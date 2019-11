Benfica x Rio Ave, final da Taça da Liga directo

23:05. Deixamos-lhes com a imagem do momento em que o troféu da Taça da Liga esteve outra vez nas mãos dos benfiquistas. No VAVEL.com seguiremos com a informação desportiva e no fim de semana voltaremos com os directos da F1 e da Liga Zon Sagres. Tenham um bom final de semana.

22:49. Aí está!!! O Luisão a levantar o troféu de campeão da Taça da Liga!! Parabéns ao Benfica por este título!

22:46. Agora são os vila-condenses os que devolvem o gesto aos campeões da sétima Taça da Liga, que começam a sobir a recolher o título ao ritmo do hino do clube, o hino do Benfica.

22.43. O Rio Ave está a recolher a medalha de finalista depois de passar pelo cordão feito pelo plantel benfiquista, que reconhecia assim a grande Taça da Liga que fizeram. O Luisão e o Nuno Espírito Santo nos deixaram uma bonita imagem ao fim do jogo.

22:40. Rodrigo Moreno Machado, o avançado hispano-brasileiro recebe o prémio de melhor jogador da Taça da Liga.

Análise. O Benfica sagra-se como campeão da Taça da Liga sem sofrer golos em qualquer jogo da competição. Hoje o Rio Ave foi melhor durante 45 minutos, mas não aproveitou as oportunidades e teve dois erros que não se podem ter contra uma equipa como os encarnados.

É o quinto título do Benfica nesta competição e o SEGUNDO que vencem os encarnados nesta época em que ainda podem ganhar mais dois.

89' Sai Lima e entra André Gomes, quando o 4º árbitro anuncia mais três minutos do jogo antes de confirmar o segundo título do Benfica nesta época.

85' O golo fez muito dano ao Rio Ave, que também está a correr mais riscos na procura duma reviravolta quase impossível.

83' Quase o terceiro do Benfica!!! Rodrigo passou ao Ventura e dá o passe da "morte" ao Lima, que viu como um defensa salvava no último momento.

77' LUISÃO!! O CAPITÃO!!! Falta marcada desde a direita e o Ventura a cometer a único erro da partida até agora. Saiu até onde não devia e não chegou a uma bola que sim acertou a rematar o 4 do Benfica.

77' GOOOOOOOOOOOOLOOOOOOOOOOOOOOO!!! A sentencia do Benfica!!!

75' Outra vez o Benfica a fazer um cruzamento perigoso, foi Siqueira quem pus a bola sem encontrar a nenhum companheiro.

71' Como é lógico comoça a arriscar o Rio Ave, embora o jogo não tem mais chegadas que as que faz o Benfica.

69' Agora é Jorge Jesus quem faz alterações. Sai Gaitán e entra Salvio.

67' Começam os movimentos nos bancos. Sai Hassan e entra Sandro Lima, também sai Ukra e entra Braga.

63' Cara de grande preocupação do Espírito Santo, que vê como seus jogadores estão agora muito atrás.

60' Está muito mais do lado benfiquista o jogo nesta altura, o Rio Ave está a notar agora o esforço da primeira metade.

56' Chegou bem o Benfica com Lima, mas Ventura faz uma boa defesa e envia a bola fora.

51' Tenta impor seu ritmo o Benfica para aguentar a vantagem e que não seguir jogando ao que quer o Rio Ave.

45' Já roda outra vez a bola em Leiria.

Intervalo. Muito inteligente o planeamento do Rio Ave, escolhendo fazer a pressão ou esperar mais com bom critério e saindo com a bola controlada desde atrás quando foi possível. O único erro que tiveram acabou com o golo do Benfica.

Intervalo. Só Markovic e alguma boa acção do Rodrigo conseguiram desfazer a ordem da defensa do Rio Ave. O próprio Nuno Espírito Santo lamentou o golo, sobretudo porque foi numa bola parada e um erro que deixou ao Rodrigo isolado.

Intervalo. Um golo depois de um canto e da primeira boa combinação do Benfica está a decidir até o momento a final da Taça a Liga. O Rio Ave foi melhor nestes primeiros 45 minutos, mas não aproveitou as duas ou três boas oportunidades que teve. Enquanto o Benfica aproveitou sua segunda chegada perigosa à baliza do Ventura. (Na imagem o momento do remate).

Intervalo. Benfica 1-0 Rio Ave. Rodrigo adiantou à águias.

45' Fazem presencia os nervos no Rio Ave e Lionn atua mal depois duma falta do Rodrigo empurrando ao espanhol.

43' Tenta reagir o Rio Ave antes do intervalo e vai ao ataque.

40' Primeira grande combinação do Benfica que acabou com uma boa intervenção do Ventura e no canto a seguir, a bola chegou ao RODRIGO que bateu ao guarda-redes vila-condes.

40' GOOOOOOOOOOOOOLOOOOOOOOOOOOOOOO!!!

38' Desde longe o tentou Enzo, mas seguem os mesmos problemas para os encarnados. Muito boa a defensa do Rio Ave.

33' Primeiro cartão amarelo da partida para Amorim. O Benfica não chega à baliza do Ventura, mas o Rio Ave também baixou o ritmo no ataque.

28' Outra vez tem de aparecer o Oblak para evitar o remate na área pequena do Tarantini.

25' Muito ordenado o Rio Ave atrás e com a ideia clara de levar a bola longe quando não se pode sair jogando. Primeiro cartão amarelo da partida para Amorim.

21' Uii!! Canto marcado pelo Rio Ave e Luisão quase faz auto-golo, mais um canto para os vila-condenses-

19' Parece que já acordou o Benfica, mas é o Rio Ave quem cria perigo com um contra-ataque.

