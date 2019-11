Porto x Benfica, Taça da Liga

O Benfica acaba por sair vencedor do Dragão através da lotaria das grandes penalidades, um resultado que castiga a ineficácia ofensiva do FC Porto, premiando a organização defensiva dos encarnados.

Depois de uma primeira parte onde o FC Porto foi perdulário, falhando um punhado de ocasiões flagrantes de golo, o segundo tempo foi totalmente diferente. Os encarnados acertaram marcações e fecharam-se muito bem no seu meio-campo, perante um FC Porto que, mesmo com a entrada de Quintero e Ghilas, já não conseguia criar o mesmo perigo junto da baliza de Oblak.

Paradoxalmente o Benfica ficou melhor organizado a jogar com dez, e não permitiu qualquer ocasião flagrante de golo a um FC Porto que deixou a inspiração no balneário; no resto da segunda parte a toada manteve-se: os dragões alugavam o seu meio-campo, mas não eram capazes de penetrar a compacta muralha defensiva do Benfica; os encarnados queriam os penalties e assim foi. Na lotaria das grandes penalidades as águias foram mais felizes, vencendo por 4-3. e marcando presença na final da Taça da Liga pela quinta vez.

O resultado e história da partida acabam por ser paradigmáticas da temporada de ambos os clubes: um Porto desinspirado e sem chama, perante um Benfica sólido, concentrado e com qualidade suficiente para ser feliz.

Fernando falha! O BENFICA ESTÁ NA FINAL DA TAÇA DA LIGA!!

Ivan Cavaleiro faz o 4-3

Varela empata! 3-3

Enzo não perdoa! 3-2

Oblak responde e defende o penalty de Maicon

Fabiano defende o penalty de André Gomes!

Com categoria, Ghilas marca! 2-2

Jardel marca, com a bola ainda a bater na trave! 2-1 para os encarnados!

Jackson atira para as nuvens!!

Garay atira à barra!!

Quintero não falha!! 1-1

Marca Siqueira! 1-0 para o Benfica!

Vão começar os penalties, feitos na baliza onde está a claque do Porto. Começa o Benfica, é Siqueira

Termina a partida! Vamos a penalties!

Três minutos de compensação

Menos de cinco minutos para o final, e o cenário de grandes penalidades está cada vez mais real

82´Substituição no Porto. Entra Ricardo para o lugar de Danilo

82´Cartão Amarelo a Danilo por simular falta dentro da área benfiquista

81´Cartão Amarelo para André Almeida por falta sobre Alex Sandro

80´Bola recuperada por Herrera na grande área; bom remate do mexicano com a bola a passar centímetros por cima da baliza do Benfica

78´Substituição no Benfica. Enzo Pérez para o lugar de Rúben Amorim

71´Substituição no Porto. Ghilas entra para o lugar de Quaresma

Início da segunda parte idêntico à primeira. FC Porto com iniciativa total na partida, encostando o Benfica à sua grande área. Jesus já tirou Cardozo para por Markovic, procurando ter mais bola, contudo são os dragões que continuam a dominar

64´Cruzamento de Quaresma da direita, cabeceamento de Jackson por cima

63´Substituição no Benfica. Entra Markovic, sai Cardozo

58´Jogada de insistência de Quaresma, a servir Varela. O extremo, no lado direito da grande área, a rematar forte mas à figura de Oblak

56´Substituição no FC Porto. Quintero entra para o lugar de Defour

Recomeça a partida no Dragão!

Primeira parte de domínio do FC Porto. Após 5 minutos onde o Benfica até pareceu mais relaxado e com controle da partida, os dragões tomaram conta da partida, com Herrera como figura de proa; o mexicano foi o principal dinamizador do ataque azul-e-branco, explorando a falta de ritmo e entrosamento da defesa encarnada. Steven Vitória juntou todo um rol de erros que podiam ter levado ao golo portista; Jackson Martínez já esteve duas vezes na cara de Oblak e já falhou um golo certo, quase em cima da linha de golo.

