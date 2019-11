«Águias» de Jesus tratam por tu esta Liga Europa

Desde que entrou no Benfica que Jorge Jesus mostrou bons resultados na Liga Europa. Logo no seu primeiro ano como treinador das águias, Jorge Jesus conseguiu não só que o Benfica fosse campeão nacional, mas também que chegasse a uma fase avançada da prova europeia – entrando directamente no grupo I no ano de 2009/2010, o Benfica de Jesus venceu com distinção todos os seus adversários, onde se encontraram com equipas como o Everton, Hertha BSC e Marselha.

Foi só nos quartos de final, frente ao Liverpool, que os encarnados se viram fora da competição: após uma vitória por duas bolas a uma na Luz, o golo de Cardozo na visita a Inglaterra não foi o suficiente para assegurar a passagem do Benfica, já que, em casa, o Liverpool invadia as redes de Júlio César por 4 vezes, com Fernando Torres inclusive a bisar. No ano seguinte, contudo, a história alterava-se ligeiramente.

Braga travou Benfica na meia-final

Num ano em que três equipas portuguesas chegavam às meias finais, Benfica e Jorge Jesus faziam mais uma vez parte dos que chegavam longe na competição, desta vez demasiado perto da final. Passando automaticamente para os dezasseis-avos-de-final, os encarnados não tiveram dificuldades em passar à fase seguinte, vencendo o VfB Stuttgart nas duas mãos; nos oitavos de final, contudo, foi a vitória na Luz que assegurou a passagem aos quartos de final, já que o empate a 1 em França frente ao PSG em pouco ajudou na alteração do resultado.

De facto, não fosse o golo de Gaitán aos 27 minutos, talvez as águias não tivessem voado mais longe na prova. Isso, contudo, não se verificou, e foi após defrontar o PSV numa eliminatória que acabou 6-3 a favor das águias que a passagem às meias finais ficava assegurada. Aí, a equipa forte e consolidada de Jorge Jesus defrontou o clube português Sporting de Braga, que viria a marcar presença na final. Para este desfecho foi crucial o golo que Vandinho marcou: não tivesse o Sporting de Braga marcado fora, talvez a equipa de Jesus tivesse passado, visto que a eliminatória acabou com empate a 2. Os encarnados, contudo, só tinham marcado em casa, pelo que a vantagem estava do lado dos Bracarenses.

No ano seguinte, 2011/2012, o Benfica não fazia história na Liga Europa; pelo contrário, Jorge Jesus levava os encarnados até à Champions, onde as águias permaneceram na competição até aos quartos de final, onde foram derrotados sem hipótese frente ao Chelsea. Os blues venceram as duas mãos e foram, inclusive, os vencedores da prova nesse mesmo ano.

Rumo à final na época do «quase» tudo

A história destes dois clubes, no entanto, cruzava-se de novo no ano seguinte, ano em que Jorge Jesus conduziu o Benfica ao seu maior histórico europeu enquanto treinador dos encarnados. Neste ano, correspondente à época de 2012/2013, o Benfica exibiu um percurso fantástico na competição europeia, que esteve tão perto de vencer. Na primeira fase, Benfica vencia por 3-1 facilmente ao Bayern Leverkusen, vencendo ambas as mãos e passando sem constrangimentos aos oitavos-de-final, onde se viu frente a frente com os franceses Bordeaux. Desta vez, a tarefa foi mais complicada mas as duas mãos foram vencidas com sucesso – na primeira mão um auto-golo oferecia a vitória ao Benfica, que a consolidou na segunda mão com um golo de Jardel e outro de Óscar Cardozo.

Nos quartos de final, o clube inglês Newcastle também não criou grandes problemas ao glorioso de Jesus, que vencia em casa 3-1 e que não se viu em nada prejudicado com o empate em terras de Sua Majestade. Nas meias finais, contudo, o Fenerbahce não se mostrava um adversário facilitado – na primeira mão, o Benfica saía derrotado por 1-0, apenas ganhando livre passe para a grande final na Luz, onde conseguiu vencer por 3-1, vencendo a eliminatória. Mais uma vez, dois golos de Cardozo salvavam a equipa de JJ, juntamente com um de Gaitán, que se mostrava forte e pronta a dar uma luta mais justa a um Chelsea finalista.

Foi no dia 15 de maio de 2013, num jogo realizado em Amesterdão, que Jorge Jesus mostrou porque a sua equipa merecia a taça. Numa excelente partida, em que os encarnados se destacaram e efectuaram um excelente jogo, Cardozo marcava de penálti aos 68 minutos e empatava com o Chelsea, que há pouco vencia, trazendo a chama da esperança a toda a nação benfiquista. De facto, já se tinha o prolongamento em vista quando, ao minuto 90, Ivanovic retirava a esperança ao suceder na invasão da baliza de Artur. A desilusão assolou todos os adeptos e jogadores, que se sentiam injustiçados, e assim acabou a grande final de Jorge Jesus na Liga Europa, com um Benfica que não venceu mas mostrou porque o merecia.

Esperanças renovadas

Actualmente, Jorge Jesus não reduz as esperanças dos adeptos: juntamente com os seus jogadores voltou a efectuar um excelente percurso em que, após ser eliminado da Champions, entrou directamente na Liga Europa, onde venceu equipas como o AZ Alkmaar e o Tottenham. Com a segunda mão das meias-finais prestes a ser disputada frente à Juventus, na próxima quinta-feira, o Benfica de Jesus avança com a vantagem de 1 golo, visto que o resultado em casa foi a vitória de 2-1, e promete fazer os possíveis para repetir o feito do ano passado de chegar à final. Será certamente complicado, mas o treinador das águias promete conduzir este Benfica a grandes feitos. Poderá a conquista de um troféu Europeu integrar-se nos planos de mais uma luta a ser vencida?