Benfica x Vitória Setúbal, Liga Zon Sagres

Isto é tudo desde aqui, já sabem que na quarta-feira chega a final da Taça da Liga entre Benfica e Rio Ave em Leiria e que poderão seguir aqui no VAVEL.com. Tenham um bom final de fim de semana e um melhor começo de semana.

Final. A segunda metade teve melhor qualidade que a primeira, mas nenhuma das equipas pus o 100% para um jogo que não tinha nada a disputar. André Gomes fez uma boa combinação com Cardozo para abrir o marcador e Rafael Martins empatou desde os 11 metros.

Final. Benfica 1-1 Vitória Setúbal. André Gomes e Rafael Martins.

90'+3 O tentou Lima agora, mas a defensa sacou acima da linha de golo.

89' Mais 5 minutos de jogo.

87' Dura entrada do Gaitán sem necessidade e leva o cartão amarelo.

84' Tiba faz um bom remate desde longe e Paulo Lopes faz uma boa defesa. Pode marcar qualquer equipa.

74' Rafael Martins não falha com o seu encontro com o golo e transforma o penalti.

74' GOOOOOOOOOOOOOOOLOOOOOOOOOOOOOOO!!!

73' PENALTI!!!! Duarte Gomes apita grande penalidade a favor do Vitória Setúbal.

72' Se calhar surpreenda que Cavaleiro fiquue no banco, quando parece um jogador que pode participar na final da Liga Europa pelas baixas que Jorge Jesus tem para esse jogo.

70' Está o Benfica nos seus melhores minutos de jogo, chegando com facilidades.

68' Está o jogo mesmo aberto, com as duas equipas tentando atacar quando têm a posse da bola. Agora entra Gaitán por Sulejmani.

65' Tenta reagir o Vitória Setúbal com um ataque, mas se encontra com a boa defesa do Paulo Lopes.

59' André Gomes combinou com Cardozo. O avançado passou ao primeiro toque ao médio encarnado que marcou o primeiro do jogo.

59' GOOOOOOOOOOOOOOOOLOOOOOOOOOO!!!!

57' Fase de imprecisões no jogo, mas com muitos espaços das costas da defensa sadina.

51' Bem Kieszek para ficar com a bola num cruzamento do Salvio e que Lima já estava pronto a rematar.

49' Chegou bem Siqueira para cortar um cruzamento perigoso do Vitória Setúbal. Parece que está mais animada esta segunda metade.

47' Sai forte o Benfica, presionado mais e com mais intensidade da que mostrou na primeira metade.

Começa a segunda metade na Luz!! Entrou Lima por Djuricic no Benfica

Intevalo. Já está o Vitória Setúbal sobre o relvado, enquanto Lima está pronto para entrar nesta segunda metade.

Resultados na zona baixa ao intervalo.

Olhanense 1-0 FC Porto

Rio Ave 0-0 Paços de Ferreira

Estoril 0-1 Belenenses

Arouca 0-1 Gil Vicente

Intervalo. Embora este jogo não tenha nada a disputar para a classificação, se estão a jogar algumas partidas importantes para a manutençã. Luta que no intervalo da 29ª jornada está assim:

12. FCArouca (31 pts) 13. GilVicente (28) 14. Belenenses (27) 15. Paços (24) 16. Olhanense (24)

Intervalo. Benfica 0-0 Vitória Setúbal.

Intervalo. Fraca exibição das duas equipas, sem oportunidades claras de golo e com pouco jogo de ataque. Os encarnados tardaram quase 20 minutos em entrar no jogo e nesse tempo foram os sadinos os que tiveram mais presença no campo rival.

44' O voltou a tentar Rafael Martins em jogada individual, fácil para Paulo Lopes.

40' ¡¡Uii!! Luisão de cabeça a rematar um pontapé de canto. A bola saiu por pouco.

38' Lembrem que no Olhão se está a disputar uma partida importante para a manutenção (ver aqui)

35' Continua muito equilibrado o jogo, agora o Vitória de Setúbal volta a sair sem chegar com a bola controlada à área do Benfica.

30' Meia hora de jogo e seguimos sem oportunidades claras de golo, jogo muito calmo para as duas equipas.