A juntar a isto, a expulsão de Steven Vitória ,e a correspondente entrada de Garay para o lugar de Lima, veio encolher ainda mais um Benfica já por si totalmente inofensivo em termos atacantes; Jorge Jesus mantém Cardozo em campo, procurando explorar a capacidade física e de controlo de bola do paraguaio, tendo em vista um jogo ofensivo mais apoiado.



Já o FC Porto, com mais um homem em campo, e com maior pendor ofensivo, procurará carregar mais sobre a área de Oblak, em busca de um golo que ainda não surgiu por puro demérito portista.

Intervalo no Dragão!

39´Jackson, na cara de Obak, a tentar contornar o guardião do Benfica. A bola acaba por sair pela linha de fundo

36´Substituição no Benfica. Sai Lima, entra Garay

31´CARTÃO VERMELHO PARA STEVEN VITÓRIA POR FALTA SOBRE JACKSON!! Benfica com dez!!

27´Outra vez o Porto. Herrera pela esquerda, a servir Defour já dentro da área. O belga rodou e rematou ao lado

26´Mais uma grande oportunidade para o Porto! Passe de Varela, diagonal de Jackson com o colombiano a atirar contra Oblak

21´COMO É QUE O PORTO NÃO MARCOU?! Steven Vitória a fazer um disparate e Herrera a cruzar para Jackson que, a cerca de um metro da linha de golo, não foi capaz de marcar!

15´Perigo para a baliza de Oblak! Herrera desmarca Varela, o extremo, em posição privilegiada, atira fraco e ao lado

Primeiro quarto-de-hora muito morno; o Porto tem a iniciativa da partida, mas ainda sem criar perigo. Já o Benfica joga tranquilo, mas concentrado, não permitindo grandes veleidades ao ataque portista

9´Perigo perto da baliza benfiquista! Herrera a ganhar a Steven Vitória, a cruzar, mas Jackson a não cabecear em condições

4´Primeiro remate do jogo. Lima a atirar forte, mas ao lado

Começa a partida, saiu o Benfica!

Cumpre-se um minuto de silêncio em memória de Hernâni Gonçalves

18:10. Equipas já estão no relvado!

18:00. Equipas já aquecem no relvado do Dragão

BENFICA: Oblak; André Almeida, Jardel, Steven Vitória e Siqueira; Rúben Amorim, André Gomes, Ivan Cavaleiro e Sulejmani; Lima e Cardozo

17:56. FC PORTO: Fabiano, Danilo, Maicon, Mangala e Alex Sandro; Fernando, Defour e Herrera; Ricardo Quaresma, Varela e Jackson

17:55. Já temos onzes!

17:50. Em relação ao FC Porto o destaque vai para os regressos de Fernando e Ricardo Quaresma; ambos os jogadores cumpriram um jogo de castigo frente ao Rio Ave e já estão às ordens de Luís Castro. Em relação ao último embate dos dragões para o campeonato, realçe para a saída de Licá e a entrada de Silvestre Varela (foto: abola.pt); o extremo português treinou de forma condicionada durante a semana e é uma das dúvidas no onze azul-e-branco.

Guarda-redes: Fabiano e Kadú;

Defesas: Danilo, Maicon, Reyes, Mangala e Alex Sandro;

Médios: Herrera, Carlos Eduardo, Ricardo, Fernando, Josué, Kelvin e Defour;

Avançados: Quaresma, Jackson Martínez, Quintero, Ghilas e Varela.

17:45. No Benfica existem algumas novidades na lista de convocados. Se as ausências de Fejsa, Salvio e Gaitán eram expectáveis, isto devido aos problemas físicos destes, o mesmo não se pode dizer de Luisão (foto: abola.pt). O capitão dos encarnados ficou em Lisboa, acompanhado do guarda-redes Artur. Para a cidade do Porto viajaram Paulo Lopes, Steven Vitória e Funes Mori.

