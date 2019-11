Nacional x Sporting, Liga Zon Sagres,

Da nossa parte é tudo! Resta-nos agradecer a sua presença e aguardar por um reencontro no próximo jogo!

O Sporting não conseguiu hoje somar o 11º jogo a vencer fora de casa, sucumbindo em casa do Nacional! A equipa madeirense entrou muito bem no jogo e a primeira parte foi muito bem disputada. O primeiro tento da partida para o Sporting surgiu sem que os leões, que hoje acusaram a falta de Adrien Silva, de facto o merecessem. Na segunda parte o Sporting entrou melhor e conseguiu impôr o seu ritmo de jogo. Soube gerir bem os momentos do jogo, mas acabou, contudo, a sofrer um golo que podia ter surgido segundos antes pelo calcanhar de Rondón, num lance de brilhantismo. As substituições efetuadas por Leonardo Jardim não surtiram grande efeito e a equipa não conseguiu criar grandes desiquilíbrios. Ficou na retina um bom jogo de futebol, muito bem disputado pelas duas equipas, tal como os treinadores já haviam prometido na antevisão. Resta agora uma jornada, sendo que nem Nacional, nem Sporting deixam de ter os respeitivos lugares assegurados.

FINAL DO JOGO NA MADEIRA! O MARCADOR ASSINALA 1 PARA CADA LADO!

91' CABECEAMENTO DE DIER! Gottardi defende facilmente

90' Vão-se jogar mais 3 minutos...

90' CARTÃO AMARELO PARA REGINALDO POR FALTA SOBRE ANDRÉ MARTINS! Livre perigoso para André Martins

88' Remate de Candeias! Patrício encaixa

87' O Nacional está em fase de construção atacante. Vão trocando muito bem a bola.

Os últimos cinco minutos de jogo afiguram-se interessantes...o Sporting parece querer partir em busca da vitória

83' CARTÃO AMARELO PARA JEFFERSON! O jogador do Sporting fez uma falta dura a meio-campo sobre Candeias

81' Reclamou-se penalty por falta sobre Capel. Rui Costa nada assinalou e deu amarelo a Diego Capel por protestos.

Ainda não foi hoje a estreia de Shikabala pela equipa principal do Sporting.

79' SUBSTITUÍÇÃO NA EQUIPA DO SPORTING! SAI GERSON MAGRÃO E ENTRA HELDON!

75' GOOOOOOOOOOOOOOOOOLO!! DO NACIONAL!! NUMA PRIMEIRA TENTATIVA A BOLA BATE NO POSTE DA BALIZA DE RUI PATRÍCIO! À SEGUNDA, DIEGO BARCELLOS DÁ O MELHOR DESTINO A UM CRUZAMENTO/REMATE DE REGINALDO

74' SUBSTITUÍÇÃO NO SPORTING! SAI SLIMANI, ENTRA MONTERO!

73' Livre perigoso para o Sporting!Jefferson bate, sem incomodar Gottardi

O Sporting prepara nova substituíção...prepara-se para entrar Freddy Montero!

70' Remate de Rondón a cruzamento de Marçal! Patrício agarra

66' SUBSTITUÍÇÃO NO SPORTING! SAI CARRILLO E ENTRA MANÉ!

61' O perigo andou a rondar a baliza do Sporting! Muita insistência dos pupilos de Manuel Machado!

A turma leonina dá sinais de ir crescendo no jogo. Claramente melhor nesta segunda parte, o Sporting começa aos poucos, a impôr o seu jogo.

57' QUE PERDIDA DE SLIMANI!! Cruzamento de Capel, e o argelino atira por cima da trave. Não passou longe!

56' SUBSTITUÍÇÃO NO NACIONAL! SAI DJANINY E ENTRA DIEGO BARCELLOS

Falso alarme por parte da equipa do Sporting...parece que a primeira substituíção vai ser do Nacional

53' Livre batido por Candeias! Patrício segura sem problemas

Tal como aconteceu no primeiro tempo, ambas as equipas entraram dinâmicas. O jogo está animado e os ataques vão surgindo de parte a parte. Parece que Wallyson se vai preparando para entrar em jogo...

50' Invertem-se agora os papéis e o Nacional começa também a assumir despesas ofensivas.

48'Pormenor delicioso de Carrillo que abre para Cédric cruzar. Corte da defensiva do Nacional. O Sporting começa a pressionar ofensivamente o Nacional!

47' O Nacional começa a segunda parte a rondar a baliza do Sporting...

46' SUBSTITUÍÇÃO NO NACIONAL! Nuno Cmpos saiu ao intervalo para dar lugar a Reginaldo

45' RECOMEÇA A PARTIDA! SAI O NACIONAL!

As equipas vão regressando ao relvado...Fique connosco para a segunda parte deste Nacional x Sporting!

