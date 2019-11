Olhanense x Porto, Liga Zon Sagres

Quanto a nós resta-nos agradecer a sua preferência e continue a seguir o nosso trabalho. Votos de uma excelente semana..

É o fim de festas no Estádio José Arcanjo e pode ter sido uma vitória decisiva rumo à manutenção da equipa de Olhão. Vitória merecida da equipa que mais procurou(até porque precisava), que mais lutou e que mais fez para se valer sobre a superioridade teórica dos portistas. Belenenses e Paços de Ferreira empataram à mesma hora o que vale mais perspetiva e emoção para a última jornada da Liga. Para a história mais uma péssima exibição dos azuis e brancos que albergou assim a sétima derrota no campeonato.

É o fim da partida!!

90+3' Porto bombeia bolas para a área mas Belec está muito seguro em aguentar o resultado.

90' Vão jogar-se mais quatro minutos no José Arcanjo.

86' Cartão amarelo para Belec por demora na reposição da bola.

85' Substituição no Olhanense: Sai Jander e entra Luís Filipe.

Grande, grande golo de Herrera. De primeira, sem deixar o esférico bater no chão atira fortíssimo, sem hipótese para Belec.

82' GOLOOOOOOOOO FC PORTO!!

80' Substituição no Olhanense: Sai Dionisi e entra Mehmeti.

74' Grande oportunidade para Herrera que dentro de área não consegue atirar enquadrado com a baliza.

70' Substituição no FC Porto: Sai Varela e entra Licá.

69' Substituição no Olhanense: Sai Paulo Sérgio e entra Paulo Regula.

Jander ultrapassa com facilidade Maicon e cruza atrasado para Dionisi que não vacilou e fez o 2-0 !

66' GOLOOOOOOOOOO OLHANENSE!!

63' Bela jogada individual de Quintero mas a finalização do colombiano não ultrapassa o guardião Belec.

61' Golo anulado a Dionisi por fora-de-jogo. Decisão acertada da equipa de arbitragem.

58' Ricardo Ferreira corta a bola defeituosamente dentro de área mas Varela em bela posição atira ao lado.

57' Assinalado fora-de-jogo a Lucas Souza. Jogo mais aberto e agradável nesta 2ª parte.

55' Muita tensão no Estádio José Arcanjo.. Dionisi cai na área derrubado por Maicon mas o árbitro Cosme Machado dá amarelo ao avançado por simulação.

54' FC Porto aparece com mais perigo nesta altura do encontro.

Mais boas notícias para o Olhanense: Golo do Estoril. Neste momento e na luta pela permanência: Olhanense 1-0 FC Porto, Estoril 1-1 Belenenses e Rio Ave 0-0 P.Ferreira.

48' Livre indireto cobrado por Jander diretamente para as mãos de Fabiano.

47' Mais uma bela jogada individual de Femi mas mais uma vez não consegue cruzar da melhor maneira.

45' Substituição no Porto: Sai Tozé e entra Kayembe.

Já se joga a 2ª parte.

As equipas já se posicionam no relvado e vai começar a segunda parte!

Tempo de intervalo no Estádio José Arcanjo com o resultado, e justo, a ser favorável aos algarvios. A exibição do FC Porto na primeira parte foi, no mínimo, muito má. A equipa de Olhão foi sempre inteligente na maneira como explorou as (várias) fraquezas portistas e o resultado já podia ser mais volumoso.

Intervalo!

45' Vai jogar-se mais um minuto neste primeiro tempo.

42' Mais um lance digno de registo com Lucas Souza a rematar fortíssimo mas a bola sai ao lado da baliza de Fabiano.

40' A equipa do Olhanense a explorar o lado esquerdo da defesa portista e a aparecer sempre com perigo, recorrendo em muito à velocidade de Femi.

37' Substituição no Porto: Sai Carlos Eduardo e entra Quintero.

36' Remate perigoso de Jackson. Belec parecia batido.

35' Já está preparado para entrar Quintero.

​​​33' Dionisi tenta um golo de belo efeito que quase surpreende Fabiano.

28' Tozé também tenta a sua sorte mas de novo sem perigo.

27' Remate de Danilo sem qualquer nexo.

26' Jander aparece pela esquerda e num remate defeituoso quase assiste Lucas. Equipa de Olhão a carregar em busca de mais um golo.

25' Grande oportunidade para a equipa do Olhanense com Rui Duarte a aparecer em excelente posição mas atira ligeiramente ao lado. Equipa de Olhão perto do segundo !!

Más notícias para a equipa de Olhão: o Belenenses vai vencendo o Estoril por 0-1.

17' Tentativa do meio da rua por parte de Varela mas Belec segura sem problemas.

Livre indirecto batido por Rui Duarte e após alguma confusão e é Kroldrup quem aparece a abrir o marcador.

14' GOLOOOOOOOOOO OLHANENSE !!

11' Cartão amarelo para Rui Duarte, o primeiro na partida.

9' Varela aparece em boa posição para cruzar mas atira o esférico diretamente para fora.