Guarda-redes: Jan Oblak e Paulo Lopes;

Defesas: Siqueira, Garay, Maxi Pereira, Jardel, André Almeida e Steven Vitória.

Médios: Ivan Cavaleiro, Enzo Perez, Djuricic, André Gomes, Sulejmani e Ruben Amorim.

Avançados: Markovic, Rodrigo, Cardozo, Funes Mori e Lima.

17:30. Duas temporadas depois e novo embate, desta vez nas meias-finais, e mais uma vez, foi o Benfica a levar a melhor. Em pleno Estádio da Luz, os encarnados carimbaram nova presença na final da Taça da Liga com um triunfo por 3-2, diante dos rivais nortenhos. De referir que, de ambos os onzes iniciais dessa partida, apenas Luisão, Maxi Pereira, Jardel, Magala, Alex Sandro e Defour ainda permanecem em Portugal.

17:20. No que diz respeito à Taça da Liga, FC Porto e Benfica nunca se encontraram no Estádio do Dragão. Nesta prova este confronto de gigantes deu-se em duas ocasiões. O primeiro teve lugar na temporada de 2009/2010; no Estádio do Algarve, dragões e águias jogaram a final da Taça da Liga com a vitória a pender para os encarnados por esclarecedores 3-0.

17:15. Contudo, quando toca a falar da Taça da Liga, o Benfica leva clara vantagem. Os encarnados são o clube com mais triunfos na prova, já tendo arrecadado 4 dos 6 troféus já disputados. A última vitória deu-se na temporada 2011/2012, onde as águias venceram na final o Gil Vicente por 2-1. O melhor que os dragões conseguiram fazer nesta prova foi marcar presença na final da época transata; aí os dragões perderam com o Sporting de Braga por 1-0.

17:00. Apesar da supremacia encarnada esta época, a verdade é que Jorge Jesus apenas por uma vez conseguiu vencer no Dragão enquanto treinador do Benfica. A vitória data da temporada 2010/2011, onde os encarnados venceram o Porto de Villas-Boas por 2-0, em partida a contar para a primeira mão das meias finais da Taça de Portugal. De resto, e nas restantes 5 deslocações, Jesus conta com 1 empate e 4 derrotas, a última das quais já esta temporada. (foto: sicnoticias.sapo.pt)

16:45. Águias e dragões já se encontraram por 107 vezes na cidade do Porto, isto se somarmos todas as competições. Desses 107 embates resultaram 65 vitórias dos portistas, 26 empates e apenas 16 triunfos encarnados.

16:30. Portistas e benfiquistas chegam a esta fase da Taça da Liga após triunfarem nos respectivos grupos. Os encarnados venceram sem dificuldades o grupo D, só com vitórias, enquanto que o FC Porto apenas recentemente viu confirmada a sua presença nesta fase, isto após a polémica envolvendo o Sporting no grupo B.

16:30. O vencedor da partida de hoje marcará presença na final da Taça da Liga, uma final onde já está o Rio Ave, isto após os vila-condenses terem vencido o Sporting de Braga por 2-1. A final jogar-se-á a 7 de Maio no Estádio Municipal de Leiria.

16:15. FC Porto e Benfica encontram-se pela quarta vez esta temporada, com o saldo a ser favorável aos encarnados. Os comandados de Jorge Jesus venceram para o campeonato por 2-0, levando também de vencida os dragões no último embate, a contar para as meias-finais da Taça de Portugal; uma vitória por 3-1 em pleno Estádio da Luz colocou as águias no Jamor

16:00. Sejam bem-vindos a mais um clássico do futebol português entre FC Porto e Benfica, partida a contar para as meias-finais da Taça da Liga. Acompanhe, grátis e , todos os lances, golos e emoções deste jogo só aqui no Vavel.com. (foto:dn.pt)