Quem acompanha este jogo entre Nacional da Madeira e Sporting, certamente não se pode queixar do primeiro tempo da partida. As duas equipas entraram muito bem, lutadoras, agressivas e dinâmicas, a tentar conquistar o meio-campo. O Nacional foi a primeira equipa a criar perigo, sempre com grande protagonismo nas alas. O Sporting, também pelas alas, principalmente por Diego Capel, sempre bem aberto na esquerda do ataque leonino, foi tentando alvejar a baliza de Gottardi. Com o avançar do relógio, o Nacional foi impondo o seu jogo e dominando o meio-campo. Os leões sentiram dificuldades para saír e apenas o golo, no final da primeira metade pareceu acordar um pouco os pupilos de Leonardo Jardim, que conseguiram soltar-se de novo no ataque, à imagem dos primeiros minutos de jogo.

INTERVALO NO ESTÁDIO DA MADEIRA! O MARCADOR ASSINALA 0-1 PARA O SPORTING!

45' Corte "in extremis" de Dier para canto!

O Sporting parece ter crescido com o golo...

43' Remate perigoso de Gerson Magrão!

42' Reclamou-se penalty a favor do Nacional! Rui Costa nada assinalou

41' André Martins faz um passe a rasgar para Slimani, que cruza para Gerson Magrão! Campos, agora num bom momento, pôs fim ao lance com um grande corte!

38' GOOOOOOOOOOOLO!!! DO SPORTING!! JOGADA CONSTRUÍDA NOS FLANCOS, CÉDRIC CRUZOU E CAMPOS, INFELIZ NO CORTE FEZ AUTO-GOLO!! ESTÁ INAUGURADO O MARCADOR

36' PERIGO PARA O NACIONAL!!Enorme lance de João Aurélio que cruza para Djaniny rematar! Patrício defende e evita o primeiro dos alvi-negros

35' Slimani está caído no relvado e é agora assistido pelo médico Frederico Varandas

32' Livre batido por Dier! A bola passa por cima da trave. Sem perigo

31' Livre à entrada da grande área por falta de Mexer sobre Carrillo! Pode ser perigoso!

30' A equipa do Nacional vai assumindo claramente o controlo do jogo.

27' Djaniny, mais uma vez servido por Candeias cabeceou ao lado...

24' O Sporting está a ter dificuldades a saír em ataque organizado

Primeiros vinte minutos de jogo extremamente interessantes. O Nacional está a saber impôr o factor casa e tem chegado mais vezes à área leonina. O Sporting neste aspeto tem sentido mais dificuldades, mas tem dado o habitual protagonismo às alas, hoje comandadas por Capel e Carrillo

18' Boa jogada de contra-ataque do Nacional. Djaniny trocou as voltas à defesa leonina e o remate não passou muito longe!

15' Grande perdida do Sporting!! Cruzamento teleguiado de Capel para Slimani que não finalizou bem. André Martins na recarga também falhou

13' Foi a vez de Cédric testar a meia distância...não chegou para incomodar Gottardi

12' O jogo está animado! Ambas as equipas estão rápidas no contra-golpe

10' Remate de longe de João Aurélio. Sem perigo para Patrício

7' Primeiro amarelo do jogo para Campos (Nacional) por falta sobre Diego Capel

6' O Sporting tentou responder de imediato por Slimani mas o remate saiu fraco e foi tirado fora-de-jogo ao argelino

6' Primeiro momento de perigo!! Candeias cruza para Djaniny que não acerta com a baliza!

5' As duas equipas vão tentando encaixar-se uma na outra. A disputa pelo meio-campo é intensa

1' Primeira tentativa de ataque do Nacional. Rondón foi apanhado em fora-de-jogo

0' JÁ ROLA A BOLA NO ESTÁDIO DA MADEIRA! SAI O SPORTING!

17:58 SPORTING: Rui Patrício; Cédric, Eric Dier, Maurício e Jefferson; William Carvalho, Gerson Magrão e André Martins; Carrillo, Slimani e Diego Capel.

17:56 NACIONAL: Gottardi; Campos, Miguel Rodrigues, Mexer e Marçal; Aly Ghazal, Saleh Gomaa e João Aurélio; Rondon, Djaniny e Candeias

17:54 Já temos os onzes iniciais da partida!!

16:45 Já o Sporting, também irá apresentar possivelmente um onze quase de "gala", tendo apenas que colmatar as ausências dos habituais titulares Rojo e Adrien. Mais uma vez, como a imagem abaixo nos apresenta, é possível que o Sporting alinhe com: Rui Patrício na baliza; quarteto defensivo composto por Jefferson, Dier, Maurício e Cédric; no trio do Meio-Campo, teremos William Carvalho, jogador sensação dos leões nesta temporada, a comandar a posição "seis", André Martins a "oito" e Carlos Mané, um pouco mais à frente a desempenhar as funções de "oito" e de "falso dez"; no tridente de ataque, espera-se no lado esquerdo Diego Capel, no meio Slimani, e na ala direita, Carrillo.

