Vítor Pereira abandona Al Ahli

Vítor Pereira já não é treinador do Al Ahli da Arábia Saudita. O técnico de 45 anos deixa o clube após um ano de liderança, alegando, em conferência de imprensa conjunta com o presidente do clube Fahad bin Khalid, «razões familiares» para a sua decisão. Em honras de despedida, o líder técnico do clube árabe lamenta a perda de um «treinador de classe mundial» e garantiu que todos no clube sentirão falta do português.

Sem glória mas «memorável»

A curta passagem de Vítor Pereira pelas Arábias não fica na memória pelos resultados que, infelizmente, não foram de acordo com as expectativas dos sauditas: um "curto" terceiro lugar no campeonato, a 20 pontos do campeão Al Nassr e uma pesada derrota na final da Taça frente ao Al Shabab por 3-0.

Na memória ficarão episódios célebres protagonizados nas salas de imprensa dos estádios sauditas, onde Vítor Pereira 'explodia' perante perguntas dos jornalistas ou interdições na comunicação levada a cabo pelos acessores de imprensa. As imagens, que correram mundo, marcam irremediavelmente a passagem do português pela Arábia Saudita, mostrando que nem tudo foi fácil na vida de Vítor Pereira.