8' Herrera aparece em boa posição mas atira às malhas laterais.

7' Femi aparecia em boa posição mas Fabiano é rápido a sair dos postes e segura a bola.

6' O Futebol Clube do Porto apresenta uma ala esquerda completamente nova para este jogo: Ricardo e Tozé !

1' E começa a partida !

17:58 As equipas já entram em campo, o jogo terá início dentro de poucos minutos..

«Onze» do Olhanense:

​

17:37 Também já é conhecida a constituição da equipa comandada pelo italiano Giuseppe Galderisi.

«Onze» do FC Porto:

17:15 Já há o «onze» oficial do FC Porto e com uma grande novidade: Tozé é titular!

17:05 Não basta só ganhar no próprio campo. A equipa de Olhão estará certamente atenta ao desenrolar dos jogos Estoril - Belenenses e Rio Ave - Paços de Ferreira, importantes na difícil missão que é manter o lugar na próxima edição da Liga Zon Sagres.

17:00 Embora o jogo seja de capital importância para os algarvios, não é esperada uma grande casa no José Arcanjo. A fraca prestação dos algarvios aliada à má época dos portistas são algumas das razões para a fraca afluência às bilheteiras.

(Foto: Ojogo)

16:45 Kayembe, jovem belga que se estreia hoje nos convocados conseguiu convencer os resposáveis portistas e será Dragão até 2018.

16:30 Embora a época tenha sido horrível, os grandes "tubarões" europeus continuam atrás das pérolas portistas. Todos os dias saem notícias sobre o interesse de várias equipas em Danilo, Mangala ou Jackson Martínez.

16:15 ​Na antevisão do encontro, o técnico italiano diz acreditar que um resultado favorável frente aos dragões pode abrir possibilidades "Para a nossa equipa, amanhã é um dia muito importante. Temos de somar pontos se quisermos manter a equipa na Liga(...) se fizermos um milagre e vencermos o FC Porto, ainda temos possibilidades "

16:00 Não menos importante é a referência ao árbitro do encontro. Será ele Cosme Machado assistido por Alfredo Braga e Pedro Fernandes e terá Luciano Maia como 4º árbitro.

15:45 O jogo, na altura a contar para a 14ª jornada, terminou com o resultado de 4-0 favorável aos azuis e brancos. Mangala, Jackson Martínez, Carlos Eduardo e Herrera foram os autores dos golos.

15:40 ​A última que vez que estas equipas se defrontaram a realidade era bem diferente: ambas tinham diferentes técnicos (Paulo Fonseca no Dragão e Paulo Alves em Olhão), o Futebol Clube do Porto era líder em igualdade pontual com os dois maiores rivais e o Olhanense não morava sozinho em último estando em igualdade pontual com o Paços de Ferreira.

(Foto:DN)

15:30 ​Face às inúmeras ausências Luís Castro teve que recorrer à equipa B para completar a lista de convocados. Tozé e Kayembe são as novidades onde faltam nomes como Mangala, Alex Sandro e Josué por castigo e Quaresmaa par de Ghilas com problemas físicos.

Convocados FC Porto: Fabiano, Kadú; Ricardo, Reyes, Danilo, Maicon, Abdoulaye; Fernando, Herrera, Defour, Tozé, Quintero, Licá, Carlos Eduardo, Kelvin; Varela, Kayembe, Jackson Martínez.

15:25 Galderisi promoveu quatro regressos para o embate com o Futebol Clube do Porto. Os defesas Coubronne e Kroldrup, o médio Paulo Regula e o extremo Paulo Sérgio são os «reforços» com que a equipa algarvia vai poder contar para tão importante jogo.​

Convocados Olhanense: Ricardo, Belec; Coubronne, Kroldrup, Jander, Ricardo Ferreira, Vítor Bastos, Luís Filipe, Sampirisi; Obodo, Rui Duarte, Paulo Regula, Celestino, Lucas Souza, Femi, Paulo Sérgio; Murilo, Tozé Marreco, Vojtus, Dionisi, Mehmeti.

(Foto:LigaPortugal)

15:15 Com seis pontos em disputa a equipa de Olhão não depende apenas de si para se manter: terá obrigatoriamente que ver Paços de Ferreira e/ou Belenenses perder pontos e vencer os seus jogos para, no mínimo, disputar a «Liguilha» de acesso à Primeira Liga. Na última jornada o Olhanense desloca-se a Setúbal.

15:10 Frente a frente estarão duas equipas com pensamentos diferentes em relação ao jogo de hoje: no caso do Futebol Clube do Porto apenas se joga para cumprir calendário enquanto a equipa de Olhão ainda tem, a dois jogos do fim do campeonato, aspirações legítimas na manutenção.

(Foto: A bola)

15:05 Muito boa tarde e sejam bem-vindos à partida entre Olhanense e Futebol Clube do Porto. O apito inicial está marcado para as 18h e pode acompanhar todas as incidências do encontro aqui, e grátis na VAVEL Portugal.