16:30 Manuel Machado, do lado do Nacional prometeu que não ia poupar os habituais titulares, sendo assim, o onze mais provável afigura-se ser este que se vê na imagem abaixo: Gottardi na baliza; Marçal, Mexer, Miguel Rodrigues e Zainadine a completar a linha defensiva; Ali Ghazal, que ultimamente tem sido associado ao Sporting, a jogar na posição mais recuada do Meio-Campo, enquanto que Gomaa e João Aurélio, regressam para completar este trio; Já no tridente de ataque, temos sem grandes surpresas, Candeias na ala esquerda, Rondón no meio e Djaniny na ala direita.

16:15 Na convocatória do Sporting Clube de Portugal, Shikabala e Wallyson, jovem promessa da equipa B, são as duas grandes novidades na convocatória, face às ausências de Adrien e Rojo por castigo. Eis então a lista de convocados: Rui Patrício e Marcelo, Piris, Maurício, Jefferson, Eric, Cédric; William, Gerson Magrão, André Martins, Diego Capel, Carrillo, Heldon, Carlos Mané e Wilson Eduardo, Shikabala e Wallyson; Slimani e Montero.

16:00 A convocatória do Nacional da Madeira conta com três regressos: Gomaa e João Aurélio após terem cumprido castigo, Rui Silva que recuperou de lesão. Eis então a lista de convocados: Gottardi e Rui Silva; João Aurélio, Zainadine, Mexer, Marçal, Campos, Sequeira e Miguel Rodrigues; Diego Barcellos, Claudemir, Gomaa e Aly Ghazal; Mário Rondon, Candeias, Lucas João, Camacho, Reginaldo e Djaniny

15:30 Do lado do Sporting, o discurso de Leonardo Jardim foi semelhante ao de Manuel Machado, como expectável. «A estrutura da equipa não se vai alterar muito. Temos as limitações do Adrien e do Marcos, que não vão jogar, e a equipa B tem um derby este fim de semana. A maior parte dos jogadores que tem sido utilizada vai jogar, até para não não baixar o foco. Não estamos de férias, temos de respeitar até ao fim a camisola que envergamos» O técnico madeirense fez ainda um balanço de uma época muito positiva do Sporting. Salientou a «identidade vencedora» da equipa, frisando que finalmente o Sporting ganhou o respeito dos adversários. Com o claro objetivo de vencer, o técnico não deixou no entanto, de tecer elogios à equipa adversária, numa rápida análise ao seu estilo de jogo.

15:20 Na antevisão da partida, Manuel Machado foi claro ao afirmar que, apesar de ambas as equipas já terem os seus lugares consolidados, este jogo não seria apenas para cumprir calendário. «É uma partida para ganhar, não existem jogos para cumprir calendário. As duas equipas já conseguiram os seus objetivos, no entanto, tal como disse o treinador do Sporting, o Nacional também quer somar os seis pontos nas duas últimas jornada» Para além da ambição em ganhar a partida, o técnico do Nacional deixou ainda a promessa de um "grande espetáculo" de Futebol.

(Foto: Público)

15:10 No último confronto entre as duas equipas, o Nacional foi a Alvalade jogar contra um Sporting que então, tentava manter a liderança no campeonato. A partida acabou empatada e o marcador assinalou um 0-0 que em nada beneficiou os leões. Foi ainda assinalado fora-de-jogo a um tento de Slimani, terminando a partida com o árbtiro Manuel Mota como centro de todas as críticas das bancadas de Alvalade.

15:00 O Sporting por sua vez, comandado pelo madeirense Leonardo Jardim, chega a esta penúltima jornada do campeonato com o segundo lugar e o acesso à Liga dos Campeões garantidos. Se na passada temporada se assistiu à pior época desportiva dos leões, este ano foi provavelmente a melhor dos últimos anos.

14:45 Os madeirenses comandados por Manuel Machado chegam a esta penúltima jornada da liga com a sensação de dever cumprido. Depois do oitavo lugar conquistado na época passada, os alvi-negros alcançaram esta época os cinco primeiros lugares da tabela classificativa e consequentemente, um acesso à Liga Europa.

(Foto: Zerozero)

14:30 Sejam bem vindos à partida entre Nacional e Sporting! O apito inicial de Rui Costa está marcado para as 18h30 e nós vamos ficar por aqui a transmitir-lhe o jogo, lance a lance. Acompanhe com o VAVEL Portugal todas as emoções desta grande partida!