25' Esta é a imagem do Jorge Jesus, que leva o 33 na cara. Os jogadores também e alguns até o cabelo vermelho.

22' Finalmente o Benfica domina o jogo, nos últimos minutos chegou bem à área visitante.

18' Parece que já entrou no jogo o Benfica e começa a chegar mais a baliza do Kieszek.

14' Agora é Rafael Martins quem remata sobre a baliza do Benfica. Melhor início dos sadinas nestes quince minutos.

10' Respondeu Salvio com uma boa jogada individual e depois perto de encontrar o passe final o Vitória de Setúbal. Interesantes minutos estes últimos.

8' Primeira oportunidade para o Vitória Setúbal, com uma falta lateral que não sorprendeu ao Paulo Lopes.

5' Primeiro minutos igualados com os sadinos com mais opção no ataque, mas sem oportunidades nas balizas.

Começa a partida em Lisboa!!!

17:59. Maravilhoso mosaico branco e vermelho na Luz com o 33 num dos fondos para receber às duas equipas antes do jogo.

17:54. Como se esperava, o Jorge Jesus dá minutos a alguns dos jogadores menos importantes como Djuricic, Siqueira ou Jardel. Também surpreende a aparição do Paulo Lopes na baliza.

17:44. E agora os onze do Vitória Setúbal!!

Kieszek; Pedro Queirós, Frederico Venâncio, Ózeia e Marcos Acosta; Dani, Pedro Tiba e João Mário; Zequinha, Rafael Martins e Ricardo Horta.

17:38. Já temos os onze oficial do Benfica!!

Paulo Lopes; Maxi Pereira, Luisão, Jardel e Siqueira; Salvio, André Almeida, André Gomes e Sulejmani; Djuricic e Cardozo.

17:00. O árbitro de hoje será Duarte Gomes, de 41 anos e com experiencia internacional na Champions e na Liga Europa. Acostuma a admoestar muito, tendo uma média de 5,5 cartões amarelos por jogo nos 30 jogos que diriguiu esta época.

16:55. A Luz será o cenário do jogo, o último com o Benfica como local nesta época. Porém, ainda falta mais um grande jogo neste estádio com capacidade para mais de 65.000 pessoas. Aqui será onde se dispute a final da UEFA Champions League.

16.52. Das últimas dez vezes que se têm enfrentado ambas equipas, só uma vez os sadinos conseguiram pontuar. Foi na segunda mão da época 2009/2010, na mesma em que o Benfica abusou do Vitória de Setúbal e goleou por 8-1 na Luz.

16:47. No jogo da primeira mão em Setúbal, os benfiquistas venceram com comodidade por 0-2 com golos do Rodrigo e o Lima. Desde aquel jogo as duas equipas perderam algum jogador importante como Matic nos locais e Vezo nos visitantes.

16:44. Couceiro poderá contar hoje com o regresso do Rafael Martins, uma das sensações da época e um homem importante nos resultados do sadinos. Dos jogadores habituais faltaram Cardozo e Rosado, que ainda estão lesionados, e Françõis que ainda deve melhorar sua condição depois de estar de baixa por lesão.

16:40. Para os de Setúbal as opções de chegar ao lugares europeios se perderam com a irregularidade nos últimos cinco jogos e sobretudo quando o Rio Ave alcançou a final da Taça de Portugal. A visita à Luz será um prémio bem merecido para um plantel que atinguiu a manutenção com certa tranquilidade.

16:36. Este 2014 é quase perfeito para o Benfica, só o Gil Vicente, o Porto e a Juventus têm evitado a vitória dos encarnados nestes quatro meses. Mas na Liga Zon Sagres não perdem pontos desde o dia 1 de fevereiro quando o Arouca empatou neste estádio.

16:30. As águias hoje poderão poupar jogadores para a final da Taça da Liga na próxima quarta-feira e também continuar celebrar seu 33º título da Primeira Liga com a presença de alguns jogadres não habituais e de outros do plantel B.

16:35. Boa tarde, sejam bem-vindos a este directo da jornada 29 no estádio da Luz de Lisboa entre Benfica e Vitória de Setúbal. Um jogo que não terá nenhuma significância para a Liga Zon Sagres, já que os locais são campeões desde a jornada passada e os visitantes estão na zona tranquila da classificação.