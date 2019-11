Não há duas sem três?

Não haverá memória de uma época tão repleta de Clássicos disputados entre FC Porto e Benfica quanto esta, com a particularidade de ter estado perto de proporcionar mais dois, algo que poderia ter sucedido caso os dragões se tivessem qualificado para as meias-finais da Liga Europa. Assim sendo, contas feitas, este será o quarto de sete possíveis sabendo que apenas cinco na realidade se realizarão.



Para já, os resultados apresentam uma vitória para os azuis-e-brancos a jogar como visitados em oposição às duas conseguidas pelos agora campeões nacionais, ambas alcançadas no Estádio da Luz. Posto isto, os encarnados têm à sua disposição a oportunidade de conseguir um curioso feito inédito que passaria por bater por três ocasiões na mesma temporada o grande rival e em três competições diferentes após o ter feito pela Liga ZON Sagres e a Taça de Portugal.

Estado de graça das águias rumo à terceira vitória sobre o rival

Desta feita águias e dragões confrontam-se pela Taça da Liga, com os primeiros a deterem alguma vantagem pelo facto de neste ano desportivo a convicção de que «se há coisa que os últimos campeonatos têm provado é que as vantagens do Benfica podem ser recuperadas pelo FC Porto, que tem ido bem a tempo,» adiantada há alguns meses pelo jornalista Nuno Sousa, parece ter-se perdido.



«No FC Porto as coisas costumavam encaixar-se depressa, mais do que em Benfica e Sporting,» assinalou também o comentador Costa Martins, uma realidade que poderá vir a ser aproveitada em seu benefício pelas águias, que se encontram em estado de graça ao contrário dos dragões, que encararão por seu turno este desafio como uma final antecipada visto apenas possuírem esta oportunidade para juntar um título à Supertaça conquistada no início da época.



Resumindo e concluindo, se para os dragões este encontro se apresenta como uma minimização de perdas, para o Benfica esta não será menos do que uma oportunidade histórica – resta saber que abordagem ambas as equipas estarão em condições de oferecer.