira de Cónegos subiram é clara: Em 2011/2012, a equipa alcançou o segundo lugar, atrás do Estoril, com um total de 52 pontos e um saldo de 47 golos marcados e 32 sofridos. Esta época, apesar da maior competitividade e ainda com jogos por realizar, a diferença é já de 20 pontos: 72 pontos assinala a tabela classificativa do primeiro classificado, que é também a equipa com maior saldo de golos marcados, contando com avassaladores 62 golos. A defesa tem também estado sólida, sendo a segunda menos batida da Liga Cabovisão, com 24 golos sofridos.

Com a manutenção no horizonte, assinala-se assim, o regresso de mais um histórico ao nosso escalão principal, que terá concerteza que se reforçar para alcançar a competitividade necessária a uma equipa de Primeira Liga.

