Lopetegui estará perto de se tornar treinador do FC Porto

O acordo ainda não é uma realidade mas a imprensa internacional não tem dúvidas: Julen Lopetegui estará perto de firmar contrato com os portistas para comandar a equipa durante a próxima temporada. O treinador espanhol, de 47 anos, é um profissional habituado a trabalhar com jogadores jovens e, ao mesmo tempo, habituado ao sabor do sucesso: em 2012 e 2013 orientou a selecção espanhola (tanto de sub-19 como de sub-21) a dois títulos de campeã europeia. As informação aventadas pela imprensa espanhola (nomeadamente a Rádio Marca) confirmam que o ex-guarda-redes estará prestes a abandonar o cargo de seleccionador para ingressar no FC Porto.

Natural do País Basco, mais concretamente de Asteasu, o antigo treinador de Rayo Vallecano, Castilla e das selecções espanholas de sub-19, sub-20 e sub-21 deverá ser a aposta da direcção portista para encarreirar o clube de volta ao trilho do sucesso, depois da horrível época vivida no reino do Dragão.A contratação de Lopetegui poderá também indiciar uma alteração do rumo desportivo do clube, que poderá com o basco concentrar-se de modo mais afincado na aposta dos talentos da academia.

«Surgiu outra oportunidade profissional na minha vida e aquilo que vivi nos últimos quatro anos vai ajudar-me», afirmou Lopetegui à imprensa espanhola no final de Abril, deixando antever novo rumo na carreira. O jornal Record avança ainda que o técnico terá dito a Angel Villar, Presidente da Federação Espanhol de Futebol, que iria para o Porto.