16' Muito atrás os jogadores do Benfica, só Markovic consegue abrir a defensa de Vila do Conde. Agora um bom desmarque do Rodrigo que provocou uma falta que ele marcou com perigo.

13' Primeira chegada do Benfica com perigo. Rodrigo não acertou no controlo e rematou mal.

12' Agora o Benfica mantém mais a posse da bola e o Rio Ave não faz uma pressão tão adiantada.

8' Muito bom início do Rio Ave, sem acertar na finalização das jogadas. Já obrigou uma vez a fazer uma grande defesa ao Oblak.

6' Outra vez Siqueira a perder a posição e mais uma boa aproximação do Rio Ave, que entrou melhor no jogo.

4' OBLAK!!! Primeiro aviso do Rio Ave, que está a encontrar espaços pelo corredor direito do seu ataque.

3' Tem saído com força o Rio Ave, que quase sempre teve a posse neste início.

0' Começa a FINAL DA TAÇA DA LIGA!!!

20:30. Vai começar com atrasso o jogo. Estamos a assistir a um espetáculo organizado para a final e os jogadores ainda estão ainda à espera para sair ao relvado.

20:25. Poucos minutos para o começo da Final da Taça da Liga no que pode ser o quito título do Benfica ou o primeiro do Rio Ave. Sigue a final minuto a minuto no VAVEL.com!!!

20:03. Assim serão, a priori, os esquemas das duas equipas nesta final.



20:00. Nenhum dos treinadores poupa nada. Para os dois, por razões bem diferentes, este jogo é muito importante e por isso veremos a estes 22 jogadores sobre o relvado de Leiria.

19:57. E assim será que o Rio Ave vai a começar: Ventura; Lionn, Marcelo, Rodríguez, Edimar; Filipe Augusto, Tarantini; Ukra, Rúben Ribeiro, Pedro Santos; e Hassan.

19:55. Temos confirmado o onze do BENFICA: Oblak; Maxi Pereira, Luisão, Garay, Siqueira; Markovic, Rúben Amorim, Enzo Pérez, Nico Gaitán; Rodrigo e Lima.

19:44. O Tarantini, capitão do Rio Ave, será a referência no centro do campo numa equipa que tem no Ukra e no Hassan como homens perigosos na baliza rival.

19:00. O jogo se disputará em Leiria, no estádio Dr Magalhães Pessoa, que tem capacidade para mais de 29.900 espetadores e hoje estará completo depois de ver o cartaz de bilhetes esgotados. Se construiu para a Euro 2004 e se estreou num jogo entre Portugal e Kuwait no 2003.

19:53. A partida será dirigida pelo árbitro Hugo Miguel, da AF Lisboa e com experiência internacional. Esta época já apitou dois jogos ao Benfica, um que empatou contra o Sporting e outro no que venceu ao Marítimo. Ainda não arbitrou nenhuma partida do Rio Ave.

18:47. O treinador dos vila-condenses, Nuno Espírito Santo, deixou claras suas aspirações para o jogo: "Vamos estar conscientes de que é possível ganhar". Sem esquecer que hoje será uma partida histórica pelo que estão "a viver imensamente este momento, que nos enche de orgulho."

18:43. O Jorge Jesus aproveitou a conferência de imprensa prévia ao jogo para enviar uma mensagem aos jogadores: "numa final não há favoritos". Por isso advertiu que deverão "demonstrar no relvado que são melhores que o Rio Ave." E também mostrou respeito por um rival que é "uma equipa muito boa".

Benfica x Rio Av

18:40. Com a Liga quase no fim, só falta uma jornada, as duas equipas já jogaram as duas mãos desta época. Nas duas os benfiquistas venceram com muita comodidade, por 1-3 e 4-0 respetivamente. No jogo na Luz o Rio Ave já tinha a manutenção garantida, enquanto o Benfica ainda estava na luta pelo campeonato que ao final ganhou.

18:34. As estatísticas dos últimos 10 jogos entre Benfica e Rio Ave têm uma claro cor vermelho. Contam-se todos por vitória encarnadas e um empate, para encontrar um triunfo dos vila-condenses temos de ir até o ano 2005. Um golo do Miguelito no fim da jornada 28 deu a última vitória do Rio Ave ante o Benfica.

18:30. As meias-finais do Rio Ave se resolveram com uma vitória em Vila do Conde sobre o Sporting de Braga, já há quase dois meses. Naquele jogo, os homens de Espírito Santo ganharam por duas bolas a uma aos bracarenses que ficaram com um homem menos no minuto 38 de a primeira metade.

18:26. Depois de fazer bons percursos nas Taças vários anos seguidos, o Rio Ave consiguiu chegar às finais das duas Taças, pelo que hoje disputaram a segunda final na história do clube. A única até agora foi a final da Taça de Portugal 1983/84. Este jogo é o primeiro prémio a uma época tranquila dos vila-condenses.

18:23. Para chegar até aqui os homens de Lisboa tiveram que vencer no Porto, numa eliminatória que se resolveu nos penaltis depois de chegar ao fim dos 90 minutos sem golos. Nas grandes penalidades, o jovem Cavaleiro e o poste foram os heróis que trouxeram aos benfiquista à final.

18:19. Hoje será o Benfica que m faça de equipa local, umas águias que há pouco mais de duas semanas se sagraram campeões da Liga Zon Sagres e hoje querem seguir seu caminho ao tetra-campeonato. Já que os encarnados estão também nas finais da Liga Europa e da Taça de Portugal.

18:15. Bem-vindos ao VAVEL.com para seguir a grande final da Taça da Liga!! Partida a jogar-se no Estádio Dr. Magalhães Pessoa de Leiria e que terá ao Benfica e ao Rio Ave como protagonistas que procuraram suceder ao Sporting de Braga como campeão.